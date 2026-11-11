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Resmi İlanlar TİRE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

TİRE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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TİRE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2011/39 Esas

KARAR NO : 2012/152

Davacı ALİ İNCEOĞLU aleyhine mahkememizde açılan Gaipliğe Karar Verilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

DAVANIN KABULÜNE

İzmir ili, Tire ilçesi, Eskioba köyü , Cilt no: 38, Hane No: 59, BSN 18'denüfusa kayıtlı, 52849194068 TC kimlik numaralı, Hasan ve Fatma'dan olma28/05/1938 doğumlu, HALİL İNCEOĞLU'nun gaipliğine,

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 03/11/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02591190