TİRE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
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TİRE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO : 2011/39 Esas
KARAR NO : 2012/152
Davacı ALİ İNCEOĞLU aleyhine mahkememizde açılan Gaipliğe Karar Verilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM :
Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
DAVANIN KABULÜNE
İzmir ili, Tire ilçesi, Eskioba köyü , Cilt no: 38, Hane No: 59, BSN 18'denüfusa kayıtlı, 52849194068 TC kimlik numaralı, Hasan ve Fatma'dan olma28/05/1938 doğumlu, HALİL İNCEOĞLU'nun gaipliğine,
Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 03/11/2026
#ilangovtr
Basın No: ILN02591190