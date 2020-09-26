Ticket kart ticket geçen marketler

Ticket nerede kullanılır? Birçok şirket çalışanlarına yemek kartı sağlamak amacıyla Edenred, Setcard, Sodexo gibi firmalarla anlaşma yapıyor. Bu kartlara çalışanların günlük yemek masrafı karşılığında ücret yatırılıyor. Bazı şirketler ise çalışanlarının gün içerisinde yemek masrafını karşılasa da evlerine küçük bir destek olmak amacıyla personeline ticket kart sağlıyor. Vatandaşlar bu kartları restoran, kafe ya da marketlerde kullanabiliyor. Pek çok kişi bu kartların hangi marketlerde geçerli olup olmadığını araştırıyor. Peki, ticket hangi markette kullanılır?

Ticket geçen marketler

Pek çok kişi ticket kartını hangi markette kullanacağını merak ediyor. Edenred ticket, Sodexo ve setcard pek çok restoran, kafe ve markette geçerli. Genellikle bu kartlar aynı marketlerde kullanılabiliyor. Ancak anlaşma sebebiyle bazı marketlerin yalnızca bir ticket şirketiyle anlaşması bulunuyor. Bu sebeple kullandığınız yemek kartı firmasının internet sitesinden geçerli olan marketleri, restoranları ya da kafeleri öğrenebilirsiniz.

İstanbul ticket geçen marketler

İstanbul’da yaşayanlar kullandıkları yemek kartlarının hangi semtlerde hangi marketlerde geçerli olduğunu merak ediyor. Bazı marketler alışverişte sınırlama getirirken bazıları komisyon talep ediyor. Bazı marketler ise komisyon almayıp, müşterilerinin kampanyalardan yararlanmasına olanak sağlıyor.

EDENRED TİCKET GEÇEN MARKETLERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SODEXO GEÇEN MARKETLERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SETCARD GEÇEN MARKETLERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Ticket kullanılan marketler İzmir

Ankara ticket kullanılan marketler | Türkiye’nin dört bir yanında milyonlarca çalışan yemek kartı kullanıyor. Yemek kartıyla market alışverişi yapacak olanlar hangi marketleri tercih etmeleri gerektiğini araştırıyor. Bu bilgiye söz konusu kartları sağlayan firmaların internet sitelerinden ya da uygulamalarından hızlıca ulaşabilirsiniz.

Ticket geçen giyim mağazaları

Birçok kişi ticket kartının giyim mağazalarında kullanılıp kullanılmayacağını araştırıyor. Firma ile çalıştığınız yer arasında yapılan anlaşmaya göre kart çeşitlerine göre kullanım alanları da farklılık gösterebiliyor. Bazı kartlar giyim, teknoloji alışverişlerinde de kullanılabiliyor. Kartınız türü ve kullanım alanlarını firmaların internet sitelerinden ya da uygulamalarından öğrenebilirsiniz.

EDENRED TİCKET GEÇEN MAĞAZALARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SODEXO GEÇEN MAĞAZALARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SETCARD GEÇEN MAĞAZALARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Ticket kalan bakiye nasıl öğrenilir?

Ticket kartınızı kullandıktan sonra kalan bakiyenizi size verilecek olan fişten öğrenebilirsiniz. Bakiyenizi unuttuysanız ya da fişte yazan tutarı hatırlamıyorsanız; yemek kartlarının uygulamalarını indirerek buradan bakiyenizin durumunu kontrol edebilirsiniz.

Ticket uygulama indir

Kullandığınız yemek kartındaki bakiyenizi öğrenmek, hangi marketlerden alışveriş yapabileceğinizi öğrenmek için uygulamaları kullanabilirsiniz. Bunun için Play Store ya da App Store’dan uygulama indirebilirsiniz.