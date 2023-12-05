2024 YILI TIBBİ SARF, AYNİYAT DEPO VE BİYOMEDİKAL DEPO MALZEME ALIMI DEVLET HASTANESİ-ARNAVUTKÖY SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI



2024 Yılı Tıbbi Sarf, Ayniyat Depo ve Biyomedikal Depo Malzeme Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1154189

1-İdarenin a) Adı : DEVLET HASTANESİ-ARNAVUTKÖY SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI b) Adresi : Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı No:1165 34275 ARNAVUTKÖY/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 212 453 12 12 - 212 597 55 43 ç)İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 2024 Yılı Tıbbi Sarf, Ayniyat Depo ve Biyomedikal Depo Malzeme Alımı b)Niteliği, türü ve miktarı : 146 Kalem - 2024 Yılı Tıbbi Sarf, Ayniyat Depo ve Biyomedikal Depo Malzeme Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c)Yapılacağı/teslim edileceği yer : Arnavutköy Devlet Hastanesi İlgili Depoları ç)Süresi/teslim tarihi : İlgili deponun yazılı talebi/Siparişi (Faks, Posta, E- Mail vb. ile) doğrultusunda malzemeler belirtilen miktarlar 7 (yedi) gün içerisinde ilgili depolara raf teslimi yapılacaktır. Tüm malzemeler için sözleşme süresi içinde tek seferde veya peyder pey sipariş geçilebilecektir. Tüm malzemelerin teslimatı 15.12.2023 tarihine kadar tamamlanmalıdır. Muayene ve kabul komisyonu huzurunda mesai saatleri içerisinde (09:00-16:00) arası malzemeler teslim alınacak ve gerekli işlemler yapılacaktır. Sözleşme süresi boyunca bir firmaya en fazla 8 (sekiz) kez sipariş geçilebilecektir. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarih işin başlangıç tarihidir.



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 26.12.2023 - 10:30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Arnavutköy Devlet Hastanesi Satınalma Birimi



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. 4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler: Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında ürün teklif eden istekliler, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereği "Satış Merkezi Yetki Belgesini" ihale dosyasında sunmalıdırlar. 4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler: a)Tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında olan ürünler için;

1) İsteklilerin teklif ettikleri ürün ve firma kayıtları ihale tarihi itibariyle Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (UBB) veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıt olmak zorundadır.

İstekli, Tedarikçi ise, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (UBB) veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı tedarikçi numaralarını sunmak zorundadır. Tedarikçi firmalar ve bayileri ile yönetmelik kapsamındaki tüm ürünler ihale tarihi itibariyle "SAĞLIK BAKANLIĞI" tarafından onaylı ve UBB/ÜTS'de "SAĞLIK BAKANLIĞINDAN ONAYLIDIR" ibaresi bulunmalıdır. Bu belgeleri sunmayan veya T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (UBB) veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olmayan isteklilerin teklif ettiği ürünlerin alımı yapılmayacaktır.

Birim fiyat teklif cetvelindeki kısım ve sıra numarasını UBB/ÜTS çıktılarının üzerinde belirteceklerdir.

2)İstekli, Bayi ise T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (UBB) veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ve kendisine tedarikçi tarafından verilen bayi tanımlayıcı numaralarını ihale dosyasında sunmak zorundadır.

b)Yerli malı teklif eden istekliler teklif mektubu eki cetvelde yerli malı ürünler için "Yerli Malı" ibaresini mutlaka yazacaklar. İstekliler; Kamu ihale kurumu tarafından (http://www.kik.gov.tr/Duyuru/173/orta_ve_yuksek_teknolojili_sanayi_urunleri_listesi.html ) yayınlanan "Orta ve Yüksek Teknoloji Sanayi Ürünleri Listesi’nden teklif ettikleri yerli malı ürünün ait olduğu branş kodunu (CPV KODUNU) ve Yerli Malı ibaresini mutlaka birim fiyat teklif cetvelinde belirteceklerdir. Bu listede yer almayan, İsteklilerce teklif edilen yerli malı ürünler için fiyat avantajı uygulanmayacaktır. İsteklilerce sunulan yerli malı belgesinin değerlendirmeye alınması için ihale tarihini kapsıyor olması gerekmektedir. 4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: Numune değerlendirilmesi ihale sonrasında idarenin belirteceği tarihte ve ekonomik olarak avantajlı görülen firmalardan istenilecektir. Numune inceleme sırasında test, kontrol ve muayenelerde kullanılacak tüm malzemeler ücretsiz olarak verilecektir. Numune talebinin istekliye tebliğinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde istekli tarafından numune, idareye sunulur. Numuneler, her kalem için ayrı ayrı paketlenmiş, paketlerin üzerinde İhale Sıra No, İhale Listesindeki Adı, Firma Adı belirtecektir. Numuneler, firmanın isminin yazılı olduğu Kutu, Poşet, torba v.b. içine koyulacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

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Basın No: ILN01944348