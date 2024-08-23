TIBBİ İLAÇ SATIN ALINACAKTIR

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ- SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

32 Kalem İlaç Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/1082713

1-İdarenin a) Adı : EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ- SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI b) Adresi : EMEK MAHALLESİ NAMIK KEMAL CAD. 54 SANCAKTEPE SANCAKTEPE/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 02166063300 - ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 32 Kalem İlaç Alımı b) Niteliği, türü ve miktarı : 32 Kalem İlaç Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi , Emek Mahallesi Namık Kemal Caddesi No: 54 Sancaktepe /İSTANBUL ç) Süresi/teslim tarihi : Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasına müteakip hastanemiz eczane biriminin yazılı siparişi üzerine "5 İŞ GÜNÜ (BEŞ) " içerisinde istenen miktar ve kalemlerdeki malzemeleri eksiksiz teslim edecektir. d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren işe başlanmış sayılır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 16.09.2024 - 14:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İSTANBUL SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK EAH-TOPLANTI SALONU, EMEK MAH. NAMIK KEMAL CADDESİ NO :54 SANCAKTEPE İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İstekliler,T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş "ECZA DEPOSU RUHSATI" veya "İMALAT İZİN BELGESİ" ni, ithalatçı ise ithal ilaç için T.C. Sağlık Bak. tarafından verilmiş "İTHAL İLAÇ İZİN BELGESİ"ni yeterlik bilgileri tablosunda beyan etmelidir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler: Barkod numaraları Teklifte beyan edilmeli

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

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Basın No: ILN02079655