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THY, üç kargo uçağı alıyor

Türk Hava Yolları'ndan (THY) yapılan açıklamaya göre şirket, Boeing firmasından üç adet B777-200LRF kargo uçağı satın alacak.

25 Kasım 2018 Pazar 09:52
THY, üç kargo uçağı alıyor

Türk Hava Yolları (THY) üç adet B777-200LRF kargo uçağının Boeing firmasından satın alınmasına karar verdi.

Şirketten yapılan açıklamada kargo uçaklarının Eylül 2019, Ocak 2020 ve Şubat 2020 tarihlerinde teslim alınacağı ifade edildi. THY iştiraklerinden Turkish Cargo filosunda 10 adet A330-200F, 3 adet B747-400F, 3 adet A300-600F, 4 adet B777F ve 3 adet A310-300F tipi olmak üzere toplam 23 kargo uçağı bulunuyor.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 09:52
  1. Türk Hava Yolları (THY)
  2. Boeing
  3. THY
  4. Turkish Cargo

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