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Spor TFF tarih verdi! Sergen Yalçın için imza töreni düzenlenecek
Spor

TFF tarih verdi! Sergen Yalçın için imza töreni düzenlenecek

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TFF tarih verdi! Sergen Yalçın için imza töreni düzenlenecek

A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın için yarın Riva’da imza töreni düzenlenecek.

A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella'nın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın için yarın imza töreni düzenlenecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda düzenlenecek tören, saat 14.00'te başlayacak.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da törende hazır bulunacak.

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