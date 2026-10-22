Tesla’nın net kârı yüzde 43 geriledi, bilançosu beklentileri aştı

Amerikan elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın temmuz-eylül döneminde geliri geçen yılki seviyesini korudu, ancak kârlılığında belirgin düşüş yaşandı. Şirketin açıkladığı bilanço, gelir ve kârdaki sonuçların piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleştiğini gösterdi.

Geçen yılın üçüncü çeyreğinde 1,4 milyar dolar olan net kâr, bu yılın aynı döneminde yüzde 43 azalarak 787 milyon dolara indi. Hisse başına kâr da 39 sentten 22 sente geriledi.

Tesla'nın otomotiv segmentindeki geliri ise yüzde 3 azalarak 20,6 milyar dolara indi.

Elektrikli otomobil üreticisinin net karı da yılın üçüncü çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 43 azalışla 787 milyon dolara düştü. Tesla'nın net karı, geçen yılın aynı döneminde 1,4 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Şirketin 2025'in üçüncü çeyreğinde 39 sent olan hisse başına karı ise bu yılın aynı döneminde 22 sente indi.

Tesla'nın geliri ve karı piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Teslimat sayısında azalış

Tesla, 2026'nın üçüncü çeyreğinde küresel çapta 464 bin 391 otomobilin üretimini yaparken, 486 bin 532 aracın teslimatını gerçekleştirdi.

Şirketin araç üretimi bu dönemde yıllık bazda yüzde 4 artarken, Tesla'nın teslim ettiği araç sayısı ise yüzde 2 azalış kaydetti.

Tesla'dan yapılan açıklamada, Kuzey Amerika'da denetimli tam otonom sürüş (FSD) sisteminin yeni araç teslimatlarındaki benimsenme oranının yüzde 75'in üzerine çıktığı belirtildi.

FSD'nin sunulduğu pazarlarda talebi artırdığına değinilen açıklamada, diğer pazarlarda da onay alabilmek adına düzenleyici kurumlarla görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, 3 Eylül'de Austin'de Cybercab araçlarını kullanarak robotaksi hizmetinin sunulmaya başlandığı, 15 Ekim'de de yeni nesil Roadster'ın tanıtıldığı anımsatıldı.

"Geleceğe yatırım yapmaya devam ediyoruz"

Batarya tedarikinin çeyrek boyunca araç üretim hacmini artırmanın önündeki temel kısıtlayıcı faktör olduğuna işaret edilen açıklamada, gelecekteki tedarik süreçlerini güvence altına alma konusunda önemli ilerleme kaydedildiği vurgulandı.

Açıklamada, yapay zeka, robotik ve enerji dahil olmak üzere tüm iş kollarında, AR-GE ve sermaye harcamaları yoluyla geleceğe yatırım yapılmaya devam edildiği bildirildi.