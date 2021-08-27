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Medya Teşkilat dizisini etkileyecek gelişme! Tarih verildi
Medya

Teşkilat dizisini etkileyecek gelişme! Tarih verildi

TRT1'de ekranlara gelen Teşkilat dizisinin başarılı oyuncularından biri olan Mesut Akusta'nın son halini eşi Şafak Özbir Akusta paylaştı. İyileşen Akusta, iki gün sonra hastaneden taburcu edilecek ve setlere dönecek.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 10:56:00 -
Teşkilat dizisini etkileyecek gelişme! Tarih verildi

Geçtiğimiz günlerde evinde beyin kanaması geçiren Mesut Akusta'dan güzel haber geldi. Güzel haberi ise sağlığına kavuşan usta oyuncun eşi Şafak Özbir Akusta, sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Geçirdiği beyin kanaması sonrasında özel bir hastaneden ameliyat olan ve sağlığına kavuşan Mesut Akusta zorlu süreci atlatarak ayağı kalktı.

57 yaşındaki sanatçı, tedbir amaçlı olarak bir süre daha hastanede gözetim altında tutulacak.

Sağlığına kavuşan Mesut Akusta, sevincini yanından bir an olsun ayrılmayan eşi Şafak Özbir Akusta’yı öperek gösterdi. Şafak Özbir Akusta bu anları sosyal medya üzerinden paylaştı.

Taburcu edilecek

Ünlü sanatçının 2 gün içinde taburcu olması bekleniyor.

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