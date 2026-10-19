(TESK) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edildi
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Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, esnaf ve sanatkârların genel durumu, sektörel talepler ile ticari hayata ilişkin yürütülen çalışmaların ele alındığı öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yoğun mesaisi devam ediyor.
Öğle saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde muhtarlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner'i kabul etti.
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