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TERSAN tersanesinde 500. gemi onarıldı

Yalova’nın Altınova ilçesinde kurulu bulunan TERSAN tersanesi, 500.

29 Ağustos 2019 Perşembe 13:51
TERSAN tersanesinde 500. gemi onarıldı

Yalova’nın Altınova ilçesinde kurulu bulunan TERSAN tersanesi, 500. tamir projesi olan Technomar’a ait MY NY’yi tamamlayarak teslim etti.


Tersanede ağırlanan en büyük gemi olan MY NY’nin tamir edilen 500’üncü gemi olduğu bildirildi. Altınova ilçesindeki TERSAN tersanesinde gerçekleştirilen projede, 284 metre uzunluğu ve 40 metre genişliğindeki MY NY onarıldı. Tersaneden yapılan açıklamada, “Çalışanlarımıza ve müşterilerimize, bize olan güvenlerinden ve desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz” denildi.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 13:51
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