Son yıllarda tarihi filmlere ilgi arttı. Başarılı senaryolar ve aslına uygun hikayeler izleyicileri ekrana daha çok kilitlemeye başladı. Geçmiş yıllarda tarihi dizi adı altında müstehcenlik kokan yapımlara izleyicilerin tepki göstermesiyle gerçeğe uygun yayınlar yapılmaya başlandı. Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman gibi izleyiciye Osmanlı tarihini anlatan yapımların ardından bu kez TRT 1’de Türkler için Anadolu kapılarını açan Selçukluların hikayesi anlatılacak.

1071 Malazgirt Savaşı’yla Anadolu’nun kapıları Türkler için sonuna kadar açıldı. Büyük Selçuklu Devleti’nin en görkemli yılları Sultan Alparslan ve I.Melikşah dönemlerinde yaşandı. Alparslan’ın ölümünün ardından yerine oğlu Melikşah geçti.

Büyük Selçuklu Devleti’nin en önemli dönemine imza atan Melikşah ise 37 yaşında vefat etti. Onun vefatının ardından ise sultanlık kavgaları başladı. Bu süreçte dikkatleri çeken isim ise Terken Hatun oldu. Bazı kaynaklarda Osmanlı’dan Hürrem ne ise Selçuklular’da da Terken Hatun’un o olduğu ifade ediliyor. (Elbette Hürrem Sultan denildiğinde akıllara geçmiş yıllarda yapılan bir dizi gelmemeli. Söz konusu dizide kullanılan mekanlar, giysiler asla Osmanlı ile örtüşmemektedir. Oradaki figürlerle Osmanlı tarihindeki gerçekler karıştırılmamalıdır.)

Terken Hatun kimdir? Terken Hatun hayatı

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi sebebiyle vatandaşlar Terken Hatun ismini araştırmaya başladı. Terken Hatun bir diğer ismiyle Celâliye Hatun, Sultan I. Melikşah'ın eşidir.

Terken Hatun kimin kızı?

Terken Hatun'un doğum yılı bilinmiyor. Terken Hatun Batı Karahanlıların Kurucusu İbrahim Tamgaç Han'ın kızıdır. 1064 yılında Karahanlı Han'ı kızı Terken ile Büyük Selçuklu Hükümdarı Alparslan'ın oğlu I. Melikşah evlenmiştir.

Terken Hatun hangi hükümdarın annesi?

1092 yılında Sultan Melikşah yaşamını yitirdi. Ancak Melikşah'ın ölümü konusunda farklı rivayetler bulunuyor. Bazı kaynaklarda I. Melikşah'ın av sırasında öldüğü bazı kaynaklarda ise sultanın zehirlendiği belirtiliyor. 13 yaşındaki oğlu Ebu'l Muzaffer Berkyaruk geçti. Ama bu süreç çok kısa sürdü. Çünkü Melikşah'ın ilk eşi Terken Hatun kendi oğlunun hükümdar olmasını istiyordu. Bu sebeple Terken Hatun önce devlet adamlarının desteğini aldı.Sonra da Abbasi Halifesi Muktadi'ye oğlu I.Mahmud için hutbe okuttu.

Böylelikle 5 yaşındaki I.Mahmud hükümdar oldu.

Terken Hatun nasıl öldü?

5 yaşındaki I.Mahmut ve annesi Terken Hatun Selçuklu Devleti’nin en yetkili ismi haline gelmiş. 1094 yılında Terken Hatun ağır bir hastalığa yakalandı ve yaşamını yitirdi. Onun ardından oğlu I.Mahmud çiçek hastalığına yakalandı ve 6-7 yaşlarında hayatını kaybetti.

Terken Hatun'u kim oynayacak?

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisini merak edenler dizide Terken Hatun rolünü kimin oynayacağını merak ediyor. Sultan I. Melikşah'ın eşi ve I.Mahmud’un annesi Terken Hatun karakterini Hatice Şendil oynayacak.