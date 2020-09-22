Terken Hatun Hatice Şendil kimdir?

Hatice Şendil kimdir biyografisi. Son dönemlerde birbirinden etkileyici yapımlara imza atan TRT, yeni sezona ses getirecek dizilerle izleyicinin karşısına çıkıyor. 28 Eylül Pazartesi günü ekranlarda olacak olan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi daha şimdiden merak uyandırmayı başardı. TRT 1, aynen Diriliş Ertuğrul dizisinde olduğu gibi Uyanış: Büyük Selçuklu dizisiyle de reytingleri alt üst etmeye aday. Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları Sultan Melikşah, Terken Hatun, Hasan Sabbah, Nizamül Mülk, İmam Gazali, Ahmed Sencer karekterlerini canlandıracak oyuncularını kim oldukları araştırılıyor. Sultan Melikşah’ın hanımı Terken Hatun rolünü Hatice Şendil canlandıracaktır. Peki Hatice Şendil kimdir, nerelidir? İşte Hatice Şendil biyografisi.

Hatice Şendil kimdir?

Hatice Şendil, 2 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Antalya’lı olan Hatice Şendil, üniversite eğitimini işletme bölümü üzerine tamamladı. Hatice Şendil, Necati Şaşmız’ın başrolünde oynadığı Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Polat Alemdar’ın eşi Ebru Alemdar rolünde oynadı. Show TV’de yayınlanan "Karadağlar" dizisinde Gülhayat karakterini oynayan Hatice Şendil, "Dila Hanım" adlı dizide Dile Barazoğlu rolünü üstlendi. Hatice Şendil, 2014 yılında "Kaderimin Yazıldığı Gün" adlı Elif Doğan ismiyle dizide oynamıştır. Hatice Şendil, 29 Ekim 2014 tarihinde oyuncu ve yapımcı Burak Sağyaşar ile 2015 yılında dünya evine girdi.

Hatice Şendil hangi dizilerde oynadı?

2014 - Kaderimin Yazıldığı Gün (Elif)

2012 - Ustura Kemal (TV Dizisi)

2012 - 2013 - Dila Hanım (TV Dizisi)

2010 - Karadağlar (Gülhayat) (TV Dizisi)

2010 - Geniş Aile (TV Dizisi)

2008 - Yaban Gülü (Laçin) (TV Dizisi)

2008 - Para=Dolar (TV Filmi)

2007 - İki Yabancı (Zeyno) (TV Dizisi)

2008 - 2009 - Kurtlar Vadisi Pusu (TV Dizisi)

2007 - Fesupanallah (Gülpare) (TV Dizisi)

2005 - Eylül (Aziza) (TV Dizisi)

2001 - Yeni Hayat (Buket) (TV Dizisi)