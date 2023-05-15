TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILIŞ İLANI

T.C. KARŞIYAKA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2016/536 Esas

İşbu ilan 121 157 00 614 kimlik numaralı muris Mesut Kolağasıoğlu'nun terekesinin İcra Ve İflas Kanunu’nun 218. Maddesi (basit usulde) kapsamında terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesine ilişkin açılış ve alacaklıların, alacaklarını ve beyanların bildirmeleri için ilandır. Alacaklıların, Karşıyaka 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2016/536 Esas; 2016/785 Karar sayılı dosyası ile Avukat Elif Yıldız’ a (Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi No: 2 Gürel İş Merkezi Daire: 213 Bayraklı- İzmir) alacaklarını, hak ve borçlarını ilandan itibaren 30 gün içinde bildirmeleri, masrafı peşin verilmesi suretiyle tasfiyenin adi usülde (İ.İ.K. m. 219) yapılması istenebileceği ihtar ve ilan olunur.

Bu ilan yasa ve tüzük gereğince ilgili tüm şahıslara tebligat yerine geçer.

#ilangovtr

Basın No: ILN01829631