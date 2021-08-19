Tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS yerleştirme sonuçları 2021
Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak? Haziran ayının son hafta sonu gerçekleştirilen YKS’nin sonuçları 28 Temmuz’da ilan edildi. Sel ve yangın felaketleri sebebiyle tercih dönemi uzatıldı, baraj düşürüldü. Peki, YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
Üniversite sınavına giren milyonların gözü kulağı yerleştirme sonuçlarında. Peki, üniversite tercih sonuçları açıklandı mı?
Tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS yerleştirme sonuçları 2021
5 Ağustos’ta başlayan tercih işlemleri 20 Ağustos 23.59’da sona erecek. Sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak ÖSYM’nin açıkladığı üniversite kayıt tarihleri göz önünde bulundurulduğunda sonuçların 1 Eylül’e kadar açıklanması bekleniyor. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında alınacak.
YKS barajı kaç oldu 2021
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2021-YKS) merkezi ve ek yerleştirme tercih işlemlerinin ardından bu yıla özel uygulanacak "ikinci ek yerleştirme" sürecinde, Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı asgari 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, Alan Yeterlilik Testleri/Yabancı Dil Testi (AYT/YDT) puanı asgari 170 olan adaylar ise 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.