TEMİZLİK MALZEMESİ VE ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

İstanbul Üniversitesi Rektörlük ve Birimlere 2024 Yılı Muhtelif Temizlik Malzemesi Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1202333

1-İdarenin a) Adı : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ b) Adresi : ISTANBUL ÜNIVERSITESI REKTÖRLÜGÜ IDARI VE MALI ISLER DAIRE BASKANLIGI 16 Mart Sehitleri Caddesi 2/4 34116 Beyazıt FATİH/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2124400000 - 2124400032 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : İstanbul Üniversitesi Rektörlük ve Birimlere 2024 Yılı Muhtelif Temizlik Malzemesi Alımı b) Niteliği, türü ve miktarı : İstanbul Üniversitesi Rektörlük ve Bağlı Birimlere 2024 Yılı İçin Muhtelif Temizlik Malzemesi Alımı - 22 Kalem

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İstanbul Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Merkez Ambarı Beyazıt / İSTANBUL adresine malzemeler teslim edilecektir. Temizlik Malzemelerinin muayene ve kabul işlemleri tamamlandıktan sonra, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınır Kayıt Yetkilisi ile Yüklenici firma arasında idarece belirlenen tarihlerde dağıtım programı yapılacaktır. Temizlik malzemeleri yapılan dağıtım programı dahilinde Teknik Şartnamede belirtilen birimlerin Taşınır Kayıt Yetkilisi nezaretinde teslim tutanakları düzenlenerek Yüklenici tarafından ilgili birimlerin depolarına teslim edilecektir. ç) Süresi/teslim tarihi : Temizlik malzemelerinin teslimi Sözleşme imzalandıktan başlayacak olup; Yüklenici Ocak ayı itibari ile her ayın ilk haftası Teknik Şartname ekinde yer alan aylık dağıtım listesine uygun olarak mesai saatleri içerisinde İ.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Merkez Ambarı Beyazıt / İSTANBUL adresine malzemeleri teslim edecektir. Temizlik Malzemelerinin muayene ve kabul işlemleri tamamlandıktan sonra İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınır Kayıt Yetkilisi ile Yüklenici Firma arasında idarece belirlenen tarihlerde dağıtım programı yapılacaktır. Temizlik Malzemeleri yapılan dağıtım programı dahilinde Teknik Şartnamede belirtilen birimlerin (teknik şartnamede birimlerin açık adresleri bulunmaktadır.) Taşınır Kayıt Yetkilisi nezaretinde teslim tutanakları düzenlenerek Yüklenici tarafından ilgili birimlerin depolarına teslim edilecektir. d) İşe başlama tarihi : 01.01.2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 28.11.2023 - 10:30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Odası Beyazıt /İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: Temizlik Malzemeleri Listesinde yer alan bütün ürünlerin Teknik Şartnamede belirtilen özelliklere uygun olduğunu tevsik edecek şekilde, 1'er (bir) adet numuneleri; ihale tarih ve saatinden sonra İdarenin belirleyeceği tarihe kadar, ekonomik açıdan 1. ve 2. en avantajlı teklif sahibi istekliler tarafından, belirtilen numune ve belgeleri, numune teslim tutanağı ile birlikte İdareye teslim edilecektir.

Numuneler muayene ve kabul işlemleri bitene kadar idarede saklı tutulur.

İş ortaklığında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan birinin bu ürünleri sunması yeterlidir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (YetmişBeş) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

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Basın No: ILN01923119