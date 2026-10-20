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Ekonomi Teknoloji hisseleri toparlandı, Wall Street’te endeksler ayrıştı
Ekonomi

Teknoloji hisseleri toparlandı, Wall Street’te endeksler ayrıştı

Yeniakit Publisher
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Teknoloji hisseleri toparlandı, Wall Street’te endeksler ayrıştı

New York borsasında bilanço haftası başlarken çip şirketlerine gelen alımlar Nasdaq’ı yüzde 1’in üzerinde yükseltti. S&P 500 de günü kazançla tamamlarken Dow Jones sınırlı geriledi.

Geçen haftaki sert satışların ardından yapay zeka odaklı hisselerde görülen toparlanma, haftanın ilk işlem gününde teknoloji endekslerini destekledi. Yatırımcılar, büyük şirketlerin açıklayacağı bilançolarda yapay zeka harcamalarının gelir ve kârlılığa nasıl yansıdığına odaklandı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,41 artışla 7.690,73 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,11 kazançla 26.430,89 puana çıktı.

Yapay zeka odaklı hisselerde geçen hafta yaşanan sert satışların ardından teknoloji hisselerinde toparlanma görülürken pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

Yüksek faiz oranlarının yapay zeka altyapısına yönelik yatırımları sınırlayabileceğine ilişkin endişeler, geçen hafta teknoloji şirketlerinin hisseleri üzerinde baskı oluşturmuştu.

Yeni haftanın ilk işlem gününde çip üreticilerinden Micron Technology'nin hisseleri yüzde 2,97, Advanced Micro Devices'ın (AMD) hisseleri yüzde 1,76 ve Nvidia'nın hisseleri yüzde 1,38 değer kazandı.

Intel hisseleri de JPMorgan analistlerinin şirketin hisselerine yönelik tavsiyesini yükseltmesinin ardından yüzde 2,4 yükseldi.

Analistler, ABD'de bu hafta açıklanacak şirket bilançolarının yatırımcıların odağında olduğunu, özellikle büyük teknoloji şirketlerinin yapay zeka yatırımlarının finansal sonuçlara etkisinin yakından takip edileceğini belirtti.

SpaceX'in yarın, Meta, Tesla ve IBM'in ise çarşamba günü açıklayacağı finansal sonuçların yakından takip edilmesi bekleniyor.

Netflix, General Motors, RTX, United Airlines, Procter & Gamble ve Lockheed Martin de bu hafta finansal sonuçlarını açıklayacak şirketler arasında yer alıyor.

Öte yandan, petrol fiyatları ve tahvil faizlerindeki seyir de yatırımcıların gündeminde olmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya yönelik yaptırımlardan ve tarifelerden muafiyet kararı sonrası Rus petrolü ve yakıtının küresel piyasalara arzının artabileceği beklentisi öne çıkarken Orta Doğu'daki gerilim ve enerji altyapısına yönelik saldırılar arz endişelerini canlı tuttu.

Bu gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı bir miktar gerilemesine rağmen 100 dolar seviyesinin üzerinde kalmayı sürdürürken Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı yüzde 2'nin üzerinde arttı.

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi ise yüzde 5,14 seviyesinde seyretti.

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