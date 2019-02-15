Tekirdağ yerel seçim anketi 2019 yerel seçim sonuçları Tekirdağ

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde 673 bin 481 seçmenin oy kullandığı Tekirdağ'da 31 Mart 2019 yerel seçimler son derece önemli. AK Parti Tekirdağ Büyükşehir belediye başkan adayı Mestan Özcan olurken, CHP Tekirdağ Büyükşehir belediye başkan adayı Kadir Albayrak oldu. 31 Mart 2019 yerel seçimlerde Tekirdağ yerel seçim anket sonuçları 2019 merak ediliyordu. Peki 2019 yerel seçimlerde Tekirdağ'da hangi parti ne kadar oy alıyor?

Türkiye 31 Mart 2019’da yerel seçimler için sandık başına gidecek. Yerel seçimler 2019 için partiler aday belirleme çalışmalarına devam ederken, anket şirketleri de 2019 yerel seçim sonuçlarına ilişkin anket verilerini açıklamaya başladı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerde Tekirdağ yerel seçim anket sonuçları 2019 merak ediliyordu. Peki 2019 yerel seçimlerde Tekirdağ'da hangi parti ne kadar oy alıyor? AK Parti Tekirdağ seçim sonuçları 2019 CHP Tekirdağ yerel seçim anket sonuçları kim önde?

Yerel seçim anket sonuçları

Optimar Araştırma, seçmenin siyasi tercihini ortaya koymayı amaçlayan ve 28 Aralık- 3 Ocak tarihleri arasında 26 ilde 252 kişi ile gerçekleştirdikleri araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Araştırmaya göre "321 Mart seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?" sorusuna, katılımcıların yüzde 32.5'i AK Parti, yüzde 20.4 Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), yüzde 5.5 İYİ Parti, yüzde 5.4 Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), yine yüzde 5.4 Halkların Demokratik Partisi (HDP), yüzde 1 ise Saadet Partisi (SP) ve yüzde 1.2'i de "diğer partiler" yanıtını verdi.

ORC Araştırmanın 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için yayınladığı seçmen tercihi raporunda CHP'nin adayı, İYİ Parti'nin de desteklediği Mansur Yavaş önde. 14-31 Ocak tarihlerini kapsayan en güncel araştırmada Ankara seçmeninin %41.9'u Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oy tercihini Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi adayı Mansur Yavaş'tan yana kullanacağını bildirdi. Seçmenlerin %36,8'i ise Ankara'nın Cumhur İttifakı/Ak parti adayı Mehmet Özhaseki'den yana oy kullanacağını açıkladı.

Piar Araştırma şirketinin 31 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında yaptığı ankette de Ankara'da Mansur Yavaş yüzde 41,7 ile Cumhur İttifakı'nın adayı Mehmet Özhaseki'nin yaklaşık 6 puan önünde yer aldı.

Gezici Araştırma şirketinin yedi büyük şehirde yaptığı yerel seçim anketine göre ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ilk sırada yüzde 52,2 ile AK Parti + MHP Cumhur İttifakı’nın AK Parti adayı Mehmet Özhaseki, ikinci sırada da yüzde 47,8 ile CHP + İyi Parti Millet İttifakı’nın CHP'li adayı Mansur Yavaş bulunuyor.

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, Ankara'da 31 Mart 2019 yerel seçimler için yaptıkları araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Kulat, Ankara'da Mansur Yavaş'ın 5-6 puan önde olduğunu söyledi. Kulat, "Son 5 seçimde muhalefet görmediği düzeyde önde görünüyor. Bunda ekonomik kaygıların da mutlaka bir etkisi var."dedi.

Mehmet Özhaseki’den anket açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Cumhur İttifakı kapsamında devam eden görüşmelerin 2-3 gün içinde sonuçlanacağını bildirdi. Ankara'daki son anketlerin sorulması üzerine Özhaseki, "Rahatız, işimize bakıyoruz. İlk günlerde dağınıklık vardı. Ama çok şükür, biz çıktıkça, anlattıkça taşlar yerli yerine oturdu. Bizim kendimize has parti tabanımız var. Beraber olduğumuz, ittifak ettiğimiz MHP var. Bizim iki partinin oyu bile başlı başına yüzde 50'yi aşmamıza yetiyor." dedi.

Anket şirketlerinin Tekirdağ yerel seçim sonuçlarına ilişkin verilerini açıklamadı. Ancak ORC araştırma daha önceden Tekirdağ yerel seçim anket sonuçlarını açıklamıştı.

Tekirdağ 2014 yerel seçim sonuçları

CHP adayı Kadir Albayrak % 45,75

AK Parti adayı Mustafa Yel % 37,13

MHP adayı Nail Yılmaz % 2,67

HDP adayı Mukaddes Akdeniz % 1,72