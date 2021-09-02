"Tek doz aşı korumuyor" diyen Bakan Koca'dan flaş açıklama: Aktif vaka sayısının yüzde 81'i aşısını tam olmayanlar

95 milyon doz aşı uygulanmasına rağmen günlük vaka sayıları 20 binin üzerinde seyrederken ölüm sayısı ise 300'e dayanmış durumda.

Yüz yüze eğitimin başlamasına sayılı günler kala, koronavirüse karşı vatandaşların maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması gerektiğine vurgu yapan Sağlık Bakanlığı, aşılama çalışmalarına da hız verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı. Bakan Koca, Milli Eğitim Bakanı Mehmet Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar ile kameralarında karşısına geçti.

Aktif vaka sayısının yüzde 19'u aşılı, yüzde 81'i aşısız veya 3 doz aşısını olmayanlar

Bakan Koca, aktif vakaların yüzde 81'inin tam aşılı olmayan kişilerin olduğunu söyledi ve "Bugün itibariyle 500 bine yakın olan aktif vakaların yüzde 81'i tam aşılı olmayan kişilerdir." ifadesinde bulundu.

Yoğun bakım hasta sayısının yüzde 10'u aşılı, yüzde 90'ı aşısız veya 3 doz aşısını olmayanlar

Hastaneye yatan hasta sayısını da açıklamalarında belirten Bakan Koca, "Hastaneye yatan vatandaşlarımızın yaklaışık yüzde 90'ını da tam aşılı olmayan kişilerdir." dedi.

Vefat sayısının yüzde 10'u aşılı, yüzde 90'ı aşısız veya 3 doz aşısını olmayanlar

Bakan Koca, vefat eden vatandaşların yüzdelik oranını da vererek "Vefat eden vatandaşlarımızın yüzde 90'ı ya hiç olmamış ya da aşıları eksik kişilerdir." diye konuştu.

"Vefat sayıları da artıyor"

Bakan Koca vaka ve vefat sayılarıyla ilgili ise şunları söyledi:

Vaka sayılarındaki artış giderek devam ettiğini bir yerde şimdi takıldı. Bu rakamlarında oldukça yüksek olduğunu düşünüyoruz. Vefat sayıları da artıyor. Varyantların bulaşmayı daha çok arttırdığını biliyoruz. Kısıtlamaları bu dönemde gündemimize almadık. Temasın olduğu, maske kullanımının azaldığı bir dönemi görüyoruz ve bulaşın artarak vaka sayılarını arttırdığını görüyoruz.

Vakanın en yoğun olduğu yaş grubu 15-45 yaş arası

15-45 yaş arasında vakanın en yoğun olduğu yaş grubu. Vaka sayısı bu sebeple giderek yükseldi. Bizim yapmamız gereken aşının kimisi bulaşmayı önlemediği söylüyor. Biz aşının bulaşmayı da yüzde 50-60 önlediğini biliyoruz. Vaka oranımız yüzde 10, aşılanma oranı 65 yaş üzeri yüzde 82.5. yüzde 90'a yakın aşısını yaptırmamış kişilerden oluşuyor. Biz bu salgını gündemimizden çıkarmak istiyoruz. 84 milyonun birlikte hareket etmesiyle bu durum mümkün. yüzde 10 aşısı olanlar da kaybedilebiliyor. Ağırlıkla 65 yaş üstü ve ek hastalığı olanlar vefat ediyor. yüzde 90 oranında aşının koruduğunu görüyoruz. Bu aşıların etkili olduğunu, vatandaşlarımızın erken dönemde aşılarını yaptırmalarının etkili olduğunun altını çizmek istiyorum.

"Tek aşı korumuyor"

Tek aşı korumuyor, iki doz aşının yapılması gerekiyor. İsrail'deki çalışmalar mRNA aşısında 7-8 ay sonra hatırlatma dozu gerektiğini gösteriyor. Sinovac için 3. doz gerekiyor. Aşısını tamamlamış kişi sayısı 35 milyon. Bu kişişlerin vaka yükü yüzde 13 hastane yükü yüzde 10.