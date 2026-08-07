TEDAŞ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (KAHRAMANMARAŞ)
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TEDAŞ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (KAHRAMANMARAŞ)
Kahramanmaraş il sınırları içerisindeki enerji nakil hatlarının ve trafo binası yerlerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 06.07.2018 tarih 16-316 sayılı ve 18.05.2022 tarih 16-1381 sayılı kararlar ile başlanılmıştır.
Söz konusu kararlar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.
Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 0344 223 07 08 no.lu telefon numarasından bilgi alması ve Yamaçtepe mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı Güvenen 4 Apt. No:51/A Onikişubat/KAHRAMANMARAŞ adresinde bulunan TEDAŞ 3. Bölge Müdürlüğüne uzlaşma görüşmelerinde bulunulması müracaatı rica olunur.
Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.
Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.
İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.
Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi
|İlçesi
|Köy/Mahalle
|Ada No
|Parsel No
|Adı Soyadı
|Baba Adı
|Andırın
|Canbaz
|126
|28
|MURTAZA PÜSKÜLLÜOĞLU
|MEHMET
|Andırın
|Canbaz
|122
|109
|ABDİ KOCA
|HASAN
|Andırın
|Canbaz
|122
|108
|ABDİ KOCA
|HASAN
|Andırın
|Canbaz
|122
|98
|HACI AHMET BAŞIBÜYÜK
|MUSTAFA
|Andırın
|Canbaz
|122
|73
|HATİCE KODAL
|MEHMET
|Andırın
|Canbaz
|122
|73
|AHMET BAŞIBÜYÜK
|MEHMET
|Andırın
|Canbaz
|122
|72
|NURULLAH BAŞIBÜYÜK
|ALİ
|Andırın
|Canbaz
|122
|72
|FATMA KAÇARCI
|ALİ
|Andırın
|Canbaz
|122
|72
|NURAY ATEŞ
|ALİ
|Andırın
|Canbaz
|122
|72
|NEBİLE BAŞIBÜYÜK
|ALİ
|Andırın
|Canbaz
|122
|72
|EŞE BAŞIBÜYÜK
|İSMAİL
|Andırın
|Canbaz
|122
|72
|MAHİRE İMREN
|ALİ
|Andırın
|Canbaz
|122
|72
|MEHMET AKKALE
|İSMAİL
|Andırın
|Canbaz
|122
|72
|ZELİHA KURT
|ALİ
|Andırın
|Canbaz
|122
|72
|EŞE MAHTİ
|DURDU
|Andırın
|Canbaz
|122
|72
|CENNET ERDEVİR
|YUSUF
|Andırın
|Canbaz
|122
|72
|HÜRÜ ERDEVİR
|DURDU
|Andırın
|Canbaz
|122
|72
|UMMUHANI ERDEVİR
|OSMAN
|Andırın
|Canbaz
|122
|72
|FATMA BAŞIBÜYÜK
|HASAN
|Andırın
|Canbaz
|122
|72
|ZEYNEP BAŞIBÜYÜK
|HASAN
|Andırın
|Canbaz
|122
|70
|EŞE BAŞIBÜYÜK
|İSMAİL
|Andırın
|Canbaz
|122
|70
|MAHİRE İMREN
|ALİ
|Andırın
|Canbaz
|122
|70
|MEHMET AKKALE
|İSMAİL
|Andırın
|Canbaz
|122
|70
|ZELİHA KURT
|ALİ
|Andırın
|Canbaz
|122
|70
|EŞE MAHTİ
|DURDU
|Andırın
|Canbaz
|122
|70
|CENNET ERDEVİR
|YUSUF
|Andırın
|Canbaz
|122
|70
|HÜRÜ ERDEVİR
|DURDU
|Andırın
|Canbaz
|122
|70
|UMMUHANI ERDEVİR
|OSMAN
|Andırın
|Canbaz
|122
|70
|FATMA BAŞIBÜYÜK
|HASAN
|Andırın
|Canbaz
|122
|70
|ZEYNEP BAŞIBÜYÜK
|HASAN
|Andırın
|Canbaz
|122
|67
|ZELİHA KÖSE
|ALİ
|Andırın
|Canbaz
|122
|67
|HACER KÜÇÜKKÖSE
|AHMET
|Andırın
|Canbaz
|122
|45
|İSMAİL AKKALE
|MEMET
|Andırın
|Canbaz
|122
|46
|MUSTAFA AKKALE
|MEMET
|Andırın
|Canbaz
|122
|42
|DURDU ERDEVİR
|ALİ
|Andırın
|Canbaz
|122
|54
|BİLAMİN BAŞIBÜYÜK
|MEHMET
|Andırın
|Canbaz
|122
|55
|DURDU ERDEVİR
|HACI
|Andırın
|Canbaz
|122
|57
|FATMA ERDEVİR
|İSMAİL
|Andırın
|Canbaz
|122
|57
|ÖMER ERDEVİR
|ALİ
|Andırın
|Canbaz
|122
|57
|ALİ ERDEVİR
|MUSTAFA
|Andırın
|Canbaz
|122
|41
|FATMA ERDEVİR
|İSMAİL
|Andırın
|Canbaz
|122
|41
|ÖMER ERDEVİR
|ALİ
|Andırın
|Canbaz
|122
|41
|ALİ ERDEVİR
|MUSTAFA
|Andırın
|Canbaz
|122
|33
|FATMA ERDEVİR
|İSMAİL
|Andırın
|Canbaz
|122
|33
|ÖMER ERDEVİR
|ALİ
|Andırın
|Canbaz
|122
|33
|ALİ ERDEVİR
|MUSTAFA
|Andırın
|Canbaz
|122
|26
|MUSTAFA KEMAL KÖSE
|MEHMET
|Andırın
|Canbaz
|122
|26
|SÜLEYMAN KÖSE
|MURAT
|Andırın
|Canbaz
|122
|26
|DURDU MEHMET KÖSE
|MURAT
|Andırın
|Canbaz
|122
|26
|RÜVEYDE TORUN
|MUSTAFA
|Andırın
|Canbaz
|122
|26
|EMİNE KÖSE
|MUSTAFA
|Andırın
|Canbaz
|122
|26
|ZEKİ KÖSE
|HACI RÜSTEM
|Andırın
|Canbaz
|122
|13
|ALİ GÖK
|AHMET
|Andırın
|Canbaz
|122
|10
|KENAN KAYA
|RECEP
|Andırın
|Canbaz
|122
|10
|HARUN TORUN
|ÖMER
|Andırın
|Canbaz
|122
|11
|ALİ TEMİR
|MEMİLİ
|Andırın
|Canbaz
|122
|11
|EMİNE KÖSE
|MUSTAFA
|Andırın
|Canbaz
|122
|11
|FATMA ÇALİŞ
|SÜLEYMAN
|Andırın
|Canbaz
|122
|11
|AİŞE KÖSE
|BEKİR
|Andırın
|Canbaz
|122
|11
|EŞE KÖSE
|SÜLEYMAN
|Andırın
|Canbaz
|122
|11
|SEMA KÖSE
|FİKRİ
|Andırın
|Canbaz
|122
|11
|VAHİDE NUR ÇALIŞ
|ŞERİF
|Andırın
|Canbaz
|122
|11
|SAADETTİN KÖSE
|ALİ
|Andırın
|Canbaz
|122
|11
|HÜRÜ ARSLANTAŞ
|YUSUF
|Andırın
|Canbaz
|122
|11
|CENNET ERDEVİR
|YUSUF
|Andırın
|Canbaz
|122
|9
|HATUN TORUN
|EMİN
|Andırın
|Canbaz
|122
|4
|KENAN KAYA
|RECEP
|Andırın
|Canbaz
|122
|4
|AYŞE KÖSE
|OSMAN
|Andırın
|Canbaz
|122
|4
|ÜMMÜSÜ TORUN
|OSMAN
|Andırın
|Canbaz
|122
|4
|FAHRİ KÖSE
|HACI RÜSTEM
|Andırın
|Canbaz
|122
|4
|ZEKİ KÖSE
|HACI RÜSTEM
|Andırın
|Canbaz
|122
|4
|MEHMET TAŞGIT
|DURDU MEHMET
|Andırın
|Canbaz
|122
|4
|MEHMET TAŞGIT
|DURDU MEHMET
|Andırın
|Canbaz
|122
|4
|MUSTAFA TAŞGIT
|DURDU MEHMET
|Andırın
|Canbaz
|122
|4
|TURHAN TORUN
|DOĞAN
|Andırın
|Canbaz
|122
|4
|HARUN TORUN
|ÖMER
|Andırın
|Canbaz
|122
|6
|FATMA GÖZÜKÜÇÜK
|MUSTAFA
|Andırın
|Canbaz
|122
|6
|HATİCE GÖZÜKÜÇÜK
|HASAN
|Andırın
|Canbaz
|122
|6
|KERİM GÖZÜKÜÇÜK
|HASAN
|Andırın
|Canbaz
|122
|6
|CENNET ACARCA
|MEHMET
|Andırın
|Canbaz
|122
|6
|HAVVA KURUPINAR
|HASAN
|Andırın
|Canbaz
|122
|6
|SAİDE ŞANLIER
|MEHMET
|Andırın
|Canbaz
|122
|6
|FATMA TAŞGIT
|MEHMET
|Andırın
|Canbaz
|122
|6
|TÜRKAN GÖZÜKÜÇÜK
|MECİT
|Andırın
|Canbaz
|122
|6
|YETER İSPENOĞLU
|MEHMET
|Andırın
|Canbaz
|122
|6
|UMMUHANI YAZLAK
|MEHMET
|Andırın
|Canbaz
|122
|6
|HACI TAŞGIT
|MEHMET
|Andırın
|Canbaz
|122
|6
|GÜLÜZAR GÖKKÖSE
|HASAN
|Andırın
|Canbaz
|122
|6
|FATMA GÖZÜKÜÇÜK
|MEHMET
|Andırın
|Canbaz
|122
|6
|ADNAN AYAR
|MEHMET
|Andırın
|Canbaz
|122
|6
|UMMUHANI GÖZÜKÜÇÜK
|İSMAİL
|Andırın
|Canbaz
|122
|6
|HAKKI GÖZÜKÜÇÜK
|HASAN
|Andırın
|Canbaz
|122
|6
|HACER AKÇA
|MEHMET
|Andırın
|Canbaz
|122
|6
|HATİCE TEBEŞ
|MEHMET
|Andırın
|Canbaz
|122
|6
|MÜESSER GÖZÜKÜÇÜK
|RECEP
|Andırın
|Canbaz
|122
|6
|GÜLER TAŞGIT
|CUMA ALİ
|Andırın
|Canbaz
|122
|6
|GÜMÜŞ AVAN
|MEHMET
|Andırın
|Canbaz
|122
|6
|SONGÜL KÖSECE
|HASAN
|Andırın
|Canbaz
|122
|6
|ORHAN AYAR
|MEHMET
|Andırın
|Canbaz
|122
|6
|NESRİN ALTINKAYNAK
|RECEP
|Andırın
|Canbaz
|122
|6
|KEMAL GÖZÜKÜÇÜK
|HASAN
|Andırın
|Canbaz
|122
|6
|DÖNDÜ ÖZKALE
|MEHMET
|Andırın
|Canbaz
|122
|6
|FATMA KARASÜLEYMANOĞLU
|AHMET
|Andırın
|Canbaz
|122
|6
|ALİ TAŞGIT
|MEHMET
|Andırın
|Canbaz
|122
|6
|YAKUP AYAR
|MEHMET
|Andırın
|Canbaz
|122
|6
|MERYEM PARLAR
|MEHMET
|Andırın
|Canbaz
|122
|6
|OSMAN KIZAL
|AHMET
|Andırın
|Canbaz
|122
|6
|MERYEM BAŞIBÜYÜK
|AHMET
|Andırın
|Canbaz
|122
|6
|HÜRÜ DERTLİ
|MEHMET
|Andırın
|Canbaz
|122
|6
|LEYLA KIZAL
|AHMET
|Andırın
|Canbaz
|122
|6
|SULTAN AYAR
|MEHMET
|Andırın
|Canbaz
|122
|6
|FATMA KIZAL
|AHMET
|Andırın
|Canbaz
|122
|6
|MEHMET GÖZÜKÜÇÜK
|AHMET
|Andırın
|Canbaz
|122
|6
|CENGİZ AYAR
|MEHMET
|Andırın
|Canbaz
|122
|6
|NAZMİYE KÖKKIZ
|AHMET
|Andırın
|Canbaz
|122
|6
|EMİNE KARAKUŞ
|İSMAİL
|Andırın
|Canbaz
|122
|6
|DURDU MEHMET GÖZÜKÜÇÜK
|İSMAİL
|Andırın
|Canbaz
|122
|6
|ERDAL GÖZÜKÜÇÜK
|AHMET
|Andırın
|Canbaz
|122
|6
|EMİNE KURUPINAR
|MEHMET
|Andırın
|Canbaz
|122
|6
|AHMET KURUPINAR
|MEMİLİ
|Andırın
|Canbaz
|122
|6
|AYNUR ARSLANTAŞ
|MEHMET
|Andırın
|Canbaz
|122
|6
|AYSEL KOCAMAN
|MEHMET
|Andırın
|Canbaz
|122
|6
|EMRAH GÖZÜKÜÇÜK
|AHMET
|Andırın
|Canbaz
|122
|6
|İSMAİL KIZAL
|AHMET
|Andırın
|Canbaz
|122
|6
|HARUN GÖKKÖSE
|MUSTAFA
|Andırın
|Canbaz
|122
|6
|BAYRAM GÖZÜKÜÇÜK
|İSMAİL
|Andırın
|Canbaz
|122
|6
|NEBİHAT EVER
|MEMİLİ
|Andırın
|Canbaz
|122
|6
|FATMA DUMAN
|MEMİLİ
|Andırın
|Canbaz
|122
|6
|MUHAMMET GÖZÜKÜÇÜK
|ALİ
|Andırın
|Canbaz
|122
|6
|SEVGİ DEMİRDELEN
|MEMİLİ
|Andırın
|Canbaz
|122
|6
|İRFAN GÖKKÖSE
|MUSTAFA
|Andırın
|Canbaz
|122
|6
|FAZİLET TORUN
|AHMET
|Andırın
|Canbaz
|122
|6
|AHMET GÖKKÖSE
|MUSTAFA
|Andırın
|Canbaz
|122
|6
|FATMA BOZ
|HAMZA
|Andırın
|Canbaz
|122
|6
|SALİM GÖZÜKÜÇÜK
|ALİ
|Andırın
|Canbaz
|122
|6
|MAHMUDE ÜNSAL
|ALİ
|Andırın
|Canbaz
|122
|6
|MEHMET TAŞGIT
|HAMZA
|Andırın
|Canbaz
|122
|6
|GAMZE KARAKAŞ
|HAMZA
|Andırın
|Canbaz
|122
|6
|DERYA ÇİKİOĞLU
|MEMİLİ
|Andırın
|Canbaz
|122
|6
|ESRA TAŞGIT AKIN
|HAMZA
|Andırın
|Canbaz
|122
|3
|EMİNE TORUN
|AHMET
|Andırın
|Canbaz
|124
|1
|RÜVEYDE TORUN
|MUSTAFA
|Andırın
|Canbaz
|124
|1
|KENAN KAYA
|RECEP
|Andırın
|Canbaz
|124
|1
|FAHRİ KÖSE
|HACI RÜSTEM
|Andırın
|Canbaz
|124
|1
|ZEKİ KÖSE
|HACI RÜSTEM
|Andırın
|Canbaz
|124
|1
|MEHMET TAŞGIT
|DURDU MEHMET
|Andırın
|Canbaz
|124
|1
|MEHMET TAŞGIT
|DURDU MEHMET
|Andırın
|Canbaz
|124
|1
|MUSTAFA TAŞGIT
|DURDU MEHMET
|Andırın
|Canbaz
|124
|1
|TURHAN TORUN
|DOĞAN
|Andırın
|Canbaz
|124
|1
|HATUN TORUN
|EMİN
|Andırın
|Canbaz
|124
|1
|HARUN TORUN
|ÖMER
|Andırın
|Canbaz
|117
|177
|RÜVEYDE TORUN
|MUSTAFA
|Andırın
|Canbaz
|117
|177
|KENAN KAYA
|RECEP
|Andırın
|Canbaz
|117
|177
|FAHRİ KÖSE
|HACI RÜSTEM
|Andırın
|Canbaz
|117
|177
|ZEKİ KÖSE
|HACI RÜSTEM
|Andırın
|Canbaz
|117
|177
|MEHMET TAŞGIT
|DURDU MEHMET
|Andırın
|Canbaz
|117
|177
|MEHMET TAŞGIT
|DURDU MEHMET
|Andırın
|Canbaz
|117
|177
|MUSTAFA TAŞGIT
|DURDU MEHMET
|Andırın
|Canbaz
|117
|177
|TURHAN TORUN
|DOĞAN
|Andırın
|Canbaz
|117
|177
|HATUN TORUN
|EMİN
|Andırın
|Canbaz
|117
|177
|HARUN TORUN
|ÖMER
|Andırın
|Canbaz
|117
|176
|RÜVEYDE TORUN
|MUSTAFA
|Andırın
|Canbaz
|117
|176
|EŞE KÖSE
|SÜLEYMAN
|Andırın
|Canbaz
|117
|176
|SEMA KÖSE
|FİKRİ
|Andırın
|Canbaz
|117
|176
|VAHİDE NUR ÇALIŞ
|ŞERİF
|Andırın
|Canbaz
|117
|176
|SAADETTİN KÖSE
|ALİ
|Andırın
|Canbaz
|117
|176
|DURDU MEHMET KÖSE
|MURAT
|Andırın
|Canbaz
|117
|176
|FATMA KÖSE
|YUSUF
|Andırın
|Canbaz
|117
|176
|ELİFE KÖSE
|YUSUF
|Andırın
|Canbaz
|117
|176
|HAYRULLAH KÖSE
|YUSUF
|Andırın
|Canbaz
|117
|176
|HÜRÜ ERDEVİR
|YUSUF
|Andırın
|Canbaz
|117
|176
|FATMA TOPAKTAŞ
|ALİ
|Andırın
|Canbaz
|117
|176
|KAZIM TOPAKTAŞ
|ALİ
|Andırın
|Canbaz
|117
|176
|ELİF ERDEVİR
|BAYRAM
|Andırın
|Canbaz
|117
|176
|AYŞE GÖK
|HASAN
|Andırın
|Canbaz
|117
|176
|HASAN GÖK
|AHMET
|Andırın
|Canbaz
|117
|176
|MUSTAFA GÖK
|HASAN
|Andırın
|Canbaz
|117
|176
|ALİ GÖK
|AHMET
|Andırın
|Canbaz
|117
|176
|VELİ KÖSE
|HASAN
|Andırın
|Canbaz
|117
|173
|ARİF GÖK
|MEHMET
|Andırın
|Canbaz
|120
|2
|ARİF GÖK
|MEHMET
|Andırın
|Canbaz
|117
|165
|OSMAN TORUN
|MUSTAFA
|Andırın
|Canbaz
|118
|36
|ARİF BENLİ
|OSMAN
|Andırın
|Canbaz
|118
|36
|SERMİN KURSAVE
|ALİ
|Andırın
|Canbaz
|118
|37
|CEMALETTİN BENLİ
|FEVZİ
|Andırın
|Canbaz
|118
|37
|NEDİM BENLİ
|FEVZİ
|Andırın
|Canbaz
|118
|37
|UMMUHANI DUMAN
|ALİ
|Andırın
|Canbaz
|118
|37
|MARİYE BAŞIBÜYÜK
|ALİ
|Andırın
|Canbaz
|118
|37
|ELMAS DEMİRDELEN
|KAMİL
|Andırın
|Canbaz
|118
|37
|ELİFE AKDENİZ
|MEHMET
|Andırın
|Canbaz
|118
|37
|NEZİHA DUMAN
|AHMET
|Andırın
|Canbaz
|118
|37
|FATMA DUMAN
|MEHMET
|Andırın
|Canbaz
|118
|27
|UMMUHANI DUMAN
|ALİ
|Andırın
|Canbaz
|118
|27
|MARİYE BAŞIBÜYÜK
|ALİ
|Andırın
|Canbaz
|118
|27
|ELMAS DEMİRDELEN
|KAMİL
|Andırın
|Canbaz
|118
|27
|ELİFE AKDENİZ
|MEHMET
|Andırın
|Canbaz
|118
|27
|NEZİHA DUMAN
|AHMET
|Andırın
|Canbaz
|118
|27
|FATMA DUMAN
|MEHMET
|Andırın
|Rıfatiye
|113
|74
|HEDİYE BOLAT
|MEHMET
|Andırın
|Rıfatiye
|113
|74
|NUSRET TOPAL
|VELİ
|Andırın
|Rıfatiye
|113
|62
|MUSTAFA KARA
|ALİ
|Andırın
|Rıfatiye
|113
|62
|MEHMET KARA
|ALİ
|Andırın
|Rıfatiye
|113
|62
|OSMAN KARA
|ALİ
|Andırın
|Rıfatiye
|113
|55
|MUSTAFA KARA
|ALİ
|Andırın
|Rıfatiye
|113
|55
|MEHMET KARA
|ALİ
|Andırın
|Rıfatiye
|113
|55
|OSMAN KARA
|ALİ
|Andırın
|Rıfatiye
|113
|25
|MEHMET KARA
|ALİ
|Andırın
|Rıfatiye
|113
|25
|AHMET KARA
|MUSTAFA
|Andırın
|Rıfatiye
|113
|19
|(SN:8270597) DAVALI VKN:6110064097
|Andırın
|Rıfatiye
|113
|5
|MUSTAFA KARA
|MEHMET
|Andırın
|Osmancık
|114
|10
|MEHMET ŞENSOY
|CAFER
|Andırın
|Osmancık
|114
|10
|FATMA KÖSE
|MEHMET
|Andırın
|Osmancık
|114
|10
|DURDU KÖSE
|AHMET
|Andırın
|Osmancık
|114
|10
|ÖMER BENLİ
|OSMAN
|Andırın
|Osmancık
|114
|10
|ABDULLAH KÖSE
|MUSTAFA
|Andırın
|Osmancık
|114
|10
|YILDIZ ÇETİN
|ALİ
|Andırın
|Osmancık
|114
|10
|DURSUN SEZER
|SEYİT AHMET
|Andırın
|Osmancık
|114
|10
|SÜLEYMAN KAYA
|DURDU MEHMET
|Andırın
|Osmancık
|114
|10
|ŞEFİKA ÇETİN
|MAHİR
|Andırın
|Osmancık
|114
|10
|GÜLÜZAR KAYA
|SEYİT AHMET
|Andırın
|Osmancık
|114
|10
|CANAN KAYA
|SÜLEYMAN
|Andırın
|Osmancık
|114
|10
|İMRAN ÇETİN
|ZEKERİYE
|Andırın
|Osmancık
|114
|10
|NURCAN AY
|SÜLEYMAN
|Andırın
|Osmancık
|114
|10
|AHMET İLKER ÇETİN
|ZEKERİYE
|Andırın
|Osmancık
|114
|10
|BİRCAN KAYA
|SÜLEYMAN
|Andırın
|Osmancık
|114
|10
|EMRE ÇETİN
|NURİTTİN
|Andırın
|Osmancık
|114
|10
|SELCAN ULAŞ
|SÜLEYMAN
|Andırın
|Osmancık
|114
|10
|ERHAN ÇETİN
|NURİTTİN
|Andırın
|Osmancık
|114
|10
|HAVVA GÖK
|ŞÜKRÜ
|Andırın
|Osmancık
|114
|10
|NAZMİYE ATEŞ
|YUSUF
|Andırın
|Osmancık
|114
|10
|AYŞE GÜVEN
|DURDU
|Andırın
|Osmancık
|114
|10
|MEHMET EMİN ATEŞ
|OSMAN
|Andırın
|Osmancık
|114
|10
|ZEYNEP GÜVEN
|İBRAHİM
|Andırın
|Osmancık
|114
|10
|HALİL DOĞAN
|YUSUF
|Andırın
|Osmancık
|114
|10
|MELİHA DENİZ GÜLTEKİN
|TURGUT DURDU
|Andırın
|Osmancık
|114
|4
|EMİNE KODAL
|AHMET
|Andırın
|Osmancık
|114
|4
|RAZİYE ÇERÇİ
|HALİL
|Andırın
|Osmancık
|114
|4
|MEHMET YILMAZ ATALAK
|TAHİR
|Andırın
|Osmancık
|114
|4
|CENNET YILMAZ
|HALİL
|Andırın
|Osmancık
|114
|4
|SULTAN ATALAK
|HALİL
|Andırın
|Osmancık
|114
|4
|MELEK CANTÜRK
|HALİL
|Andırın
|Osmancık
|114
|4
|MURAT ÇERÇİ
|YUSUF
|Andırın
|Osmancık
|114
|4
|TALİP YILMAZ
|MEHMET
|Andırın
|Osmancık
|114
|4
|GÜLDEN KAVUŞ
|SÜLEYMAN
|Andırın
|Osmancık
|114
|4
|SEVGİ CANTÜRK
|RAİF
|Andırın
|Osmancık
|114
|4
|SONAY ÇERÇİ
|MEHMET
|Andırın
|Osmancık
|114
|4
|SAADET CANTÜRK
|RAİF
|Andırın
|Osmancık
|114
|4
|MEHMET YILMAZ
|NASİP
|Andırın
|Osmancık
|114
|4
|NEZİHA DUMAN
|AHMET
|Andırın
|Osmancık
|114
|4
|ELİFE AKDENİZ
|MEHMET
|Andırın
|Osmancık
|114
|4
|FATMA DUMAN
|MEHMET
|Andırın
|Osmancık
|114
|4
|HAKAN DUMAN
|İBRAHİM
|Andırın
|Osmancık
|114
|4
|FATİŞ KODAL
|MİKTAT
|Andırın
|Osmancık
|114
|4
|NAZİFE KODAL
|AHMET
|Andırın
|Osmancık
|114
|4
|FATMA KODAL
|CAFER
|Andırın
|Osmancık
|114
|4
|AHMETCAN KODAL
|CAFER
|Andırın
|Osmancık
|114
|4
|İBRAHİM KODAL
|CAFER
|Andırın
|Osmancık
|114
|4
|MİKTAT KODAL
|CAFER
|Andırın
|Osmancık
|114
|4
|HÜSNE GÜLER
|MEHMET
|Andırın
|Osmancık
|114
|4
|AYŞE AKÇADAĞ
|MEHMET
|Andırın
|Osmancık
|114
|4
|NERİMAN GÜLER
|MEHMET
|Andırın
|Osmancık
|114
|4
|HATİCE ÇETE
|MAHMUT
|Andırın
|Osmancık
|114
|4
|ELMAS TOPAL
|MAHMUT
|Andırın
|Osmancık
|114
|4
|HÜSNE TOPAL
|ALİ
|Andırın
|Osmancık
|114
|4
|ELMAS DEMİRDELEN
|KAMİL
|Andırın
|Osmancık
|114
|4
|UMMUHANI DEMİRDELEN
|BAYRAM
|Andırın
|Osmancık
|114
|4
|RAHİME KARAOSMANOĞLU
|ALİ
|Andırın
|Osmancık
|114
|4
|FINDIK DEMİRDELEN
|ALİ
|Andırın
|Osmancık
|114
|4
|FATMA KERTLEK
|HAKKI
|Andırın
|Osmancık
|114
|4
|ORHAN DEMİRDELEN
|HAKKI
|Andırın
|Osmancık
|114
|4
|FATMA TOPAL
|BAYRAM
|Andırın
|Osmancık
|114
|9
|PAŞAHAN İBRAHİM KARISI
|Andırın
|Osmancık
|114
|9
|NURİYE KURT
|MEVLİT
|Andırın
|Osmancık
|114
|9
|FATMA KURT
|AHMET
|Andırın
|Osmancık
|114
|9
|MERAL KURT
|İSMAİL
|Andırın
|Osmancık
|114
|9
|ERCAN DEVİRAN
|ALİ
|Andırın
|Osmancık
|114
|8
|MUSTAFA UZUN
|MEHMET
|Andırın
|Osmancık
|114
|8
|ALAADDİN KIVRAK
|DURDU
|Andırın
|Osmancık
|114
|7
|HASİBE
|Andırın
|Osmancık
|113
|6
|HASİBE
|Andırın
|Osmancık
|113
|5
|MUSTAFA UZUN
|MEHMET
|Andırın
|Osmancık
|113
|5
|ALAADDİN KIVRAK
|DURDU
|Andırın
|Osmancık
|113
|1
|MELEK YAŞAR KARISI
|Andırın
|Osmancık
|113
|1
|HALİDE KÖSE
|HALİL İBRAHİM
|Andırın
|Osmancık
|113
|2
|İBRAHİM KURUPINAR
|AHMET
|Andırın
|Osmancık
|113
|2
|FATMA KURUPINAR
|MEHMET
|Andırın
|Osmancık
|113
|2
|ÖZKAN İSPENOĞLU
|YUSUF
|Andırın
|Osmancık
|113
|2
|GÜLCAN EVER
|YUSUF
|Andırın
|Osmancık
|115
|2
|MEHMET DUMAN
|MEHMET
|Andırın
|Osmancık
|115
|2
|BEDRİYE SARI
|MUSTAFA
|Andırın
|Osmancık
|115
|2
|GÖKHAN KODAL
|MEHMET
|Andırın
|Osmancık
|117
|3
|MEHMET ÇATAL
|MEHMET
|Andırın
|Osmancık
|117
|3
|SAFİYE KODAL
|KAMİL
|Andırın
|Osmancık
|117
|3
|MAHİR KODAL
|AHMET
|Andırın
|Osmancık
|117
|3
|HALİL TOPAL
|MUSTAFA
|Andırın
|Osmancık
|117
|3
|MAHMUT TOPAL
|MUSTAFA
|Andırın
|Osmancık
|117
|3
|MUSTAFA TOPAL
|MUSTAFA
|Andırın
|Osmancık
|117
|2
|FATMA BAŞDOĞAN
|ŞAKİR
|Andırın
|Osmancık
|117
|2
|MEHMET BAŞDOĞAN
|REŞİT
|Andırın
|Osmancık
|117
|2
|KADRİYE BAŞDOĞAN
|ŞABAN
|Andırın
|Osmancık
|117
|2
|MEHMET ÇAĞLAYAN
|AHMET
|Andırın
|Osmancık
|117
|2
|AYHAN GÜNEŞ
|ÖMER
|Andırın
|Osmancık
|117
|2
|GANİME OĞUZ
|TEVFİK
|Andırın
|Osmancık
|117
|2
|MELİHA BÜYÜKBEKTİK
|ALİ
|Andırın
|Osmancık
|117
|2
|VURAL BÜYÜKBEKTİK
|DURMUŞ
|Andırın
|Osmancık
|117
|2
|ALİ BÜYÜKBEKTİK
|DURMUŞ
|Andırın
|Osmancık
|117
|2
|ŞERİFE BÜYÜKBEKTİK
|DURMUŞ
|Andırın
|Osmancık
|117
|2
|ALİ RIZA BAŞDOĞAN
|MEHMET
|Andırın
|Osmancık
|117
|2
|AYŞE BAŞDOĞAN
|REMZİ
|Andırın
|Osmancık
|117
|2
|GÜLŞAH BENLİ
|OSMAN
|Andırın
|Osmancık
|117
|2
|DURDANE CANBOLAT
|ŞABAN
|Andırın
|Akifiye
|411
|12
|Andırın
|Akifiye
|410
|4
|REŞİT BAŞDOĞAN
|AHMET
|Andırın
|Akifiye
|410
|4
|ŞAKİR BAŞDOĞAN
|AHMET
|Andırın
|Akifiye
|410
|2
|NACİYE DEVRAN
|İLYAS
|Andırın
|Akifiye
|410
|3
|Andırın
|Akifiye
|410
|5
|NACİYE DEVRAN
|İLYAS
|Andırın
|Akifiye
|410
|5
|AHMET KIVRAK
|AHMET
|Andırın
|Akifiye
|402
|190
|DURDU KIVRAK
|AHMET
|Andırın
|Akifiye
|402
|156
|KEMAL KOÇAK
|AHMET
|Andırın
|Akifiye
|402
|156
|HACI MUSTAFA SERİNGEÇ
|ABRAK
|Andırın
|Akifiye
|402
|156
|İBRAHİM KIVRAK
|MURAT
|Andırın
|Akifiye
|402
|156
|AHMET DUMAN
|MURAT
|Andırın
|Akifiye
|402
|156
|ALİ KIVRAK
|MURAT
|Andırın
|Akifiye
|402
|156
|KÜÇÜKİBRAHİM EVCAN
|MURAT
|Andırın
|Akifiye
|402
|156
|MUSTAFA KIVRAK
|MURAT
|Andırın
|Çığşar
|108
|35
|ÖMER AKSOY
|MEHMET
|Andırın
|Çığşar
|108
|30
|MEHMET GÖKKIZ
|İSMAİL
|Andırın
|Çığşar
|108
|30
|HANİFİ GÖKKIZ
|MEHMET
|Andırın
|Çığşar
|108
|30
|SÜLEYMAN GÖKKIZ
|MEHMET
|Andırın
|Çığşar
|108
|30
|ALİ TAPSIZ
|ÖMER
|Andırın
|Çığşar
|108
|30
|KERİM BÜYÜKİKİZ
|MUSTAFA
|Andırın
|Çığşar
|108
|30
|ABDULLAH BÜYÜKİKİZ
|MUSTAFA
|Andırın
|Çığşar
|108
|30
|ÜMMET ÖZGÜL
|Andırın
|Çığşar
|108
|30
|BEKİR YENİGÜN
|Andırın
|Çığşar
|108
|30
|DURDU ÇAPAR
|Andırın
|Çığşar
|108
|30
|AHMET TAPSIZ
|Andırın
|Çığşar
|108
|30
|EMİNE TELSİZ
|AHMET
|Andırın
|Çığşar
|108
|30
|FATMA TORUN
|AHMET
|Andırın
|Çığşar
|108
|30
|EŞE TORUN
|AHMET
|Andırın
|Çığşar
|108
|30
|HALİL YÜKSEL
|HASAN ALİ
|Andırın
|Çığşar
|108
|30
|ALİ TORUN
|BATTAL
|Andırın
|Çığşar
|108
|30
|GÖNEN TORUN
|EMİN
|Andırın
|Çığşar
|108
|30
|ÜMMÜHANİ ELARSLAN
|ALİ
|Andırın
|Çığşar
|108
|30
|MELİHA YALIM
|HACI AHMET
|Andırın
|Çığşar
|108
|30
|DUDU GÜLDEN
|MUSA
|Andırın
|Çığşar
|108
|30
|NADİRİYE SARIDÖL
|SÜLEYMAN
|Andırın
|Çığşar
|108
|30
|REŞİT TORUN
|AHMET
|Andırın
|Çığşar
|108
|30
|ESRA SARIDÖL
|MESUT
|Andırın
|Çığşar
|108
|30
|TOLGA SARIDÖL
|MESUT
|Andırın
|Çığşar
|108
|30
|FADIGÜL KEKİLLİ
|HASAN
|Andırın
|Çığşar
|108
|30
|ESMEHAN TORUN
|KENAN
#ilangovtr
Basın No: ILN02524421