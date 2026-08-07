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Resmi İlanlar TEDAŞ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (KAHRAMANMARAŞ)
Resmi İlanlar

TEDAŞ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (KAHRAMANMARAŞ)

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TEDAŞ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (KAHRAMANMARAŞ)

 

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Kahramanmaraş il sınırları içerisindeki enerji nakil hatlarının ve trafo binası yerlerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 06.07.2018 tarih 16-316 sayılı ve 18.05.2022 tarih 16-1381 sayılı kararlar ile başlanılmıştır.

Söz konusu kararlar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.

Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 0344 223 07 08 no.lu telefon numarasından bilgi alması ve Yamaçtepe mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı Güvenen 4 Apt. No:51/A Onikişubat/KAHRAMANMARAŞ adresinde bulunan TEDAŞ 3. Bölge Müdürlüğüne uzlaşma görüşmelerinde bulunulması müracaatı rica olunur.

Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.

Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.

İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi
 

İlçesi Köy/Mahalle Ada No Parsel No Adı Soyadı Baba Adı
Andırın Canbaz 126 28 MURTAZA PÜSKÜLLÜOĞLU MEHMET
Andırın Canbaz 122 109 ABDİ KOCA HASAN
Andırın Canbaz 122 108 ABDİ KOCA HASAN
Andırın Canbaz 122 98 HACI AHMET BAŞIBÜYÜK MUSTAFA
Andırın Canbaz 122 73 HATİCE KODAL MEHMET
Andırın Canbaz 122 73 AHMET BAŞIBÜYÜK MEHMET
Andırın Canbaz 122 72 NURULLAH BAŞIBÜYÜK ALİ
Andırın Canbaz 122 72 FATMA KAÇARCI ALİ
Andırın Canbaz 122 72 NURAY ATEŞ ALİ
Andırın Canbaz 122 72 NEBİLE BAŞIBÜYÜK ALİ
Andırın Canbaz 122 72 EŞE BAŞIBÜYÜK İSMAİL
Andırın Canbaz 122 72 MAHİRE İMREN ALİ
Andırın Canbaz 122 72 MEHMET AKKALE İSMAİL
Andırın Canbaz 122 72 ZELİHA KURT ALİ
Andırın Canbaz 122 72 EŞE MAHTİ DURDU
Andırın Canbaz 122 72 CENNET ERDEVİR YUSUF
Andırın Canbaz 122 72 HÜRÜ ERDEVİR DURDU
Andırın Canbaz 122 72 UMMUHANI ERDEVİR OSMAN
Andırın Canbaz 122 72 FATMA BAŞIBÜYÜK HASAN
Andırın Canbaz 122 72 ZEYNEP BAŞIBÜYÜK HASAN
Andırın Canbaz 122 70 EŞE BAŞIBÜYÜK İSMAİL
Andırın Canbaz 122 70 MAHİRE İMREN ALİ
Andırın Canbaz 122 70 MEHMET AKKALE İSMAİL
Andırın Canbaz 122 70 ZELİHA KURT ALİ
Andırın Canbaz 122 70 EŞE MAHTİ DURDU
Andırın Canbaz 122 70 CENNET ERDEVİR YUSUF
Andırın Canbaz 122 70 HÜRÜ ERDEVİR DURDU
Andırın Canbaz 122 70 UMMUHANI ERDEVİR OSMAN
Andırın Canbaz 122 70 FATMA BAŞIBÜYÜK HASAN
Andırın Canbaz 122 70 ZEYNEP BAŞIBÜYÜK HASAN
Andırın Canbaz 122 67 ZELİHA KÖSE ALİ
Andırın Canbaz 122 67 HACER KÜÇÜKKÖSE AHMET
Andırın Canbaz 122 45 İSMAİL AKKALE MEMET
Andırın Canbaz 122 46 MUSTAFA AKKALE MEMET
Andırın Canbaz 122 42 DURDU ERDEVİR ALİ
Andırın Canbaz 122 54 BİLAMİN BAŞIBÜYÜK MEHMET
Andırın Canbaz 122 55 DURDU ERDEVİR HACI
Andırın Canbaz 122 57 FATMA ERDEVİR İSMAİL
Andırın Canbaz 122 57 ÖMER ERDEVİR ALİ
Andırın Canbaz 122 57 ALİ ERDEVİR MUSTAFA
Andırın Canbaz 122 41 FATMA ERDEVİR İSMAİL
Andırın Canbaz 122 41 ÖMER ERDEVİR ALİ
Andırın Canbaz 122 41 ALİ ERDEVİR MUSTAFA
Andırın Canbaz 122 33 FATMA ERDEVİR İSMAİL
Andırın Canbaz 122 33 ÖMER ERDEVİR ALİ
Andırın Canbaz 122 33 ALİ ERDEVİR MUSTAFA
Andırın Canbaz 122 26 MUSTAFA KEMAL KÖSE MEHMET
Andırın Canbaz 122 26 SÜLEYMAN KÖSE MURAT
Andırın Canbaz 122 26 DURDU MEHMET KÖSE MURAT
Andırın Canbaz 122 26 RÜVEYDE TORUN MUSTAFA
Andırın Canbaz 122 26 EMİNE KÖSE MUSTAFA
Andırın Canbaz 122 26 ZEKİ KÖSE HACI RÜSTEM
Andırın Canbaz 122 13 ALİ GÖK AHMET
Andırın Canbaz 122 10 KENAN KAYA RECEP
Andırın Canbaz 122 10 HARUN TORUN ÖMER
Andırın Canbaz 122 11 ALİ TEMİR MEMİLİ
Andırın Canbaz 122 11 EMİNE KÖSE MUSTAFA
Andırın Canbaz 122 11 FATMA ÇALİŞ SÜLEYMAN
Andırın Canbaz 122 11 AİŞE KÖSE BEKİR
Andırın Canbaz 122 11 EŞE KÖSE SÜLEYMAN
Andırın Canbaz 122 11 SEMA KÖSE FİKRİ
Andırın Canbaz 122 11 VAHİDE NUR ÇALIŞ ŞERİF
Andırın Canbaz 122 11 SAADETTİN KÖSE ALİ
Andırın Canbaz 122 11 HÜRÜ ARSLANTAŞ YUSUF
Andırın Canbaz 122 11 CENNET ERDEVİR YUSUF
Andırın Canbaz 122 9 HATUN TORUN EMİN
Andırın Canbaz 122 4 KENAN KAYA RECEP
Andırın Canbaz 122 4 AYŞE KÖSE OSMAN
Andırın Canbaz 122 4 ÜMMÜSÜ TORUN OSMAN
Andırın Canbaz 122 4 FAHRİ KÖSE HACI RÜSTEM
Andırın Canbaz 122 4 ZEKİ KÖSE HACI RÜSTEM
Andırın Canbaz 122 4 MEHMET TAŞGIT DURDU MEHMET
Andırın Canbaz 122 4 MEHMET TAŞGIT DURDU MEHMET
Andırın Canbaz 122 4 MUSTAFA TAŞGIT DURDU MEHMET
Andırın Canbaz 122 4 TURHAN TORUN DOĞAN
Andırın Canbaz 122 4 HARUN TORUN ÖMER
Andırın Canbaz 122 6 FATMA GÖZÜKÜÇÜK MUSTAFA
Andırın Canbaz 122 6 HATİCE GÖZÜKÜÇÜK HASAN
Andırın Canbaz 122 6 KERİM GÖZÜKÜÇÜK HASAN
Andırın Canbaz 122 6 CENNET ACARCA MEHMET
Andırın Canbaz 122 6 HAVVA KURUPINAR HASAN
Andırın Canbaz 122 6 SAİDE ŞANLIER MEHMET
Andırın Canbaz 122 6 FATMA TAŞGIT MEHMET
Andırın Canbaz 122 6 TÜRKAN GÖZÜKÜÇÜK MECİT
Andırın Canbaz 122 6 YETER İSPENOĞLU MEHMET
Andırın Canbaz 122 6 UMMUHANI YAZLAK MEHMET
Andırın Canbaz 122 6 HACI TAŞGIT MEHMET
Andırın Canbaz 122 6 GÜLÜZAR GÖKKÖSE HASAN
Andırın Canbaz 122 6 FATMA GÖZÜKÜÇÜK MEHMET
Andırın Canbaz 122 6 ADNAN AYAR MEHMET
Andırın Canbaz 122 6 UMMUHANI GÖZÜKÜÇÜK İSMAİL
Andırın Canbaz 122 6 HAKKI GÖZÜKÜÇÜK HASAN
Andırın Canbaz 122 6 HACER AKÇA MEHMET
Andırın Canbaz 122 6 HATİCE TEBEŞ MEHMET
Andırın Canbaz 122 6 MÜESSER GÖZÜKÜÇÜK RECEP
Andırın Canbaz 122 6 GÜLER TAŞGIT CUMA ALİ
Andırın Canbaz 122 6 GÜMÜŞ AVAN MEHMET
Andırın Canbaz 122 6 SONGÜL KÖSECE HASAN
Andırın Canbaz 122 6 ORHAN AYAR MEHMET
Andırın Canbaz 122 6 NESRİN ALTINKAYNAK RECEP
Andırın Canbaz 122 6 KEMAL GÖZÜKÜÇÜK HASAN
Andırın Canbaz 122 6 DÖNDÜ ÖZKALE MEHMET
Andırın Canbaz 122 6 FATMA KARASÜLEYMANOĞLU AHMET
Andırın Canbaz 122 6 ALİ TAŞGIT MEHMET
Andırın Canbaz 122 6 YAKUP AYAR MEHMET
Andırın Canbaz 122 6 MERYEM PARLAR MEHMET
Andırın Canbaz 122 6 OSMAN KIZAL AHMET
Andırın Canbaz 122 6 MERYEM BAŞIBÜYÜK AHMET
Andırın Canbaz 122 6 HÜRÜ DERTLİ MEHMET
Andırın Canbaz 122 6 LEYLA KIZAL AHMET
Andırın Canbaz 122 6 SULTAN AYAR MEHMET
Andırın Canbaz 122 6 FATMA KIZAL AHMET
Andırın Canbaz 122 6 MEHMET GÖZÜKÜÇÜK AHMET
Andırın Canbaz 122 6 CENGİZ AYAR MEHMET
Andırın Canbaz 122 6 NAZMİYE KÖKKIZ AHMET
Andırın Canbaz 122 6 EMİNE KARAKUŞ İSMAİL
Andırın Canbaz 122 6 DURDU MEHMET GÖZÜKÜÇÜK İSMAİL
Andırın Canbaz 122 6 ERDAL GÖZÜKÜÇÜK AHMET
Andırın Canbaz 122 6 EMİNE KURUPINAR MEHMET
Andırın Canbaz 122 6 AHMET KURUPINAR MEMİLİ
Andırın Canbaz 122 6 AYNUR ARSLANTAŞ MEHMET
Andırın Canbaz 122 6 AYSEL KOCAMAN MEHMET
Andırın Canbaz 122 6 EMRAH GÖZÜKÜÇÜK AHMET
Andırın Canbaz 122 6 İSMAİL KIZAL AHMET
Andırın Canbaz 122 6 HARUN GÖKKÖSE MUSTAFA
Andırın Canbaz 122 6 BAYRAM GÖZÜKÜÇÜK İSMAİL
Andırın Canbaz 122 6 NEBİHAT EVER MEMİLİ
Andırın Canbaz 122 6 FATMA DUMAN MEMİLİ
Andırın Canbaz 122 6 MUHAMMET GÖZÜKÜÇÜK ALİ
Andırın Canbaz 122 6 SEVGİ DEMİRDELEN MEMİLİ
Andırın Canbaz 122 6 İRFAN GÖKKÖSE MUSTAFA
Andırın Canbaz 122 6 FAZİLET TORUN AHMET
Andırın Canbaz 122 6 AHMET GÖKKÖSE MUSTAFA
Andırın Canbaz 122 6 FATMA BOZ HAMZA
Andırın Canbaz 122 6 SALİM GÖZÜKÜÇÜK ALİ
Andırın Canbaz 122 6 MAHMUDE ÜNSAL ALİ
Andırın Canbaz 122 6 MEHMET TAŞGIT HAMZA
Andırın Canbaz 122 6 GAMZE KARAKAŞ HAMZA
Andırın Canbaz 122 6 DERYA ÇİKİOĞLU MEMİLİ
Andırın Canbaz 122 6 ESRA TAŞGIT AKIN HAMZA
Andırın Canbaz 122 3 EMİNE TORUN AHMET
Andırın Canbaz 124 1 RÜVEYDE TORUN MUSTAFA
Andırın Canbaz 124 1 KENAN KAYA RECEP
Andırın Canbaz 124 1 FAHRİ KÖSE HACI RÜSTEM
Andırın Canbaz 124 1 ZEKİ KÖSE HACI RÜSTEM
Andırın Canbaz 124 1 MEHMET TAŞGIT DURDU MEHMET
Andırın Canbaz 124 1 MEHMET TAŞGIT DURDU MEHMET
Andırın Canbaz 124 1 MUSTAFA TAŞGIT DURDU MEHMET
Andırın Canbaz 124 1 TURHAN TORUN DOĞAN
Andırın Canbaz 124 1 HATUN TORUN EMİN
Andırın Canbaz 124 1 HARUN TORUN ÖMER
Andırın Canbaz 117 177 RÜVEYDE TORUN MUSTAFA
Andırın Canbaz 117 177 KENAN KAYA RECEP
Andırın Canbaz 117 177 FAHRİ KÖSE HACI RÜSTEM
Andırın Canbaz 117 177 ZEKİ KÖSE HACI RÜSTEM
Andırın Canbaz 117 177 MEHMET TAŞGIT DURDU MEHMET
Andırın Canbaz 117 177 MEHMET TAŞGIT DURDU MEHMET
Andırın Canbaz 117 177 MUSTAFA TAŞGIT DURDU MEHMET
Andırın Canbaz 117 177 TURHAN TORUN DOĞAN
Andırın Canbaz 117 177 HATUN TORUN EMİN
Andırın Canbaz 117 177 HARUN TORUN ÖMER
Andırın Canbaz 117 176 RÜVEYDE TORUN MUSTAFA
Andırın Canbaz 117 176 EŞE KÖSE SÜLEYMAN
Andırın Canbaz 117 176 SEMA KÖSE FİKRİ
Andırın Canbaz 117 176 VAHİDE NUR ÇALIŞ ŞERİF
Andırın Canbaz 117 176 SAADETTİN KÖSE ALİ
Andırın Canbaz 117 176 DURDU MEHMET KÖSE MURAT
Andırın Canbaz 117 176 FATMA KÖSE YUSUF
Andırın Canbaz 117 176 ELİFE KÖSE YUSUF
Andırın Canbaz 117 176 HAYRULLAH KÖSE YUSUF
Andırın Canbaz 117 176 HÜRÜ ERDEVİR YUSUF
Andırın Canbaz 117 176 FATMA TOPAKTAŞ ALİ
Andırın Canbaz 117 176 KAZIM TOPAKTAŞ ALİ
Andırın Canbaz 117 176 ELİF ERDEVİR BAYRAM
Andırın Canbaz 117 176 AYŞE GÖK HASAN
Andırın Canbaz 117 176 HASAN GÖK AHMET
Andırın Canbaz 117 176 MUSTAFA GÖK HASAN
Andırın Canbaz 117 176 ALİ GÖK AHMET
Andırın Canbaz 117 176 VELİ KÖSE HASAN
Andırın Canbaz 117 173 ARİF GÖK MEHMET
Andırın Canbaz 120 2 ARİF GÖK MEHMET
Andırın Canbaz 117 165 OSMAN TORUN MUSTAFA
Andırın Canbaz 118 36 ARİF BENLİ OSMAN
Andırın Canbaz 118 36 SERMİN KURSAVE ALİ
Andırın Canbaz 118 37 CEMALETTİN BENLİ FEVZİ
Andırın Canbaz 118 37 NEDİM BENLİ FEVZİ
Andırın Canbaz 118 37 UMMUHANI DUMAN ALİ
Andırın Canbaz 118 37 MARİYE BAŞIBÜYÜK ALİ
Andırın Canbaz 118 37 ELMAS DEMİRDELEN KAMİL
Andırın Canbaz 118 37 ELİFE AKDENİZ MEHMET
Andırın Canbaz 118 37 NEZİHA DUMAN AHMET
Andırın Canbaz 118 37 FATMA DUMAN MEHMET
Andırın Canbaz 118 27 UMMUHANI DUMAN ALİ
Andırın Canbaz 118 27 MARİYE BAŞIBÜYÜK ALİ
Andırın Canbaz 118 27 ELMAS DEMİRDELEN KAMİL
Andırın Canbaz 118 27 ELİFE AKDENİZ MEHMET
Andırın Canbaz 118 27 NEZİHA DUMAN AHMET
Andırın Canbaz 118 27 FATMA DUMAN MEHMET
Andırın Rıfatiye 113 74 HEDİYE BOLAT MEHMET
Andırın Rıfatiye 113 74 NUSRET TOPAL VELİ
Andırın Rıfatiye 113 62 MUSTAFA KARA ALİ
Andırın Rıfatiye 113 62 MEHMET KARA ALİ
Andırın Rıfatiye 113 62 OSMAN KARA ALİ
Andırın Rıfatiye 113 55 MUSTAFA KARA ALİ
Andırın Rıfatiye 113 55 MEHMET KARA ALİ
Andırın Rıfatiye 113 55 OSMAN KARA ALİ
Andırın Rıfatiye 113 25 MEHMET KARA ALİ
Andırın Rıfatiye 113 25 AHMET KARA MUSTAFA
Andırın Rıfatiye 113 19 (SN:8270597) DAVALI VKN:6110064097  
Andırın Rıfatiye 113 5 MUSTAFA KARA MEHMET
Andırın Osmancık 114 10 MEHMET ŞENSOY CAFER
Andırın Osmancık 114 10 FATMA KÖSE MEHMET
Andırın Osmancık 114 10 DURDU KÖSE AHMET
Andırın Osmancık 114 10 ÖMER BENLİ OSMAN
Andırın Osmancık 114 10 ABDULLAH KÖSE MUSTAFA
Andırın Osmancık 114 10 YILDIZ ÇETİN ALİ
Andırın Osmancık 114 10 DURSUN SEZER SEYİT AHMET
Andırın Osmancık 114 10 SÜLEYMAN KAYA DURDU MEHMET
Andırın Osmancık 114 10 ŞEFİKA ÇETİN MAHİR
Andırın Osmancık 114 10 GÜLÜZAR KAYA SEYİT AHMET
Andırın Osmancık 114 10 CANAN KAYA SÜLEYMAN
Andırın Osmancık 114 10 İMRAN ÇETİN ZEKERİYE
Andırın Osmancık 114 10 NURCAN AY SÜLEYMAN
Andırın Osmancık 114 10 AHMET İLKER ÇETİN ZEKERİYE
Andırın Osmancık 114 10 BİRCAN KAYA SÜLEYMAN
Andırın Osmancık 114 10 EMRE ÇETİN NURİTTİN
Andırın Osmancık 114 10 SELCAN ULAŞ SÜLEYMAN
Andırın Osmancık 114 10 ERHAN ÇETİN NURİTTİN
Andırın Osmancık 114 10 HAVVA GÖK ŞÜKRÜ
Andırın Osmancık 114 10 NAZMİYE ATEŞ YUSUF
Andırın Osmancık 114 10 AYŞE GÜVEN DURDU
Andırın Osmancık 114 10 MEHMET EMİN ATEŞ OSMAN
Andırın Osmancık 114 10 ZEYNEP GÜVEN İBRAHİM
Andırın Osmancık 114 10 HALİL DOĞAN YUSUF
Andırın Osmancık 114 10 MELİHA DENİZ GÜLTEKİN TURGUT DURDU
Andırın Osmancık 114 4 EMİNE KODAL AHMET
Andırın Osmancık 114 4 RAZİYE ÇERÇİ HALİL
Andırın Osmancık 114 4 MEHMET YILMAZ ATALAK TAHİR
Andırın Osmancık 114 4 CENNET YILMAZ HALİL
Andırın Osmancık 114 4 SULTAN ATALAK HALİL
Andırın Osmancık 114 4 MELEK CANTÜRK HALİL
Andırın Osmancık 114 4 MURAT ÇERÇİ YUSUF
Andırın Osmancık 114 4 TALİP YILMAZ MEHMET
Andırın Osmancık 114 4 GÜLDEN KAVUŞ SÜLEYMAN
Andırın Osmancık 114 4 SEVGİ CANTÜRK RAİF
Andırın Osmancık 114 4 SONAY ÇERÇİ MEHMET
Andırın Osmancık 114 4 SAADET CANTÜRK RAİF
Andırın Osmancık 114 4 MEHMET YILMAZ NASİP
Andırın Osmancık 114 4 NEZİHA DUMAN AHMET
Andırın Osmancık 114 4 ELİFE AKDENİZ MEHMET
Andırın Osmancık 114 4 FATMA DUMAN MEHMET
Andırın Osmancık 114 4 HAKAN DUMAN İBRAHİM
Andırın Osmancık 114 4 FATİŞ KODAL MİKTAT
Andırın Osmancık 114 4 NAZİFE KODAL AHMET
Andırın Osmancık 114 4 FATMA KODAL CAFER
Andırın Osmancık 114 4 AHMETCAN KODAL CAFER
Andırın Osmancık 114 4 İBRAHİM KODAL CAFER
Andırın Osmancık 114 4 MİKTAT KODAL CAFER
Andırın Osmancık 114 4 HÜSNE GÜLER MEHMET
Andırın Osmancık 114 4 AYŞE AKÇADAĞ MEHMET
Andırın Osmancık 114 4 NERİMAN GÜLER MEHMET
Andırın Osmancık 114 4 HATİCE ÇETE MAHMUT
Andırın Osmancık 114 4 ELMAS TOPAL MAHMUT
Andırın Osmancık 114 4 HÜSNE TOPAL ALİ
Andırın Osmancık 114 4 ELMAS DEMİRDELEN KAMİL
Andırın Osmancık 114 4 UMMUHANI DEMİRDELEN BAYRAM
Andırın Osmancık 114 4 RAHİME KARAOSMANOĞLU ALİ
Andırın Osmancık 114 4 FINDIK DEMİRDELEN ALİ
Andırın Osmancık 114 4 FATMA KERTLEK HAKKI
Andırın Osmancık 114 4 ORHAN DEMİRDELEN HAKKI
Andırın Osmancık 114 4 FATMA TOPAL BAYRAM
Andırın Osmancık 114 9 PAŞAHAN İBRAHİM KARISI  
Andırın Osmancık 114 9 NURİYE KURT MEVLİT
Andırın Osmancık 114 9 FATMA KURT AHMET
Andırın Osmancık 114 9 MERAL KURT İSMAİL
Andırın Osmancık 114 9 ERCAN DEVİRAN ALİ
Andırın Osmancık 114 8 MUSTAFA UZUN MEHMET
Andırın Osmancık 114 8 ALAADDİN KIVRAK DURDU
Andırın Osmancık 114 7 HASİBE  
Andırın Osmancık 113 6 HASİBE  
Andırın Osmancık 113 5 MUSTAFA UZUN MEHMET
Andırın Osmancık 113 5 ALAADDİN KIVRAK DURDU
Andırın Osmancık 113 1 MELEK YAŞAR KARISI  
Andırın Osmancık 113 1 HALİDE KÖSE HALİL İBRAHİM
Andırın Osmancık 113 2 İBRAHİM KURUPINAR AHMET
Andırın Osmancık 113 2 FATMA KURUPINAR MEHMET
Andırın Osmancık 113 2 ÖZKAN İSPENOĞLU YUSUF
Andırın Osmancık 113 2 GÜLCAN EVER YUSUF
Andırın Osmancık 115 2 MEHMET DUMAN MEHMET
Andırın Osmancık 115 2 BEDRİYE SARI MUSTAFA
Andırın Osmancık 115 2 GÖKHAN KODAL MEHMET
Andırın Osmancık 117 3 MEHMET ÇATAL MEHMET
Andırın Osmancık 117 3 SAFİYE KODAL KAMİL
Andırın Osmancık 117 3 MAHİR KODAL AHMET
Andırın Osmancık 117 3 HALİL TOPAL MUSTAFA
Andırın Osmancık 117 3 MAHMUT TOPAL MUSTAFA
Andırın Osmancık 117 3 MUSTAFA TOPAL MUSTAFA
Andırın Osmancık 117 2 FATMA BAŞDOĞAN ŞAKİR
Andırın Osmancık 117 2 MEHMET BAŞDOĞAN REŞİT
Andırın Osmancık 117 2 KADRİYE BAŞDOĞAN ŞABAN
Andırın Osmancık 117 2 MEHMET ÇAĞLAYAN AHMET
Andırın Osmancık 117 2 AYHAN GÜNEŞ ÖMER
Andırın Osmancık 117 2 GANİME OĞUZ TEVFİK
Andırın Osmancık 117 2 MELİHA BÜYÜKBEKTİK ALİ
Andırın Osmancık 117 2 VURAL BÜYÜKBEKTİK DURMUŞ
Andırın Osmancık 117 2 ALİ BÜYÜKBEKTİK DURMUŞ
Andırın Osmancık 117 2 ŞERİFE BÜYÜKBEKTİK DURMUŞ
Andırın Osmancık 117 2 ALİ RIZA BAŞDOĞAN MEHMET
Andırın Osmancık 117 2 AYŞE BAŞDOĞAN REMZİ
Andırın Osmancık 117 2 GÜLŞAH BENLİ OSMAN
Andırın Osmancık 117 2 DURDANE CANBOLAT ŞABAN
Andırın Akifiye 411 12    
Andırın Akifiye 410 4 REŞİT BAŞDOĞAN AHMET
Andırın Akifiye 410 4 ŞAKİR BAŞDOĞAN AHMET
Andırın Akifiye 410 2 NACİYE DEVRAN İLYAS
Andırın Akifiye 410 3    
Andırın Akifiye 410 5 NACİYE DEVRAN İLYAS
Andırın Akifiye 410 5 AHMET KIVRAK AHMET
Andırın Akifiye 402 190 DURDU KIVRAK AHMET
Andırın Akifiye 402 156 KEMAL KOÇAK AHMET
Andırın Akifiye 402 156 HACI MUSTAFA SERİNGEÇ ABRAK
Andırın Akifiye 402 156 İBRAHİM KIVRAK MURAT
Andırın Akifiye 402 156 AHMET DUMAN MURAT
Andırın Akifiye 402 156 ALİ KIVRAK MURAT
Andırın Akifiye 402 156 KÜÇÜKİBRAHİM EVCAN MURAT
Andırın Akifiye 402 156 MUSTAFA KIVRAK MURAT
Andırın Çığşar 108 35 ÖMER AKSOY MEHMET
Andırın Çığşar 108 30 MEHMET GÖKKIZ İSMAİL
Andırın Çığşar 108 30 HANİFİ GÖKKIZ MEHMET
Andırın Çığşar 108 30 SÜLEYMAN GÖKKIZ MEHMET
Andırın Çığşar 108 30 ALİ TAPSIZ ÖMER
Andırın Çığşar 108 30 KERİM BÜYÜKİKİZ MUSTAFA
Andırın Çığşar 108 30 ABDULLAH BÜYÜKİKİZ MUSTAFA
Andırın Çığşar 108 30 ÜMMET ÖZGÜL  
Andırın Çığşar 108 30 BEKİR YENİGÜN  
Andırın Çığşar 108 30 DURDU ÇAPAR  
Andırın Çığşar 108 30 AHMET TAPSIZ  
Andırın Çığşar 108 30 EMİNE TELSİZ AHMET
Andırın Çığşar 108 30 FATMA TORUN AHMET
Andırın Çığşar 108 30 EŞE TORUN AHMET
Andırın Çığşar 108 30 HALİL YÜKSEL HASAN ALİ
Andırın Çığşar 108 30 ALİ TORUN BATTAL
Andırın Çığşar 108 30 GÖNEN TORUN EMİN
Andırın Çığşar 108 30 ÜMMÜHANİ ELARSLAN ALİ
Andırın Çığşar 108 30 MELİHA YALIM HACI AHMET
Andırın Çığşar 108 30 DUDU GÜLDEN MUSA
Andırın Çığşar 108 30 NADİRİYE SARIDÖL SÜLEYMAN
Andırın Çığşar 108 30 REŞİT TORUN AHMET
Andırın Çığşar 108 30 ESRA SARIDÖL MESUT
Andırın Çığşar 108 30 TOLGA SARIDÖL MESUT
Andırın Çığşar 108 30 FADIGÜL KEKİLLİ HASAN
Andırın Çığşar 108 30 ESMEHAN TORUN KENAN

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Basın No:  ILN02524421