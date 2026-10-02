TEDAŞ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (KAYSERİ)

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Kayseri il sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan Kamulaştırma Kararları ile başlanılmıştır.

Söz konusu karar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.

Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 0352 222 58 23 telefon numarasından bilgi alınması ve Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi No: 138, Posta Kodu: 38140, Melikgazi / Kayseri adresinde bulunan TEDAŞ 13. Bölge Müdürlüğüne (Kayseri) uzlaşma görüşmelerinde bulunulması müracaatı rica olunur.

Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.

Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.

İLANAN TEBLİĞ OLUNUR

Kamulaştırılacak ve/veya Kamulaştırma Yolu ile Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi



İLİ İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL ADI SOYADI BABA ADI Kayseri Bünyan Yavuzselim 887 18 AYMAN YÜKSEL ARAR MEHMET EDİP Kayseri Bünyan Yavuzselim 887 18 MUSTAFA DURSUN ARAR MEHMET EDİP Kayseri Bünyan Yavuzselim 887 26 NEVRES ÖKSÜZ ALİ MEHMET Kayseri Develi Sindelhöyük 133 5 DAVUT KILIÇ İBRAHİM Kayseri Develi Sindelhöyük 133 5 MUSTAFA KILIÇ İBRAHİM Kayseri Develi Sindelhöyük 133 5 AZIM KILINÇ İSMAİL Kayseri Develi Sindelhöyük 133 5 MÜZEYYEN KARAGÜLLE İBRAHİM Kayseri Develi Sindelhöyük 134 3 SERHAT KABAK İBRAHİM Kayseri Kocasinan Emmiler 8134 11 OSMAN YILDIZ MUSTAFA Kayseri Kocasinan Emmiler 8132 1 MUSTAFA YILDIZ MESUT Kayseri Kocasinan Emmiler 8129 3 ZAİDE SAĞKOL AHMET Kayseri Kocasinan Emmiler 8125 698 HASAN HÜSEYİN ÖZTÜRK OSMAN Kayseri Kocasinan Emmiler 8125 703 HASAN HÜSEYİN ÖZTÜRK OSMAN Kayseri Kocasinan Emmiler 8120 130 ÖMER ALTUN KUDDUSİ Kayseri Kocasinan Emmiler 8120 131 MELEK AYDIN AHMET Kayseri Kocasinan Emmiler 8120 134 NEBİ AYDOĞDU ALİ Kayseri Kocasinan Emmiler 8120 149 HASAN KIZIL ALİ Kayseri Kocasinan Emmiler 8120 150 ŞEMSİ TORAMAN AHMET Kayseri Kocasinan Emmiler 8120 150 MEHMET TOMRİS AHMET Kayseri Kocasinan Emmiler 8120 162 AHMET TOLUTİMUR HASAN HÜSEYİN Kayseri Kocasinan Emmiler 8120 73 ŞIHI ALTUN HALİL Kayseri Kocasinan Emmiler 8120 25 SAMİ HAKAN ÖZTÜRK ABTULMUTTALİP Kayseri Kocasinan Emmiler 8120 25 CANER EDİZ HALİT Kayseri Özvatan Küpeli/Yeni 196 11 AHMET ODABAŞI HACI MEHMET Kayseri Özvatan Küpeli/Yeni 196 10 ZELİHA ŞAHİNCİ EMİN Kayseri Özvatan Küpeli/Yeni 198 20 ZELİHA ŞAHİNCİ EMİN Kayseri Özvatan Küpeli/Yeni 196 4 AHMET ODABAŞI HACI MEHMET Kayseri Özvatan Küpeli/Yeni 196 3 FATMA ARSLANKAYA KASIM Kayseri Özvatan Küpeli/Yeni 196 3 ARSLAN ERODABAŞI KASIM Kayseri Özvatan Küpeli/Yeni 196 2 İLYAS BÜYÜKODABAŞI ABDULLAH Kayseri Özvatan Küpeli/Yeni 196 1 MUAMMER BÜYÜKODABAŞI PAŞA Kayseri Özvatan Küpeli/Yeni 198 48 MUAMMER BÜYÜKODABAŞI PAŞA Kayseri Özvatan Küpeli/Yeni 198 52 ŞAKİR BÜYÜKODABAŞI İLYAS Kayseri Özvatan Küpeli/Yeni 198 53 PAŞA BÜYÜKODABAŞI AYHAN Kayseri Özvatan Küpeli/Yeni 198 55 FATMA ARSLANKAYA KASIM Kayseri Özvatan Küpeli/Yeni 198 55 ARSLAN ERODABAŞI KASIM Kayseri Özvatan Küpeli/Yeni 198 63 AHMET ODABAŞI ADEM Kayseri Özvatan Küpeli/Yeni 192 2 FATMA DOĞAN H.İSMAİL Kayseri Özvatan Küpeli/Yeni 192 4 HAVA ŞANLIÜNAL SEYİT Kayseri Özvatan Küpeli/Yeni 192 5 İSMAİL DUMAN SEYİT Kayseri Özvatan Küpeli/Yeni 192 5 COŞKUN DUMAN SEYİT Kayseri Özvatan Küpeli/Yeni 192 5 AYŞE KAYALI SEYİT Kayseri Özvatan Küpeli/Yeni 192 6 OSMAN ERDOĞAN İSMAİL Kayseri Özvatan Küpeli/Yeni 192 7 İSMAİL DUMAN SEYİT Kayseri Özvatan Küpeli/Yeni 192 7 COŞKUN DUMAN SEYİT Kayseri Özvatan Küpeli/Yeni 192 7 AYŞE KAYALI SEYİT Kayseri Özvatan Küpeli/Yeni 192 8 MEHMET GÜLDİKEN MÜMİN Kayseri Özvatan Küpeli/Yeni 192 9 TAYYAR ŞAHİN MUAMMER Kayseri Özvatan Küpeli/Yeni 192 9 TURAN ŞAHİN MUAMMER Kayseri Özvatan Küpeli/Yeni 192 9 MUSTAFA ŞAHİN MUAMMER Kayseri Özvatan Küpeli/Yeni 192 9 ŞAZİYE ŞAHİN MEHMET Kayseri Özvatan Küpeli/Yeni 192 22 REFİK DOĞAN REMZİ Kayseri Özvatan Küpeli/Yeni 192 22 ERDOĞAN DOĞAN REMZİ Kayseri Özvatan Küpeli/Yeni 192 22 FERMÜDE ALKAN REMZİ Kayseri Özvatan Küpeli/Yeni 192 10 AHMET ODABAŞI HACI MEHMET Kayseri Özvatan Küpeli/Yeni 192 15 ŞÜKRÜ BAŞKAN ÖMER Kayseri Tomarza Çulha 117 7 ELİFE ÇATALOLUK ALİ Kayseri Tomarza Çulha 117 8 HAMİT KEÇİK GALİP Kayseri Tomarza Çulha 117 8 FADİME DÖNGÜN GALİP Kayseri Tomarza Çulha 117 8 HACI KEÇİK GALİP Kayseri Tomarza Çulha 117 8 ELVAN YILDIRIM GALİP Kayseri Tomarza Çulha 117 8 CEYLAN TEK GALİP Kayseri Tomarza Çulha 117 11 HACI İSMAİL KARADENİZ ÖMER Kayseri Tomarza Çulha 117 13 HAMZA ONMAZ İSMAİL Kayseri Tomarza Çulha 119 3 GÜLENDEM DOĞAN BEKİR Kayseri Tomarza Çulha 119 4 İSMAİL DOĞAN MENDERES Kayseri Tomarza Çulha 122 5 ERGÜN CİNDİ YUSUF Kayseri Tomarza Çulha 122 5 HARUN CİNDİ YUSUF Kayseri Tomarza Çulha 122 5 ELİF CİNDİ MURTAZA Kayseri Tomarza Çulha 122 5 BEDİHA İLHAN YUSUF Kayseri Tomarza Çulha 123 5 ALİ ERCİYES İSMAİL Kayseri Tomarza Çulha 123 13 YUSUF ERCİYES VELİ Kayseri Tomarza Çulha 123 14 ŞEREF ONMAZ H.AHMET Kayseri Tomarza Çulha 123 14 EMİNE KARAKUŞ H. AHMET Kayseri Tomarza Çulha 124 69 MIKTAT İLHAN MUSTAFA Kayseri Tomarza Tahtakemer 108 6 BEKİR BOZDAN MEHMET Kayseri Tomarza Tahtakemer 108 8 İSKENDER ÇONKUR BAYRAM Kayseri Tomarza Tahtakemer 108 8 GALİP ÇONKUR ALİ Kayseri Tomarza Tahtakemer 108 8 BEKİR ÇONKUR BAYRAM Kayseri Tomarza Tahtakemer 108 8 COŞKUN ÇONKUR BAYRAM Kayseri Tomarza Tahtakemer 108 8 SÜLEYMAN ÇONKUR BAYRAM Kayseri Tomarza Tahtakemer 108 8 AHMET ÇONKUR MUSTAFA Kayseri Tomarza Tahtakemer 107 29 CUMA KAYA NAZİF Kayseri Tomarza Tahtakemer 107 20 İSKENDER ÇONKUR BAYRAM Kayseri Tomarza Tahtakemer 107 20 GALİP ÇONKUR ALİ Kayseri Tomarza Tahtakemer 107 20 BEKİR ÇONKUR BAYRAM Kayseri Tomarza Tahtakemer 107 20 COŞKUN ÇONKUR BAYRAM Kayseri Tomarza Tahtakemer 107 20 SÜLEYMAN ÇONKUR BAYRAM Kayseri Tomarza Tahtakemer 107 20 AHMET ÇONKUR MUSTAFA Kayseri Tomarza Tahtakemer 105 2 MÜMÜN ŞAŞTIM BATTAL Kayseri Tomarza İmamkullu 123 3 BÜNYAMİN SOYTÜRK ALİ Kayseri Tomarza İmamkullu 123 3 HAKKI SOYTÜRK ALİ Kayseri Tomarza İmamkullu 123 3 ADEM SOYTÜRK ALİ Kayseri Tomarza İmamkullu 123 3 İSMAİL SOYTÜRK ALİ Kayseri Tomarza İmamkullu 123 3 YUSUF SOYTÜRK ALİ Kayseri Tomarza İmamkullu 123 3 SELVER SOYTÜRK HALİL Kayseri Tomarza İmamkullu 123 4 İSMAİL METİN BEKİR Kayseri Tomarza İmamkullu 123 65 İSMAİL METİN BEKİR Kayseri Tomarza İmamkullu 123 5 HACI ALİ DUMAN AHMET Kayseri Tomarza İmamkullu 123 5 HASAN ALİ DUMAN AHMET Kayseri Tomarza İmamkullu 123 10 AHMET ÇAMDEVİREN CUMA Kayseri Tomarza İmamkullu 123 12 KARA METİN SÜLEYMAN Kayseri Tomarza İmamkullu 123 14 HÜRÜ ŞAHİN SÜLEYMAN Kayseri Tomarza İmamkullu 123 19 ÖMER KABAKTEPE İSMAİL Kayseri Tomarza İmamkullu 123 20 HASAN AKTAŞ HAMZA Kayseri Tomarza İmamkullu 123 21 MEHMET OLMAZ OSMAN Kayseri Tomarza İmamkullu 123 22 HASAN AKTAŞ HAMZA Kayseri Tomarza İmamkullu 123 26 MEHMET OLMAZ OSMAN Kayseri Tomarza İmamkullu 123 27 MUSA KARASU HİMMET Kayseri Tomarza İmamkullu 123 28 KARA ALİ KARASU HİMMET Kayseri Tomarza İmamkullu 165 125 KARA ALİ KARASU HİMMET Kayseri Tomarza İmamkullu 165 124 MUSA KARASU HİMMET Kayseri Tomarza İmamkullu 165 123 MURAT KARASU SALİH Kayseri Tomarza İmamkullu 122 16 BÜNYAMİN SOYTÜRK ALİ Kayseri Tomarza İmamkullu 122 16 HAKKI SOYTÜRK ALİ Kayseri Tomarza İmamkullu 122 16 ADEM SOYTÜRK ALİ Kayseri Tomarza İmamkullu 122 16 İSMAİL SOYTÜRK ALİ Kayseri Tomarza İmamkullu 122 16 YUSUF SOYTÜRK ALİ Kayseri Tomarza İmamkullu 122 16 SELVER SOYTÜRK HALİL Kayseri Tomarza İmamkullu 122 8 ÖMER ONMAZ İLYAS Kayseri Tomarza İmamkullu 122 7 BAYRAM ALİ KARASU MURTAZA Kayseri Tomarza İmamkullu 122 4 SAFİYE KAHRAMAN BEKİR Kayseri Tomarza İmamkullu 122 4 ERKAN METİN MEHMET Kayseri Tomarza İmamkullu 102 47 OSMAN DUMAN HACI MEHMET Kayseri Tomarza İmamkullu 102 46 ALİ ERGENE HACI MEHMET Kayseri Tomarza İmamkullu 102 52 EMİŞ KARASU ABDULLAH Kayseri Tomarza İmamkullu 102 59 İBRAHİM AÇIKGÖZ ABDULLAH Kayseri Tomarza İmamkullu 102 57 ALİ ERGENE HACI MEHMET Kayseri Tomarza İmamkullu 103 7 ALİ ERGENE HACI MEHMET Kayseri Tomarza İmamkullu 103 21 HALİL ERDOĞAN İBRAHİM Kayseri Tomarza İmamkullu 121 30 MEHMET OLMAZ OSMAN Kayseri Tomarza İmamkullu 121 36 HASAN OLMAZ ÖMER Kayseri Tomarza İmamkullu 121 88 SULTAN KILINÇ HASAN Kayseri Develi Köseler 106 154 AHMET ELDENİZ MUSTAFA Kayseri Develi Köseler 106 95 HABİB ŞİRİN AHMET Kayseri Develi Köseler 106 97 SULTAN KORKMAZ HABİB Kayseri Develi Köseler 106 97 HALİL ÇIKILI HABİB Kayseri Develi Köseler 106 97 MUSTAFA ÇIKILI OSMAN Kayseri Develi Köseler 106 97 ALİ ÇIKILI OSMAN Kayseri Develi Köseler 106 106 MEHMET ARSLAN ARSLAN Kayseri Develi Köseler 106 107 AHMET TEVFİK YAVUZ YUSUF Kayseri Develi Köseler 106 109 HATİCE GÖKALP MEHMET Kayseri Develi Köseler 106 110 MUSTAFA ÖZKAN ALİ ÇAVUŞ Kayseri Develi Köseler 106 121 MEVLÜT VURAL ŞÜKRÜ Kayseri Develi Köseler 106 123 AYŞE KAYA SÜLEYMAN Kayseri Develi Köseler 106 123 ALİ ÖZTÜRK SÜLEYMAN Kayseri Develi Köseler 106 124 İSMAİL ÖZTÜRK MUSTAFA Kayseri Develi Köseler 106 125 İSMAİL ÜLGER HALİL Kayseri Develi Köseler 109 81 SULTAN KORKMAZ HABİB Kayseri Develi Köseler 109 81 HALİL ÇIKILI HABİB Kayseri Develi Köseler 109 81 MUSTAFA ÇIKILI OSMAN Kayseri Develi Köseler 109 81 ALİ ÇIKILI OSMAN Kayseri Develi Köseler 109 76 ALİ İNCEDAYI İSA Kayseri Develi Köseler 109 109 UFUK BERBER HÜSEYİN Kayseri Develi Köseler 109 110 SÜLEYMAN CENGİ AHMET Kayseri Develi Köseler 109 144 MUSTAFA TAŞDELEN HABİB Kayseri Develi Köseler 109 488 TÜLAY ÖZTÜRK MUSTAFA Kayseri Develi Köseler 109 488 OSMAN TEMUR MUSTAFA Kayseri Develi Köseler 109 490 HASAN KARADEMİR MUSTAFA Kayseri Develi Köseler 109 168 MAHMUT ÖZKAN HACI MUSTAFA Kayseri Develi Köseler 114 205 MEHMET KARA ABDULLAH Kayseri Bünyan Karatay 111 8 AHMET DOĞAN ALİ Kayseri Bünyan Karatay 111 16 ZEKERİYA GÜNEŞ DURDU Kayseri Bünyan Karatay 111 16 FERİDE GÜNEŞ ALİ Kayseri Melikgazi Sarımsaklı 15260 219 AHMET YILDIZ NUH Kayseri Melikgazi Sarımsaklı 15260 221 ÖMER YAĞMUR ABİDİN Kayseri Melikgazi Sarımsaklı 15260 224 ÖNDER YAĞMUR ÖMER Kayseri Melikgazi Sarımsaklı 15261 12 ABDULLAH GÖK MUSTAFA Kayseri Melikgazi Sarımsaklı 15261 13 MAHMUT YAZLIK NUH Kayseri Melikgazi Sarımsaklı 12385 11 MURAT KÖNGÜL GAZİ Kayseri Melikgazi Sarımsaklı 15269 2 MUZAFFER OĞUZ MUSTAFA Kayseri Melikgazi Sarımsaklı 15269 5 MUZAFFER OĞUZ MUSTAFA Kayseri Melikgazi Sarımsaklı 12389 11 HANİFE ŞEN MEHMET Kayseri Melikgazi Sarımsaklı 12389 11 ÜLKÜ KAPLAN MEHMET Kayseri Melikgazi Sarımsaklı 12389 10 ADEVİYE ERCİŞ SALİH Kayseri Melikgazi Sarımsaklı 12389 7 MUSTAFA TURĞUT ŞABAN Kayseri Melikgazi Sarımsaklı 12390 9 MİTHAT YILMAZ ABİDİN Kayseri Melikgazi Sarımsaklı 12390 9 YAHYA ERDEM ZİYA Kayseri Melikgazi Sarımsaklı 12390 9 ŞÜKRAN BÜYÜKMUMCU ZEKERİYA Kayseri Melikgazi Sarımsaklı 12390 9 DEVLET YÜCE AHMET Kayseri Melikgazi Sarımsaklı 12390 9 CEVRİYE ALTIN HALİL Kayseri Melikgazi Sarımsaklı 12390 9 SUNA ONUR SÜLEYMAN Kayseri Melikgazi Sarımsaklı 12390 9 EMİR KEÇECİOĞLU ŞÜKRÜ Kayseri Melikgazi Ağırnas 316 5 KAHRAMAN YILDIRIM MUSTAFA Kayseri Pınarbaşı Malak 146 57 AYTEKİN PAKSOY ÖZTÜRK Kayseri Pınarbaşı Malak 146 51 SEVİM GÖK HAMDİ Kayseri Pınarbaşı Malak 146 51 SUNA NOYAN HACI DURAN Kayseri Pınarbaşı Malak 148 41 SEVİM GÖK HAMDİ Kayseri Pınarbaşı Malak 148 41 SUNA NOYAN HACI DURAN Kayseri Pınarbaşı Malak 148 27 ŞAHİNDE TOK HACI OSMAN Kayseri Pınarbaşı Malak 148 27 ŞAHİZE TOK HACI OSMAN Kayseri Pınarbaşı Malak 148 27 BEHİYE TOK HACI OSMAN Kayseri Pınarbaşı Malak 148 27 ABİDET TOK HACI OSMAN Kayseri Pınarbaşı Malak 136 13 NİHAL CEBE EBUBEKİR Kayseri Pınarbaşı Malak 108 17 SEVİM GÖK HAMDİ Kayseri Pınarbaşı Malak 108 17 SUNA NOYAN HACI DURAN Kayseri Pınarbaşı Malak 108 10 NİHAL CEBE EBUBEKİR Sivas Gemerek Yeniköy 120 2 HAYRİ SOYTÜRK MEHMET Sivas Gemerek Yeniköy 120 3 ELİF ÖZTÜRK NEBİ Sivas Gemerek Yeniköy 120 6 ELİF ÖZTÜRK NEBİ Sivas Gemerek Yeniköy 120 23 ZİYA AKKAŞ HAKKI Sivas Gemerek Yeniköy 119 1 DÖNE GÖKTÜRK MUSTAFA Sivas Gemerek Yeniköy 119 1 HANİFE GÖKTÜRK MUSTAFA Sivas Gemerek Yeniköy 119 1 TEKİN GÖKTÜRK MUSTAFA Kayseri Pınarbaşı Malak 147 98 SAİME HARTOKA EYÜP Kayseri Pınarbaşı Malak 147 96 SAİME HARTOKA EYÜP Kayseri Tomarza Söğütlü 106 21 MAHMUT YILDIZ KERİM Kayseri Tomarza Söğütlü 106 14 ADİL SÜMENGEN SEYİT MEHMET Kayseri Tomarza Söğütlü 106 13 MAHMUT SÜMENGEN HACI OSMAN Kayseri Tomarza Söğütlü 106 12 HACI ALİ SÜMENGEN MUSTAFA Kayseri Tomarza Söğütlü 106 8 HALİM SÜMENGEN MUSTAFA Kayseri Tomarza Söğütlü 106 6 ADİL SÜMENGEN SEYİT MEHMET Kayseri Tomarza Söğütlü 106 5 MAHMUT SÜMENGEN HACI OSMAN Kayseri Tomarza Söğütlü 106 4 HACI OSMAN SÜMENGEN MEHMET Kayseri Tomarza Söğütlü 106 3 ADİL SÜMENGEN SEYİT MEHMET Kayseri Tomarza Söğütlü 106 2 MAHMUT SÜMENGEN HACI OSMAN Kayseri Tomarza Söğütlü 106 111 ADİL SÜMENGEN SEYİT MEHMET Kayseri Develi Hüseyinli 2706 2 ZİYA KILIÇKIRAN MUSTAFA Kayseri Tomarza Şıhbarak 1306 10 FAHRİYE ALTINTAŞ HACIBEY Kayseri Tomarza Şıhbarak 1306 10 SOLMAZ ÖZEL HACIBEY Kayseri Tomarza Şıhbarak 1306 9 AHMET ÜNAL ABDULLAH Kayseri Tomarza Şıhbarak 1306 12 ALİ KOÇER MUSTAFA Kayseri Tomarza Şıhbarak 1306 12 ŞERİFE ŞAHİN MUSTAFA Kayseri Tomarza Şıhbarak 1306 13 MUSTAFA BİNGÖL HALİL Kayseri Tomarza Şıhbarak 1306 15 AHMET TAMER MUSTAFA Kayseri Tomarza Şıhbarak 1306 16 HÜSEYİN TAMER MEHMET Kayseri Tomarza Şıhbarak 1306 19 ALİ KARAMAN ÖMER Kayseri Tomarza Şıhbarak 1306 22 İBRAHİM KULEMEN MEHMET Kayseri Tomarza Şıhbarak 1306 21 NEJLA KARADUMAN ALİ RIZA Kayseri Tomarza Şıhbarak 1306 21 ŞAHİNDER KARADUMAN MEHMET Kayseri Tomarza Şıhbarak 1306 21 ALİ KARADUMAN MEHMET Kayseri Tomarza Şıhbarak 1306 21 YUSUF KARADUMAN ABDULLAH Kayseri Tomarza Şıhbarak 1306 21 ORHAN KULAK ALİ RIZA Kayseri Tomarza Şıhbarak 1306 21 ÖMER KULAK ALİ RIZA Kayseri Tomarza Şıhbarak 1306 21 ADNAN CENGİZ YAZGAN KAZIM Kayseri Tomarza Şıhbarak 1306 21 TÜLAY KAHRAMAN MEHMET Kayseri Tomarza Şıhbarak 1306 21 AYŞE ERDOĞAN MEHMET Kayseri Tomarza Şıhbarak 1306 20 SERAP SEMERCİ MENDERES Kayseri Tomarza Şıhbarak 1306 20 BİLGE ÜNAL MENDERES Kayseri Tomarza Şıhbarak 1306 20 BETÜL ÜNAL MENDERES Kayseri Tomarza Şıhbarak 1306 20 ARİFE ÜNAL MEHMET Kayseri Tomarza Şıhbarak 1306 20 YAHYA ÜNAL ABDULKADİR Kayseri Tomarza Şıhbarak 1306 20 YAKUP ÜNAL ABDULKADİR Kayseri Tomarza Şıhbarak 1306 20 ABİDİN ÜNAL KARABEY Kayseri Tomarza Şıhbarak 1306 20 ZAFER ÇAPAR ABDULLAH Kayseri Tomarza Şıhbarak 1306 20 DİLAVER ÇAPAR ABDULLAH Kayseri Tomarza Şıhbarak 1306 20 SALİH YILMAZ SALİH Kayseri Tomarza Şıhbarak 1306 20 AYŞE İLVAN KARABEY Kayseri Tomarza Şıhbarak 1306 20 ZEYNEP AKGÜN KEMAL Kayseri Tomarza Şıhbarak 1306 20 NİHAT ÇAKIR ÖZTÜRK BEKİR Kayseri Tomarza Şıhbarak 1306 20 NERMİN DOĞAN BEKİR Kayseri Tomarza Şıhbarak 1306 20 NESLİ ÖZTÜRK BORDANACI BEKİR Kayseri Tomarza Şıhbarak 1306 20 ABDULLAH MALBELEĞİ MEHMET Kayseri Tomarza Şıhbarak 1306 20 SARE GÜVEN MEHMET Kayseri Tomarza Şıhbarak 1306 20 EMİNE ASLAN MUSTAFA Kayseri Tomarza Şıhbarak 1306 20 HAKAN İLHAN MEHMET Kayseri Tomarza Şıhbarak 1306 20 TAŞKIN İLHAN MEHMET Kayseri Tomarza Şıhbarak 1306 20 BEKİR İLHAN MEHMET Kayseri Tomarza Şıhbarak 1306 20 SEYFİ İLHAN MEHMET Kayseri Tomarza Şıhbarak 1306 20 ERDAL APAYDIN AHMET Kayseri Tomarza Şıhbarak 1266 12 ÖZGÜL ÖĞRENDİK İSA Kayseri Tomarza Şıhbarak 1266 12 ELMAS FIRAT ALİ Kayseri Tomarza Şıhbarak 1266 12 HÜLYA KARAKAYA NAİL Kayseri Tomarza Şıhbarak 1266 12 ELMAS KARTIN İSMAİL Kayseri Tomarza Şıhbarak 1266 12 ŞERİFE KARAKAYA MEHMET Kayseri Tomarza Şıhbarak 1266 12 MEHMET KARAKAYA ALİ Kayseri Tomarza Şıhbarak 1266 12 AYŞE KARAKAYA ALİ Kayseri Tomarza Şıhbarak 1266 12 CEVAT YERLİKAYA HALİL Kayseri Tomarza Şıhbarak 1266 12 MUZAFFER YERLİKAYA İSA Kayseri Tomarza Şıhbarak 1266 12 ŞÜKRÜ YERLİKAYA HALİL Kayseri Tomarza Şıhbarak 1266 12 RAMAZAN YERLİKAYA HALİL Kayseri Tomarza Şıhbarak 1266 12 SEVİM ÖZDEMİR ALİ Kayseri Tomarza Şıhbarak 1266 12 MİNE SÜTÇÜ İSMAİL Kayseri Tomarza Şıhbarak 1266 12 TELLİ KARAKAYA HALİL Kayseri Tomarza Şıhbarak 1266 12 LEYLA VAN NAAMEN NAİL Kayseri Tomarza Şıhbarak 1266 12 KEZİBEN ÇEPKEN İSMAİL Kayseri Tomarza Şıhbarak 1266 13 GÜLLÜ ÇİNKO ALİ Kayseri Tomarza Şıhbarak 1265 4 FAHRİYE ALTINTAŞ HACIBEY Kayseri Tomarza Şıhbarak 1265 4 SOLMAZ ÖZEL HACIBEY Kayseri Tomarza Şıhbarak 1265 7 TÜRKAN DOĞAN MEHMET Kayseri Tomarza Şıhbarak 1265 7 SÜLEYMAN KARABULUT MEHMET Kayseri Tomarza Şıhbarak 1265 7 SELÇUK KARABULUT MEHMET Kayseri Tomarza Şıhbarak 1265 7 MUSTAFA KARABULUT MEHMET Kayseri Tomarza Şıhbarak 1265 7 ETHEM KARABULUT MEHMET Kayseri Tomarza Şıhbarak 1265 7 FATMA COŞKUN MEHMET Kayseri Tomarza Böke 931 7 BEKİR YILDIRIM HÜSEYİN Kayseri Tomarza Böke 932 10 MERAL ÖZDOĞAN HACI MEHMET Kayseri Tomarza Böke 932 10 TURGUT ÖZDOĞAN HACI MEHMET Kayseri Tomarza Böke 932 9 HACI MEHMET ERDOĞAN ŞÜKRÜ Kayseri Tomarza Böke 932 9 MERYEM ERDOĞAN MEHMET Kayseri Tomarza Böke 932 9 ANKA ÖZDOĞAN ASSENOVA Kayseri Tomarza Böke 932 9 MERAL ÖZDOĞAN HACI MEHMET Kayseri Tomarza Böke 932 9 TURGUT ÖZDOĞAN HACI MEHMET Kayseri Tomarza Böke 932 15 MEHTAP IŞIK MEHMET Kayseri Tomarza Böke 933 6 OSMAN ŞAHİN HALİL Kayseri Tomarza Böke 933 6 NACİ ŞAHİN HALİL Kayseri Tomarza Böke 933 6 FATMA ERDOĞAN HALİL Kayseri Tomarza Böke 933 5 SOLMAZ BECKER HACI YUSUF Kayseri Tomarza Böke 933 5 PAKİZE KARABULUT MUSA Kayseri Tomarza Böke 933 5 DÖNDÜ SOLMAZ ŞAZENUŞ Kayseri Tomarza Böke 933 5 MİKAİL MEHMET CİHAT SARIDUMAN İSMAİL Kayseri Tomarza Böke 933 5 İSRAFİL CİHAN SARIDUMAN İSMAİL Kayseri Tomarza Böke 933 5 İSMAİL SARIDUMAN İSMET Kayseri Tomarza Böke 933 5 HACI SİYİD KARABULUT MEHMET Kayseri Tomarza Böke 933 5 HACI HALİL KARABULUT MEHMET Kayseri Tomarza Böke 933 5 SOLMAZ YERLİ SEYİT Kayseri Tomarza Böke 933 5 ZÜLEYHA STRANTZ HACI YUSUF Kayseri Tomarza Böke 933 5 SULTAN KARABULUT HACI YUSUF Kayseri Tomarza Böke 933 5 YAHYA KARABULUT HACI YUSUF Kayseri Tomarza Böke 933 5 HACI İSMAİL KARABULUT MEHMET Kayseri Tomarza Böke 933 4 İBRAHİM KAHRAMAN NURI Kayseri Tomarza Böke 944 3 FATMA SOLMAZ MUSTAFA Kayseri Tomarza Böke 944 3 DÖNDÜ SOLMAZ ŞAZENUŞ Kayseri Tomarza Böke 944 3 HASAN SOLMAZ MUSTAFA Kayseri Tomarza Böke 944 3 HATİCE SOLMAZ MEHMET Kayseri Tomarza Böke 944 4 FERHAT ERDOĞAN MUSTAFA Kayseri Tomarza Böke 944 4 FATİH ERDOĞAN MUHTEREM Kayseri Tomarza Böke 944 4 HACI ERDOĞAN MUHTEREM Kayseri Tomarza Böke 944 4 ZELİHA CAN YÜKSEL Kayseri Tomarza Böke 944 4 İSMAİL ERDOĞAN YÜKSEL Kayseri Tomarza Böke 944 4 ASİYE ERDOĞAN İSMAİL Kayseri Tomarza Böke 944 4 DÖNDÜ SOLMAZ ŞAZENUŞ Kayseri Tomarza Böke 944 4 MURAT SOLMAZ HASAN Kayseri Tomarza Böke 944 4 FATMA ERDOĞAN YÜKSEL Kayseri Tomarza Böke 944 9 HASAN AKSU MEHMET Kayseri Tomarza Böke 945 25 GÜLÜZAR KAPTAN MURAT Kayseri Tomarza Böke 945 27 SERVET BOYNUYOĞUN MEHMET Kayseri Tomarza Böke 945 27 MURAT SARIOĞLU NURETTİN Kayseri Tomarza Böke 945 27 SERKAN UÇAR SÜLEYMAN Kayseri Tomarza Böke 945 27 ERSAN UÇAR SÜLEYMAN Kayseri Tomarza Böke 945 27 RECEP UÇAR MEHMET Kayseri Tomarza Böke 945 27 NAFER UÇAR FEYZULLAH Kayseri Tomarza Böke 945 27 RAMAZAN UÇAR FEYZULLAH Kayseri Tomarza Böke 945 27 FETHULLAH UÇAR TAYYAR Kayseri Tomarza Böke 945 27 TAYFUN UĞURLU ERDEM Kayseri Tomarza Böke 945 28 FATMA YILDIZ BEKİR Kayseri Tomarza Böke 945 28 KEREM ARSLAN HACI ÖMER Kayseri Tomarza Böke 945 30 SOLMAZ BECKER HACI YUSUF Kayseri Tomarza Böke 945 30 PAKİZE KARABULUT MUSA Kayseri Tomarza Böke 945 30 DÖNDÜ SOLMAZ ŞAZENUŞ Kayseri Tomarza Böke 945 30 MİKAİL MEHMET CİHAT SARIDUMAN İSMAİL Kayseri Tomarza Böke 945 30 İSRAFİL CİHAN SARIDUMAN İSMAİL Kayseri Tomarza Böke 945 30 İSMAİL SARIDUMAN İSMET Kayseri Tomarza Böke 945 30 HACI SİYİD KARABULUT MEHMET Kayseri Tomarza Böke 945 30 HACI HALİL KARABULUT MEHMET Kayseri Tomarza Böke 945 30 SOLMAZ YERLİ SEYİT Kayseri Tomarza Böke 945 30 ZÜLEYHA STRANTZ HACI YUSUF Kayseri Tomarza Böke 945 30 SULTAN KARABULUT HACI YUSUF Kayseri Tomarza Böke 945 30 YAHYA KARABULUT HACI YUSUF Kayseri Tomarza Böke 945 30 HACI İSMAİL KARABULUT MEHMET Kayseri Tomarza Böke 945 32 OSMAN ŞAHİN HALİL Kayseri Tomarza Böke 945 32 NACİ ŞAHİN HALİL Kayseri Tomarza Böke 945 32 FATMA ERDOĞAN HALİL Kayseri Tomarza Böke 945 33 EMİNE KÖSE İSMAİL Kayseri Tomarza Böke 945 36 ÖLÜ İSMAİL DIRCAN MİRASÇILARI DIRCAN MİRASÇILARI Kayseri Tomarza Böke 945 37 FERHAT ERDOĞAN MUSTAFA Kayseri Tomarza Böke 945 37 FATİH ERDOĞAN MUHTEREM Kayseri Tomarza Böke 945 37 HACI ERDOĞAN MUHTEREM Kayseri Tomarza Böke 945 37 ZELİHA CAN YÜKSEL Kayseri Tomarza Böke 945 37 İSMAİL ERDOĞAN YÜKSEL Kayseri Tomarza Böke 945 37 ASİYE ERDOĞAN İSMAİL Kayseri Tomarza Böke 945 37 DÖNDÜ SOLMAZ ŞAZENUŞ Kayseri Tomarza Böke 945 37 MURAT SOLMAZ HASAN Kayseri Tomarza Böke 945 37 FATMA ERDOĞAN YÜKSEL Kayseri Tomarza Böke 945 38 OSMAN ASLAN MEHMET ALİ Kayseri Tomarza Böke 110 20 FATMA YILDIZ BEKİR Kayseri Tomarza Böke 110 20 MUKTEDİR ÖZDİN MUSTAFA Kayseri Tomarza Böke 110 20 SUNA ARSLAN MUSTAFA Kayseri Tomarza Böke 110 20 KEREM ARSLAN HACI ÖMER Kayseri Tomarza Böke 110 21 ÜMRAN COŞKUN RİFAT Kayseri Tomarza Böke 110 23 SEDAT KARABULUT MENDERES Kayseri Tomarza Böke 110 23 FAHRETTİN KARABULUT DURSUN Kayseri Tomarza Böke 110 23 GÜLSENEM GÜRBÜZ DURSUN Kayseri Tomarza Böke 110 23 GÜLDANE WALKER DURSUN Kayseri Tomarza Böke 110 23 DİLEK KARABULUT BAKİ Kayseri Tomarza Böke 110 23 DOĞAN KARABULUT DURSUN Kayseri Tomarza Böke 947 3 OSMAN ASLAN MEHMET ALİ Kayseri Tomarza Böke 953 2 DÖNDÜ ARSLAN OSMAN Kayseri Tomarza Böke 953 3 OSMAN ASLAN MEHMET ALİ Kayseri Tomarza Böke 961 19 FATMA YILDIZ BEKİR Kayseri Tomarza Böke 961 19 KEREM ARSLAN HACI ÖMER Kayseri Tomarza Böke 962 12 OSMAN ASLAN MEHMET ALİ Kayseri Tomarza Böke 963 1 OSMAN ASLAN MEHMET ALİ Kayseri Tomarza Böke 963 3 CUMA KÖSE SELAHATTİN Kayseri Tomarza Böke 939 6 CUMA KÖSE SELAHATTİN Kayseri Tomarza Böke 939 7 GÜLDANE DOĞANER HALİL İBRAHİM Kayseri Tomarza Böke 939 7 ATABEY HALICI ADEM Kayseri Tomarza Böke 939 7 DURMUŞ KÖSE ABDULLAH Kayseri Tomarza Böke 939 7 İSMAİL YILDIRIM NAZMİ Kayseri Tomarza Böke 939 7 NAZMİ YILDIRIM İSMAİL Kayseri Tomarza Böke 939 11 OSMAN ASLAN MEHMET ALİ Kayseri Tomarza Böke 964 22 OSMAN ASLAN MEHMET ALİ Kayseri Tomarza Böke 966 3 FATMA YILDIZ BEKİR Kayseri Tomarza Böke 966 3 KEREM ARSLAN HACI ÖMER Kayseri Tomarza Böke 966 4 OSMAN ASLAN ALİ MEHMET Kayseri Tomarza Böke 966 5 İBRAHİM ARSLAN MAHMUT Kayseri Tomarza Böke 966 6 MEHTAP IŞIK MEHMET Kayseri Tomarza Böke 966 9 OSMAN ŞAHİN HALİL Kayseri Tomarza Böke 966 9 NACİ ŞAHİN HALİL Kayseri Tomarza Böke 966 9 FATMA ERDOĞAN HALİL Kayseri Tomarza Böke 966 10 ANKA ÖZDOĞAN ASSENOVA Kayseri Tomarza Böke 966 10 MERAL ÖZDOĞAN HACI MEHMET Kayseri Tomarza Böke 966 10 TURGUT ÖZDOĞAN HACI MEHMET Kayseri Tomarza Böke 966 11 MUSTAFA KORKMAZ ÖMER Kayseri Tomarza Böke 966 12 HASAN KORKMAZ ÖMER Kayseri Tomarza Böke 966 13 MUHARREM YILDIRIM BEKİR Kayseri Tomarza Böke 966 15 BEKİR AKSU AHMET Kayseri Tomarza Böke 966 16 MUSTAFA YILMAZ KADİR Kayseri Tomarza Böke 966 19 BEKİR AKSU SEYİT MEHMET Kayseri Tomarza Çulha 105 124 NEZAKET ONMAZ BAYRAM Kayseri Tomarza Çulha 105 124 KISMET ONMAZ BAYRAM Kayseri Tomarza Çulha 105 124 CEVRİYE ONMAZ BAYRAM Kayseri Tomarza Çulha 105 124 ASLAN ONMAZ BAYRAM Kayseri Tomarza Çulha 105 124 CUMA ONMAZ İSMAİL Kayseri Tomarza Çulha 105 124 EMİŞ ÇAKICI BAYRAM Kayseri Tomarza Çulha 105 128 KADİR ONMAZ MUZAFFER Kayseri Tomarza Çulha 105 128 SERPİL ŞAŞTIM MUSTAFA Kayseri Tomarza Çulha 105 116 HACI ÇAKICI BEKİR Kayseri Tomarza Çulha 105 115 KADİR ONMAZ MUZAFFER Kayseri Tomarza Çulha 105 115 SERPİL ŞAŞTIM MUSTAFA Kayseri Tomarza Çulha 105 106 AHMET AKDENİZ MEHMET Kayseri Tomarza Çulha 105 94 FINDIK KILIÇ ÖMER Kayseri Tomarza Çulha 105 89 AHMET KILIÇ KARABEKİR Kayseri Tomarza Çulha 105 88 FINDIK KILIÇ ÖMER Kayseri Tomarza Çulha 105 87 AHMET KILIÇ KARABEKİR Kayseri Tomarza Çulha 105 84 ŞEREF ONMAZ H.AHMET Kayseri Tomarza Çulha 104 1 ŞEREF ONMAZ H.AHMET Kayseri Tomarza Çulha 104 3 HAMİT KEÇİK GALİP Kayseri Tomarza Çulha 104 3 FADİME DÖNGÜN GALİP Kayseri Tomarza Çulha 104 3 HACI KEÇİK GALİP Kayseri Tomarza Çulha 104 3 ELVAN YILDIRIM GALİP Kayseri Tomarza Çulha 104 3 CEYLAN TEK GALİP Kayseri Tomarza Çulha 104 4 İSMAİL KEÇİK HAMET Kayseri Tomarza Çulha 105 77 MIKTAT İLHAN MUSTAFA Kayseri Tomarza Çulha 113 21 ADEM KARADENİZ HALİL Kayseri Akkışla Alevkışla 109 11 HEDİYE AKÇAKOYUN ALAATTİN Kayseri Akkışla Alevkışla 109 11 ŞABAN ÖZTÜRK ALAATTİN Kayseri Akkışla Alevkışla 109 11 MUSTAFA ÖZTÜRK ALAATTİN Kayseri Akkışla Alevkışla 109 11 MEHMET ÖZTÜRK ALAATTİN Kayseri Akkışla Alevkışla 109 11 BEKİR ÖZTÜRK ALAATTİN Kayseri Akkışla Alevkışla 109 11 H. KADIN ÖZTÜRK BEKİR Kayseri Akkışla Alevkışla 109 13 HASAN AKPINAR MEHMET Kayseri Akkışla Alevkışla 109 14 İZZET ADIGÜZEL VELİ Kayseri Akkışla Alevkışla 109 17 OSMAN BAYRAM ALİ Kayseri Akkışla Alevkışla 109 19 AHMET ÖZER SÜLEYMAN Kayseri Sarıoğlan Düzencik 141 13 FAİK EROĞLU AHMET Kayseri Sarıoğlan Muratbeyli 155 22 AYİŞE ÖZER ÖMER Kayseri Sarıoğlan Muratbeyli 155 118 MEHMET ALTINDAĞ NECİP Kayseri Sarıoğlan Muratbeyli 155 128 NURİYE GÜNER ALİ Kayseri Sarıoğlan Muratbeyli 155 128 NAZİFE GÜNER ALİ Kayseri Sarıoğlan Muratbeyli 155 128 AHMET AYDIN ALİ Kayseri Sarıoğlan Muratbeyli 155 128 MUSTAFA AYDIN ALİ Kayseri Sarıoğlan Muratbeyli 155 129 NURİYE GÜNER ALİ Kayseri Sarıoğlan Muratbeyli 155 129 NAZİFE GÜNER ALİ Kayseri Sarıoğlan Muratbeyli 155 129 AHMET AYDIN ALİ Kayseri Sarıoğlan Muratbeyli 155 129 MUSTAFA AYDIN ALİ Kayseri Sarıoğlan Muratbeyli 155 135 ALİ OSMAN ARSLAN HACI ALİ Kayseri Sarıoğlan Muratbeyli 171 63 ŞENNUR GÜNDÜZ MUSTAFA Kayseri Sarıoğlan Muratbeyli 171 76 ALİ GÜNER İSMAİL Kayseri Sarıoğlan Muratbeyli 171 36 HACI MEHMET BÜYÜKKÖSE HÜSEYİN Kayseri Sarıoğlan Muratbeyli 181 127 İLYAS KOÇER OSMAN Kayseri Sarıoğlan Muratbeyli 105 238 MÜSLÜME AKKOÇ İSMAİL Kayseri Sarıoğlan Muratbeyli 105 238 YUSUF DURAN İSMAİL Kayseri Sarıoğlan Muratbeyli 105 168 MÜSLÜME AKKOÇ İSMAİL Kayseri Sarıoğlan Muratbeyli 105 168 YUSUF DURAN İSMAİL Kayseri Sarıoğlan Keklikoğlu 134 11 EMİR HALİL ÖZBEK OSMAN Kayseri Sarıoğlan Keklikoğlu 134 9 EMİR HALİL ÖZBEK OSMAN Kayseri Sarıoğlan Keklikoğlu 143 87 EMİR HALİL ÖZBEK OSMAN Kayseri Sarıoğlan Keklikoğlu 143 88 ŞABAN OĞUZ HACI Kayseri Sarıoğlan Sofumahmut 138 10 SEFA YAŞARTAŞ ÖMER Kayseri Sarıoğlan Sofumahmut 138 14 HAYDAR VAROL HAMDİ Kayseri Sarıoğlan Palas 1210 3 HATİCE YASAK MUSTAFA Kayseri Pınarbaşı Çakılkaya 127 1 EMİNE KALKAN HAYTA Kayseri Pınarbaşı Çakılkaya 127 1 DURAN ERDOĞAN HAYTA Kayseri Pınarbaşı Çakılkaya 126 2 EMİNE KALKAN HAYTA Kayseri Pınarbaşı Çakılkaya 126 2 DURAN ERDOĞAN HAYTA Kayseri Pınarbaşı Çakılkaya 123 30 HATİCE ALAN SELİM Kayseri Pınarbaşı Çakılkaya 159 2 EMİNE KALKAN HAYTA Kayseri Pınarbaşı Çakılkaya 159 2 DURAN ERDOĞAN HAYTA Kayseri Pınarbaşı Çakılkaya 123 48 AYŞE ÇİMEN AHMET Kayseri Pınarbaşı Çakılkaya 123 48 ADEM KARADENİZ HALİL Kayseri Pınarbaşı Çakılkaya 123 48 MUSTAFA KALKAN DURDU Kayseri Pınarbaşı Çakılkaya 123 48 ESMERAY KIRTAŞ DURDU Kayseri Pınarbaşı Çakılkaya 121 7 HASAN CİHAN AHMET Kayseri Pınarbaşı Çakılkaya 121 9 FETHİ EREN ŞEMSETTİN Kayseri Pınarbaşı Çakılkaya 121 9 SUNA EREN ÖZDEMİR Kayseri Pınarbaşı Çakılkaya 121 9 HAMZA EREN MEHMET NURİ Kayseri Pınarbaşı Çakılkaya 121 9 RESUL EREN MEHMET NURİ Kayseri Pınarbaşı Çakılkaya 121 9 NERMİN EREN ŞEMSETTİN Kayseri Pınarbaşı Çakılkaya 121 9 MAKBULE EREN MEHMET NURİ Kayseri Pınarbaşı Çakılkaya 121 12 ERSİN DURMUŞ ASİM Kayseri Pınarbaşı Çakılkaya 121 17 ERSİN DURMUŞ ASİM Kayseri Pınarbaşı Çakılkaya 121 23 İLBEY ŞAHİN MEHMET Kayseri Pınarbaşı Çakılkaya 120 4 SELİME SAĞLAM MEVLÜT Kayseri Pınarbaşı Çakılkaya 120 4 FATMA SAĞLAM MEVLÜT Kayseri Pınarbaşı Çakılkaya 120 4 YUSUF GÖKÇINAR ABDULLAH Kayseri Pınarbaşı Paşalı 102 12 ABDULKERİM BOZDOĞAN ABDULLAH Kayseri Pınarbaşı Paşalı 102 13 ABDULKERİM BOZDOĞAN ABDULLAH Kayseri Pınarbaşı Paşalı 102 14 ABDULKERİM BOZDOĞAN ABDULLAH Kayseri Pınarbaşı Paşalı 102 15 ABDULKERİM BOZDOĞAN ABDULLAH Kayseri Pınarbaşı Paşalı 102 4 TAYFUN ERDOĞAN HAMDİ Kayseri Pınarbaşı Paşalı 104 74 MUSA KAVRAAL ALİ Kayseri Pınarbaşı Paşalı 104 72 TAYFUN ERDOĞAN HAMDİ Kayseri Pınarbaşı Paşalı 104 4 AYŞE ASDEMİR HALİL Kayseri Pınarbaşı Paşalı 104 4 BİNNAZ ASDEMİR ABDULKERİM Kayseri Pınarbaşı Paşalı 104 4 DUDU ASDEMİR ALİBAZ Kayseri Pınarbaşı Paşalı 104 4 ZEYNEP ASDEMİR HALİL Kayseri Pınarbaşı Paşalı 111 15 ABDULLAH BOZDOĞAN ABDULKERİM Kayseri Pınarbaşı Paşalı 127 10 TAYFUN ERDOĞAN HAMDİ Kayseri Pınarbaşı Paşalı 127 4 ERDOĞAN ASDEMİR HALİL Kayseri Pınarbaşı Paşalı 128 6 MUSTAFA GÜLTEKİN AHMET Kayseri Pınarbaşı Paşalı 126 36 SALİH ASDEMİR LÜTFİ Kayseri Pınarbaşı Paşalı 126 18 ERDOĞAN ASDEMİR HALİL Kayseri Pınarbaşı Paşalı 126 20 BİNNAZ ASDEMİR ABDULKERİM Kayseri Pınarbaşı Paşalı 126 21 MERYEM TAŞ MEHMET Kayseri Pınarbaşı Paşalı 126 21 ALPASLAN BOZDOĞAN ABDULKERİM Kayseri Pınarbaşı Paşalı 126 21 MEHMET BOZDOĞAN ABDULKERİM Kayseri Pınarbaşı Paşalı 126 21 HÜRÜ BOZDOĞAN ABDULKERİM Kayseri Pınarbaşı Paşalı 126 21 BİNNAZ ASDEMİR ABDULKERİM Kayseri Pınarbaşı Paşalı 126 22 MUSTAFA GÜLTEKİN AHMET Kayseri Pınarbaşı Paşalı 126 67 ALİ KAVRAAL HALİL Kayseri Pınarbaşı Paşalı 126 71 KÜRŞAD ASDEMİR MEHMET Kayseri Pınarbaşı Paşalı 126 71 ÖZER ASDEMİR MEHMET Kayseri Pınarbaşı Paşalı 101 104 SALİH ASDEMİR LÜTFİ Kayseri Pınarbaşı Paşalı 131 28 TAYFUN ERDOĞAN HAMDİ Kayseri Pınarbaşı Paşalı 131 26 MUSTAFA GÜLTEKİN AHMET Kayseri Pınarbaşı Paşalı 121 6 ALİ SARIKAYA İBRAHİM Kayseri Pınarbaşı Paşalı 121 9 TAYFUN ERDOĞAN HAMDİ Kayseri Pınarbaşı Paşalı 121 11 KÜRŞAD ASDEMİR MEHMET Kayseri Pınarbaşı Paşalı 121 11 ÖZER ASDEMİR MEHMET Kayseri Pınarbaşı Paşalı 121 12 DERVİŞ ÇABUCAK SÜLEYMAN Kayseri Pınarbaşı Paşalı 121 28 ABDULKERİM BOZDOĞAN ABDULLAH Kayseri Pınarbaşı Paşalı 121 27 ABDULKERİM BOZDOĞAN ABDULLAH Kayseri Pınarbaşı Paşalı 121 25 AHMET ŞAHİN İBİŞ Kayseri Pınarbaşı Paşalı 121 17 ABDULKERİM BOZDOĞAN ABDULLAH Kayseri Pınarbaşı Paşalı 121 19 HASAN SARIKAYA İBRAHİM Kayseri Pınarbaşı Paşalı 120 2 ARZI ŞAHİN AHMET Kayseri Pınarbaşı Paşalı 136 21 ARZI ŞAHİN AHMET Kayseri Pınarbaşı Paşalı 136 6 HÜSEYİN KARAKAYA İSMAİL Kayseri Pınarbaşı Paşalı 136 23 RAŞİT DUĞAN AHMET Kayseri Pınarbaşı Paşalı 136 24 MEHMET DOĞAN VEHBİ Kayseri Pınarbaşı Paşalı 136 24 EMREHAN DOĞAN VEHBİ Kayseri Pınarbaşı Paşalı 117 31 CENNET BAYRAM AHMET Kayseri Pınarbaşı Paşalı 117 28 GÜLLÜ OK ALİ Kayseri Pınarbaşı Paşalı 117 28 CANSARAY TEKE ALİ Kayseri Pınarbaşı Paşalı 117 28 HATİCE YILDIRIM ALİ Kayseri Pınarbaşı Paşalı 119 2 ARZU ŞAHİN AHMET Kayseri Pınarbaşı Paşalı 119 3 DURDU MEHMET KOÇER EYLENCE MEHMET Kayseri Pınarbaşı Paşalı 118 1 DURDU MEHMET KOÇER EYLENCE MEHMET Kayseri İncesu Kızılören/Aşağı 256 170 ALİ KIZILKAYA VELİ Kayseri İncesu Kızılören/Aşağı 256 169 HATİCE KIZILKAYA HÜSEYİN Kayseri İncesu Kızılören/Aşağı 253 6 ALİ YILMAZ ALİ Kayseri İncesu Kızılören/Aşağı 253 12 ADEM BECER AHMET Kayseri İncesu Kızılören/Aşağı 253 13 ADEM BECER AHMET Kayseri İncesu Kızılören/Aşağı 250 3 KEZİBAN NAZİRE TÜREN MUSTAFA Kayseri İncesu Kızılören/Aşağı 250 19 MUSTAFA YÖNEM MEHMET Kayseri İncesu Kızılören/Aşağı 238 81 HASAN BULGUR BAYRAM Kayseri Develi Karacaviran 147 7 FEYZULLAH USTA Kayseri Develi Karacaviran 147 2 HANİFE KARAGÖZ SELAHATTİN Kayseri Develi Karacaviran 147 2 SELAHADDİN KARAGÖZ ATAY Kayseri Develi Karacaviran 146 1 HURİYE KOYUNCU Kayseri Develi Karacaviran 146 1 HAMZA KOYUNCU FEYZULLAH Kayseri Pınarbaşı Kavlaklar 120 1 MUSTAFA DİLCİ AHMET Kayseri Pınarbaşı Dilciler 119 1 SUNA ADIGÜZEL İSMAİL Kayseri Pınarbaşı Dilciler 119 4 SUNA ADIGÜZEL İSMAİL Kayseri Pınarbaşı Dilciler 119 9 HALİL TOSUN İSMAİL Kayseri Pınarbaşı Artmak 111 3 EFENDİ YILDIZ HAZİM Kayseri Pınarbaşı Artmak 111 3 EMİNE YILDIZ HAZİM Kayseri Pınarbaşı Artmak 111 3 BÜŞRA KOYUNCUOĞLU İLHAN Kayseri Pınarbaşı Hasırcı 105 2 ARAP KORKMAZ MUSTAFA Kayseri Tomarza Kale 122 108 MUHİTTİN ÇAKICI NECMETTİN Kayseri Tomarza Kale 122 86 MEHMET ŞAHİN MEHMET Kayseri Tomarza Kale 122 109 NUH ÇAKICI MUHARREM Kayseri Tomarza Kale 122 111 HACI ÖMER ÇAKICI EŞREF Kayseri Tomarza Kale 122 112 BEKTAŞ ÇAKICI DURDU MEHMET Kayseri Tomarza Kale 103 101 İSMAİL ALBAYRAK MUSTAFA Kayseri Tomarza Kale 103 102 AYŞE YILDIZ SAİT Kayseri Tomarza Kale 103 104 HAYRULLAH ŞİMŞEK TEVFİK Kayseri Tomarza Kale 103 104 MEHMET ŞİMŞEK TEVFİK Kayseri Tomarza Kale 103 106 BATTAL KORKMAZ ÖMER Kayseri Tomarza Kale 107 101 MEHMET YALÇIN MEMİŞ Kayseri Tomarza Avşarsöğütlü 104 13 GÜLTEN ÖZKAN NACİ Kayseri Tomarza Avşarsöğütlü 104 13 ERSEN ÖZKAN NACİ Kayseri Tomarza Avşarsöğütlü 104 13 ERKAN ÖZKAN NACİ Kayseri Tomarza Avşarsöğütlü 104 13 GÜLSEN ÖZKAN NACİ Kayseri Tomarza Avşarsöğütlü 104 13 ERSOY ÖZKAN NACİ Kayseri Tomarza Avşarsöğütlü 104 13 NEVZAT ÖZKAN H.MEHMET Kayseri Tomarza Avşarsöğütlü 104 14 ALİ ÖZER İBRAHİM Kayseri Tomarza Avşarsöğütlü 104 24 MELEK TÜRKKAN HALİL PAŞA Kayseri Pınarbaşı Saçlı 104 5 HACI MEHMET ATABAY ZİYA Kayseri Pınarbaşı Sıradan 153 17 TAMER GÖKER İSMAİL Kayseri Pınarbaşı Sıradan 153 17 MESUT GÖKER İSMAİL Kayseri Pınarbaşı Sıradan 153 19 NACİYE BOZOKLULU MEHMET Kayseri Pınarbaşı Sıradan 153 20 EŞE BOZUKLU HASAN Kayseri Pınarbaşı Sıradan 153 22 HÜSNİYE ÖZAĞAÇ RAMAZAN Kayseri Pınarbaşı Sıradan 153 22 FİKRET KARAKAYA SÜLEYMAN Kayseri Pınarbaşı Sıradan 153 23 KUMRU KARAKAYA MEMİŞ Kayseri Pınarbaşı Sıradan 153 23 AİŞE KARAKAYA ASKER SÜLEYMAN Kayseri Pınarbaşı Sıradan 153 23 MAHSEN KARAKAYA MEMİŞ Kayseri Pınarbaşı Sıradan 153 23 ÜMMÜHANİ KARAKAYA MEMİŞ Kayseri Pınarbaşı Sıradan 153 23 DÖNDÜ KARAKAYA MEMİŞ Kayseri Pınarbaşı Sıradan 153 24 ZENNURE KARAKAYA BEKİR Kayseri Pınarbaşı Sıradan 153 24 FATMA KARAKAYA BEKİR Kayseri Pınarbaşı Sıradan 153 24 DÖNDÜ KARAKAYA BEKİR Kayseri Pınarbaşı Sıradan 153 24 AHMET KARAKAYA BEKİR Kayseri Pınarbaşı Sıradan 153 24 HALİME KARAKAYA MEMİŞ Kayseri Pınarbaşı Sıradan 153 24 ARİFE DURAN BEKİR Kayseri Pınarbaşı Sıradan 153 43 HÜSEYİN ÇOPUR SÜLEYMAN Kayseri Pınarbaşı Sıradan 153 46 DÖNDÜ KARAKAYA HACI Kayseri Pınarbaşı Sıradan 153 57 ALİM ÇOPUR ABDURRAHMAN Kayseri Pınarbaşı Sıradan 153 56 ALİM ÇOPUR ABDURRAHMAN Kayseri Pınarbaşı Sıradan 153 66 OSMAN KAYHAN İBRAHİM Kayseri Pınarbaşı Sıradan 153 70 MEHMET AKTAÇ VELİ Kayseri Pınarbaşı Sıradan 153 103 EŞE KOÇAK HALİL İBRAHİM Kayseri Pınarbaşı Sıradan 153 104 İSMAİL GÖKER HÜSEYİN Kayseri Pınarbaşı Sıradan 153 104 YUSUF GÖKER HÜSEYİN Kayseri Bünyan Karacaören 1160 6 MEHMET PALA HÜSEYİN Kayseri Bünyan Karacaören 1160 6 YASİN PALA HASAN Kayseri Bünyan Karacaören 1160 6 İSMAİL AKİF PALA HÜSEYİN Kayseri Bünyan Karacaören 1160 6 UFUK PALA MEHMET Kayseri Bünyan Karacaören 1160 6 İSMAİL PALA HASAN Kayseri Bünyan Karacaören 1160 6 MÜMİNE PALA VELİ Kayseri Bünyan Karacaören 1160 6 MUZAFFER PALA İSMAİL Kayseri Bünyan Karacaören 1160 6 HASAN PALA İSMAİL Kayseri Bünyan Karacaören 1160 6 SÜMBÜLE PALA SALİH Kayseri Bünyan Karacaören 1160 6 MEHMET PALA ABDÜLVAHAP Kayseri Bünyan Karacaören 1160 6 CEVRİYE ÖZCAN İSMAİL Kayseri Bünyan Karacaören 1160 8 CEMİL ÇAĞIR FİKRET Kayseri Bünyan Karacaören 1160 8 MUHAMMET ÇAĞIR FİKRET Kayseri Bünyan Karacaören 1160 8 YAHYA ÇAĞIR FİKRET Kayseri Bünyan Karacaören 1160 8 ÜMMÜGÜLSÜM ÇAĞIR ALİ Kayseri Bünyan Karacaören 1160 10 EBUBEKİR BALCI REMZİ Kayseri Tomarza 1.Mıntıka 625 17 BETÜL KAPUCU SÜLEYMAN Kayseri Tomarza 1.Mıntıka 624 26 HANİFE ŞEMSETTİN Kayseri Tomarza 1.Mıntıka 624 26 ADİL GÜRBÜZ DURMUŞ Kayseri Tomarza 1.Mıntıka 627 3 MEVLÜT AHMET Kayseri Bünyan Karahıdır 143 28 FATMA YILMAZ AHMET Kayseri Bünyan Karahıdır 143 28 ENVER YELLİKAYA AHMET Kayseri Bünyan Karahıdır 146 5 ŞADAN HAVAN SAMİ Kayseri Bünyan Karahıdır 146 6 HABİBE DOĞAN HALİM Kayseri Bünyan Karahıdır 146 6 HASAN YAKUT HALİM Kayseri Bünyan Karahıdır 146 6 HAKAN YAKUT HALİM Kayseri Bünyan Karahıdır 146 6 MEHTAP ÖZHAN HALİM Kayseri Bünyan Karahıdır 146 6 SUAT YAKUT HALİM Kayseri Bünyan Karahıdır 146 6 EMEL YAKUT AHMET Kayseri Bünyan Karahıdır 146 7 HABİBE DOĞAN HALİM Kayseri Bünyan Karahıdır 146 7 HASAN YAKUT HALİM Kayseri Bünyan Karahıdır 146 7 HAKAN YAKUT HALİM Kayseri Bünyan Karahıdır 146 7 MEHTAP ÖZHAN HALİM Kayseri Bünyan Karahıdır 146 7 SUAT YAKUT HALİM Kayseri Bünyan Karahıdır 146 7 EMEL YAKUT AHMET Kayseri Bünyan Karahıdır 146 8 ZELİHA DOĞAN DURMUŞ Kayseri Bünyan Karahıdır 146 8 DURMUŞ YAKUT DURMUŞ Kayseri Bünyan Karahıdır 158 1 SAMİ TANRIVERDİ MEHMET Kayseri Bünyan Karahıdır 158 1 MESUDE YAKUT MEHMET Kayseri Bünyan Karahıdır 158 3 AHMET TANRIVERDİ AHMET Kayseri Bünyan Akmescit 1399 4 MEHMET AKDOĞAN AHMET Kayseri Bünyan Akmescit 1393 40 MEHMET ARAMAZ TURDU MEHMET Kayseri Bünyan Melikgazi (Akmesçit) 134 48 YÜCEL KOCAOĞLU HASAN Kayseri Bünyan Melikgazi (Akmesçit) 134 48 MEHMET ÖZER HASAN Kayseri Bünyan Melikgazi (Akmesçit) 134 121 YÜCEL KOCAOĞLU HASAN Kayseri Bünyan Melikgazi (Akmesçit) 134 121 HACI ÖZER HASAN Kayseri Bünyan Melikgazi (Akmesçit) 134 49 FAHRİYE ATEŞ MUHSİN Kayseri Bünyan Melikgazi (Akmesçit) 134 50 AHMET AKÇAKAYA HÜSEYİN Kayseri Bünyan Melikgazi (Akmesçit) 134 51 ALİ AKÇAKAYA HÜSEYİN Kayseri Bünyan Akmescit 1386 2 HACI ÖZER HASAN Kayseri Bünyan Akmescit 1386 1 İKBAL YAKUT HAMDİ Kayseri Tomarza Kızılören 153 23 NURİYE YILDIZ AHMET Kayseri Tomarza Kızılören 153 23 ABDULLAH METİN AHMET Kayseri Tomarza Kızılören 153 5 ZEYNEL ABİDİN TEKGÖZ MURAT Kayseri Tomarza Kızılören 155 10 KORAY ERTUĞRUL YUNUS Kayseri Tomarza Kızılören 108 139 KORAY ERTUĞRUL YUNUS Kayseri Tomarza Kızılören 108 137 ÖMER BAYRAM H.MEHMET Kayseri Tomarza Kızılören 108 129 ABDİ AKŞİT BATTAL Kayseri Tomarza Kızılören 108 12 PAKİZE BAYRAM AHMET Kayseri Tomarza Kızılören 109 27 ADİL ALGÜL İBİŞ Kayseri Tomarza Kızılören 109 23 ZEKİYE ÖZTÜRK H.ARİF Kayseri Tomarza Kızılören 114 19 EMİNE MEMİŞ ALİ Kayseri Tomarza Kızılören 114 19 ŞEMSETTİN KOÇYİĞİT ALİ Kayseri Tomarza Kızılören 114 19 ATALAY KOÇYİĞİT ALİ Kayseri Tomarza Kızılören 114 19 FİKRET KOÇYİĞİT ALİ Kayseri Tomarza Kızılören 114 19 SEZAİ KOÇYİĞİT ALİ Kayseri Tomarza Kızılören 114 19 İSMET KOÇYİĞİT ALİ Kayseri Tomarza Kızılören 114 17 HACI ADIGÜZEL İBRAHİM Kayseri Tomarza Kızılören 114 16 YASEMİN AKARSU MEHMET Kayseri Tomarza Kızılören 114 16 ÖMER YILDIRIM MEHMET Kayseri Tomarza Kızılören 114 16 HANİFE YILDIRIM MEHMET Kayseri Tomarza Kızılören 114 16 KALENDER YILDIRIM MEHMET Kayseri Tomarza Kızılören 114 16 İSMİ YILDIRIM OSMAN Kayseri Tomarza Kızılören 114 16 HARUN YILDIRIM MEHMET Kayseri Tomarza Kızılören 115 2 AYŞE TÜRKAN SEYİT Kayseri Tomarza Kızılören 117 10 MEHMET ŞAHİN YUSUF Kayseri Tomarza Kızılören 117 8 MENŞUR MEMİŞ RIZA Kayseri Tomarza Kızılören 117 8 FAHRETTİN YAZICI MUHİTTİN Kayseri Tomarza Kızılören 117 8 EMİNE BOZDOĞAN MUHİTTİN Kayseri Tomarza Kızılören 117 8 MEHMET ŞAHİN İSMAİL Kayseri Tomarza Kızılören 117 8 İLHAMİ ŞAHİN İSMAİL Kayseri Tomarza Kızılören 117 8 HURŞİT ŞAHİN SALİH Kayseri Tomarza Kızılören 117 8 RESUL ŞAHİN RIZA Kayseri Tomarza Kızılören 117 8 CELAL ŞAHİN RIZA Kayseri Tomarza Kızılören 117 8 CEMALİYE KARASU İSMAİL Kayseri Tomarza Kızılören 117 26 RAMAZAN BAYTÜRK ÖMER Kayseri Tomarza Kızılören 117 25 GÜLBANİ KAHYA MUSTAFA Kayseri Tomarza Kızılören 117 24 MEHMET TÜRKDÖNMEZ SÜLEYMAN Kayseri Bünyan Yünören 115 4 ALİ ÖZBAY EMİRMEHMET Kayseri Bünyan Yünören 115 7 ESMAHAN KARATAY MEHMET Kayseri Bünyan Yünören 115 333 LATİFE TEKİN MEHMET MEMDUH Kayseri Bünyan Yünören 115 333 HACI MEHMET BAYRAM MEHMET MEMDUH Kayseri Bünyan Yünören 115 333 ERTUĞRUL BAYRAM MEHMET MEMDUH Kayseri Bünyan Yünören 115 333 TUNCAY BAYRAM MEHMET MEMDUH Kayseri Bünyan Yünören 115 333 YALÇIN BAYRAM MEHMET MEMDUH Kayseri Bünyan Yünören 115 333 FERİDE BAYRAM SÜLEYMAN Kayseri Bünyan Yünören 115 333 HİCRAN BAYRAM MEHMET MEMDUH Kayseri Bünyan Yünören 115 13 GÜLHANIM HANÇER BEKİR Kayseri Bünyan Yünören 115 13 MEMİŞ DOĞAN BEKİR Kayseri Bünyan Yünören 115 17 HATİCE DOĞAN MUSTAFA Kayseri Bünyan Yünören 115 17 ZEYNEP DURAN MUSTAFA Kayseri Bünyan Yünören 115 17 ERHAN DOĞAN MUSTAFA Kayseri Bünyan Yünören 115 17 FARUK DOĞAN MUSTAFA Kayseri Bünyan Yünören 115 17 OSMAN DOĞAN MUSTAFA Kayseri Bünyan Yünören 115 17 HAKKI DOĞAN MUSTAFA Kayseri Bünyan Yünören 115 17 GÜLBEYAZ DOĞAN MUSTAFA Kayseri Bünyan Yünören 115 22 NAZİF BAYKARA ABDULLAH Kayseri Bünyan Yünören 115 23 ABDULLAH VAREL AHMET Kayseri Bünyan Yünören 115 24 NAZİF BAYKARA ABDULLAH Kayseri Bünyan Yünören 115 26 SERVET YILDIZ HACI MAHMUT Kayseri Bünyan Yünören 115 31 FATMA KARAKOYUN İSMAİL Kayseri Bünyan Yünören 115 32 HALİS YILDIZ OSMAN Kayseri Bünyan Yünören 115 33 YALÇIN ARSLAN ABİDİN Kayseri Bünyan Yünören 115 33 SAMİ ÖZDEMİR SALİH Kayseri Bünyan Yünören 115 33 HALİL ÖZDEMİR SALİH Kayseri Bünyan Yünören 115 33 SÜREYYA ÖZDEMİR SALİH Kayseri Bünyan Yünören 115 33 PERİHAN CENGİZ (KARATAŞ) ABİDİN Kayseri Bünyan Yünören 115 34 NURAY DOĞAN MUHSİN Kayseri Bünyan Yünören 115 34 CEMAL TEKEL MUHSİN Kayseri Bünyan Yünören 115 37 GÜLDANE REYHAN ALİ Kayseri Bünyan Yünören 115 37 NEZİR HANÇER ALİ Kayseri Bünyan Yünören 115 37 GAZİ HANÇER ALİ Kayseri Bünyan Yünören 115 46 ALİ DURAN SÜLEYMAN Kayseri Bünyan Yünören 115 47 SALİH DURAN SÜLEYMAN Kayseri Bünyan Yünören 115 49 GÜLDANE REYHAN ALİ Kayseri Bünyan Yünören 115 49 NEZİR HANÇER ALİ Kayseri Bünyan Yünören 115 49 GAZİ HANÇER ALİ Kayseri Bünyan Yünören 115 71 GÜLSEN GÜL HACI Kayseri Bünyan Yünören 115 71 ŞERİFE ŞİMŞEK HAYAT Kayseri Bünyan Yünören 115 71 MEHTAP YİĞİD AYDOĞAN Kayseri Bünyan Yünören 115 71 İSMAİL TAŞTAN AYDOĞAN Kayseri Bünyan Yünören 115 71 SEVTAP AKBAL AYDOĞAN Kayseri Bünyan Yünören 115 71 HÜRÜ TAŞTAN İSMAİL Kayseri Bünyan Yünören 115 71 HALİL TAŞTAN EKREM Kayseri Bünyan Yünören 115 71 AYHAN TAŞTAN AZİZ Kayseri Bünyan Yünören 115 71 MELTEM TAŞTAN DİLAVER Kayseri Bünyan Yünören 115 71 MEHMET TAŞTAN AZİZ Kayseri Bünyan Yünören 115 71 VELİ TAŞTAN AZİZ Kayseri Bünyan Yünören 115 71 AYDIN TAŞTAN AZİZ Kayseri Bünyan Yünören 115 71 AYSEL TAŞTAN HACI Kayseri Bünyan Yünören 115 71 FATMA TAŞTAN EMİR Kayseri Bünyan Yünören 115 71 ALİ TAŞTAN HAYAT Kayseri Bünyan Yünören 115 71 ÜMMET TAŞTAN HAYAT Kayseri Bünyan Yünören 115 72 CANSU TAŞTAN HAYDAR Kayseri Bünyan Yünören 115 72 CAN TAŞTAN HAYDAR Kayseri Bünyan Yünören 115 72 HAYDAR TAŞTAN TAHSİN Kayseri Bünyan Yünören 115 72 HASAN TAŞTAN TAHSİN Kayseri Bünyan Yünören 115 77 GÜLHANIM BULKURCU MEHMET Kayseri Bünyan Yünören 115 77 ERTUĞRUL ÖZDEMİR MEHMET Kayseri Bünyan Yünören 115 77 ADİL ÖZDEMİR MEHMET Kayseri Bünyan Yünören 115 77 NAFİ ÖZDEMİR MEHMET Kayseri Bünyan Yünören 115 77 VEYSEL ÖZDEMİR MEHMET Kayseri Bünyan Yünören 115 77 KIYAS ÖZDEMİR MEHMET Kayseri Bünyan Yünören 115 79 YILMAZ ÖZDEMİR MAHMUT Kayseri Bünyan Yünören 115 78 GÜLHAN ARSLAN SAMİ Kayseri Bünyan Yünören 115 78 YALÇIN ARSLAN ABİDİN Kayseri Bünyan Yünören 115 78 DESTE ARSLAN SALİH Kayseri Bünyan Yünören 115 78 İSMAİL ÖZDEMİR SAMİ Kayseri Bünyan Yünören 115 78 SAMİ ÖZDEMİR SALİH Kayseri Bünyan Yünören 115 78 HALİL ÖZDEMİR SALİH Kayseri Bünyan Yünören 115 78 SÜREYYA ÖZDEMİR SALİH Kayseri Bünyan Yünören 115 78 PERİHAN CENGİZ (KARATAŞ) ABİDİN Kayseri Bünyan Yünören 115 184 EMİNE KIZILKAYA MEMİŞ Kayseri Bünyan Yünören 115 184 ŞERİFE KILIÇ MEMİŞ Kayseri Bünyan Yünören 115 184 ELİFE ÖZTÜRK MEMİŞ Kayseri Bünyan Yünören 115 184 AZIM HANÇER MEMİŞ Kayseri Bünyan Yünören 115 184 ASKER MEHMET HANÇER MEMİŞ Kayseri Bünyan Yünören 115 187 HACI TEKİN MEVLÜT Kayseri Bünyan Yünören 115 187 MEVLÜT TEKİN İBRAHİM Kayseri Tomarza Kızılören 118 3 MEDİNE AKŞİT MEHMET Kayseri Tomarza Kızılören 118 6 ZEKİ AKŞİT AHMET Kayseri Tomarza Kızılören 118 8 MEDİNE AKŞİT MEHMET Kayseri Tomarza Kızılören 117 39 FEYZULLAH ŞAHİN H.YUSUF Kayseri Tomarza Kızılören 117 17 ALİ BEKİR AĞKOÇ ŞÜKRÜ Kayseri Tomarza Kızılören 117 15 FINDIK KOÇYİĞİT MEHMET Kayseri Tomarza Kızılören 116 2 NURİYE YILDIZ AHMET Kayseri Tomarza Kızılören 116 2 ABDULLAH METİN AHMET Kayseri Tomarza Kızılören 115 3 MUZAFFER KAHYA AHMET Kayseri Tomarza Kızılören 115 3 ALİ KAHYA AHMET Kayseri Tomarza Kızılören 115 3 MUSTAFA KILIÇ ALİ Kayseri Tomarza Kızılören 115 3 ALİ KAHYA AHMET Kayseri Tomarza Kızılören 115 3 RASİM KAHYA AHMET Kayseri Tomarza Kızılören 115 4 MUZAFFER KAHYA AHMET Kayseri Tomarza Kızılören 115 4 ALİ KAHYA AHMET Kayseri Tomarza Kızılören 115 4 MUSTAFA KILIÇ ALİ Kayseri Tomarza Kızılören 115 4 ALİ KAHYA AHMET Kayseri Tomarza Kızılören 115 4 RASİM KAHYA AHMET Kayseri Tomarza Kızılören 114 24 FEDAYİ ÖZBEK NEZİR Kayseri Tomarza Kızılören 114 24 HARUN KAYA NEZİR Kayseri Tomarza Kızılören 114 24 BAYRAM FARUK KAYA NEZİR Kayseri Tomarza Kızılören 114 24 METİN TANDOĞAN ALİ İHSAN Kayseri Tomarza Kızılören 114 24 BERRİN ARAS DURMUŞ Kayseri Tomarza Kızılören 114 24 NURCAN SİNEK DURMUŞ Kayseri Tomarza Kızılören 114 24 BİRGÜL ERDOĞDU BAİER DURMUŞ Kayseri Tomarza Kızılören 114 26 FATİH GÜÇLÜ ŞAHİN Kayseri Tomarza Kızılören 114 26 HÜSEYİN TOLGA GÜÇLÜ ŞAHİN Kayseri Tomarza Kızılören 114 55 TEVFİK AKTUNÇ MUSTAFA Kayseri Tomarza Kızılören 114 54 MENŞUR MEMİŞ RIZA Kayseri Tomarza Kızılören 114 54 FAHRETTİN YAZICI MUHİTTİN Kayseri Tomarza Kızılören 114 54 EMİNE BOZDOĞAN MUHİTTİN Kayseri Tomarza Kızılören 114 54 MEHMET ŞAHİN İSMAİL Kayseri Tomarza Kızılören 114 54 İLHAMİ ŞAHİN İSMAİL Kayseri Tomarza Kızılören 114 54 HURŞİT ŞAHİN SALİH Kayseri Tomarza Kızılören 114 54 RESUL ŞAHİN RIZA Kayseri Tomarza Kızılören 114 54 CELAL ŞAHİN RIZA Kayseri Tomarza Kızılören 114 54 CEMALİYE KARASU İSMAİL Kayseri Tomarza Kızılören 114 73 BAYRAM BAYTÜRK MUSTAFA Kayseri Tomarza Kızılören 114 73 ÖMER BAYTÜRK MUSTAFA Kayseri Tomarza Kızılören 114 75 TAHSİN YILDIZ HAMDİ Kayseri Tomarza Kızılören 114 148 NAZİFE ELGAZİ HÜSEYİN Kayseri Tomarza Kızılören 160 15 MUSTAFA KAHYA ÖMER Kayseri Tomarza Kızılören 160 17 AYŞE TÜRKAN SEYİT Kayseri Tomarza Kızılören 160 14 İDRİS AĞTAŞ ALİ Kayseri Tomarza Kızılören 160 13 MUZAFFER KAHYA AHMET Kayseri Tomarza Kızılören 160 13 ALİ KAHYA AHMET Kayseri Tomarza Kızılören 160 13 MUSTAFA KILIÇ ALİ Kayseri Tomarza Kızılören 160 13 ALİ KAHYA AHMET Kayseri Tomarza Kızılören 160 13 RASİM KAHYA AHMET Kayseri Tomarza Kızılören 159 8 MUZAFFER KAHYA AHMET Kayseri Tomarza Kızılören 159 8 ALİ KAHYA AHMET Kayseri Tomarza Kızılören 159 8 MUSTAFA KILIÇ ALİ Kayseri Tomarza Kızılören 159 8 ALİ KAHYA AHMET Kayseri Tomarza Kızılören 159 8 RASİM KAHYA AHMET Kayseri Tomarza Kızılören 159 7 KEMAL GÜLTEKİN CAFER Kayseri Tomarza Kızılören 158 30 SANİYE CERAN KAMİL Kayseri Tomarza Kızılören 158 30 DÖNDÜ AKÇAKAYA KAMİL Kayseri Tomarza Kızılören 158 28 NAZİFE ELGAZİ HÜSEYİN Kayseri Tomarza Kızılören 157 12 İSKENDER ERCAN DURSUN Kayseri Tomarza Kızılören 157 12 HACI ERCAN DURSUN Kayseri Bünyan Akmescit 1385 15 ŞABAN YİĞİT MÜKREMİN Kayseri Bünyan Akmescit 1383 11 İZZET CİHAN HASAN Kayseri Bünyan Akmescit 1383 21 HAYRETTİN TOKBAY REŞİT Kayseri Bünyan Akmescit 1382 3 RUKİYE SEZER SABRİ Kayseri Bünyan Akmescit 1382 3 ÖMER İLİŞKİ FARUK Kayseri Bünyan Akmescit 1382 3 SEVİYE ZENGİN BİLAL Kayseri Bünyan Akmescit 1382 3 AHMET KOCA ZİYA Kayseri Bünyan Akmescit 1382 3 MÜŞERREF İPEK BİLAL Kayseri Bünyan Akmescit 1382 23 MUSTAFA YAKUT FEVZİ Kayseri Bünyan Akmescit 1382 23 ERKAN YAKUT FEVZİ Kayseri Bünyan Akmescit 1382 23 GÖNÜL YAKUT FEVZİ Kayseri Bünyan Akmescit 1382 23 HADİYE YAKUT HACI Kayseri Bünyan Akmescit 1380 9 MEHMET YAKUT NACİ Kayseri Bünyan Akmescit 1380 9 ŞUAYİP YAKUT HİLMİ Kayseri Bünyan Akmescit 1380 10 MESUT İMAMOĞLU HÜSEYİN Kayseri Bünyan Melikgazi (Akmesçit) 121 10 ALİ COŞKUN BEKİR Kayseri Bünyan Melikgazi (Akmesçit) 121 10 KEMAL ÇAMDAL MEHMET Kayseri Bünyan Melikgazi (Akmesçit) 121 8 SEVİL BAYRAM SÜLEYMAN Kayseri Bünyan Melikgazi (Akmesçit) 121 8 ÖMER BAYRAM SÜLEYMAN Kayseri Bünyan Melikgazi (Akmesçit) 121 8 ELİF ALTIN ALİ Kayseri Pınarbaşı Tokmak 102 20 CUMA POLAT MUSTAFA Kayseri Pınarbaşı Tokmak 102 18 CUMA POLAT MUSTAFA Kayseri Pınarbaşı Tokmak 102 71 SELVER GÜNEŞ MEHMET Kayseri İncesu Kızılören/Aşağı 305 7 HASAN KÖKLÜDAĞ ALİ Kayseri İncesu Kızılören/Aşağı 283 20 SALİH DURSUN İBRAHİM Kayseri İncesu Kızılören/Aşağı 283 29 SALİH DURSUN İBRAHİM Kayseri İncesu Kızılören/Aşağı 266 9 ALİ MERCAN MUSTAFA Kayseri İncesu Kızılören/Aşağı 266 12 HAVVA DUDU KAPLAN HÜSEYİN Kayseri İncesu Kızılören/Aşağı 271 32 İSMAİL GÖÇEN BEKİR Kayseri İncesu Kızılören/Aşağı 271 36 İSMAİL GÖÇEN BEKİR Kayseri İncesu Kızılören/Aşağı 244 382 HASAN GÖÇEN MUSTAFA Kayseri İncesu Kızılören/Aşağı 271 48 AYŞE ZÜMBÜL MEHMET Kayseri İncesu Kızılören/Aşağı 271 48 SAVAŞ ESMEZ MEHMET Kayseri İncesu Kızılören/Aşağı 271 48 MEHMET ESMEZ İSMAİL Kayseri İncesu Kızılören/Aşağı 271 49 AYŞE ZÜMBÜL MEHMET Kayseri İncesu Kızılören/Aşağı 271 49 SAVAŞ ESMEZ MEHMET Kayseri İncesu Kızılören/Aşağı 271 49 MEHMET ESMEZ İSMAİL Kayseri Talas Koçcağız 149 97 HEDİYE IŞIKALP MUZAFFER Kayseri Tomarza Alakuşak 186 8 HASAN ÖZDİL DERVİŞ MEHMET Kayseri Tomarza Alakuşak 192 6 MAHMUT ALBAYRAK MUSTAFA Kayseri Tomarza Alakuşak 189 1 HANİFE ÜSTÜNSOY MUSTAFA Kayseri Tomarza Turanlı 1528 17 HANIM HASDEMİR İSMAİL Kayseri Tomarza Turanlı 1528 17 ELMAS İSMAİL Kayseri Tomarza Turanlı 1528 17 SALİH AKTAŞ İSMAİL Kayseri Tomarza Turanlı 1528 17 FATMA YILMAZ AZİZ Kayseri Tomarza Turanlı 1528 17 FATMA DEMİREZEN MAHMUT Kayseri Tomarza Turanlı 1528 17 AZİZ DEMİREZEN HALİL Kayseri Tomarza Turanlı 1528 17 FINDIK GÜVEN İSMAİL Kayseri Tomarza Turanlı 1528 17 MUSTAFA AKTAŞ İSMAİL Kayseri Tomarza Turanlı 1528 17 DÖNDÜ İSMAİL Kayseri Tomarza Turanlı 1528 17 MELİK AKTAŞ MAHMUT Kayseri Tomarza Turanlı 1528 17 AHMET AKTAŞ MAHMUT Kayseri Tomarza Turanlı 1528 17 DURAN AKTAŞ MAHMUT Kayseri Tomarza Turanlı 1528 17 ÜMMÜ GÜLSÜM AKTAŞ İSMAİL Kayseri Tomarza Çulha 122 17 RAMAZAN YILDIZ CUMA Kayseri Tomarza Çulha 122 18 FATMA ERTURUL AHMET Kayseri Tomarza Çulha 124 60 HAMİT KEÇİK GALİP Kayseri Tomarza Çulha 124 60 FADİME DÖNGÜN GALİP Kayseri Tomarza Çulha 124 60 HACI KEÇİK GALİP Kayseri Tomarza Çulha 124 60 İSMAİL KEÇİK HAMET Kayseri Tomarza Çulha 124 60 ELVAN YILDIRIM GALİP Kayseri Tomarza Çulha 124 60 CEYLAN TEK GALİP Kayseri Yeşilhisar Dağılgan 116 36 HİMMET KARAKOÇ AHMET Kayseri Yeşilhisar Dağılgan 116 37 MEHMET AKCAN HASAN Kayseri Yeşilhisar Dağılgan 116 37 ZEYNEP AKCAN HASAN Kayseri Develi Çöten 3335 19 MÜSELLİM YILDIRIM MUSTAFA Kayseri Develi Çöten 3335 15 YASİN BERK TALAT Kayseri Develi Çöten 3363 20 MUSTAFA BAŞARAN ÖMER Kayseri Develi Çöten 3363 14 SAFİYE AYLANÇ ALİ Kayseri Develi Çöten 3341 4 KADİR DOĞAN ÖMER Kayseri Akkışla Yukarımahalle 221 336 FATMA İNCE HASAN Kayseri Akkışla Yukarımahalle 221 340 FATMA İNCE HASAN

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Basın No: ILN02555919