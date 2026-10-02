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Resmi İlanlar TEDAŞ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (KAYSERİ)
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TEDAŞ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (KAYSERİ)

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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TEDAŞ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (KAYSERİ)

 

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Kayseri il sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan Kamulaştırma Kararları ile başlanılmıştır.

Söz konusu karar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.

Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 0352 222 58 23 telefon numarasından bilgi alınması ve Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi No: 138, Posta Kodu: 38140, Melikgazi / Kayseri adresinde bulunan TEDAŞ 13. Bölge Müdürlüğüne (Kayseri) uzlaşma görüşmelerinde bulunulması müracaatı rica olunur.

Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.

Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.

İLANAN TEBLİĞ OLUNUR

Kamulaştırılacak ve/veya Kamulaştırma Yolu ile Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi
 

İLİ İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL ADI SOYADI BABA ADI
Kayseri Bünyan Yavuzselim 887 18 AYMAN YÜKSEL ARAR MEHMET EDİP
Kayseri Bünyan Yavuzselim 887 18 MUSTAFA DURSUN ARAR MEHMET EDİP
Kayseri Bünyan Yavuzselim 887 26 NEVRES ÖKSÜZ ALİ MEHMET
Kayseri Develi Sindelhöyük 133 5 DAVUT KILIÇ İBRAHİM
Kayseri Develi Sindelhöyük 133 5 MUSTAFA KILIÇ İBRAHİM
Kayseri Develi Sindelhöyük 133 5 AZIM KILINÇ İSMAİL
Kayseri Develi Sindelhöyük 133 5 MÜZEYYEN KARAGÜLLE İBRAHİM
Kayseri Develi Sindelhöyük 134 3 SERHAT KABAK İBRAHİM
Kayseri Kocasinan Emmiler 8134 11 OSMAN YILDIZ MUSTAFA
Kayseri Kocasinan Emmiler 8132 1 MUSTAFA YILDIZ MESUT
Kayseri Kocasinan Emmiler 8129 3 ZAİDE SAĞKOL AHMET
Kayseri Kocasinan Emmiler 8125 698 HASAN HÜSEYİN ÖZTÜRK OSMAN
Kayseri Kocasinan Emmiler 8125 703 HASAN HÜSEYİN ÖZTÜRK OSMAN
Kayseri Kocasinan Emmiler 8120 130 ÖMER ALTUN KUDDUSİ
Kayseri Kocasinan Emmiler 8120 131 MELEK AYDIN AHMET
Kayseri Kocasinan Emmiler 8120 134 NEBİ AYDOĞDU ALİ
Kayseri Kocasinan Emmiler 8120 149 HASAN KIZIL ALİ
Kayseri Kocasinan Emmiler 8120 150 ŞEMSİ TORAMAN AHMET
Kayseri Kocasinan Emmiler 8120 150 MEHMET TOMRİS AHMET
Kayseri Kocasinan Emmiler 8120 162 AHMET TOLUTİMUR HASAN HÜSEYİN
Kayseri Kocasinan Emmiler 8120 73 ŞIHI ALTUN HALİL
Kayseri Kocasinan Emmiler 8120 25 SAMİ HAKAN ÖZTÜRK ABTULMUTTALİP
Kayseri Kocasinan Emmiler 8120 25 CANER EDİZ HALİT
Kayseri Özvatan Küpeli/Yeni 196 11 AHMET ODABAŞI HACI MEHMET
Kayseri Özvatan Küpeli/Yeni 196 10 ZELİHA ŞAHİNCİ EMİN
Kayseri Özvatan Küpeli/Yeni 198 20 ZELİHA ŞAHİNCİ EMİN
Kayseri Özvatan Küpeli/Yeni 196 4 AHMET ODABAŞI HACI MEHMET
Kayseri Özvatan Küpeli/Yeni 196 3 FATMA ARSLANKAYA KASIM
Kayseri Özvatan Küpeli/Yeni 196 3 ARSLAN ERODABAŞI KASIM
Kayseri Özvatan Küpeli/Yeni 196 2 İLYAS BÜYÜKODABAŞI ABDULLAH
Kayseri Özvatan Küpeli/Yeni 196 1 MUAMMER BÜYÜKODABAŞI PAŞA
Kayseri Özvatan Küpeli/Yeni 198 48 MUAMMER BÜYÜKODABAŞI PAŞA
Kayseri Özvatan Küpeli/Yeni 198 52 ŞAKİR BÜYÜKODABAŞI İLYAS
Kayseri Özvatan Küpeli/Yeni 198 53 PAŞA BÜYÜKODABAŞI AYHAN
Kayseri Özvatan Küpeli/Yeni 198 55 FATMA ARSLANKAYA KASIM
Kayseri Özvatan Küpeli/Yeni 198 55 ARSLAN ERODABAŞI KASIM
Kayseri Özvatan Küpeli/Yeni 198 63 AHMET ODABAŞI ADEM
Kayseri Özvatan Küpeli/Yeni 192 2 FATMA DOĞAN H.İSMAİL
Kayseri Özvatan Küpeli/Yeni 192 4 HAVA ŞANLIÜNAL SEYİT
Kayseri Özvatan Küpeli/Yeni 192 5 İSMAİL DUMAN SEYİT
Kayseri Özvatan Küpeli/Yeni 192 5 COŞKUN DUMAN SEYİT
Kayseri Özvatan Küpeli/Yeni 192 5 AYŞE KAYALI SEYİT
Kayseri Özvatan Küpeli/Yeni 192 6 OSMAN ERDOĞAN İSMAİL
Kayseri Özvatan Küpeli/Yeni 192 7 İSMAİL DUMAN SEYİT
Kayseri Özvatan Küpeli/Yeni 192 7 COŞKUN DUMAN SEYİT
Kayseri Özvatan Küpeli/Yeni 192 7 AYŞE KAYALI SEYİT
Kayseri Özvatan Küpeli/Yeni 192 8 MEHMET GÜLDİKEN MÜMİN
Kayseri Özvatan Küpeli/Yeni 192 9 TAYYAR ŞAHİN MUAMMER
Kayseri Özvatan Küpeli/Yeni 192 9 TURAN ŞAHİN MUAMMER
Kayseri Özvatan Küpeli/Yeni 192 9 MUSTAFA ŞAHİN MUAMMER
Kayseri Özvatan Küpeli/Yeni 192 9 ŞAZİYE ŞAHİN MEHMET
Kayseri Özvatan Küpeli/Yeni 192 22 REFİK DOĞAN REMZİ
Kayseri Özvatan Küpeli/Yeni 192 22 ERDOĞAN DOĞAN REMZİ
Kayseri Özvatan Küpeli/Yeni 192 22 FERMÜDE ALKAN REMZİ
Kayseri Özvatan Küpeli/Yeni 192 10 AHMET ODABAŞI HACI MEHMET
Kayseri Özvatan Küpeli/Yeni 192 15 ŞÜKRÜ BAŞKAN ÖMER
Kayseri Tomarza Çulha 117 7 ELİFE ÇATALOLUK ALİ
Kayseri Tomarza Çulha 117 8 HAMİT KEÇİK GALİP
Kayseri Tomarza Çulha 117 8 FADİME DÖNGÜN GALİP
Kayseri Tomarza Çulha 117 8 HACI KEÇİK GALİP
Kayseri Tomarza Çulha 117 8 ELVAN YILDIRIM GALİP
Kayseri Tomarza Çulha 117 8 CEYLAN TEK GALİP
Kayseri Tomarza Çulha 117 11 HACI İSMAİL KARADENİZ ÖMER
Kayseri Tomarza Çulha 117 13 HAMZA ONMAZ İSMAİL
Kayseri Tomarza Çulha 119 3 GÜLENDEM DOĞAN BEKİR
Kayseri Tomarza Çulha 119 4 İSMAİL DOĞAN MENDERES
Kayseri Tomarza Çulha 122 5 ERGÜN CİNDİ YUSUF
Kayseri Tomarza Çulha 122 5 HARUN CİNDİ YUSUF
Kayseri Tomarza Çulha 122 5 ELİF CİNDİ MURTAZA
Kayseri Tomarza Çulha 122 5 BEDİHA İLHAN YUSUF
Kayseri Tomarza Çulha 123 5 ALİ ERCİYES İSMAİL
Kayseri Tomarza Çulha 123 13 YUSUF ERCİYES VELİ
Kayseri Tomarza Çulha 123 14 ŞEREF ONMAZ H.AHMET
Kayseri Tomarza Çulha 123 14 EMİNE KARAKUŞ H. AHMET
Kayseri Tomarza Çulha 124 69 MIKTAT İLHAN MUSTAFA
Kayseri Tomarza Tahtakemer 108 6 BEKİR BOZDAN MEHMET
Kayseri Tomarza Tahtakemer 108 8 İSKENDER ÇONKUR BAYRAM
Kayseri Tomarza Tahtakemer 108 8 GALİP ÇONKUR ALİ
Kayseri Tomarza Tahtakemer 108 8 BEKİR ÇONKUR BAYRAM
Kayseri Tomarza Tahtakemer 108 8 COŞKUN ÇONKUR BAYRAM
Kayseri Tomarza Tahtakemer 108 8 SÜLEYMAN ÇONKUR BAYRAM
Kayseri Tomarza Tahtakemer 108 8 AHMET ÇONKUR MUSTAFA
Kayseri Tomarza Tahtakemer 107 29 CUMA KAYA NAZİF
Kayseri Tomarza Tahtakemer 107 20 İSKENDER ÇONKUR BAYRAM
Kayseri Tomarza Tahtakemer 107 20 GALİP ÇONKUR ALİ
Kayseri Tomarza Tahtakemer 107 20 BEKİR ÇONKUR BAYRAM
Kayseri Tomarza Tahtakemer 107 20 COŞKUN ÇONKUR BAYRAM
Kayseri Tomarza Tahtakemer 107 20 SÜLEYMAN ÇONKUR BAYRAM
Kayseri Tomarza Tahtakemer 107 20 AHMET ÇONKUR MUSTAFA
Kayseri Tomarza Tahtakemer 105 2 MÜMÜN ŞAŞTIM BATTAL
Kayseri Tomarza İmamkullu 123 3 BÜNYAMİN SOYTÜRK ALİ
Kayseri Tomarza İmamkullu 123 3 HAKKI SOYTÜRK ALİ
Kayseri Tomarza İmamkullu 123 3 ADEM SOYTÜRK ALİ
Kayseri Tomarza İmamkullu 123 3 İSMAİL SOYTÜRK ALİ
Kayseri Tomarza İmamkullu 123 3 YUSUF SOYTÜRK ALİ
Kayseri Tomarza İmamkullu 123 3 SELVER SOYTÜRK HALİL
Kayseri Tomarza İmamkullu 123 4 İSMAİL METİN BEKİR
Kayseri Tomarza İmamkullu 123 65 İSMAİL METİN BEKİR
Kayseri Tomarza İmamkullu 123 5 HACI ALİ DUMAN AHMET
Kayseri Tomarza İmamkullu 123 5 HASAN ALİ DUMAN AHMET
Kayseri Tomarza İmamkullu 123 10 AHMET ÇAMDEVİREN CUMA
Kayseri Tomarza İmamkullu 123 12 KARA METİN SÜLEYMAN
Kayseri Tomarza İmamkullu 123 14 HÜRÜ ŞAHİN SÜLEYMAN
Kayseri Tomarza İmamkullu 123 19 ÖMER KABAKTEPE İSMAİL
Kayseri Tomarza İmamkullu 123 20 HASAN AKTAŞ HAMZA
Kayseri Tomarza İmamkullu 123 21 MEHMET OLMAZ OSMAN
Kayseri Tomarza İmamkullu 123 22 HASAN AKTAŞ HAMZA
Kayseri Tomarza İmamkullu 123 26 MEHMET OLMAZ OSMAN
Kayseri Tomarza İmamkullu 123 27 MUSA KARASU HİMMET
Kayseri Tomarza İmamkullu 123 28 KARA ALİ KARASU HİMMET
Kayseri Tomarza İmamkullu 165 125 KARA ALİ KARASU HİMMET
Kayseri Tomarza İmamkullu 165 124 MUSA KARASU HİMMET
Kayseri Tomarza İmamkullu 165 123 MURAT KARASU SALİH
Kayseri Tomarza İmamkullu 122 16 BÜNYAMİN SOYTÜRK ALİ
Kayseri Tomarza İmamkullu 122 16 HAKKI SOYTÜRK ALİ
Kayseri Tomarza İmamkullu 122 16 ADEM SOYTÜRK ALİ
Kayseri Tomarza İmamkullu 122 16 İSMAİL SOYTÜRK ALİ
Kayseri Tomarza İmamkullu 122 16 YUSUF SOYTÜRK ALİ
Kayseri Tomarza İmamkullu 122 16 SELVER SOYTÜRK HALİL
Kayseri Tomarza İmamkullu 122 8 ÖMER ONMAZ İLYAS
Kayseri Tomarza İmamkullu 122 7 BAYRAM ALİ KARASU MURTAZA
Kayseri Tomarza İmamkullu 122 4 SAFİYE KAHRAMAN BEKİR
Kayseri Tomarza İmamkullu 122 4 ERKAN METİN MEHMET
Kayseri Tomarza İmamkullu 102 47 OSMAN DUMAN HACI MEHMET
Kayseri Tomarza İmamkullu 102 46 ALİ ERGENE HACI MEHMET
Kayseri Tomarza İmamkullu 102 52 EMİŞ KARASU ABDULLAH
Kayseri Tomarza İmamkullu 102 59 İBRAHİM AÇIKGÖZ ABDULLAH
Kayseri Tomarza İmamkullu 102 57 ALİ ERGENE HACI MEHMET
Kayseri Tomarza İmamkullu 103 7 ALİ ERGENE HACI MEHMET
Kayseri Tomarza İmamkullu 103 21 HALİL ERDOĞAN İBRAHİM
Kayseri Tomarza İmamkullu 121 30 MEHMET OLMAZ OSMAN
Kayseri Tomarza İmamkullu 121 36 HASAN OLMAZ ÖMER
Kayseri Tomarza İmamkullu 121 88 SULTAN KILINÇ HASAN
Kayseri Develi Köseler 106 154 AHMET ELDENİZ MUSTAFA
Kayseri Develi Köseler 106 95 HABİB ŞİRİN AHMET
Kayseri Develi Köseler 106 97 SULTAN KORKMAZ HABİB
Kayseri Develi Köseler 106 97 HALİL ÇIKILI HABİB
Kayseri Develi Köseler 106 97 MUSTAFA ÇIKILI OSMAN
Kayseri Develi Köseler 106 97 ALİ ÇIKILI OSMAN
Kayseri Develi Köseler 106 106 MEHMET ARSLAN ARSLAN
Kayseri Develi Köseler 106 107 AHMET TEVFİK YAVUZ YUSUF
Kayseri Develi Köseler 106 109 HATİCE GÖKALP MEHMET
Kayseri Develi Köseler 106 110 MUSTAFA ÖZKAN ALİ ÇAVUŞ
Kayseri Develi Köseler 106 121 MEVLÜT VURAL ŞÜKRÜ
Kayseri Develi Köseler 106 123 AYŞE KAYA SÜLEYMAN
Kayseri Develi Köseler 106 123 ALİ ÖZTÜRK SÜLEYMAN
Kayseri Develi Köseler 106 124 İSMAİL ÖZTÜRK MUSTAFA
Kayseri Develi Köseler 106 125 İSMAİL ÜLGER HALİL
Kayseri Develi Köseler 109 81 SULTAN KORKMAZ HABİB
Kayseri Develi Köseler 109 81 HALİL ÇIKILI HABİB
Kayseri Develi Köseler 109 81 MUSTAFA ÇIKILI OSMAN
Kayseri Develi Köseler 109 81 ALİ ÇIKILI OSMAN
Kayseri Develi Köseler 109 76 ALİ İNCEDAYI İSA
Kayseri Develi Köseler 109 109 UFUK BERBER HÜSEYİN
Kayseri Develi Köseler 109 110 SÜLEYMAN CENGİ AHMET
Kayseri Develi Köseler 109 144 MUSTAFA TAŞDELEN HABİB
Kayseri Develi Köseler 109 488 TÜLAY ÖZTÜRK MUSTAFA
Kayseri Develi Köseler 109 488 OSMAN TEMUR MUSTAFA
Kayseri Develi Köseler 109 490 HASAN KARADEMİR MUSTAFA
Kayseri Develi Köseler 109 168 MAHMUT ÖZKAN HACI MUSTAFA
Kayseri Develi Köseler 114 205 MEHMET KARA ABDULLAH
Kayseri Bünyan Karatay 111 8 AHMET DOĞAN ALİ
Kayseri Bünyan Karatay 111 16 ZEKERİYA GÜNEŞ DURDU
Kayseri Bünyan Karatay 111 16 FERİDE GÜNEŞ ALİ
Kayseri Melikgazi Sarımsaklı 15260 219 AHMET YILDIZ NUH
Kayseri Melikgazi Sarımsaklı 15260 221 ÖMER YAĞMUR ABİDİN
Kayseri Melikgazi Sarımsaklı 15260 224 ÖNDER YAĞMUR ÖMER
Kayseri Melikgazi Sarımsaklı 15261 12 ABDULLAH GÖK MUSTAFA
Kayseri Melikgazi Sarımsaklı 15261 13 MAHMUT YAZLIK NUH
Kayseri Melikgazi Sarımsaklı 12385 11 MURAT KÖNGÜL GAZİ
Kayseri Melikgazi Sarımsaklı 15269 2 MUZAFFER OĞUZ MUSTAFA
Kayseri Melikgazi Sarımsaklı 15269 5 MUZAFFER OĞUZ MUSTAFA
Kayseri Melikgazi Sarımsaklı 12389 11 HANİFE ŞEN MEHMET
Kayseri Melikgazi Sarımsaklı 12389 11 ÜLKÜ KAPLAN MEHMET
Kayseri Melikgazi Sarımsaklı 12389 10 ADEVİYE ERCİŞ SALİH
Kayseri Melikgazi Sarımsaklı 12389 7 MUSTAFA TURĞUT ŞABAN
Kayseri Melikgazi Sarımsaklı 12390 9 MİTHAT YILMAZ ABİDİN
Kayseri Melikgazi Sarımsaklı 12390 9 YAHYA ERDEM ZİYA
Kayseri Melikgazi Sarımsaklı 12390 9 ŞÜKRAN BÜYÜKMUMCU ZEKERİYA
Kayseri Melikgazi Sarımsaklı 12390 9 DEVLET YÜCE AHMET
Kayseri Melikgazi Sarımsaklı 12390 9 CEVRİYE ALTIN HALİL
Kayseri Melikgazi Sarımsaklı 12390 9 SUNA ONUR SÜLEYMAN
Kayseri Melikgazi Sarımsaklı 12390 9 EMİR KEÇECİOĞLU ŞÜKRÜ
Kayseri Melikgazi Ağırnas 316 5 KAHRAMAN YILDIRIM MUSTAFA
Kayseri Pınarbaşı Malak 146 57 AYTEKİN PAKSOY ÖZTÜRK
Kayseri Pınarbaşı Malak 146 51 SEVİM GÖK HAMDİ
Kayseri Pınarbaşı Malak 146 51 SUNA NOYAN HACI DURAN
Kayseri Pınarbaşı Malak 148 41 SEVİM GÖK HAMDİ
Kayseri Pınarbaşı Malak 148 41 SUNA NOYAN HACI DURAN
Kayseri Pınarbaşı Malak 148 27 ŞAHİNDE TOK HACI OSMAN
Kayseri Pınarbaşı Malak 148 27 ŞAHİZE TOK HACI OSMAN
Kayseri Pınarbaşı Malak 148 27 BEHİYE TOK HACI OSMAN
Kayseri Pınarbaşı Malak 148 27 ABİDET TOK HACI OSMAN
Kayseri Pınarbaşı Malak 136 13 NİHAL CEBE EBUBEKİR
Kayseri Pınarbaşı Malak 108 17 SEVİM GÖK HAMDİ
Kayseri Pınarbaşı Malak 108 17 SUNA NOYAN HACI DURAN
Kayseri Pınarbaşı Malak 108 10 NİHAL CEBE EBUBEKİR
Sivas Gemerek Yeniköy 120 2 HAYRİ SOYTÜRK MEHMET
Sivas Gemerek Yeniköy 120 3 ELİF ÖZTÜRK NEBİ
Sivas Gemerek Yeniköy 120 6 ELİF ÖZTÜRK NEBİ
Sivas Gemerek Yeniköy 120 23 ZİYA AKKAŞ HAKKI
Sivas Gemerek Yeniköy 119 1 DÖNE GÖKTÜRK MUSTAFA
Sivas Gemerek Yeniköy 119 1 HANİFE GÖKTÜRK MUSTAFA
Sivas Gemerek Yeniköy 119 1 TEKİN GÖKTÜRK MUSTAFA
Kayseri Pınarbaşı Malak 147 98 SAİME HARTOKA EYÜP
Kayseri Pınarbaşı Malak 147 96 SAİME HARTOKA EYÜP
Kayseri Tomarza Söğütlü 106 21 MAHMUT YILDIZ KERİM
Kayseri Tomarza Söğütlü 106 14 ADİL SÜMENGEN SEYİT MEHMET
Kayseri Tomarza Söğütlü 106 13 MAHMUT SÜMENGEN HACI OSMAN
Kayseri Tomarza Söğütlü 106 12 HACI ALİ SÜMENGEN MUSTAFA
Kayseri Tomarza Söğütlü 106 8 HALİM SÜMENGEN MUSTAFA
Kayseri Tomarza Söğütlü 106 6 ADİL SÜMENGEN SEYİT MEHMET
Kayseri Tomarza Söğütlü 106 5 MAHMUT SÜMENGEN HACI OSMAN
Kayseri Tomarza Söğütlü 106 4 HACI OSMAN SÜMENGEN MEHMET
Kayseri Tomarza Söğütlü 106 3 ADİL SÜMENGEN SEYİT MEHMET
Kayseri Tomarza Söğütlü 106 2 MAHMUT SÜMENGEN HACI OSMAN
Kayseri Tomarza Söğütlü 106 111 ADİL SÜMENGEN SEYİT MEHMET
Kayseri Develi Hüseyinli 2706 2 ZİYA KILIÇKIRAN MUSTAFA
Kayseri Tomarza Şıhbarak 1306 10 FAHRİYE ALTINTAŞ HACIBEY
Kayseri Tomarza Şıhbarak 1306 10 SOLMAZ ÖZEL HACIBEY
Kayseri Tomarza Şıhbarak 1306 9 AHMET ÜNAL ABDULLAH
Kayseri Tomarza Şıhbarak 1306 12 ALİ KOÇER MUSTAFA
Kayseri Tomarza Şıhbarak 1306 12 ŞERİFE ŞAHİN MUSTAFA
Kayseri Tomarza Şıhbarak 1306 13 MUSTAFA BİNGÖL HALİL
Kayseri Tomarza Şıhbarak 1306 15 AHMET TAMER MUSTAFA
Kayseri Tomarza Şıhbarak 1306 16 HÜSEYİN TAMER MEHMET
Kayseri Tomarza Şıhbarak 1306 19 ALİ KARAMAN ÖMER
Kayseri Tomarza Şıhbarak 1306 22 İBRAHİM KULEMEN MEHMET
Kayseri Tomarza Şıhbarak 1306 21 NEJLA KARADUMAN ALİ RIZA
Kayseri Tomarza Şıhbarak 1306 21 ŞAHİNDER KARADUMAN MEHMET
Kayseri Tomarza Şıhbarak 1306 21 ALİ KARADUMAN MEHMET
Kayseri Tomarza Şıhbarak 1306 21 YUSUF KARADUMAN ABDULLAH
Kayseri Tomarza Şıhbarak 1306 21 ORHAN KULAK ALİ RIZA
Kayseri Tomarza Şıhbarak 1306 21 ÖMER KULAK ALİ RIZA
Kayseri Tomarza Şıhbarak 1306 21 ADNAN CENGİZ YAZGAN KAZIM
Kayseri Tomarza Şıhbarak 1306 21 TÜLAY KAHRAMAN MEHMET
Kayseri Tomarza Şıhbarak 1306 21 AYŞE ERDOĞAN MEHMET
Kayseri Tomarza Şıhbarak 1306 20 SERAP SEMERCİ MENDERES
Kayseri Tomarza Şıhbarak 1306 20 BİLGE ÜNAL MENDERES
Kayseri Tomarza Şıhbarak 1306 20 BETÜL ÜNAL MENDERES
Kayseri Tomarza Şıhbarak 1306 20 ARİFE ÜNAL MEHMET
Kayseri Tomarza Şıhbarak 1306 20 YAHYA ÜNAL ABDULKADİR
Kayseri Tomarza Şıhbarak 1306 20 YAKUP ÜNAL ABDULKADİR
Kayseri Tomarza Şıhbarak 1306 20 ABİDİN ÜNAL KARABEY
Kayseri Tomarza Şıhbarak 1306 20 ZAFER ÇAPAR ABDULLAH
Kayseri Tomarza Şıhbarak 1306 20 DİLAVER ÇAPAR ABDULLAH
Kayseri Tomarza Şıhbarak 1306 20 SALİH YILMAZ SALİH
Kayseri Tomarza Şıhbarak 1306 20 AYŞE İLVAN KARABEY
Kayseri Tomarza Şıhbarak 1306 20 ZEYNEP AKGÜN KEMAL
Kayseri Tomarza Şıhbarak 1306 20 NİHAT ÇAKIR ÖZTÜRK BEKİR
Kayseri Tomarza Şıhbarak 1306 20 NERMİN DOĞAN BEKİR
Kayseri Tomarza Şıhbarak 1306 20 NESLİ ÖZTÜRK BORDANACI BEKİR
Kayseri Tomarza Şıhbarak 1306 20 ABDULLAH MALBELEĞİ MEHMET
Kayseri Tomarza Şıhbarak 1306 20 SARE GÜVEN MEHMET
Kayseri Tomarza Şıhbarak 1306 20 EMİNE ASLAN MUSTAFA
Kayseri Tomarza Şıhbarak 1306 20 HAKAN İLHAN MEHMET
Kayseri Tomarza Şıhbarak 1306 20 TAŞKIN İLHAN MEHMET
Kayseri Tomarza Şıhbarak 1306 20 BEKİR İLHAN MEHMET
Kayseri Tomarza Şıhbarak 1306 20 SEYFİ İLHAN MEHMET
Kayseri Tomarza Şıhbarak 1306 20 ERDAL APAYDIN AHMET
Kayseri Tomarza Şıhbarak 1266 12 ÖZGÜL ÖĞRENDİK İSA
Kayseri Tomarza Şıhbarak 1266 12 ELMAS FIRAT ALİ
Kayseri Tomarza Şıhbarak 1266 12 HÜLYA KARAKAYA NAİL
Kayseri Tomarza Şıhbarak 1266 12 ELMAS KARTIN İSMAİL
Kayseri Tomarza Şıhbarak 1266 12 ŞERİFE KARAKAYA MEHMET
Kayseri Tomarza Şıhbarak 1266 12 MEHMET KARAKAYA ALİ
Kayseri Tomarza Şıhbarak 1266 12 AYŞE KARAKAYA ALİ
Kayseri Tomarza Şıhbarak 1266 12 CEVAT YERLİKAYA HALİL
Kayseri Tomarza Şıhbarak 1266 12 MUZAFFER YERLİKAYA İSA
Kayseri Tomarza Şıhbarak 1266 12 ŞÜKRÜ YERLİKAYA HALİL
Kayseri Tomarza Şıhbarak 1266 12 RAMAZAN YERLİKAYA HALİL
Kayseri Tomarza Şıhbarak 1266 12 SEVİM ÖZDEMİR ALİ
Kayseri Tomarza Şıhbarak 1266 12 MİNE SÜTÇÜ İSMAİL
Kayseri Tomarza Şıhbarak 1266 12 TELLİ KARAKAYA HALİL
Kayseri Tomarza Şıhbarak 1266 12 LEYLA VAN NAAMEN NAİL
Kayseri Tomarza Şıhbarak 1266 12 KEZİBEN ÇEPKEN İSMAİL
Kayseri Tomarza Şıhbarak 1266 13 GÜLLÜ ÇİNKO ALİ
Kayseri Tomarza Şıhbarak 1265 4 FAHRİYE ALTINTAŞ HACIBEY
Kayseri Tomarza Şıhbarak 1265 4 SOLMAZ ÖZEL HACIBEY
Kayseri Tomarza Şıhbarak 1265 7 TÜRKAN DOĞAN MEHMET
Kayseri Tomarza Şıhbarak 1265 7 SÜLEYMAN KARABULUT MEHMET
Kayseri Tomarza Şıhbarak 1265 7 SELÇUK KARABULUT MEHMET
Kayseri Tomarza Şıhbarak 1265 7 MUSTAFA KARABULUT MEHMET
Kayseri Tomarza Şıhbarak 1265 7 ETHEM KARABULUT MEHMET
Kayseri Tomarza Şıhbarak 1265 7 FATMA COŞKUN MEHMET
Kayseri Tomarza Böke 931 7 BEKİR YILDIRIM HÜSEYİN
Kayseri Tomarza Böke 932 10 MERAL ÖZDOĞAN HACI MEHMET
Kayseri Tomarza Böke 932 10 TURGUT ÖZDOĞAN HACI MEHMET
Kayseri Tomarza Böke 932 9 HACI MEHMET ERDOĞAN ŞÜKRÜ
Kayseri Tomarza Böke 932 9 MERYEM ERDOĞAN MEHMET
Kayseri Tomarza Böke 932 9 ANKA ÖZDOĞAN ASSENOVA
Kayseri Tomarza Böke 932 9 MERAL ÖZDOĞAN HACI MEHMET
Kayseri Tomarza Böke 932 9 TURGUT ÖZDOĞAN HACI MEHMET
Kayseri Tomarza Böke 932 15 MEHTAP IŞIK MEHMET
Kayseri Tomarza Böke 933 6 OSMAN ŞAHİN HALİL
Kayseri Tomarza Böke 933 6 NACİ ŞAHİN HALİL
Kayseri Tomarza Böke 933 6 FATMA ERDOĞAN HALİL
Kayseri Tomarza Böke 933 5 SOLMAZ BECKER HACI YUSUF
Kayseri Tomarza Böke 933 5 PAKİZE KARABULUT MUSA
Kayseri Tomarza Böke 933 5 DÖNDÜ SOLMAZ ŞAZENUŞ
Kayseri Tomarza Böke 933 5 MİKAİL MEHMET CİHAT SARIDUMAN İSMAİL
Kayseri Tomarza Böke 933 5 İSRAFİL CİHAN SARIDUMAN İSMAİL
Kayseri Tomarza Böke 933 5 İSMAİL SARIDUMAN İSMET
Kayseri Tomarza Böke 933 5 HACI SİYİD KARABULUT MEHMET
Kayseri Tomarza Böke 933 5 HACI HALİL KARABULUT MEHMET
Kayseri Tomarza Böke 933 5 SOLMAZ YERLİ SEYİT
Kayseri Tomarza Böke 933 5 ZÜLEYHA STRANTZ HACI YUSUF
Kayseri Tomarza Böke 933 5 SULTAN KARABULUT HACI YUSUF
Kayseri Tomarza Böke 933 5 YAHYA KARABULUT HACI YUSUF
Kayseri Tomarza Böke 933 5 HACI İSMAİL KARABULUT MEHMET
Kayseri Tomarza Böke 933 4 İBRAHİM KAHRAMAN NURI
Kayseri Tomarza Böke 944 3 FATMA SOLMAZ MUSTAFA
Kayseri Tomarza Böke 944 3 DÖNDÜ SOLMAZ ŞAZENUŞ
Kayseri Tomarza Böke 944 3 HASAN SOLMAZ MUSTAFA
Kayseri Tomarza Böke 944 3 HATİCE SOLMAZ MEHMET
Kayseri Tomarza Böke 944 4 FERHAT ERDOĞAN MUSTAFA
Kayseri Tomarza Böke 944 4 FATİH ERDOĞAN MUHTEREM
Kayseri Tomarza Böke 944 4 HACI ERDOĞAN MUHTEREM
Kayseri Tomarza Böke 944 4 ZELİHA CAN YÜKSEL
Kayseri Tomarza Böke 944 4 İSMAİL ERDOĞAN YÜKSEL
Kayseri Tomarza Böke 944 4 ASİYE ERDOĞAN İSMAİL
Kayseri Tomarza Böke 944 4 DÖNDÜ SOLMAZ ŞAZENUŞ
Kayseri Tomarza Böke 944 4 MURAT SOLMAZ HASAN
Kayseri Tomarza Böke 944 4 FATMA ERDOĞAN YÜKSEL
Kayseri Tomarza Böke 944 9 HASAN AKSU MEHMET
Kayseri Tomarza Böke 945 25 GÜLÜZAR KAPTAN MURAT
Kayseri Tomarza Böke 945 27 SERVET BOYNUYOĞUN MEHMET
Kayseri Tomarza Böke 945 27 MURAT SARIOĞLU NURETTİN
Kayseri Tomarza Böke 945 27 SERKAN UÇAR SÜLEYMAN
Kayseri Tomarza Böke 945 27 ERSAN UÇAR SÜLEYMAN
Kayseri Tomarza Böke 945 27 RECEP UÇAR MEHMET
Kayseri Tomarza Böke 945 27 NAFER UÇAR FEYZULLAH
Kayseri Tomarza Böke 945 27 RAMAZAN UÇAR FEYZULLAH
Kayseri Tomarza Böke 945 27 FETHULLAH UÇAR TAYYAR
Kayseri Tomarza Böke 945 27 TAYFUN UĞURLU ERDEM
Kayseri Tomarza Böke 945 28 FATMA YILDIZ BEKİR
Kayseri Tomarza Böke 945 28 KEREM ARSLAN HACI ÖMER
Kayseri Tomarza Böke 945 30 SOLMAZ BECKER HACI YUSUF
Kayseri Tomarza Böke 945 30 PAKİZE KARABULUT MUSA
Kayseri Tomarza Böke 945 30 DÖNDÜ SOLMAZ ŞAZENUŞ
Kayseri Tomarza Böke 945 30 MİKAİL MEHMET CİHAT SARIDUMAN İSMAİL
Kayseri Tomarza Böke 945 30 İSRAFİL CİHAN SARIDUMAN İSMAİL
Kayseri Tomarza Böke 945 30 İSMAİL SARIDUMAN İSMET
Kayseri Tomarza Böke 945 30 HACI SİYİD KARABULUT MEHMET
Kayseri Tomarza Böke 945 30 HACI HALİL KARABULUT MEHMET
Kayseri Tomarza Böke 945 30 SOLMAZ YERLİ SEYİT
Kayseri Tomarza Böke 945 30 ZÜLEYHA STRANTZ HACI YUSUF
Kayseri Tomarza Böke 945 30 SULTAN KARABULUT HACI YUSUF
Kayseri Tomarza Böke 945 30 YAHYA KARABULUT HACI YUSUF
Kayseri Tomarza Böke 945 30 HACI İSMAİL KARABULUT MEHMET
Kayseri Tomarza Böke 945 32 OSMAN ŞAHİN HALİL
Kayseri Tomarza Böke 945 32 NACİ ŞAHİN HALİL
Kayseri Tomarza Böke 945 32 FATMA ERDOĞAN HALİL
Kayseri Tomarza Böke 945 33 EMİNE KÖSE İSMAİL
Kayseri Tomarza Böke 945 36 ÖLÜ İSMAİL DIRCAN MİRASÇILARI DIRCAN MİRASÇILARI
Kayseri Tomarza Böke 945 37 FERHAT ERDOĞAN MUSTAFA
Kayseri Tomarza Böke 945 37 FATİH ERDOĞAN MUHTEREM
Kayseri Tomarza Böke 945 37 HACI ERDOĞAN MUHTEREM
Kayseri Tomarza Böke 945 37 ZELİHA CAN YÜKSEL
Kayseri Tomarza Böke 945 37 İSMAİL ERDOĞAN YÜKSEL
Kayseri Tomarza Böke 945 37 ASİYE ERDOĞAN İSMAİL
Kayseri Tomarza Böke 945 37 DÖNDÜ SOLMAZ ŞAZENUŞ
Kayseri Tomarza Böke 945 37 MURAT SOLMAZ HASAN
Kayseri Tomarza Böke 945 37 FATMA ERDOĞAN YÜKSEL
Kayseri Tomarza Böke 945 38 OSMAN ASLAN MEHMET ALİ
Kayseri Tomarza Böke 110 20 FATMA YILDIZ BEKİR
Kayseri Tomarza Böke 110 20 MUKTEDİR ÖZDİN MUSTAFA
Kayseri Tomarza Böke 110 20 SUNA ARSLAN MUSTAFA
Kayseri Tomarza Böke 110 20 KEREM ARSLAN HACI ÖMER
Kayseri Tomarza Böke 110 21 ÜMRAN COŞKUN RİFAT
Kayseri Tomarza Böke 110 23 SEDAT KARABULUT MENDERES
Kayseri Tomarza Böke 110 23 FAHRETTİN KARABULUT DURSUN
Kayseri Tomarza Böke 110 23 GÜLSENEM GÜRBÜZ DURSUN
Kayseri Tomarza Böke 110 23 GÜLDANE WALKER DURSUN
Kayseri Tomarza Böke 110 23 DİLEK KARABULUT BAKİ
Kayseri Tomarza Böke 110 23 DOĞAN KARABULUT DURSUN
Kayseri Tomarza Böke 947 3 OSMAN ASLAN MEHMET ALİ
Kayseri Tomarza Böke 953 2 DÖNDÜ ARSLAN OSMAN
Kayseri Tomarza Böke 953 3 OSMAN ASLAN MEHMET ALİ
Kayseri Tomarza Böke 961 19 FATMA YILDIZ BEKİR
Kayseri Tomarza Böke 961 19 KEREM ARSLAN HACI ÖMER
Kayseri Tomarza Böke 962 12 OSMAN ASLAN MEHMET ALİ
Kayseri Tomarza Böke 963 1 OSMAN ASLAN MEHMET ALİ
Kayseri Tomarza Böke 963 3 CUMA KÖSE SELAHATTİN
Kayseri Tomarza Böke 939 6 CUMA KÖSE SELAHATTİN
Kayseri Tomarza Böke 939 7 GÜLDANE DOĞANER HALİL İBRAHİM
Kayseri Tomarza Böke 939 7 ATABEY HALICI ADEM
Kayseri Tomarza Böke 939 7 DURMUŞ KÖSE ABDULLAH
Kayseri Tomarza Böke 939 7 İSMAİL YILDIRIM NAZMİ
Kayseri Tomarza Böke 939 7 NAZMİ YILDIRIM İSMAİL
Kayseri Tomarza Böke 939 11 OSMAN ASLAN MEHMET ALİ
Kayseri Tomarza Böke 964 22 OSMAN ASLAN MEHMET ALİ
Kayseri Tomarza Böke 966 3 FATMA YILDIZ BEKİR
Kayseri Tomarza Böke 966 3 KEREM ARSLAN HACI ÖMER
Kayseri Tomarza Böke 966 4 OSMAN ASLAN ALİ MEHMET
Kayseri Tomarza Böke 966 5 İBRAHİM ARSLAN MAHMUT
Kayseri Tomarza Böke 966 6 MEHTAP IŞIK MEHMET
Kayseri Tomarza Böke 966 9 OSMAN ŞAHİN HALİL
Kayseri Tomarza Böke 966 9 NACİ ŞAHİN HALİL
Kayseri Tomarza Böke 966 9 FATMA ERDOĞAN HALİL
Kayseri Tomarza Böke 966 10 ANKA ÖZDOĞAN ASSENOVA
Kayseri Tomarza Böke 966 10 MERAL ÖZDOĞAN HACI MEHMET
Kayseri Tomarza Böke 966 10 TURGUT ÖZDOĞAN HACI MEHMET
Kayseri Tomarza Böke 966 11 MUSTAFA KORKMAZ ÖMER
Kayseri Tomarza Böke 966 12 HASAN KORKMAZ ÖMER
Kayseri Tomarza Böke 966 13 MUHARREM YILDIRIM BEKİR
Kayseri Tomarza Böke 966 15 BEKİR AKSU AHMET
Kayseri Tomarza Böke 966 16 MUSTAFA YILMAZ KADİR
Kayseri Tomarza Böke 966 19 BEKİR AKSU SEYİT MEHMET
Kayseri Tomarza Çulha 105 124 NEZAKET ONMAZ BAYRAM
Kayseri Tomarza Çulha 105 124 KISMET ONMAZ BAYRAM
Kayseri Tomarza Çulha 105 124 CEVRİYE ONMAZ BAYRAM
Kayseri Tomarza Çulha 105 124 ASLAN ONMAZ BAYRAM
Kayseri Tomarza Çulha 105 124 CUMA ONMAZ İSMAİL
Kayseri Tomarza Çulha 105 124 EMİŞ ÇAKICI BAYRAM
Kayseri Tomarza Çulha 105 128 KADİR ONMAZ MUZAFFER
Kayseri Tomarza Çulha 105 128 SERPİL ŞAŞTIM MUSTAFA
Kayseri Tomarza Çulha 105 116 HACI ÇAKICI BEKİR
Kayseri Tomarza Çulha 105 115 KADİR ONMAZ MUZAFFER
Kayseri Tomarza Çulha 105 115 SERPİL ŞAŞTIM MUSTAFA
Kayseri Tomarza Çulha 105 106 AHMET AKDENİZ MEHMET
Kayseri Tomarza Çulha 105 94 FINDIK KILIÇ ÖMER
Kayseri Tomarza Çulha 105 89 AHMET KILIÇ KARABEKİR
Kayseri Tomarza Çulha 105 88 FINDIK KILIÇ ÖMER
Kayseri Tomarza Çulha 105 87 AHMET KILIÇ KARABEKİR
Kayseri Tomarza Çulha 105 84 ŞEREF ONMAZ H.AHMET
Kayseri Tomarza Çulha 104 1 ŞEREF ONMAZ H.AHMET
Kayseri Tomarza Çulha 104 3 HAMİT KEÇİK GALİP
Kayseri Tomarza Çulha 104 3 FADİME DÖNGÜN GALİP
Kayseri Tomarza Çulha 104 3 HACI KEÇİK GALİP
Kayseri Tomarza Çulha 104 3 ELVAN YILDIRIM GALİP
Kayseri Tomarza Çulha 104 3 CEYLAN TEK GALİP
Kayseri Tomarza Çulha 104 4 İSMAİL KEÇİK HAMET
Kayseri Tomarza Çulha 105 77 MIKTAT İLHAN MUSTAFA
Kayseri Tomarza Çulha 113 21 ADEM KARADENİZ HALİL
Kayseri Akkışla Alevkışla 109 11 HEDİYE AKÇAKOYUN ALAATTİN
Kayseri Akkışla Alevkışla 109 11 ŞABAN ÖZTÜRK ALAATTİN
Kayseri Akkışla Alevkışla 109 11 MUSTAFA ÖZTÜRK ALAATTİN
Kayseri Akkışla Alevkışla 109 11 MEHMET ÖZTÜRK ALAATTİN
Kayseri Akkışla Alevkışla 109 11 BEKİR ÖZTÜRK ALAATTİN
Kayseri Akkışla Alevkışla 109 11 H. KADIN ÖZTÜRK BEKİR
Kayseri Akkışla Alevkışla 109 13 HASAN AKPINAR MEHMET
Kayseri Akkışla Alevkışla 109 14 İZZET ADIGÜZEL VELİ
Kayseri Akkışla Alevkışla 109 17 OSMAN BAYRAM ALİ
Kayseri Akkışla Alevkışla 109 19 AHMET ÖZER SÜLEYMAN
Kayseri Sarıoğlan Düzencik 141 13 FAİK EROĞLU AHMET
Kayseri Sarıoğlan Muratbeyli 155 22 AYİŞE ÖZER ÖMER
Kayseri Sarıoğlan Muratbeyli 155 118 MEHMET ALTINDAĞ NECİP
Kayseri Sarıoğlan Muratbeyli 155 128 NURİYE GÜNER ALİ
Kayseri Sarıoğlan Muratbeyli 155 128 NAZİFE GÜNER ALİ
Kayseri Sarıoğlan Muratbeyli 155 128 AHMET AYDIN ALİ
Kayseri Sarıoğlan Muratbeyli 155 128 MUSTAFA AYDIN ALİ
Kayseri Sarıoğlan Muratbeyli 155 129 NURİYE GÜNER ALİ
Kayseri Sarıoğlan Muratbeyli 155 129 NAZİFE GÜNER ALİ
Kayseri Sarıoğlan Muratbeyli 155 129 AHMET AYDIN ALİ
Kayseri Sarıoğlan Muratbeyli 155 129 MUSTAFA AYDIN ALİ
Kayseri Sarıoğlan Muratbeyli 155 135 ALİ OSMAN ARSLAN HACI ALİ
Kayseri Sarıoğlan Muratbeyli 171 63 ŞENNUR GÜNDÜZ MUSTAFA
Kayseri Sarıoğlan Muratbeyli 171 76 ALİ GÜNER İSMAİL
Kayseri Sarıoğlan Muratbeyli 171 36 HACI MEHMET BÜYÜKKÖSE HÜSEYİN
Kayseri Sarıoğlan Muratbeyli 181 127 İLYAS KOÇER OSMAN
Kayseri Sarıoğlan Muratbeyli 105 238 MÜSLÜME AKKOÇ İSMAİL
Kayseri Sarıoğlan Muratbeyli 105 238 YUSUF DURAN İSMAİL
Kayseri Sarıoğlan Muratbeyli 105 168 MÜSLÜME AKKOÇ İSMAİL
Kayseri Sarıoğlan Muratbeyli 105 168 YUSUF DURAN İSMAİL
Kayseri Sarıoğlan Keklikoğlu 134 11 EMİR HALİL ÖZBEK OSMAN
Kayseri Sarıoğlan Keklikoğlu 134 9 EMİR HALİL ÖZBEK OSMAN
Kayseri Sarıoğlan Keklikoğlu 143 87 EMİR HALİL ÖZBEK OSMAN
Kayseri Sarıoğlan Keklikoğlu 143 88 ŞABAN OĞUZ HACI
Kayseri Sarıoğlan Sofumahmut 138 10 SEFA YAŞARTAŞ ÖMER
Kayseri Sarıoğlan Sofumahmut 138 14 HAYDAR VAROL HAMDİ
Kayseri Sarıoğlan Palas 1210 3 HATİCE YASAK MUSTAFA
Kayseri Pınarbaşı Çakılkaya 127 1 EMİNE KALKAN HAYTA
Kayseri Pınarbaşı Çakılkaya 127 1 DURAN ERDOĞAN HAYTA
Kayseri Pınarbaşı Çakılkaya 126 2 EMİNE KALKAN HAYTA
Kayseri Pınarbaşı Çakılkaya 126 2 DURAN ERDOĞAN HAYTA
Kayseri Pınarbaşı Çakılkaya 123 30 HATİCE ALAN SELİM
Kayseri Pınarbaşı Çakılkaya 159 2 EMİNE KALKAN HAYTA
Kayseri Pınarbaşı Çakılkaya 159 2 DURAN ERDOĞAN HAYTA
Kayseri Pınarbaşı Çakılkaya 123 48 AYŞE ÇİMEN AHMET
Kayseri Pınarbaşı Çakılkaya 123 48 ADEM KARADENİZ HALİL
Kayseri Pınarbaşı Çakılkaya 123 48 MUSTAFA KALKAN DURDU
Kayseri Pınarbaşı Çakılkaya 123 48 ESMERAY KIRTAŞ DURDU
Kayseri Pınarbaşı Çakılkaya 121 7 HASAN CİHAN AHMET
Kayseri Pınarbaşı Çakılkaya 121 9 FETHİ EREN ŞEMSETTİN
Kayseri Pınarbaşı Çakılkaya 121 9 SUNA EREN ÖZDEMİR
Kayseri Pınarbaşı Çakılkaya 121 9 HAMZA EREN MEHMET NURİ
Kayseri Pınarbaşı Çakılkaya 121 9 RESUL EREN MEHMET NURİ
Kayseri Pınarbaşı Çakılkaya 121 9 NERMİN EREN ŞEMSETTİN
Kayseri Pınarbaşı Çakılkaya 121 9 MAKBULE EREN MEHMET NURİ
Kayseri Pınarbaşı Çakılkaya 121 12 ERSİN DURMUŞ ASİM
Kayseri Pınarbaşı Çakılkaya 121 17 ERSİN DURMUŞ ASİM
Kayseri Pınarbaşı Çakılkaya 121 23 İLBEY ŞAHİN MEHMET
Kayseri Pınarbaşı Çakılkaya 120 4 SELİME SAĞLAM MEVLÜT
Kayseri Pınarbaşı Çakılkaya 120 4 FATMA SAĞLAM MEVLÜT
Kayseri Pınarbaşı Çakılkaya 120 4 YUSUF GÖKÇINAR ABDULLAH
Kayseri Pınarbaşı Paşalı 102 12 ABDULKERİM BOZDOĞAN ABDULLAH
Kayseri Pınarbaşı Paşalı 102 13 ABDULKERİM BOZDOĞAN ABDULLAH
Kayseri Pınarbaşı Paşalı 102 14 ABDULKERİM BOZDOĞAN ABDULLAH
Kayseri Pınarbaşı Paşalı 102 15 ABDULKERİM BOZDOĞAN ABDULLAH
Kayseri Pınarbaşı Paşalı 102 4 TAYFUN ERDOĞAN HAMDİ
Kayseri Pınarbaşı Paşalı 104 74 MUSA KAVRAAL ALİ
Kayseri Pınarbaşı Paşalı 104 72 TAYFUN ERDOĞAN HAMDİ
Kayseri Pınarbaşı Paşalı 104 4 AYŞE ASDEMİR HALİL
Kayseri Pınarbaşı Paşalı 104 4 BİNNAZ ASDEMİR ABDULKERİM
Kayseri Pınarbaşı Paşalı 104 4 DUDU ASDEMİR ALİBAZ
Kayseri Pınarbaşı Paşalı 104 4 ZEYNEP ASDEMİR HALİL
Kayseri Pınarbaşı Paşalı 111 15 ABDULLAH BOZDOĞAN ABDULKERİM
Kayseri Pınarbaşı Paşalı 127 10 TAYFUN ERDOĞAN HAMDİ
Kayseri Pınarbaşı Paşalı 127 4 ERDOĞAN ASDEMİR HALİL
Kayseri Pınarbaşı Paşalı 128 6 MUSTAFA GÜLTEKİN AHMET
Kayseri Pınarbaşı Paşalı 126 36 SALİH ASDEMİR LÜTFİ
Kayseri Pınarbaşı Paşalı 126 18 ERDOĞAN ASDEMİR HALİL
Kayseri Pınarbaşı Paşalı 126 20 BİNNAZ ASDEMİR ABDULKERİM
Kayseri Pınarbaşı Paşalı 126 21 MERYEM TAŞ MEHMET
Kayseri Pınarbaşı Paşalı 126 21 ALPASLAN BOZDOĞAN ABDULKERİM
Kayseri Pınarbaşı Paşalı 126 21 MEHMET BOZDOĞAN ABDULKERİM
Kayseri Pınarbaşı Paşalı 126 21 HÜRÜ BOZDOĞAN ABDULKERİM
Kayseri Pınarbaşı Paşalı 126 21 BİNNAZ ASDEMİR ABDULKERİM
Kayseri Pınarbaşı Paşalı 126 22 MUSTAFA GÜLTEKİN AHMET
Kayseri Pınarbaşı Paşalı 126 67 ALİ KAVRAAL HALİL
Kayseri Pınarbaşı Paşalı 126 71 KÜRŞAD ASDEMİR MEHMET
Kayseri Pınarbaşı Paşalı 126 71 ÖZER ASDEMİR MEHMET
Kayseri Pınarbaşı Paşalı 101 104 SALİH ASDEMİR LÜTFİ
Kayseri Pınarbaşı Paşalı 131 28 TAYFUN ERDOĞAN HAMDİ
Kayseri Pınarbaşı Paşalı 131 26 MUSTAFA GÜLTEKİN AHMET
Kayseri Pınarbaşı Paşalı 121 6 ALİ SARIKAYA İBRAHİM
Kayseri Pınarbaşı Paşalı 121 9 TAYFUN ERDOĞAN HAMDİ
Kayseri Pınarbaşı Paşalı 121 11 KÜRŞAD ASDEMİR MEHMET
Kayseri Pınarbaşı Paşalı 121 11 ÖZER ASDEMİR MEHMET
Kayseri Pınarbaşı Paşalı 121 12 DERVİŞ ÇABUCAK SÜLEYMAN
Kayseri Pınarbaşı Paşalı 121 28 ABDULKERİM BOZDOĞAN ABDULLAH
Kayseri Pınarbaşı Paşalı 121 27 ABDULKERİM BOZDOĞAN ABDULLAH
Kayseri Pınarbaşı Paşalı 121 25 AHMET ŞAHİN İBİŞ
Kayseri Pınarbaşı Paşalı 121 17 ABDULKERİM BOZDOĞAN ABDULLAH
Kayseri Pınarbaşı Paşalı 121 19 HASAN SARIKAYA İBRAHİM
Kayseri Pınarbaşı Paşalı 120 2 ARZI ŞAHİN AHMET
Kayseri Pınarbaşı Paşalı 136 21 ARZI ŞAHİN AHMET
Kayseri Pınarbaşı Paşalı 136 6 HÜSEYİN KARAKAYA İSMAİL
Kayseri Pınarbaşı Paşalı 136 23 RAŞİT DUĞAN AHMET
Kayseri Pınarbaşı Paşalı 136 24 MEHMET DOĞAN VEHBİ
Kayseri Pınarbaşı Paşalı 136 24 EMREHAN DOĞAN VEHBİ
Kayseri Pınarbaşı Paşalı 117 31 CENNET BAYRAM AHMET
Kayseri Pınarbaşı Paşalı 117 28 GÜLLÜ OK ALİ
Kayseri Pınarbaşı Paşalı 117 28 CANSARAY TEKE ALİ
Kayseri Pınarbaşı Paşalı 117 28 HATİCE YILDIRIM ALİ
Kayseri Pınarbaşı Paşalı 119 2 ARZU ŞAHİN AHMET
Kayseri Pınarbaşı Paşalı 119 3 DURDU MEHMET KOÇER EYLENCE MEHMET
Kayseri Pınarbaşı Paşalı 118 1 DURDU MEHMET KOÇER EYLENCE MEHMET
Kayseri İncesu Kızılören/Aşağı 256 170 ALİ KIZILKAYA VELİ
Kayseri İncesu Kızılören/Aşağı 256 169 HATİCE KIZILKAYA HÜSEYİN
Kayseri İncesu Kızılören/Aşağı 253 6 ALİ YILMAZ ALİ
Kayseri İncesu Kızılören/Aşağı 253 12 ADEM BECER AHMET
Kayseri İncesu Kızılören/Aşağı 253 13 ADEM BECER AHMET
Kayseri İncesu Kızılören/Aşağı 250 3 KEZİBAN NAZİRE TÜREN MUSTAFA
Kayseri İncesu Kızılören/Aşağı 250 19 MUSTAFA YÖNEM MEHMET
Kayseri İncesu Kızılören/Aşağı 238 81 HASAN BULGUR BAYRAM
Kayseri Develi Karacaviran 147 7 FEYZULLAH USTA  
Kayseri Develi Karacaviran 147 2 HANİFE KARAGÖZ SELAHATTİN
Kayseri Develi Karacaviran 147 2 SELAHADDİN KARAGÖZ ATAY
Kayseri Develi Karacaviran 146 1 HURİYE KOYUNCU  
Kayseri Develi Karacaviran 146 1 HAMZA KOYUNCU FEYZULLAH
Kayseri Pınarbaşı Kavlaklar 120 1 MUSTAFA DİLCİ AHMET
Kayseri Pınarbaşı Dilciler 119 1 SUNA ADIGÜZEL İSMAİL
Kayseri Pınarbaşı Dilciler 119 4 SUNA ADIGÜZEL İSMAİL
Kayseri Pınarbaşı Dilciler 119 9 HALİL TOSUN İSMAİL
Kayseri Pınarbaşı Artmak 111 3 EFENDİ YILDIZ HAZİM
Kayseri Pınarbaşı Artmak 111 3 EMİNE YILDIZ HAZİM
Kayseri Pınarbaşı Artmak 111 3 BÜŞRA KOYUNCUOĞLU İLHAN
Kayseri Pınarbaşı Hasırcı 105 2 ARAP KORKMAZ MUSTAFA
Kayseri Tomarza Kale 122 108 MUHİTTİN ÇAKICI NECMETTİN
Kayseri Tomarza Kale 122 86 MEHMET ŞAHİN MEHMET
Kayseri Tomarza Kale 122 109 NUH ÇAKICI MUHARREM
Kayseri Tomarza Kale 122 111 HACI ÖMER ÇAKICI EŞREF
Kayseri Tomarza Kale 122 112 BEKTAŞ ÇAKICI DURDU MEHMET
Kayseri Tomarza Kale 103 101 İSMAİL ALBAYRAK MUSTAFA
Kayseri Tomarza Kale 103 102 AYŞE YILDIZ SAİT
Kayseri Tomarza Kale 103 104 HAYRULLAH ŞİMŞEK TEVFİK
Kayseri Tomarza Kale 103 104 MEHMET ŞİMŞEK TEVFİK
Kayseri Tomarza Kale 103 106 BATTAL KORKMAZ ÖMER
Kayseri Tomarza Kale 107 101 MEHMET YALÇIN MEMİŞ
Kayseri Tomarza Avşarsöğütlü 104 13 GÜLTEN ÖZKAN NACİ
Kayseri Tomarza Avşarsöğütlü 104 13 ERSEN ÖZKAN NACİ
Kayseri Tomarza Avşarsöğütlü 104 13 ERKAN ÖZKAN NACİ
Kayseri Tomarza Avşarsöğütlü 104 13 GÜLSEN ÖZKAN NACİ
Kayseri Tomarza Avşarsöğütlü 104 13 ERSOY ÖZKAN NACİ
Kayseri Tomarza Avşarsöğütlü 104 13 NEVZAT ÖZKAN H.MEHMET
Kayseri Tomarza Avşarsöğütlü 104 14 ALİ ÖZER İBRAHİM
Kayseri Tomarza Avşarsöğütlü 104 24 MELEK TÜRKKAN HALİL PAŞA
Kayseri Pınarbaşı Saçlı 104 5 HACI MEHMET ATABAY ZİYA
Kayseri Pınarbaşı Sıradan 153 17 TAMER GÖKER İSMAİL
Kayseri Pınarbaşı Sıradan 153 17 MESUT GÖKER İSMAİL
Kayseri Pınarbaşı Sıradan 153 19 NACİYE BOZOKLULU MEHMET
Kayseri Pınarbaşı Sıradan 153 20 EŞE BOZUKLU HASAN
Kayseri Pınarbaşı Sıradan 153 22 HÜSNİYE ÖZAĞAÇ RAMAZAN
Kayseri Pınarbaşı Sıradan 153 22 FİKRET KARAKAYA SÜLEYMAN
Kayseri Pınarbaşı Sıradan 153 23 KUMRU KARAKAYA MEMİŞ
Kayseri Pınarbaşı Sıradan 153 23 AİŞE KARAKAYA ASKER SÜLEYMAN
Kayseri Pınarbaşı Sıradan 153 23 MAHSEN KARAKAYA MEMİŞ
Kayseri Pınarbaşı Sıradan 153 23 ÜMMÜHANİ KARAKAYA MEMİŞ
Kayseri Pınarbaşı Sıradan 153 23 DÖNDÜ KARAKAYA MEMİŞ
Kayseri Pınarbaşı Sıradan 153 24 ZENNURE KARAKAYA BEKİR
Kayseri Pınarbaşı Sıradan 153 24 FATMA KARAKAYA BEKİR
Kayseri Pınarbaşı Sıradan 153 24 DÖNDÜ KARAKAYA BEKİR
Kayseri Pınarbaşı Sıradan 153 24 AHMET KARAKAYA BEKİR
Kayseri Pınarbaşı Sıradan 153 24 HALİME KARAKAYA MEMİŞ
Kayseri Pınarbaşı Sıradan 153 24 ARİFE DURAN BEKİR
Kayseri Pınarbaşı Sıradan 153 43 HÜSEYİN ÇOPUR SÜLEYMAN
Kayseri Pınarbaşı Sıradan 153 46 DÖNDÜ KARAKAYA HACI
Kayseri Pınarbaşı Sıradan 153 57 ALİM ÇOPUR ABDURRAHMAN
Kayseri Pınarbaşı Sıradan 153 56 ALİM ÇOPUR ABDURRAHMAN
Kayseri Pınarbaşı Sıradan 153 66 OSMAN KAYHAN İBRAHİM
Kayseri Pınarbaşı Sıradan 153 70 MEHMET AKTAÇ VELİ
Kayseri Pınarbaşı Sıradan 153 103 EŞE KOÇAK HALİL İBRAHİM
Kayseri Pınarbaşı Sıradan 153 104 İSMAİL GÖKER HÜSEYİN
Kayseri Pınarbaşı Sıradan 153 104 YUSUF GÖKER HÜSEYİN
Kayseri Bünyan Karacaören 1160 6 MEHMET PALA HÜSEYİN
Kayseri Bünyan Karacaören 1160 6 YASİN PALA HASAN
Kayseri Bünyan Karacaören 1160 6 İSMAİL AKİF PALA HÜSEYİN
Kayseri Bünyan Karacaören 1160 6 UFUK PALA MEHMET
Kayseri Bünyan Karacaören 1160 6 İSMAİL PALA HASAN
Kayseri Bünyan Karacaören 1160 6 MÜMİNE PALA VELİ
Kayseri Bünyan Karacaören 1160 6 MUZAFFER PALA İSMAİL
Kayseri Bünyan Karacaören 1160 6 HASAN PALA İSMAİL
Kayseri Bünyan Karacaören 1160 6 SÜMBÜLE PALA SALİH
Kayseri Bünyan Karacaören 1160 6 MEHMET PALA ABDÜLVAHAP
Kayseri Bünyan Karacaören 1160 6 CEVRİYE ÖZCAN İSMAİL
Kayseri Bünyan Karacaören 1160 8 CEMİL ÇAĞIR FİKRET
Kayseri Bünyan Karacaören 1160 8 MUHAMMET ÇAĞIR FİKRET
Kayseri Bünyan Karacaören 1160 8 YAHYA ÇAĞIR FİKRET
Kayseri Bünyan Karacaören 1160 8 ÜMMÜGÜLSÜM ÇAĞIR ALİ
Kayseri Bünyan Karacaören 1160 10 EBUBEKİR BALCI REMZİ
Kayseri Tomarza 1.Mıntıka 625 17 BETÜL KAPUCU SÜLEYMAN
Kayseri Tomarza 1.Mıntıka 624 26 HANİFE ŞEMSETTİN
Kayseri Tomarza 1.Mıntıka 624 26 ADİL GÜRBÜZ DURMUŞ
Kayseri Tomarza 1.Mıntıka 627 3 MEVLÜT AHMET
Kayseri Bünyan Karahıdır 143 28 FATMA YILMAZ AHMET
Kayseri Bünyan Karahıdır 143 28 ENVER YELLİKAYA AHMET
Kayseri Bünyan Karahıdır 146 5 ŞADAN HAVAN SAMİ
Kayseri Bünyan Karahıdır 146 6 HABİBE DOĞAN HALİM
Kayseri Bünyan Karahıdır 146 6 HASAN YAKUT HALİM
Kayseri Bünyan Karahıdır 146 6 HAKAN YAKUT HALİM
Kayseri Bünyan Karahıdır 146 6 MEHTAP ÖZHAN HALİM
Kayseri Bünyan Karahıdır 146 6 SUAT YAKUT HALİM
Kayseri Bünyan Karahıdır 146 6 EMEL YAKUT AHMET
Kayseri Bünyan Karahıdır 146 7 HABİBE DOĞAN HALİM
Kayseri Bünyan Karahıdır 146 7 HASAN YAKUT HALİM
Kayseri Bünyan Karahıdır 146 7 HAKAN YAKUT HALİM
Kayseri Bünyan Karahıdır 146 7 MEHTAP ÖZHAN HALİM
Kayseri Bünyan Karahıdır 146 7 SUAT YAKUT HALİM
Kayseri Bünyan Karahıdır 146 7 EMEL YAKUT AHMET
Kayseri Bünyan Karahıdır 146 8 ZELİHA DOĞAN DURMUŞ
Kayseri Bünyan Karahıdır 146 8 DURMUŞ YAKUT DURMUŞ
Kayseri Bünyan Karahıdır 158 1 SAMİ TANRIVERDİ MEHMET
Kayseri Bünyan Karahıdır 158 1 MESUDE YAKUT MEHMET
Kayseri Bünyan Karahıdır 158 3 AHMET TANRIVERDİ AHMET
Kayseri Bünyan Akmescit 1399 4 MEHMET AKDOĞAN AHMET
Kayseri Bünyan Akmescit 1393 40 MEHMET ARAMAZ TURDU MEHMET
Kayseri Bünyan Melikgazi (Akmesçit) 134 48 YÜCEL KOCAOĞLU HASAN
Kayseri Bünyan Melikgazi (Akmesçit) 134 48 MEHMET ÖZER HASAN
Kayseri Bünyan Melikgazi (Akmesçit) 134 121 YÜCEL KOCAOĞLU HASAN
Kayseri Bünyan Melikgazi (Akmesçit) 134 121 HACI ÖZER HASAN
Kayseri Bünyan Melikgazi (Akmesçit) 134 49 FAHRİYE ATEŞ MUHSİN
Kayseri Bünyan Melikgazi (Akmesçit) 134 50 AHMET AKÇAKAYA HÜSEYİN
Kayseri Bünyan Melikgazi (Akmesçit) 134 51 ALİ AKÇAKAYA HÜSEYİN
Kayseri Bünyan Akmescit 1386 2 HACI ÖZER HASAN
Kayseri Bünyan Akmescit 1386 1 İKBAL YAKUT HAMDİ
Kayseri Tomarza Kızılören 153 23 NURİYE YILDIZ AHMET
Kayseri Tomarza Kızılören 153 23 ABDULLAH METİN AHMET
Kayseri Tomarza Kızılören 153 5 ZEYNEL ABİDİN TEKGÖZ MURAT
Kayseri Tomarza Kızılören 155 10 KORAY ERTUĞRUL YUNUS
Kayseri Tomarza Kızılören 108 139 KORAY ERTUĞRUL YUNUS
Kayseri Tomarza Kızılören 108 137 ÖMER BAYRAM H.MEHMET
Kayseri Tomarza Kızılören 108 129 ABDİ AKŞİT BATTAL
Kayseri Tomarza Kızılören 108 12 PAKİZE BAYRAM AHMET
Kayseri Tomarza Kızılören 109 27 ADİL ALGÜL İBİŞ
Kayseri Tomarza Kızılören 109 23 ZEKİYE ÖZTÜRK H.ARİF
Kayseri Tomarza Kızılören 114 19 EMİNE MEMİŞ ALİ
Kayseri Tomarza Kızılören 114 19 ŞEMSETTİN KOÇYİĞİT ALİ
Kayseri Tomarza Kızılören 114 19 ATALAY KOÇYİĞİT ALİ
Kayseri Tomarza Kızılören 114 19 FİKRET KOÇYİĞİT ALİ
Kayseri Tomarza Kızılören 114 19 SEZAİ KOÇYİĞİT ALİ
Kayseri Tomarza Kızılören 114 19 İSMET KOÇYİĞİT ALİ
Kayseri Tomarza Kızılören 114 17 HACI ADIGÜZEL İBRAHİM
Kayseri Tomarza Kızılören 114 16 YASEMİN AKARSU MEHMET
Kayseri Tomarza Kızılören 114 16 ÖMER YILDIRIM MEHMET
Kayseri Tomarza Kızılören 114 16 HANİFE YILDIRIM MEHMET
Kayseri Tomarza Kızılören 114 16 KALENDER YILDIRIM MEHMET
Kayseri Tomarza Kızılören 114 16 İSMİ YILDIRIM OSMAN
Kayseri Tomarza Kızılören 114 16 HARUN YILDIRIM MEHMET
Kayseri Tomarza Kızılören 115 2 AYŞE TÜRKAN SEYİT
Kayseri Tomarza Kızılören 117 10 MEHMET ŞAHİN YUSUF
Kayseri Tomarza Kızılören 117 8 MENŞUR MEMİŞ RIZA
Kayseri Tomarza Kızılören 117 8 FAHRETTİN YAZICI MUHİTTİN
Kayseri Tomarza Kızılören 117 8 EMİNE BOZDOĞAN MUHİTTİN
Kayseri Tomarza Kızılören 117 8 MEHMET ŞAHİN İSMAİL
Kayseri Tomarza Kızılören 117 8 İLHAMİ ŞAHİN İSMAİL
Kayseri Tomarza Kızılören 117 8 HURŞİT ŞAHİN SALİH
Kayseri Tomarza Kızılören 117 8 RESUL ŞAHİN RIZA
Kayseri Tomarza Kızılören 117 8 CELAL ŞAHİN RIZA
Kayseri Tomarza Kızılören 117 8 CEMALİYE KARASU İSMAİL
Kayseri Tomarza Kızılören 117 26 RAMAZAN BAYTÜRK ÖMER
Kayseri Tomarza Kızılören 117 25 GÜLBANİ KAHYA MUSTAFA
Kayseri Tomarza Kızılören 117 24 MEHMET TÜRKDÖNMEZ SÜLEYMAN
Kayseri Bünyan Yünören 115 4 ALİ ÖZBAY EMİRMEHMET
Kayseri Bünyan Yünören 115 7 ESMAHAN KARATAY MEHMET
Kayseri Bünyan Yünören 115 333 LATİFE TEKİN MEHMET MEMDUH
Kayseri Bünyan Yünören 115 333 HACI MEHMET BAYRAM MEHMET MEMDUH
Kayseri Bünyan Yünören 115 333 ERTUĞRUL BAYRAM MEHMET MEMDUH
Kayseri Bünyan Yünören 115 333 TUNCAY BAYRAM MEHMET MEMDUH
Kayseri Bünyan Yünören 115 333 YALÇIN BAYRAM MEHMET MEMDUH
Kayseri Bünyan Yünören 115 333 FERİDE BAYRAM SÜLEYMAN
Kayseri Bünyan Yünören 115 333 HİCRAN BAYRAM MEHMET MEMDUH
Kayseri Bünyan Yünören 115 13 GÜLHANIM HANÇER BEKİR
Kayseri Bünyan Yünören 115 13 MEMİŞ DOĞAN BEKİR
Kayseri Bünyan Yünören 115 17 HATİCE DOĞAN MUSTAFA
Kayseri Bünyan Yünören 115 17 ZEYNEP DURAN MUSTAFA
Kayseri Bünyan Yünören 115 17 ERHAN DOĞAN MUSTAFA
Kayseri Bünyan Yünören 115 17 FARUK DOĞAN MUSTAFA
Kayseri Bünyan Yünören 115 17 OSMAN DOĞAN MUSTAFA
Kayseri Bünyan Yünören 115 17 HAKKI DOĞAN MUSTAFA
Kayseri Bünyan Yünören 115 17 GÜLBEYAZ DOĞAN MUSTAFA
Kayseri Bünyan Yünören 115 22 NAZİF BAYKARA ABDULLAH
Kayseri Bünyan Yünören 115 23 ABDULLAH VAREL AHMET
Kayseri Bünyan Yünören 115 24 NAZİF BAYKARA ABDULLAH
Kayseri Bünyan Yünören 115 26 SERVET YILDIZ HACI MAHMUT
Kayseri Bünyan Yünören 115 31 FATMA KARAKOYUN İSMAİL
Kayseri Bünyan Yünören 115 32 HALİS YILDIZ OSMAN
Kayseri Bünyan Yünören 115 33 YALÇIN ARSLAN ABİDİN
Kayseri Bünyan Yünören 115 33 SAMİ ÖZDEMİR SALİH
Kayseri Bünyan Yünören 115 33 HALİL ÖZDEMİR SALİH
Kayseri Bünyan Yünören 115 33 SÜREYYA ÖZDEMİR SALİH
Kayseri Bünyan Yünören 115 33 PERİHAN CENGİZ (KARATAŞ) ABİDİN
Kayseri Bünyan Yünören 115 34 NURAY DOĞAN MUHSİN
Kayseri Bünyan Yünören 115 34 CEMAL TEKEL MUHSİN
Kayseri Bünyan Yünören 115 37 GÜLDANE REYHAN ALİ
Kayseri Bünyan Yünören 115 37 NEZİR HANÇER ALİ
Kayseri Bünyan Yünören 115 37 GAZİ HANÇER ALİ
Kayseri Bünyan Yünören 115 46 ALİ DURAN SÜLEYMAN
Kayseri Bünyan Yünören 115 47 SALİH DURAN SÜLEYMAN
Kayseri Bünyan Yünören 115 49 GÜLDANE REYHAN ALİ
Kayseri Bünyan Yünören 115 49 NEZİR HANÇER ALİ
Kayseri Bünyan Yünören 115 49 GAZİ HANÇER ALİ
Kayseri Bünyan Yünören 115 71 GÜLSEN GÜL HACI
Kayseri Bünyan Yünören 115 71 ŞERİFE ŞİMŞEK HAYAT
Kayseri Bünyan Yünören 115 71 MEHTAP YİĞİD AYDOĞAN
Kayseri Bünyan Yünören 115 71 İSMAİL TAŞTAN AYDOĞAN
Kayseri Bünyan Yünören 115 71 SEVTAP AKBAL AYDOĞAN
Kayseri Bünyan Yünören 115 71 HÜRÜ TAŞTAN İSMAİL
Kayseri Bünyan Yünören 115 71 HALİL TAŞTAN EKREM
Kayseri Bünyan Yünören 115 71 AYHAN TAŞTAN AZİZ
Kayseri Bünyan Yünören 115 71 MELTEM TAŞTAN DİLAVER
Kayseri Bünyan Yünören 115 71 MEHMET TAŞTAN AZİZ
Kayseri Bünyan Yünören 115 71 VELİ TAŞTAN AZİZ
Kayseri Bünyan Yünören 115 71 AYDIN TAŞTAN AZİZ
Kayseri Bünyan Yünören 115 71 AYSEL TAŞTAN HACI
Kayseri Bünyan Yünören 115 71 FATMA TAŞTAN EMİR
Kayseri Bünyan Yünören 115 71 ALİ TAŞTAN HAYAT
Kayseri Bünyan Yünören 115 71 ÜMMET TAŞTAN HAYAT
Kayseri Bünyan Yünören 115 72 CANSU TAŞTAN HAYDAR
Kayseri Bünyan Yünören 115 72 CAN TAŞTAN HAYDAR
Kayseri Bünyan Yünören 115 72 HAYDAR TAŞTAN TAHSİN
Kayseri Bünyan Yünören 115 72 HASAN TAŞTAN TAHSİN
Kayseri Bünyan Yünören 115 77 GÜLHANIM BULKURCU MEHMET
Kayseri Bünyan Yünören 115 77 ERTUĞRUL ÖZDEMİR MEHMET
Kayseri Bünyan Yünören 115 77 ADİL ÖZDEMİR MEHMET
Kayseri Bünyan Yünören 115 77 NAFİ ÖZDEMİR MEHMET
Kayseri Bünyan Yünören 115 77 VEYSEL ÖZDEMİR MEHMET
Kayseri Bünyan Yünören 115 77 KIYAS ÖZDEMİR MEHMET
Kayseri Bünyan Yünören 115 79 YILMAZ ÖZDEMİR MAHMUT
Kayseri Bünyan Yünören 115 78 GÜLHAN ARSLAN SAMİ
Kayseri Bünyan Yünören 115 78 YALÇIN ARSLAN ABİDİN
Kayseri Bünyan Yünören 115 78 DESTE ARSLAN SALİH
Kayseri Bünyan Yünören 115 78 İSMAİL ÖZDEMİR SAMİ
Kayseri Bünyan Yünören 115 78 SAMİ ÖZDEMİR SALİH
Kayseri Bünyan Yünören 115 78 HALİL ÖZDEMİR SALİH
Kayseri Bünyan Yünören 115 78 SÜREYYA ÖZDEMİR SALİH
Kayseri Bünyan Yünören 115 78 PERİHAN CENGİZ (KARATAŞ) ABİDİN
Kayseri Bünyan Yünören 115 184 EMİNE KIZILKAYA MEMİŞ
Kayseri Bünyan Yünören 115 184 ŞERİFE KILIÇ MEMİŞ
Kayseri Bünyan Yünören 115 184 ELİFE ÖZTÜRK MEMİŞ
Kayseri Bünyan Yünören 115 184 AZIM HANÇER MEMİŞ
Kayseri Bünyan Yünören 115 184 ASKER MEHMET HANÇER MEMİŞ
Kayseri Bünyan Yünören 115 187 HACI TEKİN MEVLÜT
Kayseri Bünyan Yünören 115 187 MEVLÜT TEKİN İBRAHİM
Kayseri Tomarza Kızılören 118 3 MEDİNE AKŞİT MEHMET
Kayseri Tomarza Kızılören 118 6 ZEKİ AKŞİT AHMET
Kayseri Tomarza Kızılören 118 8 MEDİNE AKŞİT MEHMET
Kayseri Tomarza Kızılören 117 39 FEYZULLAH ŞAHİN H.YUSUF
Kayseri Tomarza Kızılören 117 17 ALİ BEKİR AĞKOÇ ŞÜKRÜ
Kayseri Tomarza Kızılören 117 15 FINDIK KOÇYİĞİT MEHMET
Kayseri Tomarza Kızılören 116 2 NURİYE YILDIZ AHMET
Kayseri Tomarza Kızılören 116 2 ABDULLAH METİN AHMET
Kayseri Tomarza Kızılören 115 3 MUZAFFER KAHYA AHMET
Kayseri Tomarza Kızılören 115 3 ALİ KAHYA AHMET
Kayseri Tomarza Kızılören 115 3 MUSTAFA KILIÇ ALİ
Kayseri Tomarza Kızılören 115 3 ALİ KAHYA AHMET
Kayseri Tomarza Kızılören 115 3 RASİM KAHYA AHMET
Kayseri Tomarza Kızılören 115 4 MUZAFFER KAHYA AHMET
Kayseri Tomarza Kızılören 115 4 ALİ KAHYA AHMET
Kayseri Tomarza Kızılören 115 4 MUSTAFA KILIÇ ALİ
Kayseri Tomarza Kızılören 115 4 ALİ KAHYA AHMET
Kayseri Tomarza Kızılören 115 4 RASİM KAHYA AHMET
Kayseri Tomarza Kızılören 114 24 FEDAYİ ÖZBEK NEZİR
Kayseri Tomarza Kızılören 114 24 HARUN KAYA NEZİR
Kayseri Tomarza Kızılören 114 24 BAYRAM FARUK KAYA NEZİR
Kayseri Tomarza Kızılören 114 24 METİN TANDOĞAN ALİ İHSAN
Kayseri Tomarza Kızılören 114 24 BERRİN ARAS DURMUŞ
Kayseri Tomarza Kızılören 114 24 NURCAN SİNEK DURMUŞ
Kayseri Tomarza Kızılören 114 24 BİRGÜL ERDOĞDU BAİER DURMUŞ
Kayseri Tomarza Kızılören 114 26 FATİH GÜÇLÜ ŞAHİN
Kayseri Tomarza Kızılören 114 26 HÜSEYİN TOLGA GÜÇLÜ ŞAHİN
Kayseri Tomarza Kızılören 114 55 TEVFİK AKTUNÇ MUSTAFA
Kayseri Tomarza Kızılören 114 54 MENŞUR MEMİŞ RIZA
Kayseri Tomarza Kızılören 114 54 FAHRETTİN YAZICI MUHİTTİN
Kayseri Tomarza Kızılören 114 54 EMİNE BOZDOĞAN MUHİTTİN
Kayseri Tomarza Kızılören 114 54 MEHMET ŞAHİN İSMAİL
Kayseri Tomarza Kızılören 114 54 İLHAMİ ŞAHİN İSMAİL
Kayseri Tomarza Kızılören 114 54 HURŞİT ŞAHİN SALİH
Kayseri Tomarza Kızılören 114 54 RESUL ŞAHİN RIZA
Kayseri Tomarza Kızılören 114 54 CELAL ŞAHİN RIZA
Kayseri Tomarza Kızılören 114 54 CEMALİYE KARASU İSMAİL
Kayseri Tomarza Kızılören 114 73 BAYRAM BAYTÜRK MUSTAFA
Kayseri Tomarza Kızılören 114 73 ÖMER BAYTÜRK MUSTAFA
Kayseri Tomarza Kızılören 114 75 TAHSİN YILDIZ HAMDİ
Kayseri Tomarza Kızılören 114 148 NAZİFE ELGAZİ HÜSEYİN
Kayseri Tomarza Kızılören 160 15 MUSTAFA KAHYA ÖMER
Kayseri Tomarza Kızılören 160 17 AYŞE TÜRKAN SEYİT
Kayseri Tomarza Kızılören 160 14 İDRİS AĞTAŞ ALİ
Kayseri Tomarza Kızılören 160 13 MUZAFFER KAHYA AHMET
Kayseri Tomarza Kızılören 160 13 ALİ KAHYA AHMET
Kayseri Tomarza Kızılören 160 13 MUSTAFA KILIÇ ALİ
Kayseri Tomarza Kızılören 160 13 ALİ KAHYA AHMET
Kayseri Tomarza Kızılören 160 13 RASİM KAHYA AHMET
Kayseri Tomarza Kızılören 159 8 MUZAFFER KAHYA AHMET
Kayseri Tomarza Kızılören 159 8 ALİ KAHYA AHMET
Kayseri Tomarza Kızılören 159 8 MUSTAFA KILIÇ ALİ
Kayseri Tomarza Kızılören 159 8 ALİ KAHYA AHMET
Kayseri Tomarza Kızılören 159 8 RASİM KAHYA AHMET
Kayseri Tomarza Kızılören 159 7 KEMAL GÜLTEKİN CAFER
Kayseri Tomarza Kızılören 158 30 SANİYE CERAN KAMİL
Kayseri Tomarza Kızılören 158 30 DÖNDÜ AKÇAKAYA KAMİL
Kayseri Tomarza Kızılören 158 28 NAZİFE ELGAZİ HÜSEYİN
Kayseri Tomarza Kızılören 157 12 İSKENDER ERCAN DURSUN
Kayseri Tomarza Kızılören 157 12 HACI ERCAN DURSUN
Kayseri Bünyan Akmescit 1385 15 ŞABAN YİĞİT MÜKREMİN
Kayseri Bünyan Akmescit 1383 11 İZZET CİHAN HASAN
Kayseri Bünyan Akmescit 1383 21 HAYRETTİN TOKBAY REŞİT
Kayseri Bünyan Akmescit 1382 3 RUKİYE SEZER SABRİ
Kayseri Bünyan Akmescit 1382 3 ÖMER İLİŞKİ FARUK
Kayseri Bünyan Akmescit 1382 3 SEVİYE ZENGİN BİLAL
Kayseri Bünyan Akmescit 1382 3 AHMET KOCA ZİYA
Kayseri Bünyan Akmescit 1382 3 MÜŞERREF İPEK BİLAL
Kayseri Bünyan Akmescit 1382 23 MUSTAFA YAKUT FEVZİ
Kayseri Bünyan Akmescit 1382 23 ERKAN YAKUT FEVZİ
Kayseri Bünyan Akmescit 1382 23 GÖNÜL YAKUT FEVZİ
Kayseri Bünyan Akmescit 1382 23 HADİYE YAKUT HACI
Kayseri Bünyan Akmescit 1380 9 MEHMET YAKUT NACİ
Kayseri Bünyan Akmescit 1380 9 ŞUAYİP YAKUT HİLMİ
Kayseri Bünyan Akmescit 1380 10 MESUT İMAMOĞLU HÜSEYİN
Kayseri Bünyan Melikgazi (Akmesçit) 121 10 ALİ COŞKUN BEKİR
Kayseri Bünyan Melikgazi (Akmesçit) 121 10 KEMAL ÇAMDAL MEHMET
Kayseri Bünyan Melikgazi (Akmesçit) 121 8 SEVİL BAYRAM SÜLEYMAN
Kayseri Bünyan Melikgazi (Akmesçit) 121 8 ÖMER BAYRAM SÜLEYMAN
Kayseri Bünyan Melikgazi (Akmesçit) 121 8 ELİF ALTIN ALİ
Kayseri Pınarbaşı Tokmak 102 20 CUMA POLAT MUSTAFA
Kayseri Pınarbaşı Tokmak 102 18 CUMA POLAT MUSTAFA
Kayseri Pınarbaşı Tokmak 102 71 SELVER GÜNEŞ MEHMET
Kayseri İncesu Kızılören/Aşağı 305 7 HASAN KÖKLÜDAĞ ALİ
Kayseri İncesu Kızılören/Aşağı 283 20 SALİH DURSUN İBRAHİM
Kayseri İncesu Kızılören/Aşağı 283 29 SALİH DURSUN İBRAHİM
Kayseri İncesu Kızılören/Aşağı 266 9 ALİ MERCAN MUSTAFA
Kayseri İncesu Kızılören/Aşağı 266 12 HAVVA DUDU KAPLAN HÜSEYİN
Kayseri İncesu Kızılören/Aşağı 271 32 İSMAİL GÖÇEN BEKİR
Kayseri İncesu Kızılören/Aşağı 271 36 İSMAİL GÖÇEN BEKİR
Kayseri İncesu Kızılören/Aşağı 244 382 HASAN GÖÇEN MUSTAFA
Kayseri İncesu Kızılören/Aşağı 271 48 AYŞE ZÜMBÜL MEHMET
Kayseri İncesu Kızılören/Aşağı 271 48 SAVAŞ ESMEZ MEHMET
Kayseri İncesu Kızılören/Aşağı 271 48 MEHMET ESMEZ İSMAİL
Kayseri İncesu Kızılören/Aşağı 271 49 AYŞE ZÜMBÜL MEHMET
Kayseri İncesu Kızılören/Aşağı 271 49 SAVAŞ ESMEZ MEHMET
Kayseri İncesu Kızılören/Aşağı 271 49 MEHMET ESMEZ İSMAİL
Kayseri Talas Koçcağız 149 97 HEDİYE IŞIKALP MUZAFFER
Kayseri Tomarza Alakuşak 186 8 HASAN ÖZDİL DERVİŞ MEHMET
Kayseri Tomarza Alakuşak 192 6 MAHMUT ALBAYRAK MUSTAFA
Kayseri Tomarza Alakuşak 189 1 HANİFE ÜSTÜNSOY MUSTAFA
Kayseri Tomarza Turanlı 1528 17 HANIM HASDEMİR İSMAİL
Kayseri Tomarza Turanlı 1528 17 ELMAS İSMAİL
Kayseri Tomarza Turanlı 1528 17 SALİH AKTAŞ İSMAİL
Kayseri Tomarza Turanlı 1528 17 FATMA YILMAZ AZİZ
Kayseri Tomarza Turanlı 1528 17 FATMA DEMİREZEN MAHMUT
Kayseri Tomarza Turanlı 1528 17 AZİZ DEMİREZEN HALİL
Kayseri Tomarza Turanlı 1528 17 FINDIK GÜVEN İSMAİL
Kayseri Tomarza Turanlı 1528 17 MUSTAFA AKTAŞ İSMAİL
Kayseri Tomarza Turanlı 1528 17 DÖNDÜ İSMAİL
Kayseri Tomarza Turanlı 1528 17 MELİK AKTAŞ MAHMUT
Kayseri Tomarza Turanlı 1528 17 AHMET AKTAŞ MAHMUT
Kayseri Tomarza Turanlı 1528 17 DURAN AKTAŞ MAHMUT
Kayseri Tomarza Turanlı 1528 17 ÜMMÜ GÜLSÜM AKTAŞ İSMAİL
Kayseri Tomarza Çulha 122 17 RAMAZAN YILDIZ CUMA
Kayseri Tomarza Çulha 122 18 FATMA ERTURUL AHMET
Kayseri Tomarza Çulha 124 60 HAMİT KEÇİK GALİP
Kayseri Tomarza Çulha 124 60 FADİME DÖNGÜN GALİP
Kayseri Tomarza Çulha 124 60 HACI KEÇİK GALİP
Kayseri Tomarza Çulha 124 60 İSMAİL KEÇİK HAMET
Kayseri Tomarza Çulha 124 60 ELVAN YILDIRIM GALİP
Kayseri Tomarza Çulha 124 60 CEYLAN TEK GALİP
Kayseri Yeşilhisar Dağılgan 116 36 HİMMET KARAKOÇ AHMET
Kayseri Yeşilhisar Dağılgan 116 37 MEHMET AKCAN HASAN
Kayseri Yeşilhisar Dağılgan 116 37 ZEYNEP AKCAN HASAN
Kayseri Develi Çöten 3335 19 MÜSELLİM YILDIRIM MUSTAFA
Kayseri Develi Çöten 3335 15 YASİN BERK TALAT
Kayseri Develi Çöten 3363 20 MUSTAFA BAŞARAN ÖMER
Kayseri Develi Çöten 3363 14 SAFİYE AYLANÇ ALİ
Kayseri Develi Çöten 3341 4 KADİR DOĞAN ÖMER
Kayseri Akkışla Yukarımahalle 221 336 FATMA İNCE HASAN
Kayseri Akkışla Yukarımahalle 221 340 FATMA İNCE HASAN

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Basın No: ILN02555919