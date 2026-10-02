TEDAŞ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (KAYSERİ)
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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TEDAŞ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (KAYSERİ)
Kayseri il sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan Kamulaştırma Kararları ile başlanılmıştır.
Söz konusu karar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.
Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 0352 222 58 23 telefon numarasından bilgi alınması ve Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi No: 138, Posta Kodu: 38140, Melikgazi / Kayseri adresinde bulunan TEDAŞ 13. Bölge Müdürlüğüne (Kayseri) uzlaşma görüşmelerinde bulunulması müracaatı rica olunur.
Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.
Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.
İLANAN TEBLİĞ OLUNUR
Kamulaştırılacak ve/veya Kamulaştırma Yolu ile Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi
|İLİ
|İLÇESİ
|MAHALLESİ
|ADA
|PARSEL
|ADI SOYADI
|BABA ADI
|Kayseri
|Bünyan
|Yavuzselim
|887
|18
|AYMAN YÜKSEL ARAR
|MEHMET EDİP
|Kayseri
|Bünyan
|Yavuzselim
|887
|18
|MUSTAFA DURSUN ARAR
|MEHMET EDİP
|Kayseri
|Bünyan
|Yavuzselim
|887
|26
|NEVRES ÖKSÜZ
|ALİ MEHMET
|Kayseri
|Develi
|Sindelhöyük
|133
|5
|DAVUT KILIÇ
|İBRAHİM
|Kayseri
|Develi
|Sindelhöyük
|133
|5
|MUSTAFA KILIÇ
|İBRAHİM
|Kayseri
|Develi
|Sindelhöyük
|133
|5
|AZIM KILINÇ
|İSMAİL
|Kayseri
|Develi
|Sindelhöyük
|133
|5
|MÜZEYYEN KARAGÜLLE
|İBRAHİM
|Kayseri
|Develi
|Sindelhöyük
|134
|3
|SERHAT KABAK
|İBRAHİM
|Kayseri
|Kocasinan
|Emmiler
|8134
|11
|OSMAN YILDIZ
|MUSTAFA
|Kayseri
|Kocasinan
|Emmiler
|8132
|1
|MUSTAFA YILDIZ
|MESUT
|Kayseri
|Kocasinan
|Emmiler
|8129
|3
|ZAİDE SAĞKOL
|AHMET
|Kayseri
|Kocasinan
|Emmiler
|8125
|698
|HASAN HÜSEYİN ÖZTÜRK
|OSMAN
|Kayseri
|Kocasinan
|Emmiler
|8125
|703
|HASAN HÜSEYİN ÖZTÜRK
|OSMAN
|Kayseri
|Kocasinan
|Emmiler
|8120
|130
|ÖMER ALTUN
|KUDDUSİ
|Kayseri
|Kocasinan
|Emmiler
|8120
|131
|MELEK AYDIN
|AHMET
|Kayseri
|Kocasinan
|Emmiler
|8120
|134
|NEBİ AYDOĞDU
|ALİ
|Kayseri
|Kocasinan
|Emmiler
|8120
|149
|HASAN KIZIL
|ALİ
|Kayseri
|Kocasinan
|Emmiler
|8120
|150
|ŞEMSİ TORAMAN
|AHMET
|Kayseri
|Kocasinan
|Emmiler
|8120
|150
|MEHMET TOMRİS
|AHMET
|Kayseri
|Kocasinan
|Emmiler
|8120
|162
|AHMET TOLUTİMUR
|HASAN HÜSEYİN
|Kayseri
|Kocasinan
|Emmiler
|8120
|73
|ŞIHI ALTUN
|HALİL
|Kayseri
|Kocasinan
|Emmiler
|8120
|25
|SAMİ HAKAN ÖZTÜRK
|ABTULMUTTALİP
|Kayseri
|Kocasinan
|Emmiler
|8120
|25
|CANER EDİZ
|HALİT
|Kayseri
|Özvatan
|Küpeli/Yeni
|196
|11
|AHMET ODABAŞI
|HACI MEHMET
|Kayseri
|Özvatan
|Küpeli/Yeni
|196
|10
|ZELİHA ŞAHİNCİ
|EMİN
|Kayseri
|Özvatan
|Küpeli/Yeni
|198
|20
|ZELİHA ŞAHİNCİ
|EMİN
|Kayseri
|Özvatan
|Küpeli/Yeni
|196
|4
|AHMET ODABAŞI
|HACI MEHMET
|Kayseri
|Özvatan
|Küpeli/Yeni
|196
|3
|FATMA ARSLANKAYA
|KASIM
|Kayseri
|Özvatan
|Küpeli/Yeni
|196
|3
|ARSLAN ERODABAŞI
|KASIM
|Kayseri
|Özvatan
|Küpeli/Yeni
|196
|2
|İLYAS BÜYÜKODABAŞI
|ABDULLAH
|Kayseri
|Özvatan
|Küpeli/Yeni
|196
|1
|MUAMMER BÜYÜKODABAŞI
|PAŞA
|Kayseri
|Özvatan
|Küpeli/Yeni
|198
|48
|MUAMMER BÜYÜKODABAŞI
|PAŞA
|Kayseri
|Özvatan
|Küpeli/Yeni
|198
|52
|ŞAKİR BÜYÜKODABAŞI
|İLYAS
|Kayseri
|Özvatan
|Küpeli/Yeni
|198
|53
|PAŞA BÜYÜKODABAŞI
|AYHAN
|Kayseri
|Özvatan
|Küpeli/Yeni
|198
|55
|FATMA ARSLANKAYA
|KASIM
|Kayseri
|Özvatan
|Küpeli/Yeni
|198
|55
|ARSLAN ERODABAŞI
|KASIM
|Kayseri
|Özvatan
|Küpeli/Yeni
|198
|63
|AHMET ODABAŞI
|ADEM
|Kayseri
|Özvatan
|Küpeli/Yeni
|192
|2
|FATMA DOĞAN
|H.İSMAİL
|Kayseri
|Özvatan
|Küpeli/Yeni
|192
|4
|HAVA ŞANLIÜNAL
|SEYİT
|Kayseri
|Özvatan
|Küpeli/Yeni
|192
|5
|İSMAİL DUMAN
|SEYİT
|Kayseri
|Özvatan
|Küpeli/Yeni
|192
|5
|COŞKUN DUMAN
|SEYİT
|Kayseri
|Özvatan
|Küpeli/Yeni
|192
|5
|AYŞE KAYALI
|SEYİT
|Kayseri
|Özvatan
|Küpeli/Yeni
|192
|6
|OSMAN ERDOĞAN
|İSMAİL
|Kayseri
|Özvatan
|Küpeli/Yeni
|192
|7
|İSMAİL DUMAN
|SEYİT
|Kayseri
|Özvatan
|Küpeli/Yeni
|192
|7
|COŞKUN DUMAN
|SEYİT
|Kayseri
|Özvatan
|Küpeli/Yeni
|192
|7
|AYŞE KAYALI
|SEYİT
|Kayseri
|Özvatan
|Küpeli/Yeni
|192
|8
|MEHMET GÜLDİKEN
|MÜMİN
|Kayseri
|Özvatan
|Küpeli/Yeni
|192
|9
|TAYYAR ŞAHİN
|MUAMMER
|Kayseri
|Özvatan
|Küpeli/Yeni
|192
|9
|TURAN ŞAHİN
|MUAMMER
|Kayseri
|Özvatan
|Küpeli/Yeni
|192
|9
|MUSTAFA ŞAHİN
|MUAMMER
|Kayseri
|Özvatan
|Küpeli/Yeni
|192
|9
|ŞAZİYE ŞAHİN
|MEHMET
|Kayseri
|Özvatan
|Küpeli/Yeni
|192
|22
|REFİK DOĞAN
|REMZİ
|Kayseri
|Özvatan
|Küpeli/Yeni
|192
|22
|ERDOĞAN DOĞAN
|REMZİ
|Kayseri
|Özvatan
|Küpeli/Yeni
|192
|22
|FERMÜDE ALKAN
|REMZİ
|Kayseri
|Özvatan
|Küpeli/Yeni
|192
|10
|AHMET ODABAŞI
|HACI MEHMET
|Kayseri
|Özvatan
|Küpeli/Yeni
|192
|15
|ŞÜKRÜ BAŞKAN
|ÖMER
|Kayseri
|Tomarza
|Çulha
|117
|7
|ELİFE ÇATALOLUK
|ALİ
|Kayseri
|Tomarza
|Çulha
|117
|8
|HAMİT KEÇİK
|GALİP
|Kayseri
|Tomarza
|Çulha
|117
|8
|FADİME DÖNGÜN
|GALİP
|Kayseri
|Tomarza
|Çulha
|117
|8
|HACI KEÇİK
|GALİP
|Kayseri
|Tomarza
|Çulha
|117
|8
|ELVAN YILDIRIM
|GALİP
|Kayseri
|Tomarza
|Çulha
|117
|8
|CEYLAN TEK
|GALİP
|Kayseri
|Tomarza
|Çulha
|117
|11
|HACI İSMAİL KARADENİZ
|ÖMER
|Kayseri
|Tomarza
|Çulha
|117
|13
|HAMZA ONMAZ
|İSMAİL
|Kayseri
|Tomarza
|Çulha
|119
|3
|GÜLENDEM DOĞAN
|BEKİR
|Kayseri
|Tomarza
|Çulha
|119
|4
|İSMAİL DOĞAN
|MENDERES
|Kayseri
|Tomarza
|Çulha
|122
|5
|ERGÜN CİNDİ
|YUSUF
|Kayseri
|Tomarza
|Çulha
|122
|5
|HARUN CİNDİ
|YUSUF
|Kayseri
|Tomarza
|Çulha
|122
|5
|ELİF CİNDİ
|MURTAZA
|Kayseri
|Tomarza
|Çulha
|122
|5
|BEDİHA İLHAN
|YUSUF
|Kayseri
|Tomarza
|Çulha
|123
|5
|ALİ ERCİYES
|İSMAİL
|Kayseri
|Tomarza
|Çulha
|123
|13
|YUSUF ERCİYES
|VELİ
|Kayseri
|Tomarza
|Çulha
|123
|14
|ŞEREF ONMAZ
|H.AHMET
|Kayseri
|Tomarza
|Çulha
|123
|14
|EMİNE KARAKUŞ
|H. AHMET
|Kayseri
|Tomarza
|Çulha
|124
|69
|MIKTAT İLHAN
|MUSTAFA
|Kayseri
|Tomarza
|Tahtakemer
|108
|6
|BEKİR BOZDAN
|MEHMET
|Kayseri
|Tomarza
|Tahtakemer
|108
|8
|İSKENDER ÇONKUR
|BAYRAM
|Kayseri
|Tomarza
|Tahtakemer
|108
|8
|GALİP ÇONKUR
|ALİ
|Kayseri
|Tomarza
|Tahtakemer
|108
|8
|BEKİR ÇONKUR
|BAYRAM
|Kayseri
|Tomarza
|Tahtakemer
|108
|8
|COŞKUN ÇONKUR
|BAYRAM
|Kayseri
|Tomarza
|Tahtakemer
|108
|8
|SÜLEYMAN ÇONKUR
|BAYRAM
|Kayseri
|Tomarza
|Tahtakemer
|108
|8
|AHMET ÇONKUR
|MUSTAFA
|Kayseri
|Tomarza
|Tahtakemer
|107
|29
|CUMA KAYA
|NAZİF
|Kayseri
|Tomarza
|Tahtakemer
|107
|20
|İSKENDER ÇONKUR
|BAYRAM
|Kayseri
|Tomarza
|Tahtakemer
|107
|20
|GALİP ÇONKUR
|ALİ
|Kayseri
|Tomarza
|Tahtakemer
|107
|20
|BEKİR ÇONKUR
|BAYRAM
|Kayseri
|Tomarza
|Tahtakemer
|107
|20
|COŞKUN ÇONKUR
|BAYRAM
|Kayseri
|Tomarza
|Tahtakemer
|107
|20
|SÜLEYMAN ÇONKUR
|BAYRAM
|Kayseri
|Tomarza
|Tahtakemer
|107
|20
|AHMET ÇONKUR
|MUSTAFA
|Kayseri
|Tomarza
|Tahtakemer
|105
|2
|MÜMÜN ŞAŞTIM
|BATTAL
|Kayseri
|Tomarza
|İmamkullu
|123
|3
|BÜNYAMİN SOYTÜRK
|ALİ
|Kayseri
|Tomarza
|İmamkullu
|123
|3
|HAKKI SOYTÜRK
|ALİ
|Kayseri
|Tomarza
|İmamkullu
|123
|3
|ADEM SOYTÜRK
|ALİ
|Kayseri
|Tomarza
|İmamkullu
|123
|3
|İSMAİL SOYTÜRK
|ALİ
|Kayseri
|Tomarza
|İmamkullu
|123
|3
|YUSUF SOYTÜRK
|ALİ
|Kayseri
|Tomarza
|İmamkullu
|123
|3
|SELVER SOYTÜRK
|HALİL
|Kayseri
|Tomarza
|İmamkullu
|123
|4
|İSMAİL METİN
|BEKİR
|Kayseri
|Tomarza
|İmamkullu
|123
|65
|İSMAİL METİN
|BEKİR
|Kayseri
|Tomarza
|İmamkullu
|123
|5
|HACI ALİ DUMAN
|AHMET
|Kayseri
|Tomarza
|İmamkullu
|123
|5
|HASAN ALİ DUMAN
|AHMET
|Kayseri
|Tomarza
|İmamkullu
|123
|10
|AHMET ÇAMDEVİREN
|CUMA
|Kayseri
|Tomarza
|İmamkullu
|123
|12
|KARA METİN
|SÜLEYMAN
|Kayseri
|Tomarza
|İmamkullu
|123
|14
|HÜRÜ ŞAHİN
|SÜLEYMAN
|Kayseri
|Tomarza
|İmamkullu
|123
|19
|ÖMER KABAKTEPE
|İSMAİL
|Kayseri
|Tomarza
|İmamkullu
|123
|20
|HASAN AKTAŞ
|HAMZA
|Kayseri
|Tomarza
|İmamkullu
|123
|21
|MEHMET OLMAZ
|OSMAN
|Kayseri
|Tomarza
|İmamkullu
|123
|22
|HASAN AKTAŞ
|HAMZA
|Kayseri
|Tomarza
|İmamkullu
|123
|26
|MEHMET OLMAZ
|OSMAN
|Kayseri
|Tomarza
|İmamkullu
|123
|27
|MUSA KARASU
|HİMMET
|Kayseri
|Tomarza
|İmamkullu
|123
|28
|KARA ALİ KARASU
|HİMMET
|Kayseri
|Tomarza
|İmamkullu
|165
|125
|KARA ALİ KARASU
|HİMMET
|Kayseri
|Tomarza
|İmamkullu
|165
|124
|MUSA KARASU
|HİMMET
|Kayseri
|Tomarza
|İmamkullu
|165
|123
|MURAT KARASU
|SALİH
|Kayseri
|Tomarza
|İmamkullu
|122
|16
|BÜNYAMİN SOYTÜRK
|ALİ
|Kayseri
|Tomarza
|İmamkullu
|122
|16
|HAKKI SOYTÜRK
|ALİ
|Kayseri
|Tomarza
|İmamkullu
|122
|16
|ADEM SOYTÜRK
|ALİ
|Kayseri
|Tomarza
|İmamkullu
|122
|16
|İSMAİL SOYTÜRK
|ALİ
|Kayseri
|Tomarza
|İmamkullu
|122
|16
|YUSUF SOYTÜRK
|ALİ
|Kayseri
|Tomarza
|İmamkullu
|122
|16
|SELVER SOYTÜRK
|HALİL
|Kayseri
|Tomarza
|İmamkullu
|122
|8
|ÖMER ONMAZ
|İLYAS
|Kayseri
|Tomarza
|İmamkullu
|122
|7
|BAYRAM ALİ KARASU
|MURTAZA
|Kayseri
|Tomarza
|İmamkullu
|122
|4
|SAFİYE KAHRAMAN
|BEKİR
|Kayseri
|Tomarza
|İmamkullu
|122
|4
|ERKAN METİN
|MEHMET
|Kayseri
|Tomarza
|İmamkullu
|102
|47
|OSMAN DUMAN
|HACI MEHMET
|Kayseri
|Tomarza
|İmamkullu
|102
|46
|ALİ ERGENE
|HACI MEHMET
|Kayseri
|Tomarza
|İmamkullu
|102
|52
|EMİŞ KARASU
|ABDULLAH
|Kayseri
|Tomarza
|İmamkullu
|102
|59
|İBRAHİM AÇIKGÖZ
|ABDULLAH
|Kayseri
|Tomarza
|İmamkullu
|102
|57
|ALİ ERGENE
|HACI MEHMET
|Kayseri
|Tomarza
|İmamkullu
|103
|7
|ALİ ERGENE
|HACI MEHMET
|Kayseri
|Tomarza
|İmamkullu
|103
|21
|HALİL ERDOĞAN
|İBRAHİM
|Kayseri
|Tomarza
|İmamkullu
|121
|30
|MEHMET OLMAZ
|OSMAN
|Kayseri
|Tomarza
|İmamkullu
|121
|36
|HASAN OLMAZ
|ÖMER
|Kayseri
|Tomarza
|İmamkullu
|121
|88
|SULTAN KILINÇ
|HASAN
|Kayseri
|Develi
|Köseler
|106
|154
|AHMET ELDENİZ
|MUSTAFA
|Kayseri
|Develi
|Köseler
|106
|95
|HABİB ŞİRİN
|AHMET
|Kayseri
|Develi
|Köseler
|106
|97
|SULTAN KORKMAZ
|HABİB
|Kayseri
|Develi
|Köseler
|106
|97
|HALİL ÇIKILI
|HABİB
|Kayseri
|Develi
|Köseler
|106
|97
|MUSTAFA ÇIKILI
|OSMAN
|Kayseri
|Develi
|Köseler
|106
|97
|ALİ ÇIKILI
|OSMAN
|Kayseri
|Develi
|Köseler
|106
|106
|MEHMET ARSLAN
|ARSLAN
|Kayseri
|Develi
|Köseler
|106
|107
|AHMET TEVFİK YAVUZ
|YUSUF
|Kayseri
|Develi
|Köseler
|106
|109
|HATİCE GÖKALP
|MEHMET
|Kayseri
|Develi
|Köseler
|106
|110
|MUSTAFA ÖZKAN
|ALİ ÇAVUŞ
|Kayseri
|Develi
|Köseler
|106
|121
|MEVLÜT VURAL
|ŞÜKRÜ
|Kayseri
|Develi
|Köseler
|106
|123
|AYŞE KAYA
|SÜLEYMAN
|Kayseri
|Develi
|Köseler
|106
|123
|ALİ ÖZTÜRK
|SÜLEYMAN
|Kayseri
|Develi
|Köseler
|106
|124
|İSMAİL ÖZTÜRK
|MUSTAFA
|Kayseri
|Develi
|Köseler
|106
|125
|İSMAİL ÜLGER
|HALİL
|Kayseri
|Develi
|Köseler
|109
|81
|SULTAN KORKMAZ
|HABİB
|Kayseri
|Develi
|Köseler
|109
|81
|HALİL ÇIKILI
|HABİB
|Kayseri
|Develi
|Köseler
|109
|81
|MUSTAFA ÇIKILI
|OSMAN
|Kayseri
|Develi
|Köseler
|109
|81
|ALİ ÇIKILI
|OSMAN
|Kayseri
|Develi
|Köseler
|109
|76
|ALİ İNCEDAYI
|İSA
|Kayseri
|Develi
|Köseler
|109
|109
|UFUK BERBER
|HÜSEYİN
|Kayseri
|Develi
|Köseler
|109
|110
|SÜLEYMAN CENGİ
|AHMET
|Kayseri
|Develi
|Köseler
|109
|144
|MUSTAFA TAŞDELEN
|HABİB
|Kayseri
|Develi
|Köseler
|109
|488
|TÜLAY ÖZTÜRK
|MUSTAFA
|Kayseri
|Develi
|Köseler
|109
|488
|OSMAN TEMUR
|MUSTAFA
|Kayseri
|Develi
|Köseler
|109
|490
|HASAN KARADEMİR
|MUSTAFA
|Kayseri
|Develi
|Köseler
|109
|168
|MAHMUT ÖZKAN
|HACI MUSTAFA
|Kayseri
|Develi
|Köseler
|114
|205
|MEHMET KARA
|ABDULLAH
|Kayseri
|Bünyan
|Karatay
|111
|8
|AHMET DOĞAN
|ALİ
|Kayseri
|Bünyan
|Karatay
|111
|16
|ZEKERİYA GÜNEŞ
|DURDU
|Kayseri
|Bünyan
|Karatay
|111
|16
|FERİDE GÜNEŞ
|ALİ
|Kayseri
|Melikgazi
|Sarımsaklı
|15260
|219
|AHMET YILDIZ
|NUH
|Kayseri
|Melikgazi
|Sarımsaklı
|15260
|221
|ÖMER YAĞMUR
|ABİDİN
|Kayseri
|Melikgazi
|Sarımsaklı
|15260
|224
|ÖNDER YAĞMUR
|ÖMER
|Kayseri
|Melikgazi
|Sarımsaklı
|15261
|12
|ABDULLAH GÖK
|MUSTAFA
|Kayseri
|Melikgazi
|Sarımsaklı
|15261
|13
|MAHMUT YAZLIK
|NUH
|Kayseri
|Melikgazi
|Sarımsaklı
|12385
|11
|MURAT KÖNGÜL
|GAZİ
|Kayseri
|Melikgazi
|Sarımsaklı
|15269
|2
|MUZAFFER OĞUZ
|MUSTAFA
|Kayseri
|Melikgazi
|Sarımsaklı
|15269
|5
|MUZAFFER OĞUZ
|MUSTAFA
|Kayseri
|Melikgazi
|Sarımsaklı
|12389
|11
|HANİFE ŞEN
|MEHMET
|Kayseri
|Melikgazi
|Sarımsaklı
|12389
|11
|ÜLKÜ KAPLAN
|MEHMET
|Kayseri
|Melikgazi
|Sarımsaklı
|12389
|10
|ADEVİYE ERCİŞ
|SALİH
|Kayseri
|Melikgazi
|Sarımsaklı
|12389
|7
|MUSTAFA TURĞUT
|ŞABAN
|Kayseri
|Melikgazi
|Sarımsaklı
|12390
|9
|MİTHAT YILMAZ
|ABİDİN
|Kayseri
|Melikgazi
|Sarımsaklı
|12390
|9
|YAHYA ERDEM
|ZİYA
|Kayseri
|Melikgazi
|Sarımsaklı
|12390
|9
|ŞÜKRAN BÜYÜKMUMCU
|ZEKERİYA
|Kayseri
|Melikgazi
|Sarımsaklı
|12390
|9
|DEVLET YÜCE
|AHMET
|Kayseri
|Melikgazi
|Sarımsaklı
|12390
|9
|CEVRİYE ALTIN
|HALİL
|Kayseri
|Melikgazi
|Sarımsaklı
|12390
|9
|SUNA ONUR
|SÜLEYMAN
|Kayseri
|Melikgazi
|Sarımsaklı
|12390
|9
|EMİR KEÇECİOĞLU
|ŞÜKRÜ
|Kayseri
|Melikgazi
|Ağırnas
|316
|5
|KAHRAMAN YILDIRIM
|MUSTAFA
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Malak
|146
|57
|AYTEKİN PAKSOY
|ÖZTÜRK
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Malak
|146
|51
|SEVİM GÖK
|HAMDİ
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Malak
|146
|51
|SUNA NOYAN
|HACI DURAN
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Malak
|148
|41
|SEVİM GÖK
|HAMDİ
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Malak
|148
|41
|SUNA NOYAN
|HACI DURAN
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Malak
|148
|27
|ŞAHİNDE TOK
|HACI OSMAN
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Malak
|148
|27
|ŞAHİZE TOK
|HACI OSMAN
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Malak
|148
|27
|BEHİYE TOK
|HACI OSMAN
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Malak
|148
|27
|ABİDET TOK
|HACI OSMAN
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Malak
|136
|13
|NİHAL CEBE
|EBUBEKİR
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Malak
|108
|17
|SEVİM GÖK
|HAMDİ
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Malak
|108
|17
|SUNA NOYAN
|HACI DURAN
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Malak
|108
|10
|NİHAL CEBE
|EBUBEKİR
|Sivas
|Gemerek
|Yeniköy
|120
|2
|HAYRİ SOYTÜRK
|MEHMET
|Sivas
|Gemerek
|Yeniköy
|120
|3
|ELİF ÖZTÜRK
|NEBİ
|Sivas
|Gemerek
|Yeniköy
|120
|6
|ELİF ÖZTÜRK
|NEBİ
|Sivas
|Gemerek
|Yeniköy
|120
|23
|ZİYA AKKAŞ
|HAKKI
|Sivas
|Gemerek
|Yeniköy
|119
|1
|DÖNE GÖKTÜRK
|MUSTAFA
|Sivas
|Gemerek
|Yeniköy
|119
|1
|HANİFE GÖKTÜRK
|MUSTAFA
|Sivas
|Gemerek
|Yeniköy
|119
|1
|TEKİN GÖKTÜRK
|MUSTAFA
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Malak
|147
|98
|SAİME HARTOKA
|EYÜP
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Malak
|147
|96
|SAİME HARTOKA
|EYÜP
|Kayseri
|Tomarza
|Söğütlü
|106
|21
|MAHMUT YILDIZ
|KERİM
|Kayseri
|Tomarza
|Söğütlü
|106
|14
|ADİL SÜMENGEN
|SEYİT MEHMET
|Kayseri
|Tomarza
|Söğütlü
|106
|13
|MAHMUT SÜMENGEN
|HACI OSMAN
|Kayseri
|Tomarza
|Söğütlü
|106
|12
|HACI ALİ SÜMENGEN
|MUSTAFA
|Kayseri
|Tomarza
|Söğütlü
|106
|8
|HALİM SÜMENGEN
|MUSTAFA
|Kayseri
|Tomarza
|Söğütlü
|106
|6
|ADİL SÜMENGEN
|SEYİT MEHMET
|Kayseri
|Tomarza
|Söğütlü
|106
|5
|MAHMUT SÜMENGEN
|HACI OSMAN
|Kayseri
|Tomarza
|Söğütlü
|106
|4
|HACI OSMAN SÜMENGEN
|MEHMET
|Kayseri
|Tomarza
|Söğütlü
|106
|3
|ADİL SÜMENGEN
|SEYİT MEHMET
|Kayseri
|Tomarza
|Söğütlü
|106
|2
|MAHMUT SÜMENGEN
|HACI OSMAN
|Kayseri
|Tomarza
|Söğütlü
|106
|111
|ADİL SÜMENGEN
|SEYİT MEHMET
|Kayseri
|Develi
|Hüseyinli
|2706
|2
|ZİYA KILIÇKIRAN
|MUSTAFA
|Kayseri
|Tomarza
|Şıhbarak
|1306
|10
|FAHRİYE ALTINTAŞ
|HACIBEY
|Kayseri
|Tomarza
|Şıhbarak
|1306
|10
|SOLMAZ ÖZEL
|HACIBEY
|Kayseri
|Tomarza
|Şıhbarak
|1306
|9
|AHMET ÜNAL
|ABDULLAH
|Kayseri
|Tomarza
|Şıhbarak
|1306
|12
|ALİ KOÇER
|MUSTAFA
|Kayseri
|Tomarza
|Şıhbarak
|1306
|12
|ŞERİFE ŞAHİN
|MUSTAFA
|Kayseri
|Tomarza
|Şıhbarak
|1306
|13
|MUSTAFA BİNGÖL
|HALİL
|Kayseri
|Tomarza
|Şıhbarak
|1306
|15
|AHMET TAMER
|MUSTAFA
|Kayseri
|Tomarza
|Şıhbarak
|1306
|16
|HÜSEYİN TAMER
|MEHMET
|Kayseri
|Tomarza
|Şıhbarak
|1306
|19
|ALİ KARAMAN
|ÖMER
|Kayseri
|Tomarza
|Şıhbarak
|1306
|22
|İBRAHİM KULEMEN
|MEHMET
|Kayseri
|Tomarza
|Şıhbarak
|1306
|21
|NEJLA KARADUMAN
|ALİ RIZA
|Kayseri
|Tomarza
|Şıhbarak
|1306
|21
|ŞAHİNDER KARADUMAN
|MEHMET
|Kayseri
|Tomarza
|Şıhbarak
|1306
|21
|ALİ KARADUMAN
|MEHMET
|Kayseri
|Tomarza
|Şıhbarak
|1306
|21
|YUSUF KARADUMAN
|ABDULLAH
|Kayseri
|Tomarza
|Şıhbarak
|1306
|21
|ORHAN KULAK
|ALİ RIZA
|Kayseri
|Tomarza
|Şıhbarak
|1306
|21
|ÖMER KULAK
|ALİ RIZA
|Kayseri
|Tomarza
|Şıhbarak
|1306
|21
|ADNAN CENGİZ YAZGAN
|KAZIM
|Kayseri
|Tomarza
|Şıhbarak
|1306
|21
|TÜLAY KAHRAMAN
|MEHMET
|Kayseri
|Tomarza
|Şıhbarak
|1306
|21
|AYŞE ERDOĞAN
|MEHMET
|Kayseri
|Tomarza
|Şıhbarak
|1306
|20
|SERAP SEMERCİ
|MENDERES
|Kayseri
|Tomarza
|Şıhbarak
|1306
|20
|BİLGE ÜNAL
|MENDERES
|Kayseri
|Tomarza
|Şıhbarak
|1306
|20
|BETÜL ÜNAL
|MENDERES
|Kayseri
|Tomarza
|Şıhbarak
|1306
|20
|ARİFE ÜNAL
|MEHMET
|Kayseri
|Tomarza
|Şıhbarak
|1306
|20
|YAHYA ÜNAL
|ABDULKADİR
|Kayseri
|Tomarza
|Şıhbarak
|1306
|20
|YAKUP ÜNAL
|ABDULKADİR
|Kayseri
|Tomarza
|Şıhbarak
|1306
|20
|ABİDİN ÜNAL
|KARABEY
|Kayseri
|Tomarza
|Şıhbarak
|1306
|20
|ZAFER ÇAPAR
|ABDULLAH
|Kayseri
|Tomarza
|Şıhbarak
|1306
|20
|DİLAVER ÇAPAR
|ABDULLAH
|Kayseri
|Tomarza
|Şıhbarak
|1306
|20
|SALİH YILMAZ
|SALİH
|Kayseri
|Tomarza
|Şıhbarak
|1306
|20
|AYŞE İLVAN
|KARABEY
|Kayseri
|Tomarza
|Şıhbarak
|1306
|20
|ZEYNEP AKGÜN
|KEMAL
|Kayseri
|Tomarza
|Şıhbarak
|1306
|20
|NİHAT ÇAKIR ÖZTÜRK
|BEKİR
|Kayseri
|Tomarza
|Şıhbarak
|1306
|20
|NERMİN DOĞAN
|BEKİR
|Kayseri
|Tomarza
|Şıhbarak
|1306
|20
|NESLİ ÖZTÜRK BORDANACI
|BEKİR
|Kayseri
|Tomarza
|Şıhbarak
|1306
|20
|ABDULLAH MALBELEĞİ
|MEHMET
|Kayseri
|Tomarza
|Şıhbarak
|1306
|20
|SARE GÜVEN
|MEHMET
|Kayseri
|Tomarza
|Şıhbarak
|1306
|20
|EMİNE ASLAN
|MUSTAFA
|Kayseri
|Tomarza
|Şıhbarak
|1306
|20
|HAKAN İLHAN
|MEHMET
|Kayseri
|Tomarza
|Şıhbarak
|1306
|20
|TAŞKIN İLHAN
|MEHMET
|Kayseri
|Tomarza
|Şıhbarak
|1306
|20
|BEKİR İLHAN
|MEHMET
|Kayseri
|Tomarza
|Şıhbarak
|1306
|20
|SEYFİ İLHAN
|MEHMET
|Kayseri
|Tomarza
|Şıhbarak
|1306
|20
|ERDAL APAYDIN
|AHMET
|Kayseri
|Tomarza
|Şıhbarak
|1266
|12
|ÖZGÜL ÖĞRENDİK
|İSA
|Kayseri
|Tomarza
|Şıhbarak
|1266
|12
|ELMAS FIRAT
|ALİ
|Kayseri
|Tomarza
|Şıhbarak
|1266
|12
|HÜLYA KARAKAYA
|NAİL
|Kayseri
|Tomarza
|Şıhbarak
|1266
|12
|ELMAS KARTIN
|İSMAİL
|Kayseri
|Tomarza
|Şıhbarak
|1266
|12
|ŞERİFE KARAKAYA
|MEHMET
|Kayseri
|Tomarza
|Şıhbarak
|1266
|12
|MEHMET KARAKAYA
|ALİ
|Kayseri
|Tomarza
|Şıhbarak
|1266
|12
|AYŞE KARAKAYA
|ALİ
|Kayseri
|Tomarza
|Şıhbarak
|1266
|12
|CEVAT YERLİKAYA
|HALİL
|Kayseri
|Tomarza
|Şıhbarak
|1266
|12
|MUZAFFER YERLİKAYA
|İSA
|Kayseri
|Tomarza
|Şıhbarak
|1266
|12
|ŞÜKRÜ YERLİKAYA
|HALİL
|Kayseri
|Tomarza
|Şıhbarak
|1266
|12
|RAMAZAN YERLİKAYA
|HALİL
|Kayseri
|Tomarza
|Şıhbarak
|1266
|12
|SEVİM ÖZDEMİR
|ALİ
|Kayseri
|Tomarza
|Şıhbarak
|1266
|12
|MİNE SÜTÇÜ
|İSMAİL
|Kayseri
|Tomarza
|Şıhbarak
|1266
|12
|TELLİ KARAKAYA
|HALİL
|Kayseri
|Tomarza
|Şıhbarak
|1266
|12
|LEYLA VAN NAAMEN
|NAİL
|Kayseri
|Tomarza
|Şıhbarak
|1266
|12
|KEZİBEN ÇEPKEN
|İSMAİL
|Kayseri
|Tomarza
|Şıhbarak
|1266
|13
|GÜLLÜ ÇİNKO
|ALİ
|Kayseri
|Tomarza
|Şıhbarak
|1265
|4
|FAHRİYE ALTINTAŞ
|HACIBEY
|Kayseri
|Tomarza
|Şıhbarak
|1265
|4
|SOLMAZ ÖZEL
|HACIBEY
|Kayseri
|Tomarza
|Şıhbarak
|1265
|7
|TÜRKAN DOĞAN
|MEHMET
|Kayseri
|Tomarza
|Şıhbarak
|1265
|7
|SÜLEYMAN KARABULUT
|MEHMET
|Kayseri
|Tomarza
|Şıhbarak
|1265
|7
|SELÇUK KARABULUT
|MEHMET
|Kayseri
|Tomarza
|Şıhbarak
|1265
|7
|MUSTAFA KARABULUT
|MEHMET
|Kayseri
|Tomarza
|Şıhbarak
|1265
|7
|ETHEM KARABULUT
|MEHMET
|Kayseri
|Tomarza
|Şıhbarak
|1265
|7
|FATMA COŞKUN
|MEHMET
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|931
|7
|BEKİR YILDIRIM
|HÜSEYİN
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|932
|10
|MERAL ÖZDOĞAN
|HACI MEHMET
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|932
|10
|TURGUT ÖZDOĞAN
|HACI MEHMET
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|932
|9
|HACI MEHMET ERDOĞAN
|ŞÜKRÜ
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|932
|9
|MERYEM ERDOĞAN
|MEHMET
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|932
|9
|ANKA ÖZDOĞAN
|ASSENOVA
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|932
|9
|MERAL ÖZDOĞAN
|HACI MEHMET
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|932
|9
|TURGUT ÖZDOĞAN
|HACI MEHMET
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|932
|15
|MEHTAP IŞIK
|MEHMET
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|933
|6
|OSMAN ŞAHİN
|HALİL
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|933
|6
|NACİ ŞAHİN
|HALİL
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|933
|6
|FATMA ERDOĞAN
|HALİL
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|933
|5
|SOLMAZ BECKER
|HACI YUSUF
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|933
|5
|PAKİZE KARABULUT
|MUSA
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|933
|5
|DÖNDÜ SOLMAZ
|ŞAZENUŞ
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|933
|5
|MİKAİL MEHMET CİHAT SARIDUMAN
|İSMAİL
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|933
|5
|İSRAFİL CİHAN SARIDUMAN
|İSMAİL
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|933
|5
|İSMAİL SARIDUMAN
|İSMET
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|933
|5
|HACI SİYİD KARABULUT
|MEHMET
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|933
|5
|HACI HALİL KARABULUT
|MEHMET
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|933
|5
|SOLMAZ YERLİ
|SEYİT
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|933
|5
|ZÜLEYHA STRANTZ
|HACI YUSUF
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|933
|5
|SULTAN KARABULUT
|HACI YUSUF
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|933
|5
|YAHYA KARABULUT
|HACI YUSUF
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|933
|5
|HACI İSMAİL KARABULUT
|MEHMET
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|933
|4
|İBRAHİM KAHRAMAN
|NURI
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|944
|3
|FATMA SOLMAZ
|MUSTAFA
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|944
|3
|DÖNDÜ SOLMAZ
|ŞAZENUŞ
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|944
|3
|HASAN SOLMAZ
|MUSTAFA
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|944
|3
|HATİCE SOLMAZ
|MEHMET
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|944
|4
|FERHAT ERDOĞAN
|MUSTAFA
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|944
|4
|FATİH ERDOĞAN
|MUHTEREM
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|944
|4
|HACI ERDOĞAN
|MUHTEREM
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|944
|4
|ZELİHA CAN
|YÜKSEL
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|944
|4
|İSMAİL ERDOĞAN
|YÜKSEL
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|944
|4
|ASİYE ERDOĞAN
|İSMAİL
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|944
|4
|DÖNDÜ SOLMAZ
|ŞAZENUŞ
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|944
|4
|MURAT SOLMAZ
|HASAN
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|944
|4
|FATMA ERDOĞAN
|YÜKSEL
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|944
|9
|HASAN AKSU
|MEHMET
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|945
|25
|GÜLÜZAR KAPTAN
|MURAT
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|945
|27
|SERVET BOYNUYOĞUN
|MEHMET
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|945
|27
|MURAT SARIOĞLU
|NURETTİN
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|945
|27
|SERKAN UÇAR
|SÜLEYMAN
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|945
|27
|ERSAN UÇAR
|SÜLEYMAN
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|945
|27
|RECEP UÇAR
|MEHMET
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|945
|27
|NAFER UÇAR
|FEYZULLAH
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|945
|27
|RAMAZAN UÇAR
|FEYZULLAH
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|945
|27
|FETHULLAH UÇAR
|TAYYAR
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|945
|27
|TAYFUN UĞURLU
|ERDEM
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|945
|28
|FATMA YILDIZ
|BEKİR
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|945
|28
|KEREM ARSLAN
|HACI ÖMER
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|945
|30
|SOLMAZ BECKER
|HACI YUSUF
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|945
|30
|PAKİZE KARABULUT
|MUSA
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|945
|30
|DÖNDÜ SOLMAZ
|ŞAZENUŞ
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|945
|30
|MİKAİL MEHMET CİHAT SARIDUMAN
|İSMAİL
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|945
|30
|İSRAFİL CİHAN SARIDUMAN
|İSMAİL
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|945
|30
|İSMAİL SARIDUMAN
|İSMET
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|945
|30
|HACI SİYİD KARABULUT
|MEHMET
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|945
|30
|HACI HALİL KARABULUT
|MEHMET
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|945
|30
|SOLMAZ YERLİ
|SEYİT
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|945
|30
|ZÜLEYHA STRANTZ
|HACI YUSUF
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|945
|30
|SULTAN KARABULUT
|HACI YUSUF
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|945
|30
|YAHYA KARABULUT
|HACI YUSUF
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|945
|30
|HACI İSMAİL KARABULUT
|MEHMET
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|945
|32
|OSMAN ŞAHİN
|HALİL
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|945
|32
|NACİ ŞAHİN
|HALİL
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|945
|32
|FATMA ERDOĞAN
|HALİL
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|945
|33
|EMİNE KÖSE
|İSMAİL
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|945
|36
|ÖLÜ İSMAİL DIRCAN MİRASÇILARI
|DIRCAN MİRASÇILARI
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|945
|37
|FERHAT ERDOĞAN
|MUSTAFA
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|945
|37
|FATİH ERDOĞAN
|MUHTEREM
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|945
|37
|HACI ERDOĞAN
|MUHTEREM
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|945
|37
|ZELİHA CAN
|YÜKSEL
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|945
|37
|İSMAİL ERDOĞAN
|YÜKSEL
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|945
|37
|ASİYE ERDOĞAN
|İSMAİL
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|945
|37
|DÖNDÜ SOLMAZ
|ŞAZENUŞ
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|945
|37
|MURAT SOLMAZ
|HASAN
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|945
|37
|FATMA ERDOĞAN
|YÜKSEL
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|945
|38
|OSMAN ASLAN
|MEHMET ALİ
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|110
|20
|FATMA YILDIZ
|BEKİR
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|110
|20
|MUKTEDİR ÖZDİN
|MUSTAFA
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|110
|20
|SUNA ARSLAN
|MUSTAFA
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|110
|20
|KEREM ARSLAN
|HACI ÖMER
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|110
|21
|ÜMRAN COŞKUN
|RİFAT
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|110
|23
|SEDAT KARABULUT
|MENDERES
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|110
|23
|FAHRETTİN KARABULUT
|DURSUN
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|110
|23
|GÜLSENEM GÜRBÜZ
|DURSUN
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|110
|23
|GÜLDANE WALKER
|DURSUN
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|110
|23
|DİLEK KARABULUT
|BAKİ
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|110
|23
|DOĞAN KARABULUT
|DURSUN
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|947
|3
|OSMAN ASLAN
|MEHMET ALİ
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|953
|2
|DÖNDÜ ARSLAN
|OSMAN
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|953
|3
|OSMAN ASLAN
|MEHMET ALİ
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|961
|19
|FATMA YILDIZ
|BEKİR
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|961
|19
|KEREM ARSLAN
|HACI ÖMER
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|962
|12
|OSMAN ASLAN
|MEHMET ALİ
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|963
|1
|OSMAN ASLAN
|MEHMET ALİ
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|963
|3
|CUMA KÖSE
|SELAHATTİN
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|939
|6
|CUMA KÖSE
|SELAHATTİN
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|939
|7
|GÜLDANE DOĞANER
|HALİL İBRAHİM
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|939
|7
|ATABEY HALICI
|ADEM
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|939
|7
|DURMUŞ KÖSE
|ABDULLAH
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|939
|7
|İSMAİL YILDIRIM
|NAZMİ
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|939
|7
|NAZMİ YILDIRIM
|İSMAİL
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|939
|11
|OSMAN ASLAN
|MEHMET ALİ
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|964
|22
|OSMAN ASLAN
|MEHMET ALİ
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|966
|3
|FATMA YILDIZ
|BEKİR
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|966
|3
|KEREM ARSLAN
|HACI ÖMER
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|966
|4
|OSMAN ASLAN
|ALİ MEHMET
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|966
|5
|İBRAHİM ARSLAN
|MAHMUT
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|966
|6
|MEHTAP IŞIK
|MEHMET
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|966
|9
|OSMAN ŞAHİN
|HALİL
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|966
|9
|NACİ ŞAHİN
|HALİL
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|966
|9
|FATMA ERDOĞAN
|HALİL
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|966
|10
|ANKA ÖZDOĞAN
|ASSENOVA
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|966
|10
|MERAL ÖZDOĞAN
|HACI MEHMET
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|966
|10
|TURGUT ÖZDOĞAN
|HACI MEHMET
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|966
|11
|MUSTAFA KORKMAZ
|ÖMER
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|966
|12
|HASAN KORKMAZ
|ÖMER
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|966
|13
|MUHARREM YILDIRIM
|BEKİR
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|966
|15
|BEKİR AKSU
|AHMET
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|966
|16
|MUSTAFA YILMAZ
|KADİR
|Kayseri
|Tomarza
|Böke
|966
|19
|BEKİR AKSU
|SEYİT MEHMET
|Kayseri
|Tomarza
|Çulha
|105
|124
|NEZAKET ONMAZ
|BAYRAM
|Kayseri
|Tomarza
|Çulha
|105
|124
|KISMET ONMAZ
|BAYRAM
|Kayseri
|Tomarza
|Çulha
|105
|124
|CEVRİYE ONMAZ
|BAYRAM
|Kayseri
|Tomarza
|Çulha
|105
|124
|ASLAN ONMAZ
|BAYRAM
|Kayseri
|Tomarza
|Çulha
|105
|124
|CUMA ONMAZ
|İSMAİL
|Kayseri
|Tomarza
|Çulha
|105
|124
|EMİŞ ÇAKICI
|BAYRAM
|Kayseri
|Tomarza
|Çulha
|105
|128
|KADİR ONMAZ
|MUZAFFER
|Kayseri
|Tomarza
|Çulha
|105
|128
|SERPİL ŞAŞTIM
|MUSTAFA
|Kayseri
|Tomarza
|Çulha
|105
|116
|HACI ÇAKICI
|BEKİR
|Kayseri
|Tomarza
|Çulha
|105
|115
|KADİR ONMAZ
|MUZAFFER
|Kayseri
|Tomarza
|Çulha
|105
|115
|SERPİL ŞAŞTIM
|MUSTAFA
|Kayseri
|Tomarza
|Çulha
|105
|106
|AHMET AKDENİZ
|MEHMET
|Kayseri
|Tomarza
|Çulha
|105
|94
|FINDIK KILIÇ
|ÖMER
|Kayseri
|Tomarza
|Çulha
|105
|89
|AHMET KILIÇ
|KARABEKİR
|Kayseri
|Tomarza
|Çulha
|105
|88
|FINDIK KILIÇ
|ÖMER
|Kayseri
|Tomarza
|Çulha
|105
|87
|AHMET KILIÇ
|KARABEKİR
|Kayseri
|Tomarza
|Çulha
|105
|84
|ŞEREF ONMAZ
|H.AHMET
|Kayseri
|Tomarza
|Çulha
|104
|1
|ŞEREF ONMAZ
|H.AHMET
|Kayseri
|Tomarza
|Çulha
|104
|3
|HAMİT KEÇİK
|GALİP
|Kayseri
|Tomarza
|Çulha
|104
|3
|FADİME DÖNGÜN
|GALİP
|Kayseri
|Tomarza
|Çulha
|104
|3
|HACI KEÇİK
|GALİP
|Kayseri
|Tomarza
|Çulha
|104
|3
|ELVAN YILDIRIM
|GALİP
|Kayseri
|Tomarza
|Çulha
|104
|3
|CEYLAN TEK
|GALİP
|Kayseri
|Tomarza
|Çulha
|104
|4
|İSMAİL KEÇİK
|HAMET
|Kayseri
|Tomarza
|Çulha
|105
|77
|MIKTAT İLHAN
|MUSTAFA
|Kayseri
|Tomarza
|Çulha
|113
|21
|ADEM KARADENİZ
|HALİL
|Kayseri
|Akkışla
|Alevkışla
|109
|11
|HEDİYE AKÇAKOYUN
|ALAATTİN
|Kayseri
|Akkışla
|Alevkışla
|109
|11
|ŞABAN ÖZTÜRK
|ALAATTİN
|Kayseri
|Akkışla
|Alevkışla
|109
|11
|MUSTAFA ÖZTÜRK
|ALAATTİN
|Kayseri
|Akkışla
|Alevkışla
|109
|11
|MEHMET ÖZTÜRK
|ALAATTİN
|Kayseri
|Akkışla
|Alevkışla
|109
|11
|BEKİR ÖZTÜRK
|ALAATTİN
|Kayseri
|Akkışla
|Alevkışla
|109
|11
|H. KADIN ÖZTÜRK
|BEKİR
|Kayseri
|Akkışla
|Alevkışla
|109
|13
|HASAN AKPINAR
|MEHMET
|Kayseri
|Akkışla
|Alevkışla
|109
|14
|İZZET ADIGÜZEL
|VELİ
|Kayseri
|Akkışla
|Alevkışla
|109
|17
|OSMAN BAYRAM
|ALİ
|Kayseri
|Akkışla
|Alevkışla
|109
|19
|AHMET ÖZER
|SÜLEYMAN
|Kayseri
|Sarıoğlan
|Düzencik
|141
|13
|FAİK EROĞLU
|AHMET
|Kayseri
|Sarıoğlan
|Muratbeyli
|155
|22
|AYİŞE ÖZER
|ÖMER
|Kayseri
|Sarıoğlan
|Muratbeyli
|155
|118
|MEHMET ALTINDAĞ
|NECİP
|Kayseri
|Sarıoğlan
|Muratbeyli
|155
|128
|NURİYE GÜNER
|ALİ
|Kayseri
|Sarıoğlan
|Muratbeyli
|155
|128
|NAZİFE GÜNER
|ALİ
|Kayseri
|Sarıoğlan
|Muratbeyli
|155
|128
|AHMET AYDIN
|ALİ
|Kayseri
|Sarıoğlan
|Muratbeyli
|155
|128
|MUSTAFA AYDIN
|ALİ
|Kayseri
|Sarıoğlan
|Muratbeyli
|155
|129
|NURİYE GÜNER
|ALİ
|Kayseri
|Sarıoğlan
|Muratbeyli
|155
|129
|NAZİFE GÜNER
|ALİ
|Kayseri
|Sarıoğlan
|Muratbeyli
|155
|129
|AHMET AYDIN
|ALİ
|Kayseri
|Sarıoğlan
|Muratbeyli
|155
|129
|MUSTAFA AYDIN
|ALİ
|Kayseri
|Sarıoğlan
|Muratbeyli
|155
|135
|ALİ OSMAN ARSLAN
|HACI ALİ
|Kayseri
|Sarıoğlan
|Muratbeyli
|171
|63
|ŞENNUR GÜNDÜZ
|MUSTAFA
|Kayseri
|Sarıoğlan
|Muratbeyli
|171
|76
|ALİ GÜNER
|İSMAİL
|Kayseri
|Sarıoğlan
|Muratbeyli
|171
|36
|HACI MEHMET BÜYÜKKÖSE
|HÜSEYİN
|Kayseri
|Sarıoğlan
|Muratbeyli
|181
|127
|İLYAS KOÇER
|OSMAN
|Kayseri
|Sarıoğlan
|Muratbeyli
|105
|238
|MÜSLÜME AKKOÇ
|İSMAİL
|Kayseri
|Sarıoğlan
|Muratbeyli
|105
|238
|YUSUF DURAN
|İSMAİL
|Kayseri
|Sarıoğlan
|Muratbeyli
|105
|168
|MÜSLÜME AKKOÇ
|İSMAİL
|Kayseri
|Sarıoğlan
|Muratbeyli
|105
|168
|YUSUF DURAN
|İSMAİL
|Kayseri
|Sarıoğlan
|Keklikoğlu
|134
|11
|EMİR HALİL ÖZBEK
|OSMAN
|Kayseri
|Sarıoğlan
|Keklikoğlu
|134
|9
|EMİR HALİL ÖZBEK
|OSMAN
|Kayseri
|Sarıoğlan
|Keklikoğlu
|143
|87
|EMİR HALİL ÖZBEK
|OSMAN
|Kayseri
|Sarıoğlan
|Keklikoğlu
|143
|88
|ŞABAN OĞUZ
|HACI
|Kayseri
|Sarıoğlan
|Sofumahmut
|138
|10
|SEFA YAŞARTAŞ
|ÖMER
|Kayseri
|Sarıoğlan
|Sofumahmut
|138
|14
|HAYDAR VAROL
|HAMDİ
|Kayseri
|Sarıoğlan
|Palas
|1210
|3
|HATİCE YASAK
|MUSTAFA
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Çakılkaya
|127
|1
|EMİNE KALKAN
|HAYTA
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Çakılkaya
|127
|1
|DURAN ERDOĞAN
|HAYTA
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Çakılkaya
|126
|2
|EMİNE KALKAN
|HAYTA
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Çakılkaya
|126
|2
|DURAN ERDOĞAN
|HAYTA
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Çakılkaya
|123
|30
|HATİCE ALAN
|SELİM
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Çakılkaya
|159
|2
|EMİNE KALKAN
|HAYTA
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Çakılkaya
|159
|2
|DURAN ERDOĞAN
|HAYTA
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Çakılkaya
|123
|48
|AYŞE ÇİMEN
|AHMET
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Çakılkaya
|123
|48
|ADEM KARADENİZ
|HALİL
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Çakılkaya
|123
|48
|MUSTAFA KALKAN
|DURDU
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Çakılkaya
|123
|48
|ESMERAY KIRTAŞ
|DURDU
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Çakılkaya
|121
|7
|HASAN CİHAN
|AHMET
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Çakılkaya
|121
|9
|FETHİ EREN
|ŞEMSETTİN
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Çakılkaya
|121
|9
|SUNA EREN
|ÖZDEMİR
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Çakılkaya
|121
|9
|HAMZA EREN
|MEHMET NURİ
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Çakılkaya
|121
|9
|RESUL EREN
|MEHMET NURİ
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Çakılkaya
|121
|9
|NERMİN EREN
|ŞEMSETTİN
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Çakılkaya
|121
|9
|MAKBULE EREN
|MEHMET NURİ
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Çakılkaya
|121
|12
|ERSİN DURMUŞ
|ASİM
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Çakılkaya
|121
|17
|ERSİN DURMUŞ
|ASİM
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Çakılkaya
|121
|23
|İLBEY ŞAHİN
|MEHMET
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Çakılkaya
|120
|4
|SELİME SAĞLAM
|MEVLÜT
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Çakılkaya
|120
|4
|FATMA SAĞLAM
|MEVLÜT
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Çakılkaya
|120
|4
|YUSUF GÖKÇINAR
|ABDULLAH
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Paşalı
|102
|12
|ABDULKERİM BOZDOĞAN
|ABDULLAH
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Paşalı
|102
|13
|ABDULKERİM BOZDOĞAN
|ABDULLAH
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Paşalı
|102
|14
|ABDULKERİM BOZDOĞAN
|ABDULLAH
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Paşalı
|102
|15
|ABDULKERİM BOZDOĞAN
|ABDULLAH
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Paşalı
|102
|4
|TAYFUN ERDOĞAN
|HAMDİ
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Paşalı
|104
|74
|MUSA KAVRAAL
|ALİ
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Paşalı
|104
|72
|TAYFUN ERDOĞAN
|HAMDİ
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Paşalı
|104
|4
|AYŞE ASDEMİR
|HALİL
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Paşalı
|104
|4
|BİNNAZ ASDEMİR
|ABDULKERİM
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Paşalı
|104
|4
|DUDU ASDEMİR
|ALİBAZ
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Paşalı
|104
|4
|ZEYNEP ASDEMİR
|HALİL
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Paşalı
|111
|15
|ABDULLAH BOZDOĞAN
|ABDULKERİM
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Paşalı
|127
|10
|TAYFUN ERDOĞAN
|HAMDİ
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Paşalı
|127
|4
|ERDOĞAN ASDEMİR
|HALİL
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Paşalı
|128
|6
|MUSTAFA GÜLTEKİN
|AHMET
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Paşalı
|126
|36
|SALİH ASDEMİR
|LÜTFİ
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Paşalı
|126
|18
|ERDOĞAN ASDEMİR
|HALİL
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Paşalı
|126
|20
|BİNNAZ ASDEMİR
|ABDULKERİM
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Paşalı
|126
|21
|MERYEM TAŞ
|MEHMET
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Paşalı
|126
|21
|ALPASLAN BOZDOĞAN
|ABDULKERİM
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Paşalı
|126
|21
|MEHMET BOZDOĞAN
|ABDULKERİM
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Paşalı
|126
|21
|HÜRÜ BOZDOĞAN
|ABDULKERİM
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Paşalı
|126
|21
|BİNNAZ ASDEMİR
|ABDULKERİM
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Paşalı
|126
|22
|MUSTAFA GÜLTEKİN
|AHMET
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Paşalı
|126
|67
|ALİ KAVRAAL
|HALİL
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Paşalı
|126
|71
|KÜRŞAD ASDEMİR
|MEHMET
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Paşalı
|126
|71
|ÖZER ASDEMİR
|MEHMET
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Paşalı
|101
|104
|SALİH ASDEMİR
|LÜTFİ
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Paşalı
|131
|28
|TAYFUN ERDOĞAN
|HAMDİ
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Paşalı
|131
|26
|MUSTAFA GÜLTEKİN
|AHMET
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Paşalı
|121
|6
|ALİ SARIKAYA
|İBRAHİM
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Paşalı
|121
|9
|TAYFUN ERDOĞAN
|HAMDİ
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Paşalı
|121
|11
|KÜRŞAD ASDEMİR
|MEHMET
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Paşalı
|121
|11
|ÖZER ASDEMİR
|MEHMET
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Paşalı
|121
|12
|DERVİŞ ÇABUCAK
|SÜLEYMAN
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Paşalı
|121
|28
|ABDULKERİM BOZDOĞAN
|ABDULLAH
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Paşalı
|121
|27
|ABDULKERİM BOZDOĞAN
|ABDULLAH
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Paşalı
|121
|25
|AHMET ŞAHİN
|İBİŞ
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Paşalı
|121
|17
|ABDULKERİM BOZDOĞAN
|ABDULLAH
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Paşalı
|121
|19
|HASAN SARIKAYA
|İBRAHİM
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Paşalı
|120
|2
|ARZI ŞAHİN
|AHMET
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Paşalı
|136
|21
|ARZI ŞAHİN
|AHMET
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Paşalı
|136
|6
|HÜSEYİN KARAKAYA
|İSMAİL
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Paşalı
|136
|23
|RAŞİT DUĞAN
|AHMET
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Paşalı
|136
|24
|MEHMET DOĞAN
|VEHBİ
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Paşalı
|136
|24
|EMREHAN DOĞAN
|VEHBİ
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Paşalı
|117
|31
|CENNET BAYRAM
|AHMET
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Paşalı
|117
|28
|GÜLLÜ OK
|ALİ
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Paşalı
|117
|28
|CANSARAY TEKE
|ALİ
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Paşalı
|117
|28
|HATİCE YILDIRIM
|ALİ
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Paşalı
|119
|2
|ARZU ŞAHİN
|AHMET
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Paşalı
|119
|3
|DURDU MEHMET KOÇER
|EYLENCE MEHMET
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Paşalı
|118
|1
|DURDU MEHMET KOÇER
|EYLENCE MEHMET
|Kayseri
|İncesu
|Kızılören/Aşağı
|256
|170
|ALİ KIZILKAYA
|VELİ
|Kayseri
|İncesu
|Kızılören/Aşağı
|256
|169
|HATİCE KIZILKAYA
|HÜSEYİN
|Kayseri
|İncesu
|Kızılören/Aşağı
|253
|6
|ALİ YILMAZ
|ALİ
|Kayseri
|İncesu
|Kızılören/Aşağı
|253
|12
|ADEM BECER
|AHMET
|Kayseri
|İncesu
|Kızılören/Aşağı
|253
|13
|ADEM BECER
|AHMET
|Kayseri
|İncesu
|Kızılören/Aşağı
|250
|3
|KEZİBAN NAZİRE TÜREN
|MUSTAFA
|Kayseri
|İncesu
|Kızılören/Aşağı
|250
|19
|MUSTAFA YÖNEM
|MEHMET
|Kayseri
|İncesu
|Kızılören/Aşağı
|238
|81
|HASAN BULGUR
|BAYRAM
|Kayseri
|Develi
|Karacaviran
|147
|7
|FEYZULLAH USTA
|Kayseri
|Develi
|Karacaviran
|147
|2
|HANİFE KARAGÖZ
|SELAHATTİN
|Kayseri
|Develi
|Karacaviran
|147
|2
|SELAHADDİN KARAGÖZ
|ATAY
|Kayseri
|Develi
|Karacaviran
|146
|1
|HURİYE KOYUNCU
|Kayseri
|Develi
|Karacaviran
|146
|1
|HAMZA KOYUNCU
|FEYZULLAH
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Kavlaklar
|120
|1
|MUSTAFA DİLCİ
|AHMET
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Dilciler
|119
|1
|SUNA ADIGÜZEL
|İSMAİL
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Dilciler
|119
|4
|SUNA ADIGÜZEL
|İSMAİL
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Dilciler
|119
|9
|HALİL TOSUN
|İSMAİL
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Artmak
|111
|3
|EFENDİ YILDIZ
|HAZİM
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Artmak
|111
|3
|EMİNE YILDIZ
|HAZİM
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Artmak
|111
|3
|BÜŞRA KOYUNCUOĞLU
|İLHAN
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Hasırcı
|105
|2
|ARAP KORKMAZ
|MUSTAFA
|Kayseri
|Tomarza
|Kale
|122
|108
|MUHİTTİN ÇAKICI
|NECMETTİN
|Kayseri
|Tomarza
|Kale
|122
|86
|MEHMET ŞAHİN
|MEHMET
|Kayseri
|Tomarza
|Kale
|122
|109
|NUH ÇAKICI
|MUHARREM
|Kayseri
|Tomarza
|Kale
|122
|111
|HACI ÖMER ÇAKICI
|EŞREF
|Kayseri
|Tomarza
|Kale
|122
|112
|BEKTAŞ ÇAKICI
|DURDU MEHMET
|Kayseri
|Tomarza
|Kale
|103
|101
|İSMAİL ALBAYRAK
|MUSTAFA
|Kayseri
|Tomarza
|Kale
|103
|102
|AYŞE YILDIZ
|SAİT
|Kayseri
|Tomarza
|Kale
|103
|104
|HAYRULLAH ŞİMŞEK
|TEVFİK
|Kayseri
|Tomarza
|Kale
|103
|104
|MEHMET ŞİMŞEK
|TEVFİK
|Kayseri
|Tomarza
|Kale
|103
|106
|BATTAL KORKMAZ
|ÖMER
|Kayseri
|Tomarza
|Kale
|107
|101
|MEHMET YALÇIN
|MEMİŞ
|Kayseri
|Tomarza
|Avşarsöğütlü
|104
|13
|GÜLTEN ÖZKAN
|NACİ
|Kayseri
|Tomarza
|Avşarsöğütlü
|104
|13
|ERSEN ÖZKAN
|NACİ
|Kayseri
|Tomarza
|Avşarsöğütlü
|104
|13
|ERKAN ÖZKAN
|NACİ
|Kayseri
|Tomarza
|Avşarsöğütlü
|104
|13
|GÜLSEN ÖZKAN
|NACİ
|Kayseri
|Tomarza
|Avşarsöğütlü
|104
|13
|ERSOY ÖZKAN
|NACİ
|Kayseri
|Tomarza
|Avşarsöğütlü
|104
|13
|NEVZAT ÖZKAN
|H.MEHMET
|Kayseri
|Tomarza
|Avşarsöğütlü
|104
|14
|ALİ ÖZER
|İBRAHİM
|Kayseri
|Tomarza
|Avşarsöğütlü
|104
|24
|MELEK TÜRKKAN
|HALİL PAŞA
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Saçlı
|104
|5
|HACI MEHMET ATABAY
|ZİYA
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Sıradan
|153
|17
|TAMER GÖKER
|İSMAİL
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Sıradan
|153
|17
|MESUT GÖKER
|İSMAİL
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Sıradan
|153
|19
|NACİYE BOZOKLULU
|MEHMET
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Sıradan
|153
|20
|EŞE BOZUKLU
|HASAN
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Sıradan
|153
|22
|HÜSNİYE ÖZAĞAÇ
|RAMAZAN
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Sıradan
|153
|22
|FİKRET KARAKAYA
|SÜLEYMAN
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Sıradan
|153
|23
|KUMRU KARAKAYA
|MEMİŞ
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Sıradan
|153
|23
|AİŞE KARAKAYA
|ASKER SÜLEYMAN
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Sıradan
|153
|23
|MAHSEN KARAKAYA
|MEMİŞ
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Sıradan
|153
|23
|ÜMMÜHANİ KARAKAYA
|MEMİŞ
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Sıradan
|153
|23
|DÖNDÜ KARAKAYA
|MEMİŞ
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Sıradan
|153
|24
|ZENNURE KARAKAYA
|BEKİR
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Sıradan
|153
|24
|FATMA KARAKAYA
|BEKİR
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Sıradan
|153
|24
|DÖNDÜ KARAKAYA
|BEKİR
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Sıradan
|153
|24
|AHMET KARAKAYA
|BEKİR
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Sıradan
|153
|24
|HALİME KARAKAYA
|MEMİŞ
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Sıradan
|153
|24
|ARİFE DURAN
|BEKİR
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Sıradan
|153
|43
|HÜSEYİN ÇOPUR
|SÜLEYMAN
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Sıradan
|153
|46
|DÖNDÜ KARAKAYA
|HACI
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Sıradan
|153
|57
|ALİM ÇOPUR
|ABDURRAHMAN
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Sıradan
|153
|56
|ALİM ÇOPUR
|ABDURRAHMAN
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Sıradan
|153
|66
|OSMAN KAYHAN
|İBRAHİM
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Sıradan
|153
|70
|MEHMET AKTAÇ
|VELİ
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Sıradan
|153
|103
|EŞE KOÇAK
|HALİL İBRAHİM
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Sıradan
|153
|104
|İSMAİL GÖKER
|HÜSEYİN
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Sıradan
|153
|104
|YUSUF GÖKER
|HÜSEYİN
|Kayseri
|Bünyan
|Karacaören
|1160
|6
|MEHMET PALA
|HÜSEYİN
|Kayseri
|Bünyan
|Karacaören
|1160
|6
|YASİN PALA
|HASAN
|Kayseri
|Bünyan
|Karacaören
|1160
|6
|İSMAİL AKİF PALA
|HÜSEYİN
|Kayseri
|Bünyan
|Karacaören
|1160
|6
|UFUK PALA
|MEHMET
|Kayseri
|Bünyan
|Karacaören
|1160
|6
|İSMAİL PALA
|HASAN
|Kayseri
|Bünyan
|Karacaören
|1160
|6
|MÜMİNE PALA
|VELİ
|Kayseri
|Bünyan
|Karacaören
|1160
|6
|MUZAFFER PALA
|İSMAİL
|Kayseri
|Bünyan
|Karacaören
|1160
|6
|HASAN PALA
|İSMAİL
|Kayseri
|Bünyan
|Karacaören
|1160
|6
|SÜMBÜLE PALA
|SALİH
|Kayseri
|Bünyan
|Karacaören
|1160
|6
|MEHMET PALA
|ABDÜLVAHAP
|Kayseri
|Bünyan
|Karacaören
|1160
|6
|CEVRİYE ÖZCAN
|İSMAİL
|Kayseri
|Bünyan
|Karacaören
|1160
|8
|CEMİL ÇAĞIR
|FİKRET
|Kayseri
|Bünyan
|Karacaören
|1160
|8
|MUHAMMET ÇAĞIR
|FİKRET
|Kayseri
|Bünyan
|Karacaören
|1160
|8
|YAHYA ÇAĞIR
|FİKRET
|Kayseri
|Bünyan
|Karacaören
|1160
|8
|ÜMMÜGÜLSÜM ÇAĞIR
|ALİ
|Kayseri
|Bünyan
|Karacaören
|1160
|10
|EBUBEKİR BALCI
|REMZİ
|Kayseri
|Tomarza
|1.Mıntıka
|625
|17
|BETÜL KAPUCU
|SÜLEYMAN
|Kayseri
|Tomarza
|1.Mıntıka
|624
|26
|HANİFE
|ŞEMSETTİN
|Kayseri
|Tomarza
|1.Mıntıka
|624
|26
|ADİL GÜRBÜZ
|DURMUŞ
|Kayseri
|Tomarza
|1.Mıntıka
|627
|3
|MEVLÜT
|AHMET
|Kayseri
|Bünyan
|Karahıdır
|143
|28
|FATMA YILMAZ
|AHMET
|Kayseri
|Bünyan
|Karahıdır
|143
|28
|ENVER YELLİKAYA
|AHMET
|Kayseri
|Bünyan
|Karahıdır
|146
|5
|ŞADAN HAVAN
|SAMİ
|Kayseri
|Bünyan
|Karahıdır
|146
|6
|HABİBE DOĞAN
|HALİM
|Kayseri
|Bünyan
|Karahıdır
|146
|6
|HASAN YAKUT
|HALİM
|Kayseri
|Bünyan
|Karahıdır
|146
|6
|HAKAN YAKUT
|HALİM
|Kayseri
|Bünyan
|Karahıdır
|146
|6
|MEHTAP ÖZHAN
|HALİM
|Kayseri
|Bünyan
|Karahıdır
|146
|6
|SUAT YAKUT
|HALİM
|Kayseri
|Bünyan
|Karahıdır
|146
|6
|EMEL YAKUT
|AHMET
|Kayseri
|Bünyan
|Karahıdır
|146
|7
|HABİBE DOĞAN
|HALİM
|Kayseri
|Bünyan
|Karahıdır
|146
|7
|HASAN YAKUT
|HALİM
|Kayseri
|Bünyan
|Karahıdır
|146
|7
|HAKAN YAKUT
|HALİM
|Kayseri
|Bünyan
|Karahıdır
|146
|7
|MEHTAP ÖZHAN
|HALİM
|Kayseri
|Bünyan
|Karahıdır
|146
|7
|SUAT YAKUT
|HALİM
|Kayseri
|Bünyan
|Karahıdır
|146
|7
|EMEL YAKUT
|AHMET
|Kayseri
|Bünyan
|Karahıdır
|146
|8
|ZELİHA DOĞAN
|DURMUŞ
|Kayseri
|Bünyan
|Karahıdır
|146
|8
|DURMUŞ YAKUT
|DURMUŞ
|Kayseri
|Bünyan
|Karahıdır
|158
|1
|SAMİ TANRIVERDİ
|MEHMET
|Kayseri
|Bünyan
|Karahıdır
|158
|1
|MESUDE YAKUT
|MEHMET
|Kayseri
|Bünyan
|Karahıdır
|158
|3
|AHMET TANRIVERDİ
|AHMET
|Kayseri
|Bünyan
|Akmescit
|1399
|4
|MEHMET AKDOĞAN
|AHMET
|Kayseri
|Bünyan
|Akmescit
|1393
|40
|MEHMET ARAMAZ
|TURDU MEHMET
|Kayseri
|Bünyan
|Melikgazi (Akmesçit)
|134
|48
|YÜCEL KOCAOĞLU
|HASAN
|Kayseri
|Bünyan
|Melikgazi (Akmesçit)
|134
|48
|MEHMET ÖZER
|HASAN
|Kayseri
|Bünyan
|Melikgazi (Akmesçit)
|134
|121
|YÜCEL KOCAOĞLU
|HASAN
|Kayseri
|Bünyan
|Melikgazi (Akmesçit)
|134
|121
|HACI ÖZER
|HASAN
|Kayseri
|Bünyan
|Melikgazi (Akmesçit)
|134
|49
|FAHRİYE ATEŞ
|MUHSİN
|Kayseri
|Bünyan
|Melikgazi (Akmesçit)
|134
|50
|AHMET AKÇAKAYA
|HÜSEYİN
|Kayseri
|Bünyan
|Melikgazi (Akmesçit)
|134
|51
|ALİ AKÇAKAYA
|HÜSEYİN
|Kayseri
|Bünyan
|Akmescit
|1386
|2
|HACI ÖZER
|HASAN
|Kayseri
|Bünyan
|Akmescit
|1386
|1
|İKBAL YAKUT
|HAMDİ
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|153
|23
|NURİYE YILDIZ
|AHMET
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|153
|23
|ABDULLAH METİN
|AHMET
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|153
|5
|ZEYNEL ABİDİN TEKGÖZ
|MURAT
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|155
|10
|KORAY ERTUĞRUL
|YUNUS
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|108
|139
|KORAY ERTUĞRUL
|YUNUS
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|108
|137
|ÖMER BAYRAM
|H.MEHMET
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|108
|129
|ABDİ AKŞİT
|BATTAL
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|108
|12
|PAKİZE BAYRAM
|AHMET
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|109
|27
|ADİL ALGÜL
|İBİŞ
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|109
|23
|ZEKİYE ÖZTÜRK
|H.ARİF
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|114
|19
|EMİNE MEMİŞ
|ALİ
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|114
|19
|ŞEMSETTİN KOÇYİĞİT
|ALİ
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|114
|19
|ATALAY KOÇYİĞİT
|ALİ
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|114
|19
|FİKRET KOÇYİĞİT
|ALİ
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|114
|19
|SEZAİ KOÇYİĞİT
|ALİ
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|114
|19
|İSMET KOÇYİĞİT
|ALİ
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|114
|17
|HACI ADIGÜZEL
|İBRAHİM
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|114
|16
|YASEMİN AKARSU
|MEHMET
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|114
|16
|ÖMER YILDIRIM
|MEHMET
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|114
|16
|HANİFE YILDIRIM
|MEHMET
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|114
|16
|KALENDER YILDIRIM
|MEHMET
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|114
|16
|İSMİ YILDIRIM
|OSMAN
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|114
|16
|HARUN YILDIRIM
|MEHMET
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|115
|2
|AYŞE TÜRKAN
|SEYİT
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|117
|10
|MEHMET ŞAHİN
|YUSUF
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|117
|8
|MENŞUR MEMİŞ
|RIZA
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|117
|8
|FAHRETTİN YAZICI
|MUHİTTİN
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|117
|8
|EMİNE BOZDOĞAN
|MUHİTTİN
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|117
|8
|MEHMET ŞAHİN
|İSMAİL
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|117
|8
|İLHAMİ ŞAHİN
|İSMAİL
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|117
|8
|HURŞİT ŞAHİN
|SALİH
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|117
|8
|RESUL ŞAHİN
|RIZA
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|117
|8
|CELAL ŞAHİN
|RIZA
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|117
|8
|CEMALİYE KARASU
|İSMAİL
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|117
|26
|RAMAZAN BAYTÜRK
|ÖMER
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|117
|25
|GÜLBANİ KAHYA
|MUSTAFA
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|117
|24
|MEHMET TÜRKDÖNMEZ
|SÜLEYMAN
|Kayseri
|Bünyan
|Yünören
|115
|4
|ALİ ÖZBAY
|EMİRMEHMET
|Kayseri
|Bünyan
|Yünören
|115
|7
|ESMAHAN KARATAY
|MEHMET
|Kayseri
|Bünyan
|Yünören
|115
|333
|LATİFE TEKİN
|MEHMET MEMDUH
|Kayseri
|Bünyan
|Yünören
|115
|333
|HACI MEHMET BAYRAM
|MEHMET MEMDUH
|Kayseri
|Bünyan
|Yünören
|115
|333
|ERTUĞRUL BAYRAM
|MEHMET MEMDUH
|Kayseri
|Bünyan
|Yünören
|115
|333
|TUNCAY BAYRAM
|MEHMET MEMDUH
|Kayseri
|Bünyan
|Yünören
|115
|333
|YALÇIN BAYRAM
|MEHMET MEMDUH
|Kayseri
|Bünyan
|Yünören
|115
|333
|FERİDE BAYRAM
|SÜLEYMAN
|Kayseri
|Bünyan
|Yünören
|115
|333
|HİCRAN BAYRAM
|MEHMET MEMDUH
|Kayseri
|Bünyan
|Yünören
|115
|13
|GÜLHANIM HANÇER
|BEKİR
|Kayseri
|Bünyan
|Yünören
|115
|13
|MEMİŞ DOĞAN
|BEKİR
|Kayseri
|Bünyan
|Yünören
|115
|17
|HATİCE DOĞAN
|MUSTAFA
|Kayseri
|Bünyan
|Yünören
|115
|17
|ZEYNEP DURAN
|MUSTAFA
|Kayseri
|Bünyan
|Yünören
|115
|17
|ERHAN DOĞAN
|MUSTAFA
|Kayseri
|Bünyan
|Yünören
|115
|17
|FARUK DOĞAN
|MUSTAFA
|Kayseri
|Bünyan
|Yünören
|115
|17
|OSMAN DOĞAN
|MUSTAFA
|Kayseri
|Bünyan
|Yünören
|115
|17
|HAKKI DOĞAN
|MUSTAFA
|Kayseri
|Bünyan
|Yünören
|115
|17
|GÜLBEYAZ DOĞAN
|MUSTAFA
|Kayseri
|Bünyan
|Yünören
|115
|22
|NAZİF BAYKARA
|ABDULLAH
|Kayseri
|Bünyan
|Yünören
|115
|23
|ABDULLAH VAREL
|AHMET
|Kayseri
|Bünyan
|Yünören
|115
|24
|NAZİF BAYKARA
|ABDULLAH
|Kayseri
|Bünyan
|Yünören
|115
|26
|SERVET YILDIZ
|HACI MAHMUT
|Kayseri
|Bünyan
|Yünören
|115
|31
|FATMA KARAKOYUN
|İSMAİL
|Kayseri
|Bünyan
|Yünören
|115
|32
|HALİS YILDIZ
|OSMAN
|Kayseri
|Bünyan
|Yünören
|115
|33
|YALÇIN ARSLAN
|ABİDİN
|Kayseri
|Bünyan
|Yünören
|115
|33
|SAMİ ÖZDEMİR
|SALİH
|Kayseri
|Bünyan
|Yünören
|115
|33
|HALİL ÖZDEMİR
|SALİH
|Kayseri
|Bünyan
|Yünören
|115
|33
|SÜREYYA ÖZDEMİR
|SALİH
|Kayseri
|Bünyan
|Yünören
|115
|33
|PERİHAN CENGİZ (KARATAŞ)
|ABİDİN
|Kayseri
|Bünyan
|Yünören
|115
|34
|NURAY DOĞAN
|MUHSİN
|Kayseri
|Bünyan
|Yünören
|115
|34
|CEMAL TEKEL
|MUHSİN
|Kayseri
|Bünyan
|Yünören
|115
|37
|GÜLDANE REYHAN
|ALİ
|Kayseri
|Bünyan
|Yünören
|115
|37
|NEZİR HANÇER
|ALİ
|Kayseri
|Bünyan
|Yünören
|115
|37
|GAZİ HANÇER
|ALİ
|Kayseri
|Bünyan
|Yünören
|115
|46
|ALİ DURAN
|SÜLEYMAN
|Kayseri
|Bünyan
|Yünören
|115
|47
|SALİH DURAN
|SÜLEYMAN
|Kayseri
|Bünyan
|Yünören
|115
|49
|GÜLDANE REYHAN
|ALİ
|Kayseri
|Bünyan
|Yünören
|115
|49
|NEZİR HANÇER
|ALİ
|Kayseri
|Bünyan
|Yünören
|115
|49
|GAZİ HANÇER
|ALİ
|Kayseri
|Bünyan
|Yünören
|115
|71
|GÜLSEN GÜL
|HACI
|Kayseri
|Bünyan
|Yünören
|115
|71
|ŞERİFE ŞİMŞEK
|HAYAT
|Kayseri
|Bünyan
|Yünören
|115
|71
|MEHTAP YİĞİD
|AYDOĞAN
|Kayseri
|Bünyan
|Yünören
|115
|71
|İSMAİL TAŞTAN
|AYDOĞAN
|Kayseri
|Bünyan
|Yünören
|115
|71
|SEVTAP AKBAL
|AYDOĞAN
|Kayseri
|Bünyan
|Yünören
|115
|71
|HÜRÜ TAŞTAN
|İSMAİL
|Kayseri
|Bünyan
|Yünören
|115
|71
|HALİL TAŞTAN
|EKREM
|Kayseri
|Bünyan
|Yünören
|115
|71
|AYHAN TAŞTAN
|AZİZ
|Kayseri
|Bünyan
|Yünören
|115
|71
|MELTEM TAŞTAN
|DİLAVER
|Kayseri
|Bünyan
|Yünören
|115
|71
|MEHMET TAŞTAN
|AZİZ
|Kayseri
|Bünyan
|Yünören
|115
|71
|VELİ TAŞTAN
|AZİZ
|Kayseri
|Bünyan
|Yünören
|115
|71
|AYDIN TAŞTAN
|AZİZ
|Kayseri
|Bünyan
|Yünören
|115
|71
|AYSEL TAŞTAN
|HACI
|Kayseri
|Bünyan
|Yünören
|115
|71
|FATMA TAŞTAN
|EMİR
|Kayseri
|Bünyan
|Yünören
|115
|71
|ALİ TAŞTAN
|HAYAT
|Kayseri
|Bünyan
|Yünören
|115
|71
|ÜMMET TAŞTAN
|HAYAT
|Kayseri
|Bünyan
|Yünören
|115
|72
|CANSU TAŞTAN
|HAYDAR
|Kayseri
|Bünyan
|Yünören
|115
|72
|CAN TAŞTAN
|HAYDAR
|Kayseri
|Bünyan
|Yünören
|115
|72
|HAYDAR TAŞTAN
|TAHSİN
|Kayseri
|Bünyan
|Yünören
|115
|72
|HASAN TAŞTAN
|TAHSİN
|Kayseri
|Bünyan
|Yünören
|115
|77
|GÜLHANIM BULKURCU
|MEHMET
|Kayseri
|Bünyan
|Yünören
|115
|77
|ERTUĞRUL ÖZDEMİR
|MEHMET
|Kayseri
|Bünyan
|Yünören
|115
|77
|ADİL ÖZDEMİR
|MEHMET
|Kayseri
|Bünyan
|Yünören
|115
|77
|NAFİ ÖZDEMİR
|MEHMET
|Kayseri
|Bünyan
|Yünören
|115
|77
|VEYSEL ÖZDEMİR
|MEHMET
|Kayseri
|Bünyan
|Yünören
|115
|77
|KIYAS ÖZDEMİR
|MEHMET
|Kayseri
|Bünyan
|Yünören
|115
|79
|YILMAZ ÖZDEMİR
|MAHMUT
|Kayseri
|Bünyan
|Yünören
|115
|78
|GÜLHAN ARSLAN
|SAMİ
|Kayseri
|Bünyan
|Yünören
|115
|78
|YALÇIN ARSLAN
|ABİDİN
|Kayseri
|Bünyan
|Yünören
|115
|78
|DESTE ARSLAN
|SALİH
|Kayseri
|Bünyan
|Yünören
|115
|78
|İSMAİL ÖZDEMİR
|SAMİ
|Kayseri
|Bünyan
|Yünören
|115
|78
|SAMİ ÖZDEMİR
|SALİH
|Kayseri
|Bünyan
|Yünören
|115
|78
|HALİL ÖZDEMİR
|SALİH
|Kayseri
|Bünyan
|Yünören
|115
|78
|SÜREYYA ÖZDEMİR
|SALİH
|Kayseri
|Bünyan
|Yünören
|115
|78
|PERİHAN CENGİZ (KARATAŞ)
|ABİDİN
|Kayseri
|Bünyan
|Yünören
|115
|184
|EMİNE KIZILKAYA
|MEMİŞ
|Kayseri
|Bünyan
|Yünören
|115
|184
|ŞERİFE KILIÇ
|MEMİŞ
|Kayseri
|Bünyan
|Yünören
|115
|184
|ELİFE ÖZTÜRK
|MEMİŞ
|Kayseri
|Bünyan
|Yünören
|115
|184
|AZIM HANÇER
|MEMİŞ
|Kayseri
|Bünyan
|Yünören
|115
|184
|ASKER MEHMET HANÇER
|MEMİŞ
|Kayseri
|Bünyan
|Yünören
|115
|187
|HACI TEKİN
|MEVLÜT
|Kayseri
|Bünyan
|Yünören
|115
|187
|MEVLÜT TEKİN
|İBRAHİM
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|118
|3
|MEDİNE AKŞİT
|MEHMET
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|118
|6
|ZEKİ AKŞİT
|AHMET
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|118
|8
|MEDİNE AKŞİT
|MEHMET
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|117
|39
|FEYZULLAH ŞAHİN
|H.YUSUF
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|117
|17
|ALİ BEKİR AĞKOÇ
|ŞÜKRÜ
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|117
|15
|FINDIK KOÇYİĞİT
|MEHMET
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|116
|2
|NURİYE YILDIZ
|AHMET
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|116
|2
|ABDULLAH METİN
|AHMET
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|115
|3
|MUZAFFER KAHYA
|AHMET
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|115
|3
|ALİ KAHYA
|AHMET
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|115
|3
|MUSTAFA KILIÇ
|ALİ
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|115
|3
|ALİ KAHYA
|AHMET
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|115
|3
|RASİM KAHYA
|AHMET
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|115
|4
|MUZAFFER KAHYA
|AHMET
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|115
|4
|ALİ KAHYA
|AHMET
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|115
|4
|MUSTAFA KILIÇ
|ALİ
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|115
|4
|ALİ KAHYA
|AHMET
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|115
|4
|RASİM KAHYA
|AHMET
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|114
|24
|FEDAYİ ÖZBEK
|NEZİR
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|114
|24
|HARUN KAYA
|NEZİR
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|114
|24
|BAYRAM FARUK KAYA
|NEZİR
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|114
|24
|METİN TANDOĞAN
|ALİ İHSAN
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|114
|24
|BERRİN ARAS
|DURMUŞ
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|114
|24
|NURCAN SİNEK
|DURMUŞ
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|114
|24
|BİRGÜL ERDOĞDU BAİER
|DURMUŞ
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|114
|26
|FATİH GÜÇLÜ
|ŞAHİN
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|114
|26
|HÜSEYİN TOLGA GÜÇLÜ
|ŞAHİN
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|114
|55
|TEVFİK AKTUNÇ
|MUSTAFA
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|114
|54
|MENŞUR MEMİŞ
|RIZA
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|114
|54
|FAHRETTİN YAZICI
|MUHİTTİN
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|114
|54
|EMİNE BOZDOĞAN
|MUHİTTİN
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|114
|54
|MEHMET ŞAHİN
|İSMAİL
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|114
|54
|İLHAMİ ŞAHİN
|İSMAİL
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|114
|54
|HURŞİT ŞAHİN
|SALİH
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|114
|54
|RESUL ŞAHİN
|RIZA
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|114
|54
|CELAL ŞAHİN
|RIZA
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|114
|54
|CEMALİYE KARASU
|İSMAİL
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|114
|73
|BAYRAM BAYTÜRK
|MUSTAFA
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|114
|73
|ÖMER BAYTÜRK
|MUSTAFA
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|114
|75
|TAHSİN YILDIZ
|HAMDİ
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|114
|148
|NAZİFE ELGAZİ
|HÜSEYİN
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|160
|15
|MUSTAFA KAHYA
|ÖMER
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|160
|17
|AYŞE TÜRKAN
|SEYİT
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|160
|14
|İDRİS AĞTAŞ
|ALİ
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|160
|13
|MUZAFFER KAHYA
|AHMET
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|160
|13
|ALİ KAHYA
|AHMET
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|160
|13
|MUSTAFA KILIÇ
|ALİ
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|160
|13
|ALİ KAHYA
|AHMET
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|160
|13
|RASİM KAHYA
|AHMET
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|159
|8
|MUZAFFER KAHYA
|AHMET
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|159
|8
|ALİ KAHYA
|AHMET
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|159
|8
|MUSTAFA KILIÇ
|ALİ
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|159
|8
|ALİ KAHYA
|AHMET
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|159
|8
|RASİM KAHYA
|AHMET
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|159
|7
|KEMAL GÜLTEKİN
|CAFER
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|158
|30
|SANİYE CERAN
|KAMİL
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|158
|30
|DÖNDÜ AKÇAKAYA
|KAMİL
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|158
|28
|NAZİFE ELGAZİ
|HÜSEYİN
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|157
|12
|İSKENDER ERCAN
|DURSUN
|Kayseri
|Tomarza
|Kızılören
|157
|12
|HACI ERCAN
|DURSUN
|Kayseri
|Bünyan
|Akmescit
|1385
|15
|ŞABAN YİĞİT
|MÜKREMİN
|Kayseri
|Bünyan
|Akmescit
|1383
|11
|İZZET CİHAN
|HASAN
|Kayseri
|Bünyan
|Akmescit
|1383
|21
|HAYRETTİN TOKBAY
|REŞİT
|Kayseri
|Bünyan
|Akmescit
|1382
|3
|RUKİYE SEZER
|SABRİ
|Kayseri
|Bünyan
|Akmescit
|1382
|3
|ÖMER İLİŞKİ
|FARUK
|Kayseri
|Bünyan
|Akmescit
|1382
|3
|SEVİYE ZENGİN
|BİLAL
|Kayseri
|Bünyan
|Akmescit
|1382
|3
|AHMET KOCA
|ZİYA
|Kayseri
|Bünyan
|Akmescit
|1382
|3
|MÜŞERREF İPEK
|BİLAL
|Kayseri
|Bünyan
|Akmescit
|1382
|23
|MUSTAFA YAKUT
|FEVZİ
|Kayseri
|Bünyan
|Akmescit
|1382
|23
|ERKAN YAKUT
|FEVZİ
|Kayseri
|Bünyan
|Akmescit
|1382
|23
|GÖNÜL YAKUT
|FEVZİ
|Kayseri
|Bünyan
|Akmescit
|1382
|23
|HADİYE YAKUT
|HACI
|Kayseri
|Bünyan
|Akmescit
|1380
|9
|MEHMET YAKUT
|NACİ
|Kayseri
|Bünyan
|Akmescit
|1380
|9
|ŞUAYİP YAKUT
|HİLMİ
|Kayseri
|Bünyan
|Akmescit
|1380
|10
|MESUT İMAMOĞLU
|HÜSEYİN
|Kayseri
|Bünyan
|Melikgazi (Akmesçit)
|121
|10
|ALİ COŞKUN
|BEKİR
|Kayseri
|Bünyan
|Melikgazi (Akmesçit)
|121
|10
|KEMAL ÇAMDAL
|MEHMET
|Kayseri
|Bünyan
|Melikgazi (Akmesçit)
|121
|8
|SEVİL BAYRAM
|SÜLEYMAN
|Kayseri
|Bünyan
|Melikgazi (Akmesçit)
|121
|8
|ÖMER BAYRAM
|SÜLEYMAN
|Kayseri
|Bünyan
|Melikgazi (Akmesçit)
|121
|8
|ELİF ALTIN
|ALİ
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Tokmak
|102
|20
|CUMA POLAT
|MUSTAFA
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Tokmak
|102
|18
|CUMA POLAT
|MUSTAFA
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Tokmak
|102
|71
|SELVER GÜNEŞ
|MEHMET
|Kayseri
|İncesu
|Kızılören/Aşağı
|305
|7
|HASAN KÖKLÜDAĞ
|ALİ
|Kayseri
|İncesu
|Kızılören/Aşağı
|283
|20
|SALİH DURSUN
|İBRAHİM
|Kayseri
|İncesu
|Kızılören/Aşağı
|283
|29
|SALİH DURSUN
|İBRAHİM
|Kayseri
|İncesu
|Kızılören/Aşağı
|266
|9
|ALİ MERCAN
|MUSTAFA
|Kayseri
|İncesu
|Kızılören/Aşağı
|266
|12
|HAVVA DUDU KAPLAN
|HÜSEYİN
|Kayseri
|İncesu
|Kızılören/Aşağı
|271
|32
|İSMAİL GÖÇEN
|BEKİR
|Kayseri
|İncesu
|Kızılören/Aşağı
|271
|36
|İSMAİL GÖÇEN
|BEKİR
|Kayseri
|İncesu
|Kızılören/Aşağı
|244
|382
|HASAN GÖÇEN
|MUSTAFA
|Kayseri
|İncesu
|Kızılören/Aşağı
|271
|48
|AYŞE ZÜMBÜL
|MEHMET
|Kayseri
|İncesu
|Kızılören/Aşağı
|271
|48
|SAVAŞ ESMEZ
|MEHMET
|Kayseri
|İncesu
|Kızılören/Aşağı
|271
|48
|MEHMET ESMEZ
|İSMAİL
|Kayseri
|İncesu
|Kızılören/Aşağı
|271
|49
|AYŞE ZÜMBÜL
|MEHMET
|Kayseri
|İncesu
|Kızılören/Aşağı
|271
|49
|SAVAŞ ESMEZ
|MEHMET
|Kayseri
|İncesu
|Kızılören/Aşağı
|271
|49
|MEHMET ESMEZ
|İSMAİL
|Kayseri
|Talas
|Koçcağız
|149
|97
|HEDİYE IŞIKALP
|MUZAFFER
|Kayseri
|Tomarza
|Alakuşak
|186
|8
|HASAN ÖZDİL
|DERVİŞ MEHMET
|Kayseri
|Tomarza
|Alakuşak
|192
|6
|MAHMUT ALBAYRAK
|MUSTAFA
|Kayseri
|Tomarza
|Alakuşak
|189
|1
|HANİFE ÜSTÜNSOY
|MUSTAFA
|Kayseri
|Tomarza
|Turanlı
|1528
|17
|HANIM HASDEMİR
|İSMAİL
|Kayseri
|Tomarza
|Turanlı
|1528
|17
|ELMAS
|İSMAİL
|Kayseri
|Tomarza
|Turanlı
|1528
|17
|SALİH AKTAŞ
|İSMAİL
|Kayseri
|Tomarza
|Turanlı
|1528
|17
|FATMA YILMAZ
|AZİZ
|Kayseri
|Tomarza
|Turanlı
|1528
|17
|FATMA DEMİREZEN
|MAHMUT
|Kayseri
|Tomarza
|Turanlı
|1528
|17
|AZİZ DEMİREZEN
|HALİL
|Kayseri
|Tomarza
|Turanlı
|1528
|17
|FINDIK GÜVEN
|İSMAİL
|Kayseri
|Tomarza
|Turanlı
|1528
|17
|MUSTAFA AKTAŞ
|İSMAİL
|Kayseri
|Tomarza
|Turanlı
|1528
|17
|DÖNDÜ
|İSMAİL
|Kayseri
|Tomarza
|Turanlı
|1528
|17
|MELİK AKTAŞ
|MAHMUT
|Kayseri
|Tomarza
|Turanlı
|1528
|17
|AHMET AKTAŞ
|MAHMUT
|Kayseri
|Tomarza
|Turanlı
|1528
|17
|DURAN AKTAŞ
|MAHMUT
|Kayseri
|Tomarza
|Turanlı
|1528
|17
|ÜMMÜ GÜLSÜM AKTAŞ
|İSMAİL
|Kayseri
|Tomarza
|Çulha
|122
|17
|RAMAZAN YILDIZ
|CUMA
|Kayseri
|Tomarza
|Çulha
|122
|18
|FATMA ERTURUL
|AHMET
|Kayseri
|Tomarza
|Çulha
|124
|60
|HAMİT KEÇİK
|GALİP
|Kayseri
|Tomarza
|Çulha
|124
|60
|FADİME DÖNGÜN
|GALİP
|Kayseri
|Tomarza
|Çulha
|124
|60
|HACI KEÇİK
|GALİP
|Kayseri
|Tomarza
|Çulha
|124
|60
|İSMAİL KEÇİK
|HAMET
|Kayseri
|Tomarza
|Çulha
|124
|60
|ELVAN YILDIRIM
|GALİP
|Kayseri
|Tomarza
|Çulha
|124
|60
|CEYLAN TEK
|GALİP
|Kayseri
|Yeşilhisar
|Dağılgan
|116
|36
|HİMMET KARAKOÇ
|AHMET
|Kayseri
|Yeşilhisar
|Dağılgan
|116
|37
|MEHMET AKCAN
|HASAN
|Kayseri
|Yeşilhisar
|Dağılgan
|116
|37
|ZEYNEP AKCAN
|HASAN
|Kayseri
|Develi
|Çöten
|3335
|19
|MÜSELLİM YILDIRIM
|MUSTAFA
|Kayseri
|Develi
|Çöten
|3335
|15
|YASİN BERK
|TALAT
|Kayseri
|Develi
|Çöten
|3363
|20
|MUSTAFA BAŞARAN
|ÖMER
|Kayseri
|Develi
|Çöten
|3363
|14
|SAFİYE AYLANÇ
|ALİ
|Kayseri
|Develi
|Çöten
|3341
|4
|KADİR DOĞAN
|ÖMER
|Kayseri
|Akkışla
|Yukarımahalle
|221
|336
|FATMA İNCE
|HASAN
|Kayseri
|Akkışla
|Yukarımahalle
|221
|340
|FATMA İNCE
|HASAN
#ilangovtr
Basın No: ILN02555919