TEDAŞ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ELAZIĞ)
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TEDAŞ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ELAZIĞ)
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
Elazığ ili sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılmasına ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 25/09/2025 tarih ve 87-1785 sayılı, 26/01/2022 tarih ve 4-186 sayılı, 01/08/2025 tarih ve 72-1402 sayılı, 04/06/2021 tarih ve 16-2323 sayılı, 14/12/2023 tarih ve 38-2898 sayılı, 05/01/2022 tarih ve 1-27 sayılı, 05/01/2022 tarih ve 1-23 sayılı, 03/08/2021 tarih ve 24-2777 sayılı, 26/01/2022 tarih ve 4-191 sayılı, 11/11/2021 tarih ve 34-3893 sayılı, 11/11/2021 tarih ve 34-3779 sayılı, 11/10/2024 tarih ve 27-1482 sayılı, 25/09/2025 tarih ve 87-1804 sayılı, 13/10/2021 tarih ve 31-3543 sayılı, 01/07/2024 tarih ve 118 sayılı, 06/06/2023 tarih ve 20-1218 sayılı, 03/09/2021 tarih ve 26-3167 sayılı, 12/07/2021 tarih ve 22-2579 sayılı, 18/11/2021 tarih ve 36-4220 sayılı, 03/09/2021 tarih ve 26-3216 sayılı, 26/01/2022 tarih ve 4-238 sayılı, 23/12/2021 tarih ve 40-4578 sayılı, 13/10/2021 tarih ve 31-3598 sayılı, 06/06/2023 tarih ve 20-1171 sayılı, 26/01/2022 tarih ve 4-186 sayılı, 08/07/2021 tarih ve 21-2495 sayılı kararlar ile başlanmıştır.
Söz konusu kararlar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi veya irtifak hakkının bedelinin peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8’inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.
Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 0424 247 48 30 no’lu telefon numarasından bilgi alması ve Malatya yolu 5.km adresinde bulunan TEDAŞ 11. Bölge Müdürlüğüne müracaat etmesi rica olunur.
Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması hâlinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10’uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespiti ve Tescil Davası açılacaktır.
Anlaşmaya varılması hâlinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malik/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli ödenerek taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.
İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.
Kamulaştırılacak ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulacak taşınmaz ve malik listesi
|İlçesi
|Köy/Mahalle
|Ada No
|Parsel No
|Adı Soyadı
|Baba Adı
|Baskil
|Akuşağı
|138
|1
|ZEYNEP GENÇ
|ÖMER
|Baskil
|Işıklar
|139
|4
|METİN KIZRAK
|İHSAN
|Baskil
|Işıklar
|139
|3
|METİN KIZRAK
|İHSAN
|Baskil
|Işıklar
|139
|6
|METİN KIZRAK
|İHSAN
|Baskil
|Işıklar
|119
|6
|METİN KIZRAK
|İHSAN
|Baskil
|Hacıuşağı
|112
|4
|CEMİLE İLKILIÇ
|KADİR
|Baskil
|Hacıuşağı
|112
|4
|İLHAMİ ALTUNTERİM
|KADİR
|Baskil
|Hacıuşağı
|112
|4
|SEBAHAT ALTUNTERİM
|KADİR
|Baskil
|Hacıuşağı
|112
|4
|GÜLLÜ ALTUNTERİM
|MEHMET ALİ
|Baskil
|Hacıuşağı
|112
|4
|SEYFETTİN ALTUNTERİM
|KADİR
|Baskil
|Hacıuşağı
|112
|4
|NADİR ALTUNTERİM
|KADİR
|Baskil
|Hacıuşağı
|113
|24
|CEMİLE İLKILIÇ
|KADİR
|Baskil
|Hacıuşağı
|113
|24
|İLHAMİ ALTUNTERİM
|KADİR
|Baskil
|Hacıuşağı
|113
|24
|SEBAHAT ALTUNTERİM
|KADİR
|Baskil
|Hacıuşağı
|113
|24
|GÜLLÜ ALTUNTERİM
|MEHMET ALİ
|Baskil
|Hacıuşağı
|113
|24
|SEYFETTİN ALTUNTERİM
|KADİR
|Baskil
|Hacıuşağı
|113
|24
|NADİR ALTUNTERİM
|KADİR
|Baskil
|Koçyolu
|113
|98
|ZAHİDE KAPLAN
|ABDULLAH
|Baskil
|Odabaşı
|120
|6
|ŞAHİN KARAKOL
|MEHMET
|Baskil
|Odabaşı
|120
|7
|HACI AHMET YEGİN
|HACI
|Baskil
|Odabaşı
|122
|1
|HACI AHMET YEGİN
|HACI
|Baskil
|Nazaruşağı
|101
|5
|HACI MEHMET YENTİMUR
|MEHMET
|Baskil
|Nazaruşağı
|101
|5
|İSMET YENTİMUR
|TURAN
|Baskil
|Nazaruşağı
|101
|5
|FAİK YENTİMUR
|ABDULLAH
|Baskil
|Nazaruşağı
|187
|2
|(SN:8016652) 2460 SAYILI BASKİL TARIM KREDİ KOOPERATİFİ MÜDÜRLÜĞÜ VKN:8240025674
|Baskil
|Nazaruşağı
|187
|6
|EŞREF ELALMIŞ
|OSMAN
|Baskil
|Nazaruşağı
|188
|5
|KADİR ÖNER
|HÜSEYİN
|Baskil
|Nazaruşağı
|188
|5
|İSABET OKUR
|ZİYA
|Baskil
|Çavuşlu
|104
|24
|SEVGİ YERGİN
|HASAN
|Baskil
|Çavuşlu
|104
|24
|SULTAN PEKER
|GİRO
|Baskil
|Çavuşlu
|105
|51
|MUSTAFA ERTARĞIN
|ABDULLAH
|Baskil
|Çavuşlu
|105
|37
|MUSTAFA ERTARĞIN
|ABDULLAH
|Baskil
|Çavuşlu
|114
|15
|İHSAN YENTÜR
|HÜSEYİN
|Baskil
|Çavuşlu
|107
|16
|REMZİYE KARAARSLAN
|ŞÜKRÜ
|Baskil
|Çavuşlu
|107
|15
|CEMAL YARGI
|HASAN
|Baskil
|Çavuşlu
|105
|7
|MUSTAFA ERTARĞIN
|ABDULLAH
|Baskil
|Çavuşlu
|107
|4
|CEMAL YARGI
|HASAN
|Baskil
|Emirhan
|178
|11
|EMİNE KARABULUT
|KASIM
|Baskil
|Emirhan
|178
|11
|HANİ URTUMUR
|SÜLEYMAN
|Baskil
|Emirhan
|178
|11
|RUKİYE DAYAN
|MEHMET EMİN
|Baskil
|Emirhan
|178
|11
|SEVDA ÇAKIR
|MAHMUT
|Baskil
|Emirhan
|178
|11
|MEHMET KARABULUT
|KASIM
|Baskil
|Emirhan
|178
|11
|CEMİLE URTUMUR
|MEHMET EMİN
|Baskil
|Emirhan
|178
|11
|SIDDIKA URTUMUR
|SÜLEYMAN
|Baskil
|Emirhan
|178
|11
|MECİT URTUMUR
|MEHMET EMİN
|Baskil
|Emirhan
|178
|11
|HAMİT URTUMUR
|MEHMET EMİN
|Baskil
|Emirhan
|178
|11
|İBRAHİM HALİL URTUMUR
|SÜLEYMAN
|Baskil
|Emirhan
|178
|11
|HADİYE URTUMUR
|MEHMET EMİN
|Baskil
|Emirhan
|178
|11
|AHMET KARABULUT
|KASIM
|Baskil
|Emirhan
|178
|11
|SAİME URTUMUR
|MEHMET EMİN
|Baskil
|Emirhan
|178
|11
|SEDA ATALAY
|MEHMET
|Baskil
|Emirhan
|178
|11
|MUSTAFA KARABULUT
|KASIM
|Baskil
|Emirhan
|178
|8
|HACI MEMET DENLİ
|MEHMET
|Baskil
|Hacımehmetli
|0
|782
|DAVUT BAYIN
|HÜSEYİN
|Baskil
|Koçyolu
|109
|15
|ABDULKADİR KÜNKÜL
|HACİ ALİ
|Baskil
|Koçyolu
|109
|15
|ÜMMÜHAN KÜNKÜL
|SAİT
|Baskil
|Koçyolu
|109
|15
|ŞAKİR KÜNKÜL
|HACİ ALİ
|Baskil
|Koçyolu
|109
|15
|BEKİR KÜNKÜL
|HÜSEYİN
|Baskil
|Koçyolu
|109
|15
|RAMAZAN KÜNKÜL
|HÜSEYİN
|Baskil
|Koçyolu
|108
|6
|ABDULKADİR KÜNKÜL
|HACI ALİ
|Baskil
|Koçyolu
|108
|6
|ÜMMÜHAN KÜNKÜL
|SAİT
|Baskil
|Koçyolu
|108
|6
|ŞAKİR KÜNKÜL
|HACİ ALİ
|Baskil
|Koçyolu
|108
|6
|BEKİR KÜNKÜL
|HÜSEYİN
|Baskil
|Koçyolu
|108
|6
|RAMAZAN KÜNKÜL
|HÜSEYİN
|Baskil
|Koçyolu
|107
|4
|ABDULKADİR KÜNKÜL
|HACİ ALİ
|Baskil
|Koçyolu
|107
|4
|ÜMMÜHAN KÜNKÜL
|SAİT
|Baskil
|Koçyolu
|107
|4
|ŞAKİR KÜNKÜL
|HACİ ALİ
|Baskil
|Koçyolu
|107
|4
|BEKİR KÜNKÜL
|HÜSEYİN
|Baskil
|Koçyolu
|107
|4
|RAMAZAN KÜNKÜL
|HÜSEYİN
|Baskil
|Koçyolu
|111
|1
|ABDULKADİR KÜNKÜL
|HACİ ALİ
|Baskil
|Koçyolu
|111
|1
|ÜMMÜHAN KÜNKÜL
|SAİT
|Baskil
|Koçyolu
|111
|1
|ŞAKİR KÜNKÜL
|HACİ ALİ
|Baskil
|Koçyolu
|111
|1
|BEKİR KÜNKÜL
|HÜSEYİN
|Baskil
|Koçyolu
|111
|1
|RAMAZAN KÜNKÜL
|HÜSEYİN
|Baskil
|Koçyolu
|121
|1
|MEHMET KARAKIŞ
|HACI
|Baskil
|Koçyolu
|119
|1
|VAHAP KAPLAN
|HASAN
|Baskil
|Koçyolu
|118
|5
|(SN:8121222) ATC ÖZEL MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ VKN:0990552780
|Baskil
|Koçyolu
|118
|6
|AYİŞE KÜRÜM
|HALİL
|Baskil
|Koçyolu
|118
|4
|(SN:8354944) SARAÇLAR MÜHENDİSLİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ VKN:7450793131
|Baskil
|Koçyolu
|118
|56
|AYİŞE KÜRÜM
|HALİL
|Baskil
|Konalga
|262
|8
|SAHLİHA KAYĞISIZ
|MUSTAFA
|Baskil
|Konalga
|262
|8
|ZEYNEP KAYĞISIZ
|MUSTAFA
|Baskil
|Konalga
|271
|64
|EKREM COŞKUN
|HÜSEYİN
|Baskil
|Konalga
|271
|65
|EKREM COŞKUN
|HÜSEYİN
|Baskil
|Kuşsarayı
|0
|813
|AYŞE ERBEY
|NEDİM
|Baskil
|Kuşsarayı
|0
|813
|NASİBE ERBEY
|NEDİM
|Baskil
|Kuşsarayı
|0
|813
|HARUN ERBEY
|NEDİM
|Baskil
|Kuşsarayı
|0
|813
|MEHMET ERBEY
|NEDİM
|Baskil
|Kuşsarayı
|0
|813
|CEMİLE ERBEY
|NEDİM
|Baskil
|Kuşsarayı
|0
|813
|CUMALİ ERBEY
|NEDİM
|Baskil
|Kuşsarayı
|0
|813
|FATMA ERBEY
|ŞERİF
|Baskil
|Kuşsarayı
|0
|799
|ŞEVKET DEMİRKOL
|MEHMET
|Baskil
|Kuşsarayı
|0
|799
|NEZİFE DEMİRKOL
|MEHMET
|Baskil
|Kuşsarayı
|0
|793
|ŞEVKET DEMİRKOL
|MEHMET
|Baskil
|Kuşsarayı
|0
|793
|NEZİFE DEMİRKOL
|MEHMET
|Baskil
|Kuşsarayı
|0
|791
|ŞEVKET DEMİRKOL
|MEHMET
|Baskil
|Kuşsarayı
|0
|791
|NEZİFE DEMİRKOL
|MEHMET
|Baskil
|Kuşsarayı
|0
|790
|YUSUF GÜRSUL
|ŞERİF
|Baskil
|Nazaruşağı
|146
|19
|VEHBİ EKEMEN
|Baskil
|Söğütdere
|106
|620
|EMİNE GÜL
|HACI
|Baskil
|Söğütdere
|106
|619
|AZİZ ELBİR
|GARİP
|Baskil
|Söğütdere
|106
|640
|AZİZ ELBİR
|GARİP
|Baskil
|Söğütdere
|106
|632
|ŞÜKRÜ ELBİR
|ABDULLAH
|Baskil
|Söğütdere
|119
|1
|YUSUF ELBİR
|ABDULLAH
|Baskil
|Resulkahya
|107
|2
|RABİA BAKACAK
|FİKRET
|Baskil
|Şeyh Hasan
|114
|10
|TURAN ULUTAŞ
|BEKTAŞ
|Baskil
|Yeniocak
|109
|12
|MUSTAFA GÖK
|MEHMET
|Baskil
|Kutlugün
|119
|131
|DERVİŞ GÜNBAY
|ÖMER
|Baskil
|Kutlugün
|119
|128
|HÜSEYİN GÜNGÖR
|MEHMET
|Baskil
|Kutlugün
|119
|128
|MEHMET KARAVAŞ
|MEHMET
|Baskil
|Kutlugün
|119
|123
|FATMA TEMEL
|OSMAN
|Baskil
|Kutlugün
|119
|123
|RABİA TEMEL
|BEKİR
|Baskil
|Kutlugün
|119
|123
|ÖMER TEMEL
|BEKİR
|Baskil
|Kutlugün
|119
|123
|YAŞAR TEMEL
|BEKİR
|Baskil
|Kutlugün
|119
|123
|ŞEVKET TEMEL
|BEKİR
|Baskil
|Kutlugün
|119
|123
|CEMİLE BATMAZ
|BEKİR
|Baskil
|Kutlugün
|119
|118
|FATMA TEMEL
|OSMAN
|Baskil
|Kutlugün
|119
|118
|RABİA TEMEL
|BEKİR
|Baskil
|Kutlugün
|119
|118
|ÖMER TEMEL
|BEKİR
|Baskil
|Kutlugün
|119
|118
|YAŞAR TEMEL
|BEKİR
|Baskil
|Kutlugün
|119
|118
|ŞEVKET TEMEL
|BEKİR
|Baskil
|Kutlugün
|119
|118
|CEMİLE BATMAZ
|BEKİR
|Baskil
|Kutlugün
|119
|117
|DERVİŞ GÜNBAY
|ÖMER
|Baskil
|Kutlugün
|119
|114
|ŞAHİDE KARA
|ABDULLAH
|Baskil
|Yukarıkuluşağı
|158
|3
|YASEMİN ÖNDOĞAN
|BEKİR
|Baskil
|Yukarıkuluşağı
|158
|4
|ABDURRAHMAN BEYSÜLEN
|MEHMET
|Baskil
|Yukarıkuluşağı
|159
|1
|HASAN KANBAY
|OSMAN
|Baskil
|Yukarıkuluşağı
|159
|5
|VAHAP KANBAY
|BEKİR
|Baskil
|Yukarıkuluşağı
|155
|1
|HÜSEYİN BÜYÜK
|OSMAN
|Baskil
|Yukarıkuluşağı
|154
|7
|HÜSEYİN BÜYÜK
|OSMAN
|Baskil
|Yukarıkuluşağı
|154
|4
|OSMAN BÜYÜK
|MUSA
|Baskil
|Yukarıkuluşağı
|154
|2
|HASAN ASANA
|TEMUR
|Baskil
|Karoğlu
|110
|4
|GÖNGÜR ALPTEKİN
|CEMAL
|Baskil
|Karoğlu
|110
|4
|HACI MEHMET ALPTEKİN
|AHMET
|Baskil
|Karoğlu
|110
|4
|FADLI ALPTEKİN
|AHMET
|Baskil
|Karoğlu
|113
|1
|GÖNGÜR ALPTEKİN
|CEMAL
|Baskil
|Karoğlu
|113
|1
|HACI MEHMET ALPTEKİN
|AHMET
|Baskil
|Karoğlu
|113
|1
|FADLI ALPTEKİN
|AHMET
|Baskil
|Karoğlu
|113
|3
|ABDULLAH KARDEŞ
|HASAN
|Baskil
|Karoğlu
|110
|5
|NEZAKET KARABEY
|HASAN
|Baskil
|Karoğlu
|114
|1
|AHMET BEYRİBEY
|ALİ
|Baskil
|Karoğlu
|114
|1
|FAHRETTİN BEYRİBEY
|ALİ
|Baskil
|Karoğlu
|114
|2
|GÜLİSTAN BEYRİBEY
|ALİSEYDİ
|Baskil
|Karoğlu
|113
|10
|GÜLİSTAN BEYRİBEY
|ALİSEYDİ
|Baskil
|Karoğlu
|113
|15
|ADEM ÇAPKAN
|DERVİŞ
|Baskil
|Karoğlu
|119
|15
|HASAN TAHSİN TİMURKAN
|OSMAN
|Baskil
|Karoğlu
|119
|14
|GÜLİSTAN BEYRİBEY
|ALİSEYDİ
|Baskil
|Yukarıkuluşağı
|103
|2
|GÜLİSTAN BEYRİBEY
|ALİSEYDİ
|Baskil
|Yukarıkuluşağı
|105
|12
|GÜLİSTAN BEYRİBEY
|ALİSEYDİ
|Baskil
|Yukarıkuluşağı
|105
|1
|GÜLİSTAN BEYRİBEY
|ALİSEYDİ
|Baskil
|Akuşağı
|259
|12
|ŞABAN TURKAY
|İSMAİL
|Baskil
|Akuşağı
|242
|18
|HADİCE TURKAY
|ARİF
|Baskil
|Akuşağı
|242
|17
|HADİCE TURKAY
|ARİF
|Baskil
|Akuşağı
|242
|16
|HADİCE TURKAY
|ARİF
|Baskil
|Akuşağı
|242
|15
|CEBRAİL TURKAY
|ALİ RIZA
|Baskil
|Akuşağı
|242
|15
|KALENDER TURKAY
|ALİ RIZA
|Baskil
|Akuşağı
|242
|15
|SAADET TURKAY
|ALİ RIZA
|Baskil
|Akuşağı
|241
|5
|HADİCE TURKAY
|ARİF
|Keban
|Gökbelen
|129
|26
|REMZİYE GEDİK
|HAKKI
|Keban
|Gökbelen
|129
|24
|İBRAHİM DOĞAN
|RASİM
|Keban
|Gökbelen
|132
|27
|REMZİYE GEDİK
|HAKKI
|Keban
|Gökbelen
|133
|31
|NUSRET DOĞAN
|MEHMET ŞERİF
|Baskil
|Suyatağı
|133
|3
|REMZİYE SARİHAN
|REŞİT
|Baskil
|Hacımehmetli
|0
|777
|RİFAT AKÇİN
|Baskil
|Hacımehmetli
|0
|777
|SABİT GEMİCİ
|HACIAHMET
|Baskil
|Hacımehmetli
|0
|1075
|ABDULLAH KISTIRAK
|HÜSEYİN
|Baskil
|Hacımehmetli
|0
|1075
|MEHMET KISTIRAK
|HÜSEYİN
|Baskil
|Hacımehmetli
|0
|1075
|ÖMER KISTIRAK
|HASAN
|Baskil
|Hacımehmetli
|0
|775
|ELİFHAN KISTIRAK
|ABDULLAH
|Baskil
|Hacımehmetli
|0
|775
|ZEYNEP KISTIRAK
|ABDULLAH
|Baskil
|Hacımehmetli
|0
|774
|ABDULLAH KISTIRAK
|HÜSEYİN
|Baskil
|Hacımehmetli
|0
|774
|MEHMET KISTIRAK
|Baskil
|Hacımehmetli
|0
|656
|HATİCE ATA
|TURAN
|Baskil
|Hacımehmetli
|0
|656
|TETEVÜN GÜDEN
|TURAN
|Baskil
|Hacımehmetli
|0
|656
|CEMİLE TANRIKULU
|TURAN
|Baskil
|Hacımehmetli
|0
|653
|CEMAL KARHAN
|AHMET
|Baskil
|Hacımehmetli
|0
|654
|MUSTAFA KARHAN
|FAİK
|Baskil
|Hacımehmetli
|0
|654
|MEHMET KARHAN
|FAİK
|Baskil
|Hacımehmetli
|0
|654
|HACİ AHMET KARHAN
|FAİK
|Baskil
|Hacımehmetli
|0
|654
|HASİBE KARHAN
|OSMAN
|Baskil
|Hacımehmetli
|0
|654
|EMİNE KARHAN
|HÜSEYİN
|Baskil
|Hacımehmetli
|0
|651
|MEHMET EKİCİ
|CUMALİ
|Baskil
|Hacımehmetli
|0
|684
|HACI AKÇİN
|DERVİŞ
|Baskil
|Hacımehmetli
|0
|684
|HALİT AKÇİN
|DERVİŞ
|Baskil
|Hacımehmetli
|0
|683
|HACI KARATAŞ
|DERVİŞ
|Baskil
|Hacımehmetli
|0
|683
|FATMA SOVAY
|DERVİŞ
|Baskil
|Hacımehmetli
|0
|683
|HALİT KARATAŞ
|DERVİŞ
|Baskil
|Hacımehmetli
|0
|682
|HACI AKÇİN
|DERVİŞ
|Baskil
|Hacımehmetli
|0
|682
|HALİT AKÇİN
|DERVİŞ
|Baskil
|Hacımehmetli
|0
|690
|MEMET AKÇİN
|HALİT
|Baskil
|Hacımehmetli
|0
|690
|ZEYNEP AKÇİN
|DERVİŞ
|Baskil
|Hacımehmetli
|0
|690
|YUSUF AKÇİN
|HALİT
|Baskil
|Hacımehmetli
|0
|676
|AHMET YAĞBASAN
|ZİYA
|Baskil
|Hacımehmetli
|0
|676
|MEHMET YAĞBASAN
|ZİYA
|Baskil
|Hacımehmetli
|0
|676
|FETİYE ODAR
|ZİYA
|Baskil
|Hacımehmetli
|0
|677
|MEHMET EKİCİ
|CUMALİ
|Baskil
|İmikuşağı
|0
|411
|ZELİHA ALTUNKAYA
|HALİT
|Baskil
|İmikuşağı
|0
|411
|HANİFE ALTUNKAYA
|KASIM
|Baskil
|İmikuşağı
|0
|411
|RAİF ALTUNKAYA
|HALİT
|Baskil
|İmikuşağı
|0
|411
|SANİYE DURAN
|HALİT
|Baskil
|İmikuşağı
|0
|411
|NURETTİN ALTUNKAYA
|HAYRULLAH
|Baskil
|Konacık
|142
|21
|HİDAYET ŞAHİN
|HAMİT
|Baskil
|Konacık
|142
|21
|MEHMET KAKIZ
|HAMİT
|Baskil
|Konacık
|142
|21
|BESİ GÜNDÜZ
|LÜTFÜ
|Baskil
|Konacık
|137
|7
|HADİYE SAKICI
|TEMÜR
|Baskil
|Konacık
|137
|7
|SEVDA SAĞLAM
|MENDERES
|Baskil
|Konacık
|137
|7
|CELAL SAĞLAM
|TEMÜR
|Baskil
|Konacık
|137
|7
|BESİ SAĞLAM
|MEHMET
|Baskil
|İmikuşağı
|0
|411
|ABDULLAH ALTUNKAYA
|MEHMET
|Baskil
|İmikuşağı
|0
|411
|ZELİHA ALTUNKAYA
|HALİT
|Baskil
|İmikuşağı
|0
|411
|HANİFE ALTUNKAYA
|KASIM
|Baskil
|İmikuşağı
|0
|411
|RAİF ALTUNKAYA
|HALİT
|Baskil
|İmikuşağı
|0
|411
|SANİYE DURAN
|HALİT
|Baskil
|İmikuşağı
|0
|411
|NURETTİN ALTUNKAYA
|HAYRULLAH
|Baskil
|Çiğdemlik
|102
|4
|NEYHAL ALTUNKAYA
|FAHRETİN
#ilangovtr
Basın No: ILN02545384