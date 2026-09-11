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Resmi İlanlar TEDAŞ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ELAZIĞ)
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TEDAŞ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ELAZIĞ)

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TEDAŞ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ELAZIĞ)

 

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
 
Elazığ ili sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılmasına ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 25/09/2025 tarih ve 87-1785 sayılı, 26/01/2022 tarih ve 4-186 sayılı, 01/08/2025 tarih ve 72-1402 sayılı, 04/06/2021 tarih ve 16-2323 sayılı, 14/12/2023 tarih ve 38-2898 sayılı, 05/01/2022 tarih ve 1-27 sayılı, 05/01/2022 tarih ve 1-23 sayılı, 03/08/2021 tarih ve 24-2777 sayılı, 26/01/2022 tarih ve 4-191 sayılı, 11/11/2021 tarih ve 34-3893 sayılı, 11/11/2021 tarih ve 34-3779 sayılı, 11/10/2024 tarih ve 27-1482 sayılı, 25/09/2025 tarih ve 87-1804 sayılı, 13/10/2021 tarih ve 31-3543 sayılı, 01/07/2024 tarih ve 118 sayılı, 06/06/2023 tarih ve 20-1218 sayılı, 03/09/2021 tarih ve 26-3167 sayılı, 12/07/2021 tarih ve 22-2579 sayılı, 18/11/2021 tarih ve 36-4220 sayılı, 03/09/2021 tarih ve 26-3216 sayılı, 26/01/2022 tarih ve 4-238 sayılı, 23/12/2021 tarih ve 40-4578 sayılı, 13/10/2021 tarih ve 31-3598 sayılı, 06/06/2023 tarih ve 20-1171 sayılı, 26/01/2022 tarih ve 4-186 sayılı, 08/07/2021 tarih ve 21-2495 sayılı kararlar ile başlanmıştır.                                             
Söz konusu kararlar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi veya irtifak hakkının bedelinin peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8’inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.
 
Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 0424 247 48 30 no’lu telefon numarasından bilgi alması ve Malatya yolu 5.km adresinde bulunan TEDAŞ 11. Bölge Müdürlüğüne müracaat etmesi rica olunur.

Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması hâlinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10’uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespiti ve Tescil Davası açılacaktır. 

Anlaşmaya varılması hâlinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malik/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli ödenerek taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.
 
İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Kamulaştırılacak ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulacak taşınmaz ve malik listesi
İlçesi Köy/Mahalle Ada No Parsel No Adı Soyadı Baba Adı
Baskil Akuşağı 138 1 ZEYNEP GENÇ ÖMER
Baskil Işıklar 139 4 METİN KIZRAK İHSAN
Baskil Işıklar 139 3 METİN KIZRAK İHSAN
Baskil Işıklar 139 6 METİN KIZRAK İHSAN
Baskil Işıklar 119 6 METİN KIZRAK İHSAN
Baskil Hacıuşağı 112 4 CEMİLE İLKILIÇ KADİR
Baskil Hacıuşağı 112 4 İLHAMİ ALTUNTERİM KADİR
Baskil Hacıuşağı 112 4 SEBAHAT ALTUNTERİM KADİR
Baskil Hacıuşağı 112 4 GÜLLÜ ALTUNTERİM MEHMET ALİ
Baskil Hacıuşağı 112 4 SEYFETTİN ALTUNTERİM KADİR
Baskil Hacıuşağı 112 4 NADİR ALTUNTERİM KADİR
Baskil Hacıuşağı 113 24 CEMİLE İLKILIÇ KADİR
Baskil Hacıuşağı 113 24 İLHAMİ ALTUNTERİM KADİR
Baskil Hacıuşağı 113 24 SEBAHAT ALTUNTERİM KADİR
Baskil Hacıuşağı 113 24 GÜLLÜ ALTUNTERİM MEHMET ALİ
Baskil Hacıuşağı 113 24 SEYFETTİN ALTUNTERİM KADİR
Baskil Hacıuşağı 113 24 NADİR ALTUNTERİM KADİR
Baskil Koçyolu 113 98 ZAHİDE KAPLAN ABDULLAH
Baskil Odabaşı 120 6 ŞAHİN KARAKOL MEHMET
Baskil Odabaşı 120 7 HACI AHMET YEGİN HACI
Baskil Odabaşı 122 1 HACI AHMET YEGİN HACI
Baskil Nazaruşağı 101 5 HACI MEHMET YENTİMUR MEHMET
Baskil Nazaruşağı 101 5 İSMET YENTİMUR TURAN
Baskil Nazaruşağı 101 5 FAİK YENTİMUR ABDULLAH
Baskil Nazaruşağı 187 2 (SN:8016652) 2460 SAYILI BASKİL TARIM KREDİ KOOPERATİFİ MÜDÜRLÜĞÜ VKN:8240025674  
Baskil Nazaruşağı 187 6 EŞREF ELALMIŞ OSMAN
Baskil Nazaruşağı 188 5 KADİR ÖNER HÜSEYİN
Baskil Nazaruşağı 188 5 İSABET OKUR ZİYA
Baskil Çavuşlu 104 24 SEVGİ YERGİN HASAN
Baskil Çavuşlu 104 24 SULTAN PEKER GİRO
Baskil Çavuşlu 105 51 MUSTAFA ERTARĞIN ABDULLAH
Baskil Çavuşlu 105 37 MUSTAFA ERTARĞIN ABDULLAH
Baskil Çavuşlu 114 15 İHSAN YENTÜR HÜSEYİN
Baskil Çavuşlu 107 16 REMZİYE KARAARSLAN ŞÜKRÜ
Baskil Çavuşlu 107 15 CEMAL YARGI HASAN
Baskil Çavuşlu 105 7 MUSTAFA ERTARĞIN ABDULLAH
Baskil Çavuşlu 107 4 CEMAL YARGI HASAN
Baskil Emirhan 178 11 EMİNE KARABULUT KASIM
Baskil Emirhan 178 11 HANİ URTUMUR SÜLEYMAN
Baskil Emirhan 178 11 RUKİYE DAYAN MEHMET EMİN
Baskil Emirhan 178 11 SEVDA ÇAKIR MAHMUT
Baskil Emirhan 178 11 MEHMET KARABULUT KASIM
Baskil Emirhan 178 11 CEMİLE URTUMUR MEHMET EMİN
Baskil Emirhan 178 11 SIDDIKA URTUMUR SÜLEYMAN
Baskil Emirhan 178 11 MECİT URTUMUR MEHMET EMİN
Baskil Emirhan 178 11 HAMİT URTUMUR MEHMET EMİN
Baskil Emirhan 178 11 İBRAHİM HALİL URTUMUR SÜLEYMAN
Baskil Emirhan 178 11 HADİYE URTUMUR MEHMET EMİN
Baskil Emirhan 178 11 AHMET KARABULUT KASIM
Baskil Emirhan 178 11 SAİME URTUMUR MEHMET EMİN
Baskil Emirhan 178 11 SEDA ATALAY MEHMET
Baskil Emirhan 178 11 MUSTAFA KARABULUT KASIM
Baskil Emirhan 178 8 HACI MEMET DENLİ MEHMET
Baskil Hacımehmetli 0 782 DAVUT BAYIN HÜSEYİN
Baskil Koçyolu 109 15 ABDULKADİR KÜNKÜL HACİ ALİ
Baskil Koçyolu 109 15 ÜMMÜHAN KÜNKÜL SAİT
Baskil Koçyolu 109 15 ŞAKİR KÜNKÜL HACİ ALİ
Baskil Koçyolu 109 15 BEKİR KÜNKÜL HÜSEYİN
Baskil Koçyolu 109 15 RAMAZAN KÜNKÜL HÜSEYİN
Baskil Koçyolu 108 6 ABDULKADİR KÜNKÜL HACI ALİ
Baskil Koçyolu 108 6 ÜMMÜHAN KÜNKÜL SAİT
Baskil Koçyolu 108 6 ŞAKİR KÜNKÜL HACİ ALİ
Baskil Koçyolu 108 6 BEKİR KÜNKÜL HÜSEYİN
Baskil Koçyolu 108 6 RAMAZAN KÜNKÜL HÜSEYİN
Baskil Koçyolu 107 4 ABDULKADİR KÜNKÜL HACİ ALİ
Baskil Koçyolu 107 4 ÜMMÜHAN KÜNKÜL SAİT
Baskil Koçyolu 107 4 ŞAKİR KÜNKÜL HACİ ALİ
Baskil Koçyolu 107 4 BEKİR KÜNKÜL HÜSEYİN
Baskil Koçyolu 107 4 RAMAZAN KÜNKÜL HÜSEYİN
Baskil Koçyolu 111 1 ABDULKADİR KÜNKÜL HACİ ALİ
Baskil Koçyolu 111 1 ÜMMÜHAN KÜNKÜL SAİT
Baskil Koçyolu 111 1 ŞAKİR KÜNKÜL HACİ ALİ
Baskil Koçyolu 111 1 BEKİR KÜNKÜL HÜSEYİN
Baskil Koçyolu 111 1 RAMAZAN KÜNKÜL HÜSEYİN
Baskil Koçyolu 121 1 MEHMET KARAKIŞ HACI
Baskil Koçyolu 119 1 VAHAP KAPLAN HASAN
Baskil Koçyolu 118 5 (SN:8121222) ATC ÖZEL MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ VKN:0990552780  
Baskil Koçyolu 118 6 AYİŞE KÜRÜM HALİL
Baskil Koçyolu 118 4 (SN:8354944) SARAÇLAR MÜHENDİSLİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ VKN:7450793131  
Baskil Koçyolu 118 56 AYİŞE KÜRÜM HALİL
Baskil Konalga 262 8 SAHLİHA KAYĞISIZ MUSTAFA
Baskil Konalga 262 8 ZEYNEP KAYĞISIZ MUSTAFA
Baskil Konalga 271 64 EKREM COŞKUN HÜSEYİN
Baskil Konalga 271 65 EKREM COŞKUN HÜSEYİN
Baskil Kuşsarayı 0 813 AYŞE ERBEY NEDİM
Baskil Kuşsarayı 0 813 NASİBE ERBEY NEDİM
Baskil Kuşsarayı 0 813 HARUN ERBEY NEDİM
Baskil Kuşsarayı 0 813 MEHMET ERBEY NEDİM
Baskil Kuşsarayı 0 813 CEMİLE ERBEY NEDİM
Baskil Kuşsarayı 0 813 CUMALİ ERBEY NEDİM
Baskil Kuşsarayı 0 813 FATMA ERBEY ŞERİF
Baskil Kuşsarayı 0 799 ŞEVKET DEMİRKOL MEHMET
Baskil Kuşsarayı 0 799 NEZİFE DEMİRKOL MEHMET
Baskil Kuşsarayı 0 793 ŞEVKET DEMİRKOL MEHMET
Baskil Kuşsarayı 0 793 NEZİFE DEMİRKOL MEHMET
Baskil Kuşsarayı 0 791 ŞEVKET DEMİRKOL MEHMET
Baskil Kuşsarayı 0 791 NEZİFE DEMİRKOL MEHMET
Baskil Kuşsarayı 0 790 YUSUF GÜRSUL ŞERİF
Baskil Nazaruşağı 146 19 VEHBİ EKEMEN  
Baskil Söğütdere 106 620 EMİNE GÜL HACI
Baskil Söğütdere 106 619 AZİZ ELBİR GARİP
Baskil Söğütdere 106 640 AZİZ ELBİR GARİP
Baskil Söğütdere 106 632 ŞÜKRÜ ELBİR ABDULLAH
Baskil Söğütdere 119 1 YUSUF ELBİR ABDULLAH
Baskil Resulkahya 107 2 RABİA BAKACAK FİKRET
Baskil Şeyh Hasan 114 10 TURAN ULUTAŞ BEKTAŞ
Baskil Yeniocak 109 12 MUSTAFA GÖK MEHMET
Baskil Kutlugün 119 131 DERVİŞ GÜNBAY ÖMER
Baskil Kutlugün 119 128 HÜSEYİN GÜNGÖR MEHMET
Baskil Kutlugün 119 128 MEHMET KARAVAŞ MEHMET
Baskil Kutlugün 119 123 FATMA TEMEL OSMAN
Baskil Kutlugün 119 123 RABİA TEMEL BEKİR
Baskil Kutlugün 119 123 ÖMER TEMEL BEKİR
Baskil Kutlugün 119 123 YAŞAR TEMEL BEKİR
Baskil Kutlugün 119 123 ŞEVKET TEMEL BEKİR
Baskil Kutlugün 119 123 CEMİLE BATMAZ BEKİR
Baskil Kutlugün 119 118 FATMA TEMEL OSMAN
Baskil Kutlugün 119 118 RABİA TEMEL BEKİR
Baskil Kutlugün 119 118 ÖMER TEMEL BEKİR
Baskil Kutlugün 119 118 YAŞAR TEMEL BEKİR
Baskil Kutlugün 119 118 ŞEVKET TEMEL BEKİR
Baskil Kutlugün 119 118 CEMİLE BATMAZ BEKİR
Baskil Kutlugün 119 117 DERVİŞ GÜNBAY ÖMER
Baskil Kutlugün 119 114 ŞAHİDE KARA ABDULLAH
Baskil Yukarıkuluşağı 158 3 YASEMİN ÖNDOĞAN BEKİR
Baskil Yukarıkuluşağı 158 4 ABDURRAHMAN BEYSÜLEN MEHMET
Baskil Yukarıkuluşağı 159 1 HASAN KANBAY OSMAN
Baskil Yukarıkuluşağı 159 5 VAHAP KANBAY BEKİR
Baskil Yukarıkuluşağı 155 1 HÜSEYİN BÜYÜK OSMAN
Baskil Yukarıkuluşağı 154 7 HÜSEYİN BÜYÜK OSMAN
Baskil Yukarıkuluşağı 154 4 OSMAN BÜYÜK MUSA
Baskil Yukarıkuluşağı 154 2 HASAN ASANA TEMUR
Baskil Karoğlu 110 4 GÖNGÜR ALPTEKİN CEMAL
Baskil Karoğlu 110 4 HACI MEHMET ALPTEKİN AHMET
Baskil Karoğlu 110 4 FADLI ALPTEKİN AHMET
Baskil Karoğlu 113 1 GÖNGÜR ALPTEKİN CEMAL
Baskil Karoğlu 113 1 HACI MEHMET ALPTEKİN AHMET
Baskil Karoğlu 113 1 FADLI ALPTEKİN AHMET
Baskil Karoğlu 113 3 ABDULLAH KARDEŞ HASAN
Baskil Karoğlu 110 5 NEZAKET KARABEY HASAN
Baskil Karoğlu 114 1 AHMET BEYRİBEY ALİ
Baskil Karoğlu 114 1 FAHRETTİN BEYRİBEY ALİ
Baskil Karoğlu 114 2 GÜLİSTAN BEYRİBEY ALİSEYDİ
Baskil Karoğlu 113 10 GÜLİSTAN BEYRİBEY ALİSEYDİ
Baskil Karoğlu 113 15 ADEM ÇAPKAN DERVİŞ
Baskil Karoğlu 119 15 HASAN TAHSİN TİMURKAN OSMAN
Baskil Karoğlu 119 14 GÜLİSTAN BEYRİBEY ALİSEYDİ
Baskil Yukarıkuluşağı 103 2 GÜLİSTAN BEYRİBEY ALİSEYDİ
Baskil Yukarıkuluşağı 105 12 GÜLİSTAN BEYRİBEY ALİSEYDİ
Baskil Yukarıkuluşağı 105 1 GÜLİSTAN BEYRİBEY ALİSEYDİ
Baskil Akuşağı 259 12 ŞABAN TURKAY İSMAİL
Baskil Akuşağı 242 18 HADİCE TURKAY ARİF
Baskil Akuşağı 242 17 HADİCE TURKAY ARİF
Baskil Akuşağı 242 16 HADİCE TURKAY ARİF
Baskil Akuşağı 242 15 CEBRAİL TURKAY ALİ RIZA
Baskil Akuşağı 242 15 KALENDER TURKAY ALİ RIZA
Baskil Akuşağı 242 15 SAADET TURKAY ALİ RIZA
Baskil Akuşağı 241 5 HADİCE TURKAY ARİF
Keban Gökbelen 129 26 REMZİYE GEDİK HAKKI
Keban Gökbelen 129 24 İBRAHİM DOĞAN RASİM
Keban Gökbelen 132 27 REMZİYE GEDİK HAKKI
Keban Gökbelen 133 31 NUSRET DOĞAN MEHMET ŞERİF
Baskil Suyatağı 133 3 REMZİYE SARİHAN REŞİT
Baskil Hacımehmetli 0 777 RİFAT AKÇİN  
Baskil Hacımehmetli 0 777 SABİT GEMİCİ HACIAHMET
Baskil Hacımehmetli 0 1075 ABDULLAH KISTIRAK HÜSEYİN
Baskil Hacımehmetli 0 1075 MEHMET KISTIRAK HÜSEYİN
Baskil Hacımehmetli 0 1075 ÖMER KISTIRAK HASAN
Baskil Hacımehmetli 0 775 ELİFHAN KISTIRAK ABDULLAH
Baskil Hacımehmetli 0 775 ZEYNEP KISTIRAK ABDULLAH
Baskil Hacımehmetli 0 774 ABDULLAH KISTIRAK HÜSEYİN
Baskil Hacımehmetli 0 774 MEHMET KISTIRAK  
Baskil Hacımehmetli 0 656 HATİCE ATA TURAN
Baskil Hacımehmetli 0 656 TETEVÜN GÜDEN TURAN
Baskil Hacımehmetli 0 656 CEMİLE TANRIKULU TURAN
Baskil Hacımehmetli 0 653 CEMAL KARHAN AHMET
Baskil Hacımehmetli 0 654 MUSTAFA KARHAN FAİK
Baskil Hacımehmetli 0 654 MEHMET KARHAN FAİK
Baskil Hacımehmetli 0 654 HACİ AHMET KARHAN FAİK
Baskil Hacımehmetli 0 654 HASİBE KARHAN OSMAN
Baskil Hacımehmetli 0 654 EMİNE KARHAN HÜSEYİN
Baskil Hacımehmetli 0 651 MEHMET EKİCİ CUMALİ
Baskil Hacımehmetli 0 684 HACI AKÇİN DERVİŞ
Baskil Hacımehmetli 0 684 HALİT AKÇİN DERVİŞ
Baskil Hacımehmetli 0 683 HACI KARATAŞ DERVİŞ
Baskil Hacımehmetli 0 683 FATMA SOVAY DERVİŞ
Baskil Hacımehmetli 0 683 HALİT KARATAŞ DERVİŞ
Baskil Hacımehmetli 0 682 HACI AKÇİN DERVİŞ
Baskil Hacımehmetli 0 682 HALİT AKÇİN DERVİŞ
Baskil Hacımehmetli 0 690 MEMET AKÇİN HALİT
Baskil Hacımehmetli 0 690 ZEYNEP AKÇİN DERVİŞ
Baskil Hacımehmetli 0 690 YUSUF AKÇİN HALİT
Baskil Hacımehmetli 0 676 AHMET YAĞBASAN ZİYA
Baskil Hacımehmetli 0 676 MEHMET YAĞBASAN ZİYA
Baskil Hacımehmetli 0 676 FETİYE ODAR ZİYA
Baskil Hacımehmetli 0 677 MEHMET EKİCİ CUMALİ
Baskil İmikuşağı 0 411 ZELİHA ALTUNKAYA HALİT
Baskil İmikuşağı 0 411 HANİFE ALTUNKAYA KASIM
Baskil İmikuşağı 0 411 RAİF ALTUNKAYA HALİT
Baskil İmikuşağı 0 411 SANİYE DURAN HALİT
Baskil İmikuşağı 0 411 NURETTİN ALTUNKAYA HAYRULLAH
Baskil Konacık 142 21 HİDAYET ŞAHİN HAMİT
Baskil Konacık 142 21 MEHMET KAKIZ HAMİT
Baskil Konacık 142 21 BESİ GÜNDÜZ LÜTFÜ
Baskil Konacık 137 7 HADİYE SAKICI TEMÜR
Baskil Konacık 137 7 SEVDA SAĞLAM MENDERES
Baskil Konacık 137 7 CELAL SAĞLAM TEMÜR
Baskil Konacık 137 7 BESİ SAĞLAM MEHMET
Baskil İmikuşağı 0 411 ABDULLAH ALTUNKAYA MEHMET
Baskil İmikuşağı 0 411 ZELİHA ALTUNKAYA HALİT
Baskil İmikuşağı 0 411 HANİFE ALTUNKAYA KASIM
Baskil İmikuşağı 0 411 RAİF ALTUNKAYA HALİT
Baskil İmikuşağı 0 411 SANİYE DURAN HALİT
Baskil İmikuşağı 0 411 NURETTİN ALTUNKAYA HAYRULLAH
Baskil Çiğdemlik 102 4 NEYHAL ALTUNKAYA FAHRETİN

#ilangovtr

Basın No: ILN02545384