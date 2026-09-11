TEDAŞ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ELAZIĞ)

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Elazığ ili sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılmasına ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 25/09/2025 tarih ve 87-1785 sayılı, 26/01/2022 tarih ve 4-186 sayılı, 01/08/2025 tarih ve 72-1402 sayılı, 04/06/2021 tarih ve 16-2323 sayılı, 14/12/2023 tarih ve 38-2898 sayılı, 05/01/2022 tarih ve 1-27 sayılı, 05/01/2022 tarih ve 1-23 sayılı, 03/08/2021 tarih ve 24-2777 sayılı, 26/01/2022 tarih ve 4-191 sayılı, 11/11/2021 tarih ve 34-3893 sayılı, 11/11/2021 tarih ve 34-3779 sayılı, 11/10/2024 tarih ve 27-1482 sayılı, 25/09/2025 tarih ve 87-1804 sayılı, 13/10/2021 tarih ve 31-3543 sayılı, 01/07/2024 tarih ve 118 sayılı, 06/06/2023 tarih ve 20-1218 sayılı, 03/09/2021 tarih ve 26-3167 sayılı, 12/07/2021 tarih ve 22-2579 sayılı, 18/11/2021 tarih ve 36-4220 sayılı, 03/09/2021 tarih ve 26-3216 sayılı, 26/01/2022 tarih ve 4-238 sayılı, 23/12/2021 tarih ve 40-4578 sayılı, 13/10/2021 tarih ve 31-3598 sayılı, 06/06/2023 tarih ve 20-1171 sayılı, 26/01/2022 tarih ve 4-186 sayılı, 08/07/2021 tarih ve 21-2495 sayılı kararlar ile başlanmıştır.

Söz konusu kararlar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi veya irtifak hakkının bedelinin peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8’inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.

Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 0424 247 48 30 no’lu telefon numarasından bilgi alması ve Malatya yolu 5.km adresinde bulunan TEDAŞ 11. Bölge Müdürlüğüne müracaat etmesi rica olunur.



Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması hâlinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10’uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespiti ve Tescil Davası açılacaktır.



Anlaşmaya varılması hâlinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malik/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli ödenerek taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.

İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.