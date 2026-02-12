TEDAŞ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ELAZIĞ)

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Elazığ ili sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılmasına ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 19.01.2024 tarih ve 2-176 sayılı kararlar ile başlanmıştır. Söz konusu kararlar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi veya irtifak hakkının bedelinin peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8’inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.

Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 0424 247 48 30 no’lu telefon numarasından bilgi alması ve Malatya yolu 5.km adresinde bulunan TEDAŞ 11. Bölge Müdürlüğüne müracaat etmesi rica olunur.

Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması hâlinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10’uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespiti ve Tescil Davası açılacaktır.

Anlaşmaya varılması hâlinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malik/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli ödenerek taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.

İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Kamulaştırılacak ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulacak taşınmaz ve malik listesi

Ilce Adi Mahalle Koy Adi Ada No Parsel No Ad Soyad Baba Adi Karakoçan Kızılca 161 5 FATMA YILMAZ İSMAİL HAKKI Karakoçan Kızılca 161 5 ŞEREF POLAT İSMAİL HAKKI Karakoçan Kızılca 161 5 AYTEN POLAT İSMAİL HAKKI Karakoçan Kızılca 161 5 AYTEN POLAT İSMAİL HAKKI Karakoçan Kızılca 161 5 MÜKEREM POLAT İSMAİL HAKKI Karakoçan Kızılca 161 5 ŞEREF POLAT İSMAİL HAKKI Karakoçan Kızılca 161 5 FATMA YILMAZ İSMAİL HAKKI Karakoçan Kızılca 161 5 AYTEN POLAT İSMAİL HAKKI Karakoçan Kızılca 161 5 MÜKEREM POLAT İSMAİL HAKKI Karakoçan Kızılca 161 5 ŞEREF POLAT İSMAİL HAKKI Karakoçan Kızılca 161 5 FATMA YILMAZ İSMAİL HAKKI

