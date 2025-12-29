TEDAŞ 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (DİYARBAKIR)
TEDAŞ 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (DİYARBAKIR)
KAMULAŞTIRMA İLANI
Batman İl sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan muhtelif no’lu kararlar ile başlanılmıştır.
Söz konusu kararlar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.
Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin, 05/01/2026 tarihinde 0412 251 40 61 no’lu telefon numarasından bilgi alması ve Fırat Mahallesi 507. Sok. Çeysa Serhat Plaza A Blok Kat:3 No:5 adresinde bulunan TEDAŞ 10. Bölge Müdürlüğünde uzlaşma görüşmelerinde bulunulması müracaatı rica olunur.
Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.
Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.
İLANAN TEBLİĞ OLUNUR
Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi
|İlçesi
|Köy/Mahalle
|Ada No
|Parsel No
|Adı Soyadı
|Baba Adı
|BEŞİRİ
|ALACA
|104
|56
|YUSUF ALTIN
|ÖMER
|BEŞİRİ
|ALACA
|104
|56
|MEHMET ORHAN
|MAMİ
|BEŞİRİ
|ALACA
|104
|56
|MUHAMMED EMİN ALTIN
|HASAN
|BEŞİRİ
|ALACA
|104
|56
|ABDULLAH ÖZDAŞ
|ALO
|BEŞİRİ
|ALACA
|104
|56
|BEZAR ÖZAL
|ALİ
|BEŞİRİ
|ALACA
|104
|56
|MAHMUT ÖZDAŞ
|MEHMET
|BEŞİRİ
|ALACA
|104
|56
|YUSUF ORHAN
|SELAHATTİN
|BEŞİRİ
|ALACA
|104
|56
|FAYİK KATKICI
|HASAN
|BEŞİRİ
|ALACA
|104
|56
|HAMDİN YILDIZ
|ÖMER
|BEŞİRİ
|ALACA
|104
|56
|MEHMET ALİ ORHAN
|RESUL
|BEŞİRİ
|ALACA
|104
|56
|YUSUF ÇAKAR
|CEMİL
|BEŞİRİ
|ALACA
|101
|31
|YUSUF ALTIN
|ÖMER
|BEŞİRİ
|ALACA
|101
|31
|MUHAMMED EMİN ALTIN
|HASAN
|BEŞİRİ
|ALACA
|101
|31
|BEZAR ÖZAL
|ALİ
|BEŞİRİ
|ALACA
|101
|31
|YUSUF ORHAN
|SELAHATTİN
|BEŞİRİ
|ALACA
|101
|31
|ABDULLAH ÖZDAŞ
|ALO
|BEŞİRİ
|ALACA
|101
|31
|FAYİK KATKICI
|HASAN
|BEŞİRİ
|ALACA
|101
|31
|HAMDİN YILDIZ
|ÖMER
|BEŞİRİ
|ALACA
|101
|31
|MAHMUT ÖZDAŞ
|MEHMET
|BEŞİRİ
|ALACA
|101
|31
|MEHMET ALİ ORHAN
|RESUL
|BEŞİRİ
|ALACA
|101
|31
|MEHMET ORHAN
|MAMİ
|BEŞİRİ
|ALACA
|101
|23
|MEHMET EREN
|İBRAHİM
|BEŞİRİ
|ALACA
|101
|23
|SÜLEYMAN ALTIN
|ÖMER
|BEŞİRİ
|ALACA
|101
|23
|RAMAZAN EKİNCİ
|ALO
|BEŞİRİ
|ALACA
|101
|23
|MEHMET SALİH ÖZEL
|İSMAİL
|BEŞİRİ
|ALACA
|101
|23
|GENCO ÖZEL
|SALİH
|BEŞİRİ
|ALACA
|101
|23
|ALİ ALTIN
|OSMAN
|BEŞİRİ
|ALACA
|101
|23
|ÖMER YILDIZ
|MEHMET
|BEŞİRİ
|ALACA
|101
|23
|MEHMET ÖZDAŞ
|REYSİ
|BEŞİRİ
|ALACA
|101
|23
|İBRAHİM ÖZDAŞ
|MAHMUT
|BEŞİRİ
|ALACA
|101
|23
|ABDULLAH ÖZDAŞ
|ALO
|BEŞİRİ
|ALACA
|101
|23
|OSMAN ÖZDAŞ
|MAHMUT
|BEŞİRİ
|ALACA
|101
|23
|ÖMER EKİNCİ
|MİHİ
|BEŞİRİ
|ALACA
|101
|23
|ALİ BESİM
|MUSTAFA
|BEŞİRİ
|ALACA
|101
|23
|SÜLEYMAN ÜNLÜ
|HÜSEYİN
|BEŞİRİ
|ALACA
|101
|23
|ETHEM KARAZÜL
|MEHMET
|BEŞİRİ
|ALACA
|101
|23
|ABDULLAH ERGÜN
|REYSİ
|BEŞİRİ
|ALACA
|101
|23
|MİHİ EKİNCİ
|BİŞAR
|BEŞİRİ
|ALACA
|101
|23
|MEHMET TOPARLAK
|ALİ
|BEŞİRİ
|ALACA
|101
|23
|AHMET ORHAN
|SİLO
|BEŞİRİ
|ALACA
|101
|23
|RAMAZAN GÜRÜN
|OSMAN
|BEŞİRİ
|ALACA
|101
|23
|FARİS İCİL
|RESUL
|BEŞİRİ
|ALACA
|101
|23
|AHMET ORHAN
|ÖMER
|BEŞİRİ
|ALACA
|101
|23
|ABDULLAH ORHAN
|MAMİ
|BEŞİRİ
|ALACA
|101
|23
|ALO ÖZDAŞ
|MAHMUT
|BEŞİRİ
|ALACA
|101
|23
|RESUL ORHAN
|MAMİ
|BEŞİRİ
|ALACA
|101
|23
|MEHMET ORHAN
|MAMİ
|HASANKEYF
|GAZİLER
|121
|3
|HÜSEYİN TEYMUR
|YUSUF
|HASANKEYF
|GAZİLER
|126
|6
|EMİNE TOY
|SÜLEYMAN
|HASANKEYF
|GAZİLER
|126
|7
|HASAN ERİN
|ALİ
|HASANKEYF
|GAZİLER
|126
|8
|MEHMET ATA YILDIZ
|SÜLEYMAN
|HASANKEYF
|GAZİLER
|126
|9
|ZEYNEP YILMAZ
|RAMAZAN
|HASANKEYF
|KELEKÇİ
|101
|625
|İLYAS TAN
|HALEF
|HASANKEYF
|KELEKÇİ
|101
|625
|EMİN TAN
|MURAT
|HASANKEYF
|KELEKÇİ
|101
|625
|HASAN TAN
|HALEF
|HASANKEYF
|KELEKÇİ
|101
|626
|İBRAHİM AYAR
|OSMAN
#ilangovtr
Basın No: ILN02370821