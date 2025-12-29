TEDAŞ 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (DİYARBAKIR)

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Batman İl sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan muhtelif no’lu kararlar ile başlanılmıştır.

Söz konusu kararlar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.

Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin, 05/01/2026 tarihinde 0412 251 40 61 no’lu telefon numarasından bilgi alması ve Fırat Mahallesi 507. Sok. Çeysa Serhat Plaza A Blok Kat:3 No:5 adresinde bulunan TEDAŞ 10. Bölge Müdürlüğünde uzlaşma görüşmelerinde bulunulması müracaatı rica olunur.

Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.

Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.

İLANAN TEBLİĞ OLUNUR



Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi



İlçesi Köy/Mahalle Ada No Parsel No Adı Soyadı Baba Adı BEŞİRİ ALACA 104 56 YUSUF ALTIN ÖMER BEŞİRİ ALACA 104 56 MEHMET ORHAN MAMİ BEŞİRİ ALACA 104 56 MUHAMMED EMİN ALTIN HASAN BEŞİRİ ALACA 104 56 ABDULLAH ÖZDAŞ ALO BEŞİRİ ALACA 104 56 BEZAR ÖZAL ALİ BEŞİRİ ALACA 104 56 MAHMUT ÖZDAŞ MEHMET BEŞİRİ ALACA 104 56 YUSUF ORHAN SELAHATTİN BEŞİRİ ALACA 104 56 FAYİK KATKICI HASAN BEŞİRİ ALACA 104 56 HAMDİN YILDIZ ÖMER BEŞİRİ ALACA 104 56 MEHMET ALİ ORHAN RESUL BEŞİRİ ALACA 104 56 YUSUF ÇAKAR CEMİL BEŞİRİ ALACA 101 31 YUSUF ALTIN ÖMER BEŞİRİ ALACA 101 31 MUHAMMED EMİN ALTIN HASAN BEŞİRİ ALACA 101 31 BEZAR ÖZAL ALİ BEŞİRİ ALACA 101 31 YUSUF ORHAN SELAHATTİN BEŞİRİ ALACA 101 31 ABDULLAH ÖZDAŞ ALO BEŞİRİ ALACA 101 31 FAYİK KATKICI HASAN BEŞİRİ ALACA 101 31 HAMDİN YILDIZ ÖMER BEŞİRİ ALACA 101 31 MAHMUT ÖZDAŞ MEHMET BEŞİRİ ALACA 101 31 MEHMET ALİ ORHAN RESUL BEŞİRİ ALACA 101 31 MEHMET ORHAN MAMİ BEŞİRİ ALACA 101 23 MEHMET EREN İBRAHİM BEŞİRİ ALACA 101 23 SÜLEYMAN ALTIN ÖMER BEŞİRİ ALACA 101 23 RAMAZAN EKİNCİ ALO BEŞİRİ ALACA 101 23 MEHMET SALİH ÖZEL İSMAİL BEŞİRİ ALACA 101 23 GENCO ÖZEL SALİH BEŞİRİ ALACA 101 23 ALİ ALTIN OSMAN BEŞİRİ ALACA 101 23 ÖMER YILDIZ MEHMET BEŞİRİ ALACA 101 23 MEHMET ÖZDAŞ REYSİ BEŞİRİ ALACA 101 23 İBRAHİM ÖZDAŞ MAHMUT BEŞİRİ ALACA 101 23 ABDULLAH ÖZDAŞ ALO BEŞİRİ ALACA 101 23 OSMAN ÖZDAŞ MAHMUT BEŞİRİ ALACA 101 23 ÖMER EKİNCİ MİHİ BEŞİRİ ALACA 101 23 ALİ BESİM MUSTAFA BEŞİRİ ALACA 101 23 SÜLEYMAN ÜNLÜ HÜSEYİN BEŞİRİ ALACA 101 23 ETHEM KARAZÜL MEHMET BEŞİRİ ALACA 101 23 ABDULLAH ERGÜN REYSİ BEŞİRİ ALACA 101 23 MİHİ EKİNCİ BİŞAR BEŞİRİ ALACA 101 23 MEHMET TOPARLAK ALİ BEŞİRİ ALACA 101 23 AHMET ORHAN SİLO BEŞİRİ ALACA 101 23 RAMAZAN GÜRÜN OSMAN BEŞİRİ ALACA 101 23 FARİS İCİL RESUL BEŞİRİ ALACA 101 23 AHMET ORHAN ÖMER BEŞİRİ ALACA 101 23 ABDULLAH ORHAN MAMİ BEŞİRİ ALACA 101 23 ALO ÖZDAŞ MAHMUT BEŞİRİ ALACA 101 23 RESUL ORHAN MAMİ BEŞİRİ ALACA 101 23 MEHMET ORHAN MAMİ HASANKEYF GAZİLER 121 3 HÜSEYİN TEYMUR YUSUF HASANKEYF GAZİLER 126 6 EMİNE TOY SÜLEYMAN HASANKEYF GAZİLER 126 7 HASAN ERİN ALİ HASANKEYF GAZİLER 126 8 MEHMET ATA YILDIZ SÜLEYMAN HASANKEYF GAZİLER 126 9 ZEYNEP YILMAZ RAMAZAN HASANKEYF KELEKÇİ 101 625 İLYAS TAN HALEF HASANKEYF KELEKÇİ 101 625 EMİN TAN MURAT HASANKEYF KELEKÇİ 101 625 HASAN TAN HALEF HASANKEYF KELEKÇİ 101 626 İBRAHİM AYAR OSMAN

