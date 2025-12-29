  • İSTANBUL
Resmi İlanlar TEDAŞ 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (DİYARBAKIR)
TEDAŞ 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (DİYARBAKIR)

TEDAŞ 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (DİYARBAKIR)

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI

Batman İl sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan muhtelif no’lu kararlar ile başlanılmıştır.

Söz konusu kararlar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.

Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin, 05/01/2026 tarihinde 0412 251 40 61 no’lu telefon numarasından bilgi alması ve Fırat Mahallesi 507. Sok. Çeysa Serhat Plaza A Blok Kat:3 No:5 adresinde bulunan TEDAŞ 10. Bölge Müdürlüğünde uzlaşma görüşmelerinde bulunulması müracaatı rica olunur.
Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.

Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.

İLANAN TEBLİĞ OLUNUR

Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi
 

İlçesi Köy/Mahalle Ada No Parsel No Adı Soyadı Baba Adı
BEŞİRİ ALACA 104 56 YUSUF ALTIN ÖMER
BEŞİRİ ALACA 104 56 MEHMET ORHAN MAMİ
BEŞİRİ ALACA 104 56 MUHAMMED EMİN ALTIN HASAN
BEŞİRİ ALACA 104 56 ABDULLAH ÖZDAŞ ALO
BEŞİRİ ALACA 104 56 BEZAR ÖZAL ALİ
BEŞİRİ ALACA 104 56 MAHMUT ÖZDAŞ MEHMET
BEŞİRİ ALACA 104 56 YUSUF ORHAN SELAHATTİN
BEŞİRİ ALACA 104 56 FAYİK KATKICI HASAN
BEŞİRİ ALACA 104 56 HAMDİN YILDIZ ÖMER
BEŞİRİ ALACA 104 56 MEHMET ALİ ORHAN RESUL
BEŞİRİ ALACA 104 56 YUSUF ÇAKAR CEMİL
BEŞİRİ ALACA 101 31 YUSUF ALTIN ÖMER
BEŞİRİ ALACA 101 31 MUHAMMED EMİN ALTIN HASAN
BEŞİRİ ALACA 101 31 BEZAR ÖZAL ALİ
BEŞİRİ ALACA 101 31 YUSUF ORHAN SELAHATTİN
BEŞİRİ ALACA 101 31 ABDULLAH ÖZDAŞ ALO
BEŞİRİ ALACA 101 31 FAYİK KATKICI HASAN
BEŞİRİ ALACA 101 31 HAMDİN YILDIZ ÖMER
BEŞİRİ ALACA 101 31 MAHMUT ÖZDAŞ MEHMET
BEŞİRİ ALACA 101 31 MEHMET ALİ ORHAN RESUL
BEŞİRİ ALACA 101 31 MEHMET ORHAN MAMİ
BEŞİRİ ALACA 101 23 MEHMET EREN İBRAHİM
BEŞİRİ ALACA 101 23 SÜLEYMAN ALTIN ÖMER
BEŞİRİ ALACA 101 23 RAMAZAN EKİNCİ ALO
BEŞİRİ ALACA 101 23 MEHMET SALİH ÖZEL İSMAİL
BEŞİRİ ALACA 101 23 GENCO ÖZEL SALİH
BEŞİRİ ALACA 101 23 ALİ ALTIN OSMAN
BEŞİRİ ALACA 101 23 ÖMER YILDIZ MEHMET
BEŞİRİ ALACA 101 23 MEHMET ÖZDAŞ REYSİ
BEŞİRİ ALACA 101 23 İBRAHİM ÖZDAŞ MAHMUT
BEŞİRİ ALACA 101 23 ABDULLAH ÖZDAŞ ALO
BEŞİRİ ALACA 101 23 OSMAN ÖZDAŞ MAHMUT
BEŞİRİ ALACA 101 23 ÖMER EKİNCİ MİHİ
BEŞİRİ ALACA 101 23 ALİ BESİM MUSTAFA
BEŞİRİ ALACA 101 23 SÜLEYMAN ÜNLÜ HÜSEYİN
BEŞİRİ ALACA 101 23 ETHEM KARAZÜL MEHMET
BEŞİRİ ALACA 101 23 ABDULLAH ERGÜN REYSİ
BEŞİRİ ALACA 101 23 MİHİ EKİNCİ BİŞAR
BEŞİRİ ALACA 101 23 MEHMET TOPARLAK ALİ
BEŞİRİ ALACA 101 23 AHMET ORHAN SİLO
BEŞİRİ ALACA 101 23 RAMAZAN GÜRÜN OSMAN
BEŞİRİ ALACA 101 23 FARİS İCİL RESUL
BEŞİRİ ALACA 101 23 AHMET ORHAN ÖMER
BEŞİRİ ALACA 101 23 ABDULLAH ORHAN MAMİ
BEŞİRİ ALACA 101 23 ALO ÖZDAŞ MAHMUT
BEŞİRİ ALACA 101 23 RESUL ORHAN MAMİ
BEŞİRİ ALACA 101 23 MEHMET ORHAN MAMİ
HASANKEYF GAZİLER 121 3 HÜSEYİN TEYMUR YUSUF
HASANKEYF GAZİLER 126 6 EMİNE TOY SÜLEYMAN
HASANKEYF GAZİLER 126 7 HASAN ERİN ALİ
HASANKEYF GAZİLER 126 8 MEHMET ATA YILDIZ SÜLEYMAN
HASANKEYF GAZİLER 126 9 ZEYNEP YILMAZ RAMAZAN
HASANKEYF KELEKÇİ 101 625 İLYAS TAN HALEF
HASANKEYF KELEKÇİ 101 625 EMİN TAN MURAT
HASANKEYF KELEKÇİ 101 625 HASAN TAN HALEF
HASANKEYF KELEKÇİ 101 626 İBRAHİM AYAR OSMAN

#ilangovtr

Basın No: ILN02370821