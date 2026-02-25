TEDAŞ 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (DENİZLİ)
TEDAŞ 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (DENİZLİ)
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/07/2008 tarihli ve 1678-1 sayılı kararı ile; ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye, Aydın, Denizli ve Muğla İllerinde kurulacak olan elektrik dağıtım sistemlerinde 16/08/2008 tarihinden itibaren 30 yıl süre ile dağıtım faaliyeti göstermek üzere 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca ED/1678-1/1215 sayılı dağıtım lisansı verilmiştir.
Söz konusu dağıtım lisansı kapsamında; Denizli ili sınırları içerisinde tesis edilen Yavuzca Kök-Seraserli- Yalınlı-Tuğlu Enh güzergâhında kalan taşınmazlara gerekli olan kamulaştırma işlemleri için 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında 6446 sayılı kanunun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası kapsamında TEDAŞ Yönetim Kurulunca 27.04.2022 tarih, 15-1080 nolu Kamulaştırma Kararı alınmıştır.
Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazlardan aşağıdaki listede yer alanların maliklerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8’inci maddesi doğrultusunda pazarlıkla satın alma usulünün uygulanması amacıyla ilgili kurumlar aracılığıyla adres araştırması yapılmış olmasına rağmen ulaşılamamıştır. Kamulaştırılmasına karar verilen ve ekli listede belirtilen söz konusu taşınmazlarla ilgili olarak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8‘inci maddesi doğrultusunda bu ilanın yayım tarihinden itibaren onbeş gün içinde, Müdürlüğümüzün “TEDAŞ 1. Bölge Müdürlüğü Adalet Mahallesi Hasan Gönüllü Bulvarı No: 19 Merkezefendi/DENİZLİ” adresine başvurulması halinde, TEDAŞ Uzlaşma Komisyonunca belirlenecek tarihte uzlaşma toplantısı yapılacaktır. Bu ilan üzerine uzlaşma toplantısına katılacağını bildirmeyen taşınmaz malikleri aleyhine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10’uncu maddesi doğrultusunda kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açılacaktır. Aşağıda listede yer alan taşınmaz maliklerine 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilan olunur.
|YAVUZCA KÖK-SERASERLİ-YALINLI-TUĞLU ENERJİ NAKİL HATTI NEDENİYLE KAMULAŞTIRILMASI GEREKEN TAŞINMAZLARIN VE ADRESLERİNE ULAŞILAMAYAN MALİK LİSTESİ
|İLİ: DENİZLİ İLÇESİ: ÇİVRİL MAHALLESİ:SERASERLİ
|
ADA NO
|
PARSEL NO
|
MALİKLERİ
|
TAŞINMAZIN CİNSİ
|TAŞINMAZIN TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ
(m²)
|KAMULAŞTIRILACAK
ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ
(m²)
|ADI SOYADI
|BABA
ADI
|HİSSE
ORANI
|MÜLKİYET
|İRTİFAK
|128
|15
|OZAN CAN TEKİN
|EROL
|1/8
|TARLA
|2.614,75
|0,00
|1.025,91
|123
|24
|ASİYE BAŞAR
|HACI AHMET
|1/1
|TARLA
|1.491,90
|0,00
|259,93
|123
|25
|RAMAZAN CENGİZ
|HACI AHMET
|1/1
|TARLA
|1.538,90
|0,00
|498,38
|124
|90
|NECLA GÜNDÜZ
|KAMİL
|1/1
|TARLA
|4.086,28
|0,00
|1.311,14
|124
|95
|NECLA GÜNDÜZ
|KAMİL
|1/1
|TARLA
|4.376,22
|0,00
|38,28
|İLİ: DENİZLİ
|İLÇESİ: ÇİVRİL
|MAHALLESİ:YALINLI
|119
|18
|MEHMET ALİ KAYA
|İSMAİL
|1/1
|TARLA
|1.531,71
|0,00
|734,21
|119
|42
|HÜLYA SAYIN
|HAMDİ
|3/80
|TARLA
|8.995,18
|0,00
|37,40
|119
|40
|NİLÜFER KARABULUT
|HÜDAVERDİ
|1/4
|TARLA
|3.473,13
|0,00
|963,51
|118
|21
|AHMET ALBAYRAK
|HULUSİ
|1/2
|TARLA
|17.582,79
|0,00
|123,92
|113
|215
|MUSTAFA EROL
|İSMAİL
|1/1
|TARLA
|7.833,42
|0,00
|914,61
|113
|227
|MEMİŞ YILDIR
|MUSTAFA
|1/1
|TARLA
|1.758,20
|0,00
|722,69
|113
|155
|RAZİYE ÇETİNER
|İBRAHİM
|1/70
|TARLA
|13.977,83
|5,29
|1.016,69
|113
|230
|ALTAN GÜNALTAN
|MUSTAFA
|1/20
|TARLA
|4.000,42
|0,00
|47,17
|113
|230
|CEBRAİL GÜNALTAN
|MUSTAFA
|1/20
|TARLA
|4.000,42
|0,00
|47,17
|103
|10
|OSMAN AYDEMİR
|İSMAİL
|1/1
|TARLA
|1.727,16
|0,00
|12,42
|113
|42
|AHMET ALBAYRAK
|HULUSİ
|1/6
|TARLA
|31.679,29
|28,15
|1.022,47
|113
|43
|MEMİŞ YILDIR
|MUSTAFA
|1/1
|TARLA
|6.151,38
|0,00
|535,91
|113
|64
|NAZİF ŞEN
|İBRAHİM
|1/1
|TARLA
|3.948,32
|0,00
|404,20
|113
|19
|MEMİŞ YILDIR
|MUSTAFA
|1/1
|TARLA
|4.016,87
|0,00
|615,32
|İLİ: DENİZLİ
|İLÇESİ: ÇİVRİL
|MAHALLESİ:KARAMANLI
|0
|871
|İRFAN ÖNEN MİRASÇILARI
MESUDE CENGİZ
|İRFAN
|1/1
|TARLA
|13.000,00
|9,52
|1.220,79
|0
|858
|OSMAN YAĞCIOĞLU
|MUHLİS
|1/1
|TARLA
|16.660,00
|0,00
|21,40
|0
|857
|HAVVA GÜNEŞ NALÇACI
|MEHMET
|1/1
|TARLA
|8.300,00
|0,00
|1.148,83
|İLİ: DENİZLİ
|İLÇESİ: ÇİVRİL
|MAHALLESİ:TUĞLU
|120
|81
|MUSTAFA YAĞCIOĞLU
|ŞERİF ALİ
|1/2
|TARLA
|10.736,62
|0,00
|1.159,40
|120
|90
|MEHMET SARIKAYA
|RIZA
|1/1
|TARLA
|9.392,68
|0,00
|1.871,51
|120
|17
|EMİNE EREN
|AHMET
|1/1
|TARLA
|635,45
|0,00
|32,22
|120
|13
|EMİNE EREN
|AHMET
|1/1
|TARLA
|7.242,07
|12,51
|1.764,47
|120
|7
|MUSTAFA ÖZEN
|EYUP
|1/1
|TARLA
|1.787,01
|6,25
|307,55
|120
|9
|MUSTAFA ÖZEN
|EYUP
|13600/52800
|TARLA
|6.415,59
|6,25
|675,00
|120
|3
|ALİ ÇETİN
|YUSUF
|13600/52800
|TARLA
|17.223,45
|0,00
|1.293,74
|120
|3
|MUSTAFA ÇETİN
|YUSUF
|13600/52800
|TARLA
|17.223,45
|0,00
|1.293,74
|120
|3
|CENNET ASLAN
|YUSUF
|9260/16660
|TARLA
|17.223,45
|0,00
|1.293,74
|121
|1
|FATMA IŞIK MİRASÇILARI
ÖMER IŞIK
|HALİL
|1/1
|TARLA
|25.621,55
|5,76
|2.048,38
|122
|83
|İSMAİL MELER
|ALİ
|1/1
|TARLA
|2.306,69
|0,00
|403,44
|122
|77
|RABİA YILDIZ
|HALİL
|17/21
|TARLA
|1.204,59
|5,29
|293,53
|122
|76
|EMİNE EREN
|AHMET
|1/1
|TARLA
|8.452,82
|5,76
|1.100,23
|
122
|
90
|ŞERİF ÇORBACIOĞLU MİRASÇILARI
NURÇİN ÇORBACIOĞLU
|
İLHAN
|
17/21
|
TARLA
|
32.656,17
|
9,52
|
1.738,81
|122
|33
|ALİ UŞAKLI
|MUSTAFA
|1/50
|TARLA
|19.266,54
|0,00
|752,73
|122
|31
|HATİCE ŞEN
|HASAN
|1/51
|TARLA
|2.885,70
|12,60
|520,77
|İLİ: DENİZLİ
|İLÇESİ: ÇİVRİL
|MAHALLESİ:BUCAK
|119
|13
|MUSTAFA ERKAN
|MEHMET
|1/52
|TARLA
|28.463,93
|6,76
|1.277,21
#ilangovtr
Basın No: ILN02408141