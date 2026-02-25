TEDAŞ 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (DENİZLİ)

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

(TEDAŞ 1. Bölge Müdürlüğü)

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/07/2008 tarihli ve 1678-1 sayılı kararı ile; ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye, Aydın, Denizli ve Muğla İllerinde kurulacak olan elektrik dağıtım sistemlerinde 16/08/2008 tarihinden itibaren 30 yıl süre ile dağıtım faaliyeti göstermek üzere 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca ED/1678-1/1215 sayılı dağıtım lisansı verilmiştir.



Söz konusu dağıtım lisansı kapsamında; Denizli ili sınırları içerisinde tesis edilen Yavuzca Kök-Seraserli- Yalınlı-Tuğlu Enh güzergâhında kalan taşınmazlara gerekli olan kamulaştırma işlemleri için 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında 6446 sayılı kanunun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası kapsamında TEDAŞ Yönetim Kurulunca 27.04.2022 tarih, 15-1080 nolu Kamulaştırma Kararı alınmıştır.



Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazlardan aşağıdaki listede yer alanların maliklerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8’inci maddesi doğrultusunda pazarlıkla satın alma usulünün uygulanması amacıyla ilgili kurumlar aracılığıyla adres araştırması yapılmış olmasına rağmen ulaşılamamıştır. Kamulaştırılmasına karar verilen ve ekli listede belirtilen söz konusu taşınmazlarla ilgili olarak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8‘inci maddesi doğrultusunda bu ilanın yayım tarihinden itibaren onbeş gün içinde, Müdürlüğümüzün “TEDAŞ 1. Bölge Müdürlüğü Adalet Mahallesi Hasan Gönüllü Bulvarı No: 19 Merkezefendi/DENİZLİ” adresine başvurulması halinde, TEDAŞ Uzlaşma Komisyonunca belirlenecek tarihte uzlaşma toplantısı yapılacaktır. Bu ilan üzerine uzlaşma toplantısına katılacağını bildirmeyen taşınmaz malikleri aleyhine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10’uncu maddesi doğrultusunda kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açılacaktır. Aşağıda listede yer alan taşınmaz maliklerine 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilan olunur.

YAVUZCA KÖK-SERASERLİ-YALINLI-TUĞLU ENERJİ NAKİL HATTI NEDENİYLE KAMULAŞTIRILMASI GEREKEN TAŞINMAZLARIN VE ADRESLERİNE ULAŞILAMAYAN MALİK LİSTESİ İLİ: DENİZLİ İLÇESİ: ÇİVRİL MAHALLESİ:SERASERLİ

ADA NO

PARSEL NO

MALİKLERİ

TAŞINMAZIN CİNSİ TAŞINMAZIN TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ

(m²) KAMULAŞTIRILACAK

ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ

(m²) ADI SOYADI BABA

ADI HİSSE

ORANI MÜLKİYET İRTİFAK 128 15 OZAN CAN TEKİN EROL 1/8 TARLA 2.614,75 0,00 1.025,91 123 24 ASİYE BAŞAR HACI AHMET 1/1 TARLA 1.491,90 0,00 259,93 123 25 RAMAZAN CENGİZ HACI AHMET 1/1 TARLA 1.538,90 0,00 498,38 124 90 NECLA GÜNDÜZ KAMİL 1/1 TARLA 4.086,28 0,00 1.311,14 124 95 NECLA GÜNDÜZ KAMİL 1/1 TARLA 4.376,22 0,00 38,28 İLİ: DENİZLİ İLÇESİ: ÇİVRİL MAHALLESİ:YALINLI 119 18 MEHMET ALİ KAYA İSMAİL 1/1 TARLA 1.531,71 0,00 734,21 119 42 HÜLYA SAYIN HAMDİ 3/80 TARLA 8.995,18 0,00 37,40 119 40 NİLÜFER KARABULUT HÜDAVERDİ 1/4 TARLA 3.473,13 0,00 963,51 118 21 AHMET ALBAYRAK HULUSİ 1/2 TARLA 17.582,79 0,00 123,92 113 215 MUSTAFA EROL İSMAİL 1/1 TARLA 7.833,42 0,00 914,61 113 227 MEMİŞ YILDIR MUSTAFA 1/1 TARLA 1.758,20 0,00 722,69 113 155 RAZİYE ÇETİNER İBRAHİM 1/70 TARLA 13.977,83 5,29 1.016,69 113 230 ALTAN GÜNALTAN MUSTAFA 1/20 TARLA 4.000,42 0,00 47,17 113 230 CEBRAİL GÜNALTAN MUSTAFA 1/20 TARLA 4.000,42 0,00 47,17 103 10 OSMAN AYDEMİR İSMAİL 1/1 TARLA 1.727,16 0,00 12,42 113 42 AHMET ALBAYRAK HULUSİ 1/6 TARLA 31.679,29 28,15 1.022,47 113 43 MEMİŞ YILDIR MUSTAFA 1/1 TARLA 6.151,38 0,00 535,91 113 64 NAZİF ŞEN İBRAHİM 1/1 TARLA 3.948,32 0,00 404,20 113 19 MEMİŞ YILDIR MUSTAFA 1/1 TARLA 4.016,87 0,00 615,32 İLİ: DENİZLİ İLÇESİ: ÇİVRİL MAHALLESİ:KARAMANLI 0 871 İRFAN ÖNEN MİRASÇILARI

MESUDE CENGİZ İRFAN 1/1 TARLA 13.000,00 9,52 1.220,79 0 858 OSMAN YAĞCIOĞLU MUHLİS 1/1 TARLA 16.660,00 0,00 21,40 0 857 HAVVA GÜNEŞ NALÇACI MEHMET 1/1 TARLA 8.300,00 0,00 1.148,83 İLİ: DENİZLİ İLÇESİ: ÇİVRİL MAHALLESİ:TUĞLU 120 81 MUSTAFA YAĞCIOĞLU ŞERİF ALİ 1/2 TARLA 10.736,62 0,00 1.159,40 120 90 MEHMET SARIKAYA RIZA 1/1 TARLA 9.392,68 0,00 1.871,51 120 17 EMİNE EREN AHMET 1/1 TARLA 635,45 0,00 32,22 120 13 EMİNE EREN AHMET 1/1 TARLA 7.242,07 12,51 1.764,47 120 7 MUSTAFA ÖZEN EYUP 1/1 TARLA 1.787,01 6,25 307,55 120 9 MUSTAFA ÖZEN EYUP 13600/52800 TARLA 6.415,59 6,25 675,00 120 3 ALİ ÇETİN YUSUF 13600/52800 TARLA 17.223,45 0,00 1.293,74 120 3 MUSTAFA ÇETİN YUSUF 13600/52800 TARLA 17.223,45 0,00 1.293,74 120 3 CENNET ASLAN YUSUF 9260/16660 TARLA 17.223,45 0,00 1.293,74 121 1 FATMA IŞIK MİRASÇILARI

ÖMER IŞIK HALİL 1/1 TARLA 25.621,55 5,76 2.048,38 122 83 İSMAİL MELER ALİ 1/1 TARLA 2.306,69 0,00 403,44 122 77 RABİA YILDIZ HALİL 17/21 TARLA 1.204,59 5,29 293,53 122 76 EMİNE EREN AHMET 1/1 TARLA 8.452,82 5,76 1.100,23

122

90 ŞERİF ÇORBACIOĞLU MİRASÇILARI

NURÇİN ÇORBACIOĞLU

İLHAN

17/21

TARLA

32.656,17

9,52

1.738,81 122 33 ALİ UŞAKLI MUSTAFA 1/50 TARLA 19.266,54 0,00 752,73 122 31 HATİCE ŞEN HASAN 1/51 TARLA 2.885,70 12,60 520,77 İLİ: DENİZLİ İLÇESİ: ÇİVRİL MAHALLESİ:BUCAK 119 13 MUSTAFA ERKAN MEHMET 1/52 TARLA 28.463,93 6,76 1.277,21

