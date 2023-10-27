T.C. YÜKSEKOVA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Sayı :2023/680 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

Hakkari İli Yüksekova İlçesinde bulunan ve aşağıda köy, parsel, malik, maliğin hisse oranı, cins, yüzölçümü ve kamulaştırılacak kısımının yüzölçümü bilgileri verilen Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım A,Ş Müdürlüğünce kamulaştırılmasına karar verildiği, mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili istemi ile yukarıda esas numarası belirtilen davanın kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları takdirde mahkememize bildirimeleri gerektiği, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkememece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Yüksekova Ziraat Bankasına yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma Ve kanıtların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye Yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince ilan olunur.

Sıra Mahalle Ada-Parsel Kamulaştırılan Alan(M²) Pilon Yeri İtifak M² Dosya Esas 1 Mezarlık Mah. 250/1 15,29 m² 2023/680 2 Eskikışla Mah. 223/9 3,30 m² 137,87 m² 2023/682 3 Eskikışla Mah. 241/2 91,46 m² 2023/688 4 Eskikışla Mah. 224/5 3,29 m² 2023/692 5 Eskikışla Mah. 226/6 23,30 m² 2023/695 6 Eskikışla Mah. 224/9 21,55 m² 2023/698 7 Eskikışla Mah. 224/12 2,27 m² 39,78 m² 2023/702 8 Eskikışla Mah. 227/18 3,34 m² 154,57 m² 2023/705 9 Yeşildere Mah. 191/24 2,47 m² 2023/708 10 Yeşildere Mah. 191/16 4 m² 83,66 m² 2023/712 11 Yeşildere Mah. 191/14 92,85 m² 2023/715 12 Yeşildere Mah. 191/5 231,48 m² 2023/718 13 Yeşildere Mah. 189/96 2,95 m² 2023/720 14 Yeşildere Mah. 189/76 1,67 m² 2023/722 15 Eskikışla Mah. 238/6 22,70 m² 2023/725 16 Eskikışla Mah. 216/36 63,64 m² 2023/728 17 Eskikışla Mah. 216/31 19,13 m² 2023/732 18 Mezarlık Mah. 256/16 4 m² 96,62 m² 2023/738 19 Eskikışla Mah. 237/1 185,16 m² 2023/742 20 Eskikışla Mah. 216/7 54,30 m² 2023/745 21 Eskikışla Mah. 216/5 35,97 m² 2023/748 22 Mezarlık Mah. 256/17 107,80 m² 2023/750

#ilangovtr

Basın No: ILN01917492