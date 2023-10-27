T.C. YÜKSEKOVA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C.YÜKSEKOVA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Hakkari İli Yüksekova İlçesinde bulunan ve aşağıda köy, parsel, malik, maliğin hisse oranı, cins, yüzölçümü ve kamulaştırılacak kısımının yüzölçümü bilgileri verilen Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım A,Ş Müdürlüğünce kamulaştırılmasına karar verildiği, mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili istemi ile yukarıda esas numarası belirtilen davanın kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları takdirde mahkememize bildirimeleri gerektiği, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkememece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Yüksekova Ziraat Bankasına yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma Ve kanıtların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye Yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince ilan olunur.
|Sıra
|Mahalle
|Ada-Parsel
|Kamulaştırılan Alan(M²)
|Pilon Yeri
|İtifak M²
|Dosya Esas
|1
|Mezarlık Mah.
|250/1
|15,29 m²
|2023/680
|2
|Eskikışla Mah.
|223/9
|3,30 m²
|137,87 m²
|2023/682
|3
|Eskikışla Mah.
|241/2
|91,46 m²
|2023/688
|4
|Eskikışla Mah.
|224/5
|3,29 m²
|2023/692
|5
|Eskikışla Mah.
|226/6
|23,30 m²
|2023/695
|6
|Eskikışla Mah.
|224/9
|21,55 m²
|2023/698
|7
|Eskikışla Mah.
|224/12
|2,27 m²
|39,78 m²
|2023/702
|8
|Eskikışla Mah.
|227/18
|3,34 m²
|154,57 m²
|2023/705
|9
|Yeşildere Mah.
|191/24
|2,47 m²
|2023/708
|10
|Yeşildere Mah.
|191/16
|4 m²
|83,66 m²
|2023/712
|11
|Yeşildere Mah.
|191/14
|92,85 m²
|2023/715
|12
|Yeşildere Mah.
|191/5
|231,48 m²
|2023/718
|13
|Yeşildere Mah.
|189/96
|2,95 m²
|2023/720
|14
|Yeşildere Mah.
|189/76
|1,67 m²
|2023/722
|15
|Eskikışla Mah.
|238/6
|22,70 m²
|2023/725
|16
|Eskikışla Mah.
|216/36
|63,64 m²
|2023/728
|17
|Eskikışla Mah.
|216/31
|19,13 m²
|2023/732
|18
|Mezarlık Mah.
|256/16
|4 m²
|96,62 m²
|2023/738
|19
|Eskikışla Mah.
|237/1
|185,16 m²
|2023/742
|20
|Eskikışla Mah.
|216/7
|54,30 m²
|2023/745
|21
|Eskikışla Mah.
|216/5
|35,97 m²
|2023/748
|22
|Mezarlık Mah.
|256/17
|107,80 m²
|2023/750
#ilangovtr
Basın No: ILN01917492