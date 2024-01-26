T.C.YOZGAT 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

GAZETE İLANI

HÜKÜM ÖZETİ

Esas No : 2021/30

Karar No :2023/50

DAVACI : K.H.

SANIK : FARIBA SHEIDAEI, Ahmad alı ve Khatameh mızı 1976 İran d.lu

SUÇ : Kasten Yaralama, Tehdit, Hakaret

SUÇ TARİHİ : 04/09/2011

SUÇ YERİ : YOZGAT/MERKEZ

KARAR TARİHİ : 24/01/2023

KARAR NİTELİĞİ : DÜŞME

KANUN MADDELERİ : TCK 66/1- e,67/2-3-4

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı sanığın Türkiye'de tebligata yarar adresinin bulunmaması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden, "gerekçeli Karar" tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince Yozgat ilinde yayımlanan yerel bir gazetede , resmi ilan portalı ve genel internet sitesinde ilamından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren CMK.'nun 273. Maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde Mahkememize veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Kayseri Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yoluna başvurabileceği İLANEN tebliğ olunur. 22/01/2024

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Basın No: ILN01973190