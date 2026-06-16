T.C.VİRANŞEHİR İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2025/2135 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/2135 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Şanlıurfa İl, Viranşehir İlçe, ELBEĞENDİ Mahalle/Köy, - Mevkii, 126 Ada, 10 Parselde bulunan TARLA vasıflı taşınmazın satışına ilişkindir.

Adresi : Şanlıurfa İli, Viranşehir İlçesi, Elbeğendi Kırsal Mahallesi, 126 Ada, 10 Parselde Bulunan Tarla Viranşehir / ŞANLIURFA

Yüzölçümü : 16.323,99 m2

Arsa Payı : 1/1

İmar Durumu :Yok , Nazım imar planı dışındadır.

Kıymeti : 4.897.197,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : '3083 sayılı yasanın 6. maddesi gereğince kısıtlıdır' diye beyan vardır.

Diğer : Şanlıurfa Kadastro Müdürlüğü tarafından konulan' Büyük Ova Koruma Alanı' diye beyan vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 11:13

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 11:13 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 11:13

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2026 - 11:13

09/06/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02486708