T.C.VİRANŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Sayı :2025/401 Esas

20.05.2026

VİRANŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

İLAN

Mahkememizin 2025/401 esas sayılı dosyasının davacısı Mehmet Kürekçi olan dava konusu Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması davasında aşağıda kimlik bilgileri yazılı davalının bütün aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden kendilerine tebligat yapılamadığından, 16/09/2026 günü saat 09,45' te mazeretsiz olmaksızın ön inceleme duruşmasına gelirken sulh için gerekli hazırlığı yapması, duruşmaya gelmediği takdirde yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, yokluğunda yargılamanın devam olacağı ve diğer tarafın muvafakatı olmadan iddiasını genişletebileceği, değiştirebileceği hususu kaim olmak üzere İLANAN TEBLİĞ OLUNUR.

İLGİLİ KİŞİ : RASHA MOHAMED SABRY ALI HUSSEIN-

#ilangovtr

Basın No: ILN02475744