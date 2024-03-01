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Resmi İlanlar T.C.TÜRKOĞLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C.TÜRKOĞLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2024-03-01 00:00:00 -

T.C.TÜRKOĞLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/795 Esas
 
Konu: İlan
 
21/02/2024
 
İLAN TUTANAĞI
 
Davacı , HANİFİ TAŞKIRAN ile Davalılar , KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, TÜRKOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI, TÜRKOĞLU MALMÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;
 
Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesi Uzunsöğüt mahallesi Karakuyu mevkiinde kain;

Davacı Hanifi TAŞKIRAN tarafından tescile konu edilen (A)harfi ile gösterilen yerin doğusunda; Uzunsöğüt mahallesi 230 ada 1 nolu parsel ve kısmen de Hatice TAŞKIRAN' a ait yer, batısında:Uzunsöğüt mahallesi 239 ada 1 nolu parsel, kuzeyinde: Kısmen Hacı TAŞKIRAN' a ait yer ve kısmen de Uzunsöğüt mahallesi 239 ada 1 nolu parsel, güneyinde; Mehmet Emin TAŞKIRAN' a ait yer ve sonrasında; Uzunsöğüt mahallesi 837 nolu parselin 5136,91 m² taşınmazın 52270464662 T.C. Kimlik nolu Hanifi TAŞKIRAN adına tescili istenilmektedir.

Bu yerle ilgisi ve alakası olanların hak iddia edenlerin bilumum evrak müsbitleri ile son ilan tarihinden itibaren 3 (üç)ay içerisinde mahkememize müracaatları ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01992022