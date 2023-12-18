T.C.TURHAL 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

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Dosya No : 2022/388 Esas

SANIK :AYSUN MAYALI-Sefa ve Döne kızı, 1997 Kırıkkale doğumlu, Çorum Sungurlu Fevzipaşa mah/köy nüfusunda kayıtlı.

Turhal 2.Asliye Ceza Mahkemesinin 2022/388 Esas, 2023/458 Karar Sayılı ve 16.06.2023 tarihli kararı ile;

Sanık Aysun MAYALI'nın mağdur Neslihan DUMAN'a karşı üzerine atılı Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan neticeten 1 YIL 4 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, TCK'nun 53/1-2-3 madde fıkralarının tatbikine, TCK'nın 58/7. maddesi uyarınca MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİNİN UYGULANMASINA, cezanın infazından sonra sanık hakkında denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,

Dair, kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize doğrudan bir dilekçe verilmesi, ya da tutanağa geçirilmek üzere mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunularak, yasa yoluna başvuracak kişi yargı sınırları dışında bulunuyor ise mahkememize ulaştırılmak üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilerek ya da tutanağa geçirilmek üzere Zabıt Katibine beyanda bulunularak karara karşı Samsun Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yoluna müracaat edebileceğine ilişkin sanığın yokluğunda karar verilmiştir.

Sanık Aysun MAYALI'nın adres kayıt sisteminde adresi bulunmaması ve tüm aramalara rağmen gerekçeli karar tebliğ edilemediğinden,

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddesi gereğince gerekçeli karar Türkiye Geneli tirajı 50.000 Üstü Gazete ile Genel İnternet Haber Sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verildiği İLAN OLUNUR.13.12.2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01951620