T.C.TURGUTLU 1 .SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA

ve BASİT USULDE YAPILDIĞINADAİR İLAN



DOSYA No: 2025/13 TEREKE

50029258630 TC.Kimlik nolu ALİ KARACA'nın terekesin Turgutlu 2. Sulh Hukuk Hukuk Mahkemesinin 16/05/2025 Tarih ve 2024/171 Esas,2025/914 Karar sayılı kararı ile iflas hükümlerine göre tasfiyesine , Memurluğumuzca da tasfiyenin basit usulde yürütülmesine karar verilmiştir. Alacaklıların bu ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vermek sureti ile tasfiyenin ADİ şekilde yapılmasını isteyebileceği. İİK.nun 166. Ve 218.maddesi gereğince ilan olunur

