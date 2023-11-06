T.C.TRABZON 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizde davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalılar aleyhine mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında; Kamulaştırma Kanunun 4650 S.K. İle değişik 10. maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca;aşağıda malikleri ile özellikleri yazılı taşınmazların yine aşağıda belirtilen kısımlarının davacı Karayolları Genel Müdürlüğü kararı ile kamulaştırılmasına karar verildiği, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydı ile pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü adına yol yapım ve emniyet sahası olarak kamulaştırması için mahkememize işbu davanın açıldığı, belirlenen gün ve saatte duruşmasının yapılacağı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 S.K. gereğince saptanmasına müteakip ilgililer adına mahkememizce belirlenen T.C. Halk Bankası Merkez Şubesi’ne yatırılacağı ve bedelin yatırılması üzerine taşınmazların belirtilen m²'lerinin Karayolları Genel Müdürlüğü adına yol olarak terkinine karar verilebileceği hususu kamulaştırma kanununun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR.

Dosya No: 2023/355 Esas Tapu kayıt maliki OSMAN BAŞKAN'a ait Ortahisar ilçesi, Sanayi ve Değirmendere Mahallesi 392 ada 11 parsel sayılı 113,85 m² büyüklüğündeki taşınmazın 68,40 m²'lik kısmı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 22/12/2023 Saat: 09.30 Dosya No: 2023/356 Esas Tapu kayıt maliki CAVİT TOPAL ve OSMAN TOPAL'a ait Ortahisar ilçesi, Sanayi ve Değirmendere Mahallesi 2167 ada 58 parsel sayılı 317,91 m² büyüklüğündeki taşınmazın tamamı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 22/12/2023 Saat: 09.30 Dosya No: 2023/357 Esas Tapu kayıt maliki ALİ MAZLUM ve OSMAN REİS'e ait Ortahisar ilçesi, Sanayi ve Değirmendere Mahallesi 2201 ada 335 parsel sayılı 2.011,91 m² büyüklüğündeki taşınmazın 8,45 m²'lik kısmı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 22/12/2023 Saat: 09.35 Dosya No: 2023/358 Esas Tapu kayıt maliki MUSTAFA AKYÜZ'e ait Ortahisar ilçesi, Sanayi ve Değirmendere Mahallesi 2167 ada 35 parsel sayılı 477,15 m² büyüklüğündeki taşınmazın tamamı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 22/12/2023 Saat: 09.35 Dosya No: 2023/359 Esas Tapu kayıt maliki NAZLI MERİÇ ve NURKAMER DURSUNOĞLU' na ait Ortahisar ilçesi, Sanayi ve Değirmendere Mahallesi 2167 ada 37 parsel sayılı 354,21 m² büyüklüğündeki taşınmazın tamamı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 22/12/2023 Saat: 09.40 Dosya No: 2023/360 Esas Tapu kayıt maliki OSMAN TOPAL'a ait Ortahisar ilçesi, Sanayi ve Değirmendere Mahallesi 2167 ada 61 parsel sayılı 84,11 m²büyüklüğündeki taşınmazın tamamı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir.

Duruşma Günü ve Saati: 22/12/2023Saat: 09.40 Dosya No: 2023/361 Esas Tapu kayıt maliki NAZLI MERİÇ ve NURKAMER DURSUNOĞLU' na ait Ortahisar ilçesi, Sanayi ve Değirmendere Mahallesi 2167 ada 59 parsel sayılı 256,69 m² büyüklüğündeki taşınmazın tamamı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 22/12/2023 Saat: 09.45 Dosya No: 2023/362 Esas Tapu kayıt maliki BÜŞRA AYDIN, ÇAĞLAR MERAL, EKREM MERAL, FUNDA GÜL MURATOĞLU, KEZİBAN MERAL, KÜBRA MERAL, LÜTFÜYE MERAL, OSMAN MERAL, SERVET MERAL, TÜRKAN MANDAN ve ZEHRA TONYALI'ya ait Ortahisar ilçesi, Sanayi ve Değirmendere Mahallesi 392 ada 9 parsel sayılı 225,62 m² büyüklüğündeki taşınmazın 33,09 m²'lik kısmı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 22/12/2023 Saat: 09.45 Dosya No: 2023/363 Esas Tapu kayıt maliki ABDURRAHMAN BİRŞEN, AHMET TUNÇ, AHMET CAN ÖZCELEP, EKREM ÖZCELEP, FAHRİYE TUNÇ, FATİH AKTÜRK, FATMA CANBAZ, HAKAN AKTÜRK, HARUN TUNÇ, HASAN YILMAZ, HATCA AKÇAY, HATİCE TUNÇ, HAVA ATASOY, HELİME DİŞLİ, KEMAL AYDIN, MEHMET SALİH ÖZCELEP, ORHAN YILMAZ, OSMAN NURİ EFE, REMZİYE EREN, SEMRA TUNÇ, SEVDA TUNÇ, SONER AKTÜRK, ZEKİYE ÖZCELEP ve ZÜLALE ÖZCELEP ATASOY'a ait Ortahisar ilçesi, Sanayi ve Değirmendere Mahallesi 627 ada 1 parsel sayılı 377,76 m² büyüklüğündeki taşınmazın tamamı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 22/12/2023 Saat: 09.50

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Basın No: ILN01924875