T.C.TATVAN İCRA DAİRESİ
T.C.TATVAN İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZINGAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/117 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bitlis İl, Tatvan İlçe, BENEKLİ Mahalle/Köy, Benekli Köyü Limak Çimento Fabrikası Yanı Mevkii, 101 A ...
Adresi : Bitlis İli Tatvan İlçesi Benekli Köyü Limak Çimento Fabrikası Yanı 101 Ada 8 Parsel Tatvan / BİTLİS
Yüzölçümü : 1.184,21 m2
İmar Durumu ::Taşınmazın İmar Durumu;"Konut Alanı(Ö.A-3), Ayrık Nizam 4 Kat(Taks:0.40, Kaks: 1.60)" şeklindedir.
Kıymeti : 3.733.452,95 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 14:45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 14:45
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 14:45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 14:45
27/11/2025
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr
Basın No: ILN02348140