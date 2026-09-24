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Resmi İlanlar T.C.SORGUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C.SORGUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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T.C.SORGUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

 

ESAS NO : 2024/2

KARAR NO :2026/374

İ L A N

Davanın KABULÜ İLE;

1-Yozgat ili Saraykent İlçesi Kesikköprü Mah./Köyü , Cilt No:70, Hane No:25, BSN:27'de nüfusa kayıtlı bulunan Durak ve Ayşe oğlu, 17/01/1993 Saraykent doğumlu, 68944150670 T.C. Kimlik numaralı MESUT AYTEKİN ile, Azerbaycan Cumhuriyeti uyruklu SHABNAM ALİYEVA isimli şahsın TMK 166/1. madde uyarınca BOŞANMALARINA,

Dair verilen yukarıdaki hüküm özetinin tüm aramalara rağmen tebliğ edilemeyen SHABNAM ALİYEVA'ya ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02555787