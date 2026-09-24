T.C.SORGUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
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T.C.SORGUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2024/2
KARAR NO :2026/374
İ L A N
Davanın KABULÜ İLE;
1-Yozgat ili Saraykent İlçesi Kesikköprü Mah./Köyü , Cilt No:70, Hane No:25, BSN:27'de nüfusa kayıtlı bulunan Durak ve Ayşe oğlu, 17/01/1993 Saraykent doğumlu, 68944150670 T.C. Kimlik numaralı MESUT AYTEKİN ile, Azerbaycan Cumhuriyeti uyruklu SHABNAM ALİYEVA isimli şahsın TMK 166/1. madde uyarınca BOŞANMALARINA,
Dair verilen yukarıdaki hüküm özetinin tüm aramalara rağmen tebliğ edilemeyen SHABNAM ALİYEVA'ya ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN02555787