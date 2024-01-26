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Resmi İlanlar T.C.SİVEREK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C.SİVEREK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2024-01-26 00:00:00 -

T.C.SİVEREK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2022/1512 Esas

Davacı , BİLAL YEŞİLYAPRAK ile Davalı , SİVEREK MALMÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara karar uyarınca;

Davacı tarafından davalı aleyhine, Dava konusu taşınmaz: Şanlıurfa ili Siverek İlçesi Hayriye Mahallesi 299 ve 769 parsel sayılı taşınmazların güneyinde 3029 ada 1 parsel sayılı taşınmazın ise kuzeyinde yer alan tapu harici alan ile ilgili olarak mahkememizde tapu iptali ve tescil davası açılmış olup yargılamanın halen mahkememizin 2022/1512 Esas sayılı dosyası üzerinden yürütüldüğü, ilan tarihinden itibaren (mahallinde 3 kez yapılacak ilanın sonuncusundan itibaren) 3 ay içerisinde bu yerde hak iddia edenler tarafından veya tescil koşulları gerçekleşmediğinden bahisle itiraz edilmediği takdirde bu yerin davacı adına tesciline karar verileceği M.K'nun 713 maddesi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01973045

 