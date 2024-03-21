T.C.SİVAS 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2022/145 Esas

KARAR NO : 2022/37

5607 Sayılı Yasanın 3/18.Maddesine Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 29/09/2022 tarihli ilamı ile 3/18 maddesi gereğince 20 TL ADLİ PARA, 6000 TL ADLİ PARA cezası verilen Rasoul ve K oğlu, 1972 doğumlu,SHAPOUR RAGHAMI tüm aramalara rağmen bulunamamış gerekçeli karar ile Katılan Sivas Gümrük Müdürlüğü vekili Av. Ahmet Turan TORUN tarafından ibraz edilen istinaf başvuru dilekçesi tebliğ edilememiştir.

Yukarıda özeti belirtilen hükme karşı tebliğin yapıldığı tarihten itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek dilekçe ile yada zabıt katibine yapılan beyan tutanağa geçirilmek suretiyle istinaf hakkının bulunduğu hususunun,

Katılan Sivas Gümrük Müdürlüğü vekili tarafından ibraz edilen istinaf başvuru dilekçesine karşı tebliğin yapılmış sayıldığı tarihten itibaren 7 gün içinde cevap hakkının bulunduğu hususunun,

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye geneli ilk 5 gazetenin birinde ve genel internet haber sitelerinden birinde İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup İLAN OLUNUR. 18.03.2024

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Basın No: ILN02005648