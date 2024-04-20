T.C.SİVAS 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2016/1064 Esas

Konu : İLAN METNİ

İ L A N

Davacı , İLHAN ARSLAN ile Davalılar , MUZAFFER UZDEMİR VE MÜŞTEREKLERİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Geri Alım Hakkından Kaynaklanan) davası nedeniyle;

"1-Davanın REDDİNE," dair karar verildiği, karar ilamı davacı vekili tarafından 02/12/2022 tarihinde istinaf edildiği hususu, yurt dışında ikamet ettiği bildirilen ancak tebligat yapılamayan davalı Muzaffer UZDEMİR (370*****254 TC kimlik nolu)' e gerekçeli karar ve istinaf dilekçesinin tebliği yerine kaim olmak üzere karar verildi.

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Basın No: ILN02019913