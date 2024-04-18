T.C.SİVAS 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2019/369 Esas

28/02/2024

-İLAN-

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle;

Davalılar Songül Tepe'nin ve Kaymak Tepe'nin adresleri tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Cevap süresinin, dava dilekçesinin tebliğ alındığı tarihten itibaren 2 hafta olduğu, ancak durum ve koşullara göre cevap dilekçesinin bu süre içerisinde hazırlanmasının çok zor ve yahut imkansız olduğu durumlarda, yine bu süre zarfında mahkemeye başvuran davalıya, bir defaya mahsus ve iki haftayı geçmemek üzere ek bir süre verilebileceği, Tarafların cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçesi veremeyecekleri 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 128. maddesi gereğince süresi içerisinde cevap dilekçesi vermemiş olan davalının, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağının ihtarına,

Mahallinde keşfen inceleme sonucu aldırılan bilirkişi raporunda Sivas İli Merkez İlçesi Yahyabey Mahallesi 2413 Ada 1 parsel sayılı taşınmazdaki ortaklığın satış sureti ile giderilebileceği bildirilmiştir.

Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususu ihtaren dava dilekçesi ve13/06/2024 duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

DAVALI: KAYMAK TEPE- 29228205066

DAVALI: SONGÜL TEPE -29216205412

DURUŞMA YERİ: SİVAS 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

DURUŞMA TARİHİ: 13/06/2024

DURUŞMA SAATİ: 09:05

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Basın No: ILN02018123