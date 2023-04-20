T.C.SİVAS 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C.SİVAS 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İLAN
Mahkememizde görülmekte olan Vasiyetnamenin açılması davası nedeniyle;
Mirasçı Gülüstan GEDİK(TCKN: 28630843576) hakkında ilanen tebliğ yapılmasına karar verildiğinden;
Müteveffa Kamer ŞAHİN (TCKN: 33346686324) tarafından düzenlettirilen vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız takdirde ve vasiyetnameye karşı BİR AY içerisinde dava açıp Mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu ihtaren 30/05/2023 tarihli duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
MİRASÇI: GÜLÜSTAN GEDİK (TCKN: 28630843576)
DURUŞMA YERİ: SİVAS 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU
DURUŞMA TARİHİ: 30/05/2023
DURUŞMA SAATİ: 10:45
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Basın No: ILN01815834