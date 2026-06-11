T.C.ŞIRNAK 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No: 2024/14 Esas

Karar No: 2025/679

Karar Mahkememizin 18/12/2025 tarih ve 2024/14 Esas, 2025/679 Karar sayılı ilamı ile;

Sanık Suriye vatandaşı İsa ve Meryem kızı, 1971 doğumlu, BETÜL ABİT hakkında 30/03/2018 tarihinde işlediği iddia edilen Resmi Belgede Sahtecilik suçu nedeniyle eylemine uyan TCK'nın 204/1 maddesi uyarınca takdiren verilen 1 yıl, 8 ay hapis cezasının hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, 5 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına, sanığın bu süre içerisinde herhangi bir yükümlülük altına alınmasına takdiren yer olmadığına, denetim süresi içerisinde dava zamanaşımının duracağına ve kasten yeni bir suç işlemediği takdirde CMK'nın 231/10 maddesi gereğince açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılmasına ve sanık hakkındaki davanın düşmesi kararı verileceğine, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde CMK'nın 231/11 maddesi gereğince mahkemece hükmün açıklanacağı, suça konu eşyaların dosyada delil olarak muhafazasına karar verilmiştir.

Kararın 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29.maddesi gereğince İLANEN TEBLİĞİNE, aynı yasanın 31.maddesi gereğince hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren iki haftalık yasal süre içesinde, bir dilekçe ile veya mahkeme zabıt katibine yapılacak sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

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Basın No: ILN02484301