T.C.SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2024/114 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/114 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Silivri İlçe, SELİMPAŞA Mahalle/Köy, 6732 Ada, 10 Parsel, 3 Nolu Bağımsız Bölüm TAŞINMAZIN TAPU KAYDI

Silivri Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğünün tapu kaydından anlaşılacağı üzere ;Silivri İlçesi, Selimpaşa Mah., 6732 Ada, 10 Parsel numarasında kayıtlı,220,54 m? yüzölçümlü, Üç Adet Dubleks Meskeni Olan Bahçeli Kargir Ev vasıflı, 3 Bağımsız Bölüm Nolu, 100/300 Arsa Payjı, Dubleks Mesken Nitelikli ana taşınmazın TAM hisse'sinin Haşan GÜMÜŞDAĞ adıma kayıtlı olduğu anlaşılmaktadır. Tapu kaydının şerhler bölümü kısmında çeşitli tarihlere ait beyan, kamu haczi, ihtiyati haciz

ve icrai haciz bulunmaktadır. |

TAŞINMAZIN İMAR DURUMU

Silivri Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün dosyasındaki yazısında belirtildiği üzere ;Silivri İlçesi, Selimpaşa Mah., (şski 1870 parsel) yeni 6732 Ada, 10Parsel sayılı taşınmaz 30/10/1990 tasdik tarihli Selimpaşa IV. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmarzPlanında Kısmen "Yol Alanında" kısmen de İkiz Nizam, 2 kat yapılaşma koşullarında, konut alanında kalmaktadır.

Ancak Selimpaşa Mahallesinde bulunan (eski 1870 parsel) yeni 6732 Ada, 10 Parsel, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/07/2023 tarih ve 738 sayılı kararı ile uygun bulunan veİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca 15/07/2023 tarihinde onaylanan "NİP-341030847" plan

işlem numaralı "Silivri İlçesi Selimpaşa, Ortaköy ve Kavaklı TEM Otoyolu Güneyi 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı" içerisinde, "200 kişi/ha" gösterimli |'Konut Alanı" olarak planlanmıştır.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca 15/07/2023 onaylı meri 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak, Belediyemizce hazırlanmış olan söz konusu parselin de içinde yer aldığı bölgeye ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onay süreci* ile ilgili iş ve işlemlerinin başlatıldığı belirtilmiştir.

TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU

Dava konusu olan taşınmaz, tapunun İstanbul İli, Silivri İlçesi, Selimpaşa Mah., 6732 Ada,10 Parsel numarasında kayıtlı, 220,54 m? yüzölçümlü, Üç Adet Dubleks Meskeni Olan Bahçeli Kargir Ev vasıflı, 3 Bağımsız Bölüm Nolu, 100/300 Arsa Paylı, Dubleks Mesken Nitelikli ana taşınmaz olup adres olarak Selimpaşa'da bulunan Arap Tepe Cami'nin yaklaşık 250 metre güneyinde bulunan 3265. Sokak ile 3286. Sokak'ın birleştiği köşede bulunan parsel içinde yapılan bitişik nizam üç adet villadan 8C kapı nolu olanıdır.

Taşınmaz dubleks villa olarak zemin kat ve | normal kattan oluştuğu tespit edilmiş olup ,zemin katının mutfak, | salon ve | duş-wc olarak planlandığı , 1. Katının 2 oda, | düş-wc ve 1balkon olarak projelendirildiği tespit edilmiştir.

Taşınmaz bina keşif tarihi itibari ile kullanılır vaziyettedir .

Arşiv dosyasında bulunan 25/03/1982 tarihli Yapı Ruhsatı'na ve 19/07/1986 tarihli Yapı Kullanma İzin Belgesine göre taşınmaz 58,67 m?dir. Taşınmaz bulunduğu konum itibariyle)alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, civarın talep gören konut alanında kalmaktadır.

-TAŞINMAZIN TÜM RESİMLERİ E-SATIŞ ORTAMINDA İLAN EKİNDE YAYINLANAN BİLİRKİŞİ RAPORUNDA YER ALMAKTADIR.

Kıymeti : 7.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/12/2024 - 14:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 31/12/2024 - 14:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 14:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/01/2025 - 14:55

19/09/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02092526