T.C.SİLİFKE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2024/7 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/7 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İli, Silifke İlçesi, Gülümpaşalı Mahallesi Topraktepe Mevkii 208 parsel sayılı 4.750,00 M2 yüzölçümlü, Tapuda " Kargir Ev ve Bahçe " vasfında taşınmazdır. Parselin niteliği kargir ev ve bahçe olmakla birlikte parsel içerisinde bir adet iki katlı bina ve bir adet depo bulunmaktadır.Parsel içerisinde bulunan ve bilirkişinin A harfi ile gösterdiği binanın yüzölçümü 96.99 m2 olup iki katlı binanın toplam yüzölçümü 193,98 m2 dir. B harfi ile gösterilen deponun yüzölçümü 86.47 m2 olup bu deponun 22.26 m2 lik kısmı yolda kalmaktadır.Parsel içinde değişik yaşlarda limon ve zeytin ağaçları bulunmaktadır.

İmar Durumu: 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı dışında, Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi'ne ait 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Sınırları içerisinde, Tarım Alanı olarak tanımlı olup, Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesine ait 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümlerine tabidir.

Kıymeti : 5.357.657,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: "Parsel Silifke Ovası Koruma Alanı İçerisindedir. Onaylanmış İmar Planları İle Onaylı Köy Yerleşik Alanları içerisinde Kalmaması Halinde 5403 SK Kapsamında İzin Alınmadan Tarımsal Üretim Amacı dışında Kullanılamaz. Koruma Alanı Belirtmesi vardır. Ayrıca Muris Osman oğlu Sinan SAPMAZ tarafından " İntifa Hakkı " şerhi vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2024 - 10:50

Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2024 - 10:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/09/2024 - 10:50

Bitiş Tarih ve Saati : 27/09/2024 - 10:50

03/07/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02057623