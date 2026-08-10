T.C.SİLİFKE 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2026/11 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın Giderilmesi Davası Sonucu aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/11 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İli, Silifke İlçesi, İmamlı Mahallesi 392 ada 26 Parsel sayılı 76.858,54 m2 yüzölçümlü, tapuda " Tarla" vasıflı taşınmazdır. Taşınmazın bir kısmında sulu tarım yapılmakta, bir kısmı taşlık çalılık (makilik) kullanılmayan alan olup bir kısmında değişik yaş ve cinste meyve ağaçları bulunmaktadır. Taşınmaz içerisinde fen bilirkişisinin haritasında ve krokisinde belirttiği şekilde taşınmaz içerisinde 9.92 m2 su kuyusu, 60.45 m² yüzölçümlü havuz, 71.50 m² bir yapı, 76.94 m² bir yapı, 37.00 m² yapının yanında sundurma, 71.12 m² yapı, 239.62 m² havuz,101.38 m² yapı, 30.09 m² yapı, 17.50 m² yapı bulunmaktadır.

İmar Durumu: Parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının bulunmadığı, 'Köy Yerleşik Alan Sınırı" dışında yer aldığı, Köy Yerleşik Alan Sınırı dışında kalan taşınmazlarda Plansız Alanlar Yönetmeliği ve 1/100000 ölçekli Adana-Mersin Çevre Düzeni Planı plan hükümlerine göre işlem yapıldığı belirtilmiştir.

Kıymeti : 15.460.908,60 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/09/2026 - 12:04

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 12:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 12:04

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 12:04

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İli, Silifke İlçesi, İmamlı Mahallesi 392 ada 27 Parsel sayılı 19.897,95 m2 yüzölçümlü, tapuda " Kargir Ev ve Tarla" vasfındaki taşınmazdır. Satışa konu İmamlı Mahallesi 392 ada 27 numaralı parsel, Silifke-Mara asfaltına yaklaşık kuş uçuşu 1900 metre, İmamlı Mahalle merkezine yaklaşık kuş uçuşu 2400 metre, Silifke İlçe Merkezine yaklaşık kuş uçuşu 12.5 km. mesafededir. Parsel içerisinde bulunan ve EK-1 haritada yeşil renkli hat ve A harfi ile gösterilen yapının yüzölçümü 143.72 m² dir.- Satışa konu 392 ada 27 numaralı parsel içerisinde bulunan ve EK-1 haritada yeşil renkli hat ve B harfi ile gösterilen yapının yüzölçümü 41.00 m² dir.

İmar Durumu: Parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının bulunmadığı, 'Köy Yerleşik Alan Sınırı? dışında yer aldığı, Köy Yerleşik Alan Sınırı dışında kalan taşınmazlarda Plansız Alanlar Yönetmeliği ve 1/100000 ölçekli Adana-Mersin Çevre Düzeni Planı plan hükümlerine göre işlem yapıldığı belirtilmiştir.

Kıymeti : 4.051.366,90 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/09/2026 - 13:58

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 13:58 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 13:58

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 13:58

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İli, Silifke İlçesi, İmamlı Mahallesi 405 ada 32 Parsel sayılı 5.947,09 m2 üz ölçümlü, tapuda " Tarla " vasıflı taşınmazdır. Parsel, Silifke-Mara asfaltına yaklaşık kuş uçuşu 2300 metre, İmamlı Mahalle merkezine yaklaşık kuş uçuşu 2900 metre, Silifke İlçe Merkezine yaklaşık kuş uçuşu 13 km. mesafededir. Taşınmazın toprak yapısı Akdeniz bölgesine özgü kırmızı terra rossa toprak olup, eğimi %1-2arasında değişmektedir. Toprak derinliği +90 derindir. Taşınmaz az taşlı olup üzerinde ara ara işlenmeyen taşlık, çalılık, alanlar mevcuttur. Toprağın kullanımını kısıtlayıcı, asitlik- bazlık, tuzluluk, taban suyu gibi sorunları bulunmamaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede benzer özellikte tarım arazileri bulanmaktadır. Taşınmaz içerisinde zirai ve inşai muhtesat bulunmamaktadır.

İmar Durumu: Parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının bulunmadığı, 'Köy Yerleşik Alan Sınırı" dışında yer aldığı, Köy Yerleşik Alan Sınırı dışında kalan taşınmazlarda Plansız Alanlar Yönetmeliği ve 1/100000 ölçekli Adana-Mersin Çevre Düzeni Planı plan hükümlerine göre işlem yapıldığı belirtilmiştir.

Kıymeti : 1.189.418,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/09/2026 - 10:49

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/09/2026 - 10:49 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2026 - 10:49

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 10:49

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İli, Silifke İlçesi, İmamlı Mahallesi 405 ada 33 Parsel sayılı 18.093,58 m2 yüzölçümlü, tapuda " tarla " vasıflı taşınmazdır. Satışa konu İmamlı Mahallesi 405 ada 33 numaralı parsel, Silifke-Mara asfaltına yaklaşık kuş uçuşu 2200 metre, İmamlı Mahalle merkezine yaklaşık kuş uçuşu 2900 metre, Silifke İlçe Merkezine yaklaşık kuş uçuşu 13 km. mesafededir. Taşınmazın toprak yapısı Akdeniz bölgesine özgü kırmızı terra rossa toprak olup, eğimi %4-6arasında değişmektedir. Toprak derinliği orta derindir. Taşınmaz üzerinde yer yer işlenmeyen taşlık, çalılık, alanlar mevcuttur. Toprağın kullanımını kısıtlayıcı, asitlik- bazlık, tuzluluk, taban suyu gibi sorunları bulunmamaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede benzer özellikte tarım arazileri bulanmaktadır. Taşınmaz içerisinde zirai ve inşai muhtesat bulunmamaktadır.

İmar Durumu: Parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının bulunmadığı, 'Köy Yerleşik Alan Sınırı" dışında yer aldığı, Köy Yerleşik Alan Sınırı dışında kalan taşınmazlarda Plansız Alanlar Yönetmeliği ve 1/100000 ölçekli Adana-Mersin Çevre Düzeni Planıplan hükümlerine göre işlem yapıldığı belirtilmiştir.

Kıymeti : 2.714.037,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/09/2026 - 11:58

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/09/2026 - 11:58 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2026 - 11:58

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 11:58

30/07/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02526695