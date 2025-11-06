T.C.ŞİLE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2018/15 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2018/15 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul ili, Şile ilçesi Geredeli mahallesi 4203 Ada, 208 parsel (Eski 5005 parsel sayılı tarla 3036,49 m2 satılacaktır ,5005 nolu parsel yerleşik alan dışında tapudaki vasfına uygun toprak yapısında ki bölgelerdedir. Bu parsellerin Yarı geçirgen vasıfta killi-tınlı toprak yapısında, alkalilik, tuzluluk sorunu ve yola sınırı olmayan, su tutma kapasitesi yüksek ve tarla ve sebze üretimine uygun ve nadasa bırakılmadan her yıl ürün almaya müsaittir.

Yüzölçümü : 3.036,49 m2

İmar Durumu : Dosyasında mevcut Şile Belediyesi İmar ve Şehircilik Müd.'nün 02.05.2018 tarih ve 4165 sayılı yazılarına göre; İstanbul İli, Şile İlçesi, Geredeli Mahallesi; 5005-nolu parsellerin imar durumu için; Şile İlçesi, Geredeli Mahallesi;( 5005) parsel sayılı taşınmazlar, 17. 01.2014 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Geredeli Mahallesi Uygulama İmar planlarında; 5005 parseller *Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda” ve kısmen “Dere Koruma Bandında” kalmaktadır..” Denilmiştir.

Kıymeti : 7.591.225,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 10:03

Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 10:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2026 - 10:03

Bitiş Tarih ve Saati : 02/03/2026 - 10:03

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul ili Şile ilçesi, Geredeli mahallesi 4210 Ada- 9 parsel 2.329,99.m2 Ahşap Ev ve Ahşap Samanlık ve bahçesi satılacaktır (eski 5155 parsel),Parsel Şile İlçesi merkezin doğu yönünde, yaklaşık 35 km mesafede Geredeli ve Göçe Mahallelerinde kalmaktadır.

5155 nolu taşınmaz parsel Yerleşik alanı içinde kalmaktadır. Uygulama imar planı olup planda konut kullanımına ayrılmış alanda kalmaktadırlar.Bu parseller hertürlü alt yapı hizmetlerinden,çevre temizlik hizmetlerinden, elektrik, içme suyu, kanal —ve — doğalgaz hizmetlerinden — faydalanır Durumdadır. Taşınmaz değerlemesinde arsa vasıflarına göre değerlendirildi.

PARSEL NO: 5155 ;Bina no:l11 “dir. Üzerinde | adet 2 katlı yığma karkas sistemde inşa edilmiş iskan Edilmeye uygun 60/65 yıllık bina vardır. Yapı zemin katta giriş,mutfak,oturma odası,depo,merdiven evi,üst katta 3 yatak odası, hol,banyo wc bölümleri vardır.Kaba ve ince inşaat işleri bitmiş,tesisatları bağlanmış durumda olup yıllara sari yapıda yıpranmalar görüldü.Yer yer onarım ve tadilat yapıldığı görüldü..Döşemeler ahşap rabıta,iç ve dış doğramaları ahşap tek camlıdır. Yapı toplam bürüt inşaat alanı:90m2+90 m2=180 m2 dir.

Halihazır durumu ve özelliklerine göre inşaat maliyet değeri:Yapı değeri:Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Resmi Gazete Tarihi: 20/02/2024 ,Sayısı:32466 ile yayınladığı yapı m2 birim maliyet değeri verilerine göre yapının sınıfı/ gurubu; TTI-A Gurubu(Meskenler ,asansörsüz- kalorifersiz) olup yapı yıpranma değeri düsülerek değeri:180m2* 1 2.500TL/m2*(1,00-0,50)5 1 .125.000,00TL.4210ada,9 parsel: (eski:5155 parsel):(ladet Dut,40 yaşlı,değeri:1.000TL.,ladet İncir, 40 yaşlı,değeri:900TL.,ladet Ceviz,40 yaşlı,değeri:1.000TL., 2adet Erik, 15 yaşlı,t.değeri:1.200TL.,3 adet Şeftali,15 yaşlı,.değeri:1.800TL.,ladet Ihlamur,40 yaşlı, değeri: 600TL.,3adet İncir,15Yaşlı,t.değeri: |.350TL l adet Asma, değeri:250TL.)—Genel toplam değer: 8.100TL.

Yüzölçümü : 2.329,99 m2

İmar Durumu : Dosyasında mevcut Şile Belediyesi İmar ve Şehircilik Müd.'nün 02.05.2018 tarih ve 4165 sayılı yazılarına göre;İstanbul İli,Şile İlçesi,Geredeli Mahallesi; -5155- nolu parsellerin imar durumu için; Şile İlçesi, Geredeli Mahallesi;-5155- parsel sayılı taşınmazlar, 17. 01.2014 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Geredeli Mahallesi Uygulama İmar planlarında;5155 parsel kısmen “İmar yolunda”,kısmen de “E-0.15,yapılaşma yoğunluğunda iki kat “KONUT ALANINDA”, kısmen de “E—0.35 yapılaşma yoğunluğunda iki kat “KONUT ALANINDA” kalmaktadır .” Denilmiştir.

Kıymeti : 12.783.050,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer :Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 11:03

Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 11:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2026 - 11:03

Bitiş Tarih ve Saati : 02/03/2026 - 11:03

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul ili Şile ilçesi Geredeli mahallesi 4216 Ada- 335 parsel 170,72.m2 Bahçe vasıflı taşınmaz satılacaktır (eski 5166 parsel), 170,72 m2 yüzölçümü, Parseller Şile İlçesi merkezin doğu yönünde, yaklaşık 35km mesafede Geredeli ve Göçe Mahallelerinde kalmaktadır.

5166 nolu taşınmaz parseller Yerleşik alanı içinde kalmaktadır.Uygulama imar planı olup planda konut kullanımına ayrılmış alanda kalmaktadırlar.Bu parseller hertürlü alt yapı hizmetlerinden,çevre temizlik hizmetlerinden,elektrik,içme — suyu,kanal — ve doğalgaz — hizmetlerinden faydalanır Durumdadır.

Taşınmaz değerlemesinde arsa vasıflarına göre değerlendirildi.

4216ada,335 parsel: (eski:5166 parsel):(2 ad.Tr. hurması,25 yaşlı,değeri:1.800TL.,3 ad.İncir, 25 Yaşlı, değeri:2.400TL.,2 ad.Nar,25 yaşlı,değeri: 1.600TL.,| ad.Dut,40 yaşlı,t.değeri:1.000TL.,2 ad.Ihlamur,40 yaşlı,t.değeri:1.200TL.)—Genel toplam değer: 8.000TL.

Yüzölçümü : 170,72 m2

İmar Durumu : Dosyasında mevcut Şile Belediyesi İmar ve Şehircilik Müd.'nün 02.05.2018 tarih ve 4165 sayılı yazılarına göre;İstanbul İli,Şile İlçesi,Geredeli Mahallesi; -5166- nolu parsellerin imar durumu için; Şile İlçesi, Geredeli Mahallesi -5166- parsel sayılı taşınmazlar, 17. 01.2014 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Geredeli Mahallesi Uygulama İmar Planlarında; 5166 parsel kısmen “İmar yolunda”,kısmen de “E-0.35,yapılaşma yoğunluğunda iki kat “KONUT ALANINDA” kalmaktadır.” Denilmiştir.

Kıymeti : 520.160,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 12:03

Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 12:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2026 - 12:03

Bitiş Tarih ve Saati : 02/03/2026 - 12:03

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul ili Şile ilçesi Geredeli mahallesi 4207 Ada, 143 parsel Eski 4565,91.m2 tarla vasıflı taşınmaz satılacaktır,

5441 nolu parseller yerleşik alan dışında tapudaki vasfına uygun toprak yapısında ki bölgelerdedir.Bu parsellerin Yarı geçirgen vasıfta killi-tınlı toprakyapısında, alkalilik,tuzluluk sorunu ve yola sınırı olmayan,su tutma kapasitesi yüksek ve tarla ve sebze üretimine uygun ve nadasa bırakılmadan her yıl ürün almaya müsaittir.

Yüzölçümü : 4.565,91 m2

İmar Durumu : Dosyasında mevcut Şile Belediyesi İmar ve Şehircilik Müd.'nün 02.05.2018 tarih ve 4165 sayılı yazılarına göre; İstanbul İli,Şile İlçesi,Geredeli Mahallesi; 5441 nolu parsellerin imar durumu için;5441....) parsel sayılı taşınmazlar, 17. 01.2014 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Geredeli Mahallesi Uygulama İmar planlarında; 5441 parseller“Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda” kalmaktadır. denilmektedir

Kıymeti : 11.414.775,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 13:40

Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 13:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2026 - 13:40

Bitiş Tarih ve Saati : 02/03/2026 - 13:40

02/11/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

