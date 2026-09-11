T.C.ŞANLIURFA16. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2026/29 Esas

26.06.2026

-İLAN-

Şanlıurfa İli Karaköprü İlçesi Tülmen Mahallesi sınırları içerisinde olan 226 numaralı parsel ile harmanlık vasfı ile tescilli, 25/11/2025 tarihli Teknik Bilirkişi Heyet raporunda ekli krokide (A1) (A2) (B ve B1) harfleri ile gösterilen, A1 için 40,99 m2, A2 için 402,33 m2, B için 216,90 B1 için 142,89 m2 yüzölçümlü dava konusu taşınmazın 17231843818 T.C kimlik numaralı Mehmet Rüstem Coşkun adına tapuya tescili talep edilmiş olduğundan, dava konusu taşınmaz üzerinde hak iddia eden veya itirazı olanların, ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belgeleri ile birlikte Mahkememizin 2026/29 Esas sayılı dava dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri hususu İLAN OLUNUR. 26/06/2026

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Basın No: ILN02546022