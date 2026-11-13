T.C.ŞANLIURFA İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2026/1469 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/1469 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, Karaköprü Mahallesi, 4183 ada, 3 Parsel, 6. Kat, 11 Numaralı Bağımsız Bölüm'deki taşınmazın 19.04.2026 tarihli Bilirkişi raporu ve Mahkemenin 2026/374 esas sayılı dosyasından verilen karar gereğince.......... (Ayrıntılı olarak Bilirkişi Raporu, Satış Şartnamesi ve Satış ilanında yer almaktadır.)

Adresi : Şanlıurfa İli Karaköprü İlçesi Akbayır Mahallesi Kazancı Bedih CaddesiBina No:20 (Gaffari Aslan Apartmanı)Karaköprü / Şanlıurfa

Yüzölçümü : 1.293,77 m2

Arsa Payı : 12/160

İmar Durumu : Davaya konu 11 numaralı bağımsız bölümün bulunduğu Şanlıurfa İli Karaköprü İlçesi Karaköprü Mahallesi 4183 ada 3 parsel, imar planında; konut alanı olarak imarlıdır. Taşınmazın dört cephesi yola ve sokağa denk gelmektedir.Davaya konu bağımsız bölümün bulunduğu ana yapı, imar planında ayrık nizam 5 katlı olarak yer almaktadır. Bağımsız bölümün yer aldığı taşınmaz, zemin kat + 6 normal kat + Çatı Kat olarak inşa edilmiştir. Taşınmazda kat irtifakı kurulmuştur.

Kıymeti : 6.150.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Beyan: Yönetim Planı:25/12/2014 ve Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/02/2027 - 13:32

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/02/2027 - 13:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/03/2027 - 13:32

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/03/2027 - 13:32

10/11/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02593397