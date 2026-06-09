T.C.ŞANLIURFA 1.AİLE MAHKEMESİNDEN
T.C.ŞANLIURFA 1.AİLE MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/690
DAVACI : DERYA KÜÇÜK
DAVALI : ERCAN KÜÇÜK
DAVA : Mal Rejiminden Kaynaklanan Katılma Alacağı
Mahkememizce davalının bildirilen adresine çıkarılan tebligat adresten iade olarak dönmüştür. Davalının adres araştırmasından da bir netice alınamadığından Ön İnceleme tensip Tutanağının davalıya ilanen tebliğine karar verilmiştir.
24/09/2026 günü saat 10:55' te duruşmaya gelmediğiniz veya gelip davayı takip etmediginiz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz taktirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan
işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtar ve tebliğ olunur.
Bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra ön inceleme tensip tutanağının davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN02482236