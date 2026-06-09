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Resmi İlanlar T.C.ŞANLIURFA 1.AİLE MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C.ŞANLIURFA 1.AİLE MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
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T.C.ŞANLIURFA 1.AİLE MAHKEMESİNDEN

İLAN METNİ

ESAS NO : 2024/690

DAVACI : DERYA KÜÇÜK

DAVALI : ERCAN KÜÇÜK

DAVA : Mal Rejiminden Kaynaklanan Katılma Alacağı

Mahkememizce davalının bildirilen adresine çıkarılan tebligat adresten iade olarak dönmüştür. Davalının adres araştırmasından da bir netice alınamadığından Ön İnceleme tensip Tutanağının davalıya ilanen tebliğine karar verilmiştir.

 

24/09/2026 günü saat 10:55' te duruşmaya gelmediğiniz veya gelip davayı takip etmediginiz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz taktirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan
işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtar ve tebliğ olunur.

Bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra ön inceleme tensip tutanağının davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02482236