T.C.SAMSUN BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 7.CEZA DAİRESİNDEN

(Esas No: 2022/2126, Karar No: 2023/2199)

Abdelkader ve Fatıha kızı, 31/08/1993 Fas doğumlu, Fas Krallığı vatandaşı, son beyan adresi İlyasköy Mahallesi Menemen Sokak No:15 Kat:2 İlkadım/SAMSUN olan SABRINE BENKHADDA hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan iddianame düzenlenerek Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldığı,

Samsun 3.Ağır Ceza Mahkemesince yapılan açık yargılama neticesinde 19/10/202022 tarihli, 2022/308 Esas ve 2022/347 Karar sayılı ilam ile sanık SABRINE BENKHADDA'nın eylemine uyan 5237 Sayılı TCK'nın 188/3. maddesi gereğince 8 YIL 9 AY HAPİS CEZASI ve 20.000,00 TL PARA CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA karar verildiği, sanık hakkında verilen karara karşı sanık müdafi Av. Murat Mert AHISHALI tarafından istinaf talebinde bulunulduğu,

İstinaf talebi üzerine dairemizce yapılan inceleme neticesinde, dairemizin 16/10/2023 tarihli, 2022/2126 Esas ve 2023/2199 Karar sayılı ilamı ile sanık SABRINE BENKHADDA hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan mahkumiyet hükmüne yönelik İstinaf Başvurusunun Esastan Reddine dair karar verildiği; ancak verilen kararın tüm araştırmalara rağmen sanık SABRINE BENKHADDA'ya tebliğ edilemediği, sanığın tebligata yarar açık adresinin de tespit edilemediği anlaşılmakla,

Sanık SABRINE BENKHADDA'ya, 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28, 29, 30. maddeleri gereğince ilanen tebligat yapılmasına karar verilmekle, hazırlanan ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren Tebligat Kanunun 31. maddesi gereğince 7(yedi) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı; tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde CMK'nın 294 ve 295/1 maddeleri uyarınca sunulacak temyiz dilekçesinin temyiz sebeplerini içermesi gerektiği, aksi takdirde ilgili Yargıtay Ceza Dairesince temyiz başvurunuzun reddedilebileceği ihtar olunarak, dairemize gerekçeli bir dilekçe verilmesi ya da zabıt kâtibine bir beyanda bulunulması ve beyanın tutanağa geçirilip hâkime onaylatılması veya bir başka İlk Derece Ceza Mahkemesi yada Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi aracılığıyla, ceza evinde bulunanlar için cezaevi idaresi aracılığıyla dilekçe göndermek suretiyle, Yargıtay ilgili Ceza Dairesi nezdinde temyiz talebinde bulunabileceği, temyiz talebinde bulunmaması halinde verilen karara ilişkin usûlü işlemlerin tamamlanmasının ardından kesinleştirme işlemlerinin gerçekleştirileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 12/01/2024

Yazı İşleri Müdürü Başkan

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Basın No: ILN01968532