T.C.SAMSUN 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
T.C.SAMSUN 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel tespiti ve tescil) davası nedeniyle;
Davacı Canik Belediye Başkanlığı tarafından davaya konu Samsun İli Canik İlçesi Cinekoğlu Mahallesi 11619 ada 11parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
Kıymet Takdir Komisyonunun raporunun düzenlenmesinden sonra taşınmaz malik olan davalılar Emine Aydın, Uğur Şimşek, Yavuz Selim Orakçı, Esin Aslan, Hakan Gün, Barış Akyol, Vahdet Gökhan Karataş, Abdurahman Yılmaz, Elif Çakır, İbrahim Çakır, Atilla Küçük, Ümmühan Avcı, Adem Yazıcı, Melisa Seral Koç, Sezgin Kara, Yakup Çakıroğlu ile uzlaşma sağlanamadığından mahkememizin 2026/60 Esas numaralı dosyasında tespit ve tescil davası açılmıştır. Bu dava sonucunda tespit edilecek bedel T.C.Vakıflar Bankası Samsun Şubesine davalılar adına açılacak hesaba yatırılacaktır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 09/02/2026
#ilangovtr
Basın No: ILN02576015