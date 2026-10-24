T.C.SAMSUN 4. AİLE MAHKEMESİNDEN
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T.C.SAMSUN 4. AİLE MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO : 2022/164 Esas
DAVACI : YASEMİN ÇELİK
DAVALI : MURAT ÇELİK
İLAN METNİ
Davacı Yasemin Çelik tarafından açılan işbu boşanma davasının yapılan yargılamasında, davalının tebliğe yarar adresi tespit edilememiş olup dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Davacı vekili 28/02/2022 tarihli dava dilekçesinde özetle, tarafların 2018 yılında evlendiklerini, tarafların müvekkilinin yaşadığı psikolojik çöküntü ve onur kırıcı davranışlar, zina nedeniyle veya evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanmalarına karar verilmesini, müşterek çocuğun velayetinin müvekkiline verilmesini, müvekkil için 5.000,00-TL ve çocuk için 5.000,00 TL tedbir nafakasına hükmedilmesini, bu nafakaların dava sonunda yoksulluk ve iştirak nafakası olarak devamını, müvekkili lehine 500.000,00-TL maddi ve 500.000,00-TL manevi tazminata hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.
19993319082 T.C kimlik numaralı davalı Murat Çelik'e dava dilekçesinin ilanen tebliğ tarihinden itibaren HMK 122. madde gereğince iki hafta süre içerisinde davaya cevap dilekçesi ibraz etmesi gerektiği hususu ile işbu ilan metninin ilan edildiği tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı İHTAR VEİLANEN TEBLİĞ OLUNUR.
#ilangovtr
Basın No: ILN02576073